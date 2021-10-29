Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

ФСБ запланировала получить доступ к информации по сделкам с криптовалютой Статьи редакции

В службе заявили, что это ответ на изменения антикоррупционного законодательства.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников хочет расширить права сотрудников ФСБ и дать им возможность запрашивать информацию у криптовалютных операторов. Проект приказа опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Как сказано в документе, отправлять запрос «операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», смогут только при определённых условиях. Основной причиной такого запроса может стать проведение проверки, направленной на противодействие коррупции.

В пояснительной записке Бортников заявляет, что новые полномочия нужны в связи с изменением антикоррупционного законодательства. Согласно ему, с 1 января 2021 года сведения о цифровых активах должны отражаться в справках о доходах. Первые декларации, в которых необходимо отчитаться о владении криптовалютой, нужно подать уже в апреле 2022 года.

#новости #криптовалюта #право

1737 просмотров
25 25 комментариев
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Символический лолипоп

ответ на изменения антикоррупционного законодательства

противодействие коррупции

Ответить
32
Eugene

Ебать какой важный курица

Ответить
13
Славой Жижек

царь во дворца

Ответить
6
Marhal_New _Arleana

king in the castle
king in the castle

Ответить
1
Илья Ишутин

В офисе Гид*ры напряглись

Ответить
1
Артём Мазанов

Они в одном здании сидят

Ответить
21
Alexandr Malceff

через оплату сим норм

Ответить
0
Символический лолипоп

То есть договориться о своих корректировках в антикоррупционное законодательство что их там не устраивает они якобы не могут, а вот на законодательном уровне закрепить доступ к чужим кошелькам это пожалуйста все двери открыты, бггггг, блять остановите землю дайте я съебусь

Ответить
5
некипишуй

чет ты сильно порвался в этом треде

Ответить
1
Символический лолипоп

пусть так не кипишуй

Ответить
0
Символический лолипоп

Как долго россиян будут держать за дураков?? @Аркадий Соколов К ОТВЕТУ

Ответить
0
Символический лолипоп

@Сталин спас Россию Ваше мнение?

Ответить
0
Символический лолипоп

Никого не ебет

Ответить
2
Bartashevish- kun

Держат в подвале как в могиле
Требуют биткойны бляди
Всех наших завалили

Ответить
2
Ирина Китаева

господи
тут без влома крипты есть что раскрывать и искать на 1000 лет вперед

Ответить
1
Сознательный франт

Найди мне видимокарту по неоверпрайсу.

Ответить
0
Что Зачем

операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

Блокчейну что ли? Они и так любой эксплорер могут открыть и посмотреть.

Ответить
1
Камнем вниз

Нагнут биржи и обменники.

Ответить
1
Символический лолипоп

Криптовалюты не признаны.
Но их планируют регулировать.

Что с ебалом?

Ответить
0
Candy Boy

Они признаны в качестве имущества. За прибыль, полученную с них, нужно платить налог.

Ответить
1
Alexey A.

Ну и в чем противоречие?

Ответить
0
Символический лолипоп

когда Нэвэльный решил собирать донаты в крипте

Ответить
0
Nikita Andreev

Что такое криптовалютные операторы?
Если у меня блокчейн выкачан я должен зарегистрироваться как оператор?)

Ответить
0
Павел Фролов

У криптокого они хотят данные запрашивать?
У криптооператоров? Может у криптобирж? На биржах же взятки переводят, да?

Ответить
0
Колыван Пряничков

ПОВТОР - Товарищи администраторы видимо не хотят работать в период локдауна

https://tjournal.ru/news/464599-direktor-fsb-aleksandr-bortnikov-predlozhil-rasshirit-polnomochiya-sotrudnikov-vedomstva

Директор ФСБ Александр Бортников предложил…
Он хочет, что сотрудники ФСБ смогли направлять запросы в банки, налоговые, Росреестр и даже…
tjournal.ru
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null