Глава Росфинмониторинга рассказал Путину про использование «стрелялок» для финансирования терроризма Статьи редакции
Он отметил, что ведомство совместно с ФСБ работает над «построением модели финансового поведения террориста».
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным заявил о проблеме использования онлайн-игр для финансирования террористических организаций. Его слова приводят «Интерфакс» и РИА «Новости».
«Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь „стрелялке“ условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам. Это серьёзная проблема», — отметил Чиханчин.
По словам Чиханчина, существует две проблемы — «террористы-одиночки с новой системой финансирования» и молодежные движения с «новым инструментарием» для «финансовых операций».
Глава ведомства добавил, что сейчас Росфинмониторинг и ФСБ совместно работают над построением «модели [финансового поведения] террориста».
Кстати, если всех заставить ходить строем и жить в бараках, то времени и возможности платить террористам у людей не будет.
Но вообще, конечно, не повезло чиновникам с россиянами — они им уж все запрещают, а народец все равно так и стремится террористов или (не дай бог!) экстремистов поспонсировать…
Собственно, они по этой дорожке и идут. Престарелые люди с очень ограниченным кругозором, абсолютно оторванные от реальности уже 15-20 лет, пытаются объяснить друг другу причину непонятных событий в непонятном окружающем мире.
Это все равно, что Сталин в 52-м рассуждал бы о рынке ипотечного кредитования, а Брежнев в 79-м бы пытался объяснить повороты в мире моды и музыкальной индустрии.
Путина, на самом деле, жалко. У него впереди ничего светлого, надвигается старость, страх заговоров и мир, в котором он абсолютно не жил и которого не понимает. У него же нет друзей, нет людей, кому можно верить, нет радости круга любимой семьи и возможности просто побыть собой и пожить частной жизнью. Он ведь назначает губернаторами своих охранников не из какой-то там идеологии, а просто потому, что других людей в его круге нет. ред.
Что-то я ничего не понял. Вот есть валюта в условном вов. Понятно, что ее покупают и продают за реал, хотя это запрещено правилами, но откуда там террористы ещё и в таких количествах? Они сидят и фармят игровые валюты чтобы потом купить оружие или что? Или есть специальные игры которые созданы террористами?