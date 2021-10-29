ФСБ запланировала получить доступ к информации по сделкам с криптовалютой Статьи редакции
В службе заявили, что это ответ на изменения антикоррупционного законодательства.
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов. Проект приказа опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
Как сказано в документе, отправлять запрос «операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», смогут только при определённых условиях. Основной причиной такого запроса может стать проведение проверки, направленной на противодействие коррупции.
В пояснительной записке Бортников заявляет, что новые полномочия нужны в связи с изменением антикоррупционного законодательства. Согласно ему, с 1 января 2021 года сведения о цифровых активах должны отражаться в справках о доходах. Первые декларации, в которых необходимо отчитаться о владении криптовалютой, нужно подать уже в апреле 2022 года.
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