Он отметил, что ведомство совместно с ФСБ работает над «построением модели финансового поведения террориста».

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным заявил о проблеме использования онлайн-игр для финансирования террористических организаций. Его слова приводят «Интерфакс» и РИА «Новости».

«Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь „стрелялке“ условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам. Это серьёзная проблема», — отметил Чиханчин.

По словам Чиханчина, существует две проблемы — «террористы-одиночки с новой системой финансирования» и молодежные движения с «новым инструментарием» для «финансовых операций».

Глава ведомства добавил, что сейчас Росфинмониторинг и ФСБ совместно работают над построением «модели [финансового поведения] террориста».