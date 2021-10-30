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Новости
Саша Кириллова

В Петербурге полиция задержала девушку, которая сфотографировалась в трусах у Исаакиевского собора Статьи редакции

Что грозит девушке за фотосессию, пока не уточняется.

80 80 комментариев
2026 просмотров

Полиция Петербурга задержала 31-летнюю девушку, сделавшую фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

На фотографии девушка в футболке и трусах сидит на корточках спиной к камере, а рядом с ней стоит молодой человек. 29 октября снимок петербурженки активно обсуждали в социальных сетях.

Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получает угрозы из-за фотографии, пишет «Бумага». «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь», — говорится в сообщениях, скриншоты опубликовала петербурженка.

В пресс-службе Исаакиевского собора говорили «Комсомольской правде», что не собираются обращаться в правоохранительные органы из-за снимка: «Мы не можем управлять <…> тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей!».

29 октября 2021 года Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного.

Суд заявил, что Бобиев и Чистова «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Блогера и девушку, которые сделали фото с…
Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.
tjournal.ru

#новости #право

Спасибо за наводку Владимир Климов
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Пестрый Данила

Фотографии и видеоролики провокационного содержания были выявлены сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей.

)))

Ответить
33
Пестрый Данила

Надеюсь в этих ваших нюдсотредах в крестиках не фоткаются, а то для оскорбления уже и этого скоро будет достаточно.

Ответить
20
Пестрый Данила

@Морс Вишневый фоткайся так, чтоб из окна не было видно церковь али храм

Ответить
7
ваня ванин

Пропустили вчера

Ответить
0
Пестрый Данила

Кохо?

Ответить
0
ваня ванин

Тред

Ответить
0
Пестрый Данила

суббота вроде только сегодня началась...

Ответить
2
ваня ванин

Бляяяя:)

Ответить
0
Пестрый Данила

Ничего Ванечка, ничего)

Ответить
3
ваня ванин

Это такой кринж 😬

Ответить
2
Пестрый Данила

приходи сегодня, с кистью руки или стопой ноги можно!

Ответить
1
Пестрый Данила

кто-то был вроде...(

Ответить
1
Пестрый Данила

Помянем.

Ответить
1
Evil Pechenka

Её инстаграм: https://www.instagram.com/vftdy/

Login • Instagram
Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family &amp; interests have…
www.instagram.com
Ответить
0
Пестрый Данила

весь отдел обдрочился во время мониторинга, наверное

Ответить
2
пепси

ожидал большего

Ответить
0
пепси

но она всё же не подходит под категорию что называется "тп"

Ответить
1
Во Нючка

тариф люкс

Ответить
1
Vladimir Medvedev

Нигерия в снегу превращается в православный иран)

Ответить
16
Рыжий
Ответить
7
Vladimir Medvedev

Справедливости ради – далеко не всегда. В 90е полная свобода была. Вся страна орала "голубую луну" моисеева (причем её консервативная часть). Массовый шоубизнес вообще границ не знал, из голубого огонька можно было знатное ЛГБТ шествие забацать в два клика (все это активно крутилось по ТВ для массмаркета). И ваще было столько стремного арт перфоманса, что европа позавидует.

Хоршо помню молодежные журналы с весьма ярким откровенным контентом. Никто не запрещал, детям покупали.

Это всё еще далеко до Тату, которые в целом тоже были восприняты весьма хорошо, кроме отдельных фриков-депутатов типа митрофанова.

И ничего не развалилось, все было отлично, никаких проблем. ред.

Ответить
7
Задумчивой Кот

О да, я помню времена когда целующиеся бабы на экране вызывали свистки в зале, а не истерику барнаульуев в комментариях. А комедии про негров заходили у нас лучше чем на западе. Сейчас это уже не возможно представить, 20 лет культивирования ненавести за спиной

Ответить
1
Пестрый Данила

Не заебало постоянно барнаульцев упоминать?

Ответить
0
Пестрый Данила

Полиция Санкт-Петербурга задержала 31-летнюю Ирину Волкову

Хорошо выглядит в 31

Ответить
5
Sonya Blade

Стало интересно, как вы представляете себе девушку в 31?
Это предпенсионный возраст уже или что?

Ответить
4
Пестрый Данила

Нормально выглядят, но время на всех накладывает отпечаток. Думаю, если провести эксперимент и дать случайным людям фотографии случайных людей 20 и 30 лет, в большинстве случаев они без проблем узнают где 20, а где 30.

Ответить
1
rustyrazor

В постсовке большинство что женщин, что мужчин, выглядят хреново после 30 (или даже после 25). Конечно, немало и тех, кто за собой следит и выглядит нормально, впрочем, такие и в 40 выглядят нормально.

Ответить
0
Пестрый Данила

а парень как тебе?

Ответить
0
Пестрый Данила

Татухи на ногах интересные. У меня ассоциации с крылышками Гермеса. Интересно, такая ассоциация специально закладывалась? ред.

Ответить
0
Пестрый Данила

только сейчас увидел у него татухи. Весь мой взгляд был на шпиле храма

Ответить
3
пепси

Закладывалась с крылышками КФС

А что жа крылышки были у Ахиллеса?

Ответить
1
Пестрый Данила

Гермеса, я уже поправил

Ответить
0
пепси

Я тоже про него подумал и решил поинтересоваться

Ответить
0
Пестрый Данила

Про Ахиллеса подумал видимо из-за близости ахиллова сухожилия

Ответить
0
пепси

а ему 31?

