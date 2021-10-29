Красноярского чиновника, назвавшего горожан «ноющей кучей дерьма», оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление Статьи редакции
Сам чиновник вину не признал.
Суд Октябрьского района Красноярска оштрафовал на пять тысяч рублей советника главы администрации Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал горожан «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» после жалоб на дым от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Агафонова признали виновным в оскорблении. По данным красноярского издания «Дела.ru», чиновник писал в соцсетях, что «административное производство заведено по заявлению одного вязкого шизоида». Свою вину Агафонов не признал.
Андрей Агафонов 12 августа осудил жителей Красноярска за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Пользователи критиковали спортсмена за то, что он не заметил в городе смог от лесных пожаров в Якутии. «Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов в своём фейсбуке.
После возмущения в соцсетях пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц. В октябре прокуратура постановила возбудить против чиновника административное дело об оскорблении.
УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти
Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.