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Новости
Саша Кириллова

Умер советский диктор Игорь Кириллов Статьи редакции

Телеведущему было 89 лет.

8 8 комментариев
1415 просмотров

Умер советский диктор телевидения Игорь Кириллов, сообщил Первый канал. Причина смерти телеведущего не уточняется.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После школы поступил во ВГИК, окончил первый курс, но затем ушёл. В 1955 году он окончил театральное училище имени Щепкина.

На телевидении Кириллов работал с 1957 года — ведущим информационных программ, «Голубого огонька», вёл программу «Время» и телетрансляцию Парадов Победы на Красной площади. В 1990-е годы телеведущий вёл программы «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис», а с 2000 года работал диктором Первого канала.

Кириллов — лауреат Государственной премии СССР, премии «ТЭФИ», награжден советским орденом Трудового Красного Знамени, российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени.

#новости

Спасибо за наводку Владимир Климов
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Егор Ниглов

Профессионально крутой мужик был, из-за голоса всегда казался каким-то вечно молодым

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9
Пестрый Данила

он ещё записывал в защиту троллейбусов рекламу для радио по просьбе Городских проектов.

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6
Себастиан Перейра

Не знаю, не знаю...

Свои профессиональные навыки он использовал, чтобы озвучивать всякую совдеповскую пропаганду
От этих штампов "про напряжённую внешнеполитическую обстановку..." сказанных его голосом воняет нафталином и совковщиной, так и хочется проверить, а не потерял ли ты свой талон на колбасу и когда же настанет крах импереализма

Ну, должен был же человек где-то работать, да?

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0
Pavel Tolkachov

Чел, талоны на еду были уже в упадке социализма

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0
x mst
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–2
Пестрый Данила

@Press F

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0
Photuum

Да, голос у него уникальный

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1
Михаил Октябрьский

Здравствуйте, дорогие товарищи!

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1
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