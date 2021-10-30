Умер советский диктор Игорь Кириллов Статьи редакции
Телеведущему было 89 лет.
Умер советский диктор телевидения Игорь Кириллов, сообщил Первый канал. Причина смерти телеведущего не уточняется.
Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После школы поступил во ВГИК, окончил первый курс, но затем ушёл. В 1955 году он окончил театральное училище имени Щепкина.
На телевидении Кириллов работал с 1957 года — ведущим информационных программ, «Голубого огонька», вёл программу «Время» и телетрансляцию Парадов Победы на Красной площади. В 1990-е годы телеведущий вёл программы «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис», а с 2000 года работал диктором Первого канала.
Кириллов — лауреат Государственной премии СССР, премии «ТЭФИ», награжден советским орденом Трудового Красного Знамени, российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени.
Не знаю, не знаю...
Свои профессиональные навыки он использовал, чтобы озвучивать всякую совдеповскую пропаганду
От этих штампов "про напряжённую внешнеполитическую обстановку..." сказанных его голосом воняет нафталином и совковщиной, так и хочется проверить, а не потерял ли ты свой талон на колбасу и когда же настанет крах импереализма
Ну, должен был же человек где-то работать, да?