Ответить
0
Пестрый Данила

Хорошо не Ирина Волк

Ответить
0
Рыжий

Мда. 31 год, а идеи для фоток как у 14летней

Ответить
4
пепси

Ну она просто хочет оставаться молодой, модной — быть в тренде. Ты знал, что пиковый возраст у женщин — это 33-35? Она готовится

Ответить
1
Рыжий

Ты знал, что пиковый возраст у женщин

откуда мне знать что-то про женщин(

Ответить
2
Папуша

"Пиковый возраст" - это когда выбирают первый из стульев?

Ответить
1
Алена Яровая

Пиковый это когда она во всем расцвете сил и ее привлекательность достигла максимума? Готовится к переходу на архетип Богини?

Ответить
0
Пестрый Данила

Сейчас с ней работают следственные органы.

Какая интересная работа у следственных органов

Ответить
3
Пестрый Данила

Сперва думай, потоп делай. У нас иначе уже нельзя. За любую хрень привлечь могут.

Ответить
1
Пестрый Данила

Спустя месяц:
Александр Вятников, скрывавшийся под псевдонимом "мЕдь" осужден на 8 лет колонии строгого режима за комментарий "Сперва думай, потоп делай. У нас иначе уже нельзя. За любую хрень привлечь могут." за призыв к порче имущества ("потоп делай"), за отрицание значимости правонарушения ("за любую хрень привлечь могут"), а также на основании того, что сегодня Вторник.

Ответить
4
пепси

Очередная шмоня-бунтовщица?

Ответить
1
Пестрый Данила

там же целый флешмоб был с такими снимками в поддержку двух геев, которые видео сняли с поцелуями.

Ответить
1
пепси

Чтобы заработать себе условочку?)

Ответить
1
Камнем вниз

Православные люди трусы не носят.

Ответить
1
Пестрый Данила

прикрываются шкурами?

Ответить
1
Александр Федоров

Это же просто жопа. Ск делать нехуй?

Ответить
0
Тимур Мансонуров

Это не просто жопа, а еще и премия за раскрытое преступление. Несколько жоп и новая звезда на погонах.

Ответить
3
пепси

Защищай верунов и они поддержат Путина! А Путин кормит силовиков! В конце концов, креста на тебе нет штоле?!

Ответить
0
TheGeerav

Видимо надо было чтоб без трусов

Ответить
1
пепси

Тогда нужно подмыться

Ответить
0
Alex Bernhardt

это пожизненное

Ответить
1
Пестрый Данила

Чуть пораньше бы сфоткалась, когда пару лет назад Исаакиевский ещё музеем был

Ответить
1
Имя Фамилия

Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получает угрозы из-за фотографии, пишет «Бумага». «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь»

Верующие - самые любящие люди.

Ответить
1
Федя Прозоров

Возлюби ближнего своего

Ответить
0
Evil Pechenka

10 месяцев тюрьмы. Трусы это очень оскорбительно.

Ответить
0
пепси

10 ГОД ТЮРЬМИ

Ответить
0
pls help

Что за странные трусы

Ответить
0
пепси

Трикотажные

Ответить
0
vlad novikov

У них такой флешмоб?

Ответить
0
Пестрый Данила

да, в поддержку двух геев

Ответить
0
vlad novikov

одобряем!

Ответить
0
Пестрый Данила

пошли тоже с тобой к храму?

Ответить
0
Eugen T

сообщает ФАН

Пригожинская мусорка?

Ответить
0
doffys

Ждём когда нелюбимых людей из их фото на пляжах начнут вставлять к храму, а лучше перенести сам храм на пляж.

Ответить
0
Пестрый Данила

Это новый тренд в культурной? То расчленёнки, теперь это

Ответить
0
Федя Прозоров

«Мы не можем управлять тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей!».

Хоть одна здравая позиция

Ответить
0
Пестрый Данила

но если бы могли...

Ответить
0
Федя Прозоров

…то могли бы по попе ремнем

Ответить
0
Alexander

Откуда они лезут?

Ответить
0
Сергей Сергеич

Ебать маразм и скрепы крепчают. А пресс-служба собора молодцы, адекватные.

Орех тоже ниче. Интересно, специально ли она сделала фото на фоне собора или даже не задумывались об этом. Просто в связи с последними подобными инцидентами, нужно иметь много смелости или слабоумия, чтобы повторять подобное.

Но начало такой "охоты на ведьм" это пздц конечно, точнее то, во что это может вылиться. Когда "типа минет" и откровенно голая жопа на фоне, тут ладно ещё при желании есть к чему доебаться.

Но где грань, между оголенкой и извращением, и просто обычным фото? Если летом девушка-турист в купальнике сфотается на фоне храма или собора, без левых мыслей, теоретически она тоже может попасть под статью? Или на теле будет не специально перевёрнутый крестик, тоже богохульство? Бля да я бы просто даже стандартное фото теперь боялся делать на фоне того, что можно якобы оскорбить. Суки совсем народ запугали.

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0
Рыжий

Интересно, специально ли она сделала фото на фоне собора или даже не задумывались об этом

Скорее всего специально, посмотри её инсту. Голожопые фотки у неё продумываются, не похоже, что она просто по улице идёт и хоба - фотку сделала такую

Ответить
0
Сергей Сергеич

А дак бля, это может нативочка от NIKE?

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0
Пестрый Данила

щас и найк запретят

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0
Сергей Сергеич

#BoycottNike

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0
Пестрый Данила

Маразм в РФ достиг уровня Ирана. Всех поздравляю!

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0
Пестрый Данила

Есть ещё куда стремиться

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0
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