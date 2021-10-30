Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Саша Кириллова

Глава Росфинмониторинга рассказал Путину про использование «стрелялок» для финансирования терроризма Статьи редакции

Он отметил, что ведомство совместно с ФСБ работает над «построением модели финансового поведения террориста».

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным заявил о проблеме использования онлайн-игр для финансирования террористических организаций. Его слова приводят «Интерфакс» и РИА «Новости».

«Это сегодня пошла такая система, как внутриигровая валюта, когда в интернете играют, в какой-нибудь „стрелялке“ условно говоря, вместо расчета за оружие, игрока, идет оплата террористам. Это серьёзная проблема», — отметил Чиханчин.

По словам Чиханчина, существует две проблемы — «террористы-одиночки с новой системой финансирования» и молодежные движения с «новым инструментарием» для «финансовых операций».

Глава ведомства добавил, что сейчас Росфинмониторинг и ФСБ совместно работают над построением «модели [финансового поведения] террориста».

#новости #интернет #игры

2578 просмотров
Спасибо за наводку Колыван Пряничков
32 32 комментария
31
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Llaren Hlaalo

Жиза. Расплатился за хим.боеголовку сэтом на варлока из коллекторс кэша 18-го года.
Походу лавочка прикрылась. Эх...

Ответить
43
Трансгендолёт

Кстати, если всех заставить ходить строем и жить в бараках, то времени и возможности платить террористам у людей не будет.

Но вообще, конечно, не повезло чиновникам с россиянами — они им уж все запрещают, а народец все равно так и стремится террористов или (не дай бог!) экстремистов поспонсировать…

Ответить
29
Пестрый Данила

поганенький у нас народ

Ответить
14
Станислав
Ответить
24
Колыван Пряничков

да можешь

Отправь 1000 долларов чтоб мы открыли тебе специальный счет - чтоб ты мог получить эти средства

😂😂😂😂

Ответить
9
Антон Тимофеев

На какого персонажа переводить?

Ответить
2
Alexander Irzack

ссмщики панорамы и финансру вышли из чата

Ответить
15
Товарищ Колбасный
Ответить
0
Владимир Земсков

Террористы используют внутренние валюты в компьютерных играх для покупки оружия.

Может, ему забыли сказать, что под оружием понимается внутриигровой шмот? Или он о реальном оружии?

Тогда объясните, как это работает? Чёт я не вдупляю.

Ответить
6
Пестрый Данила

Стим валлет выводят в деньги на реальные пушки по курсу 2:1. Так всякие скамеры делают

Ответить
1
Alexey Vinogradov

b-4-2

Ответить
4
Пестрый Данила

<> и O-2 O-3 O-4

Ответить
0
Пестрый Данила

Надо запретить вообще все

Ответить
3
Товарищ Колбасный

Собственно, они по этой дорожке и идут. Престарелые люди с очень ограниченным кругозором, абсолютно оторванные от реальности уже 15-20 лет, пытаются объяснить друг другу причину непонятных событий в непонятном окружающем мире.

Это все равно, что Сталин в 52-м рассуждал бы о рынке ипотечного кредитования, а Брежнев в 79-м бы пытался объяснить повороты в мире моды и музыкальной индустрии.

Путина, на самом деле, жалко. У него впереди ничего светлого, надвигается старость, страх заговоров и мир, в котором он абсолютно не жил и которого не понимает. У него же нет друзей, нет людей, кому можно верить, нет радости круга любимой семьи и возможности просто побыть собой и пожить частной жизнью. Он ведь назначает губернаторами своих охранников не из какой-то там идеологии, а просто потому, что других людей в его круге нет. ред.

Ответить
0
Что Зачем

Обещанная поддержка киберспорта подъехала. Пора банить стим, я считаю.

Ответить
2
Пестрый Данила

Есть такая экстремистская организация - Team Spirit.....

Ответить
2
ред.

Тупой сын дерьма не позорься убери доту с превью, узнай как там валюта хоть работает

Ответить
0
ред.

б-же глянул статьи автора... этот чувак явно у кого-то на зарплате сидит

Ответить
2
Пестрый Данила

Замедление игрового трафика через 5-4-3...

Ответить
1
Колыван Пряничков

@Саша Кириллова а почему (позвольте узнать) вы перехватываете материал (по факту он был полный) меняете его (у меня он был оформлен достойно) на сплошной текст - в итоге забирая материал под себя

Странно все это - ничем ведь вы его не дополнили и даже убрали источники

Обидно товарищи #админы

Ответить
0
Aram Mirzoyants

резонансные новости только главные мира сего могут писать. вот сравни хотя бы фамилии: какой то там Пряничков маленький, а Кириллова царица новостей

Ответить
1
Саша Кириллова

Привела к оформлению, которое должно быть в «новостях», чтобы переместить в редакционный раздел «Новости». Источники есть, они теперь во второй строке новости, но не на Znak, как было, а на первоисточник — всё таки «Знак» сам ссылается на другое СМИ.

Ответить
0
Stan Majors

В сериалах типа Родина и Джек Раян эт уже показывали

Ответить
0
Пестрый Данила

Эльф-торговец напрягся

Ответить
0
Александр Мирошников

Что-то я ничего не понял. Вот есть валюта в условном вов. Понятно, что ее покупают и продают за реал, хотя это запрещено правилами, но откуда там террористы ещё и в таких количествах? Они сидят и фармят игровые валюты чтобы потом купить оружие или что? Или есть специальные игры которые созданы террористами?

Ответить
0
Tauraloke Esteru

Просто (как и с криптой в недавней новости) есть большой внефиатный рынок, внутри которого непонятно как курсируют ценности и с них не идёт уплата налогов.

Ответить
0
Пестрый Данила

А вот и доказательства:

Ответить
0
Mike Notimportant

походу в "рос"ах сплошь дебилы (БЛД)

Ответить
0
Камнем вниз

Интересно, если кто-то из русских выиграет Мажор по КС ГО, будут поздравлять как дотеров?)

Ответить
0
Виктор Запруднов

Главный финансист терроризма

Ответить
0
Пластиковое Окно

Если кто не понял, то у нас все, кто не платит налоги — террористы.

Ответить
0
infinity one

Они не могут или не хотят признать, что террорист, это тоже человек со своими потребностями и желаниями.

Судя по их словам, они не люди.

Хотя вероятно они хотят, чтобы все вокруг считали их монстрами

Ответить
–2
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null