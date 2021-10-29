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Новости
Яна Ломакина

Красноярского чиновника, назвавшего горожан «ноющей кучей дерьма», оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление Статьи редакции

Сам чиновник вину не признал.

Суд Октябрьского района Красноярска оштрафовал на пять тысяч рублей советника главы администрации Красноярского края Андрея Агафонова, который назвал горожан «ноющей кучей дерьма» и «плаксивым сбродом» после жалоб на дым от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Агафонова признали виновным в оскорблении. По данным красноярского издания «Дела.ru», чиновник писал в соцсетях, что «административное производство заведено по заявлению одного вязкого шизоида». Свою вину Агафонов не признал.

Андрей Агафонов 12 августа осудил жителей Красноярска за комментарии в инстаграме олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Пользователи критиковали спортсмена за то, что он не заметил в городе смог от лесных пожаров в Якутии. «Я почитал комменты в инстаграме Ягудина, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? [...] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал Агафонов в своём фейсбуке.

После возмущения в соцсетях пост чиновника удалили. По словам Агафонова, это сделала администрация Facebook за нарушение правил сообщества. Он также сообщил, что его страницу заблокировали на месяц. В октябре прокуратура постановила возбудить против чиновника административное дело об оскорблении.

#новости #соцсети

1261 просмотров
29 29 комментариев
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имя и фамилия

а ничего что ноющей кучкой дерьма он назвал в том числе и ветеранов вв?

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19
Символический лолипоп

ничего. Ветераны только на либералов и навальнят пойдут жаловаться. А тут, что. Человек уважаемый, власть имеющий. Ну оступился.

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18
Eugen T

Вырвано из контекста

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1
имя и фамилия

тут дело не в жалобах, прецедент есть, завтра он скажет что победа ваша дерьмо, да и не было её

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1
Символический лолипоп

Ну давай так, обозвал он не всех, а лишь тех, кто в комментах скулил, не уверен, что там были ветераны.

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0
Anton Gostev

И верующих

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0
Символический лолипоп

Он охуевший пидорас.

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2
Символический лолипоп

Вину не признаю. 5к наскребу.

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6
Трансгендолёт

УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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1
Символический лолипоп

Ну хоть поработаю.

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0
New

«или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,». - у него нет н какого дохода.. так что исправительные работы

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0
Символический лолипоп

Вязкий шизоид - отличный ник на тж

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3
Eugen T

А если бы на фоне бассейна, то +10 месяцев тюрячки. Хотя, стоп, сословие не то. Это же из блахародных

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2
некипишуй

ну он же не лося убил, понять и простить

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2
Антон Лисин

Ему вручили швабру с намеком

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1
Символический лолипоп

Номерок блатной: три семёрочки

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1
Shenmue

Нытьё в комментах и в чём он не прав?

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1
Символический лолипоп

оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление

А что Навальный?

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0
Символический лолипоп

"Оскорбление" и "Оскорбление ветерана" - это 2 разные статьи

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0
Символический лолипоп

Куда хуже: оскорбление власть придержащего

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3
Eugen T

Согласен, чин и погоны должны удваивать наказание, в связи с общественной опасностью подобного. Но мы же в России

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1
Символический лолипоп

Исправь!

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1
Eugen T

Дико извиняюсь, целуя зелёное знамя пророка

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1
Eugen T

Был пацан и нет пацана
Без него в кремле весна

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0
Llaren Hlaalo

А вообще является ли это решение суда, нарушением свободы слова ?
Ох уж эта полит.философия.

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0
Michael Konovalov

Странно что он не упомянул про украинцев.

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0
Саша

А себя он видимо считает зубной феей

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0
Alexey A.

В чем он не прав? Народ ноет, а мог бы этого чиновника проучить шваброй. Народ ноет вместо реальной борьбы за свои права.

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0
Elian Kavinsky

Нуачё, он же не холоп, чтобы 300к штрафа платить

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0
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