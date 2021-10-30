В Петербурге полиция задержала девушку, которая сфотографировалась в трусах у Исаакиевского собора Статьи редакции
Что грозит девушке за фотосессию, пока не уточняется.
Полиция Петербурга задержала 31-летнюю девушку, сделавшую фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
На фотографии девушка в футболке и трусах сидит на корточках спиной к камере, а рядом с ней стоит молодой человек. 29 октября снимок петербурженки активно обсуждали в социальных сетях.
Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получает угрозы из-за фотографии, пишет «Бумага». «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь», — говорится в сообщениях, скриншоты опубликовала петербурженка.
В пресс-службе Исаакиевского собора говорили «Комсомольской правде», что не собираются обращаться в правоохранительные органы из-за снимка: «Мы не можем управлять <…> тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей!».
29 октября 2021 года Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного.
Суд заявил, что Бобиев и Чистова «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
@Морс Вишневый фоткайся так, чтоб из окна не было видно церковь али храм
Справедливости ради – далеко не всегда. В 90е полная свобода была. Вся страна орала "голубую луну" моисеева (причем её консервативная часть). Массовый шоубизнес вообще границ не знал, из голубого огонька можно было знатное ЛГБТ шествие забацать в два клика (все это активно крутилось по ТВ для массмаркета). И ваще было столько стремного арт перфоманса, что европа позавидует.
Хоршо помню молодежные журналы с весьма ярким откровенным контентом. Никто не запрещал, детям покупали.
Это всё еще далеко до Тату, которые в целом тоже были восприняты весьма хорошо, кроме отдельных фриков-депутатов типа митрофанова.
И ничего не развалилось, все было отлично, никаких проблем. ред.
Спустя месяц:
Александр Вятников, скрывавшийся под псевдонимом "мЕдь" осужден на 8 лет колонии строгого режима за комментарий "Сперва думай, потоп делай. У нас иначе уже нельзя. За любую хрень привлечь могут." за призыв к порче имущества ("потоп делай"), за отрицание значимости правонарушения ("за любую хрень привлечь могут"), а также на основании того, что сегодня Вторник.
Ебать маразм и скрепы крепчают. А пресс-служба собора молодцы, адекватные.
Орех тоже ниче. Интересно, специально ли она сделала фото на фоне собора или даже не задумывались об этом. Просто в связи с последними подобными инцидентами, нужно иметь много смелости или слабоумия, чтобы повторять подобное.
Но начало такой "охоты на ведьм" это пздц конечно, точнее то, во что это может вылиться. Когда "типа минет" и откровенно голая жопа на фоне, тут ладно ещё при желании есть к чему доебаться.
Но где грань, между оголенкой и извращением, и просто обычным фото? Если летом девушка-турист в купальнике сфотается на фоне храма или собора, без левых мыслей, теоретически она тоже может попасть под статью? Или на теле будет не специально перевёрнутый крестик, тоже богохульство? Бля да я бы просто даже стандартное фото теперь боялся делать на фоне того, что можно якобы оскорбить. Суки совсем народ запугали.