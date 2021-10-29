Сам чиновник вину не признал.

Суд Октябрьского района Красноярска оштрафовал на пять тысяч рублей советника главы администрации Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал горожан «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» после жалоб на дым от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Агафонова признали виновным в оскорблении. По данным красноярского издания «Дела.ru», чиновник писал в соцсетях, что «административное производство заведено по заявлению одного вязкого шизоида». Свою вину Агафонов не признал.

Андрей Агафонов 12 августа осудил жителей Красноярска за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Пользователи критиковали спортсмена за то, что он не заметил в городе смог от лесных пожаров в Якутии. «Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов в своём фейсбуке.

После возмущения в соцсетях пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц. В октябре прокуратура постановила возбудить против чиновника административное дело об оскорблении.