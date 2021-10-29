Как сказано в документе, отправлять запрос «операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», смогут только при определённых условиях. Основной причиной такого запроса может стать проведение проверки, направленной на противодействие коррупции.

В пояснительной записке Бортников заявляет, что новые полномочия нужны в связи с изменением антикоррупционного законодательства. Согласно ему, с 1 января 2021 года сведения о цифровых активах должны отражаться в справках о доходах. Первые декларации, в которых необходимо отчитаться о владении криптовалютой, нужно подать уже в апреле 2022 года.