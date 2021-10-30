Что грозит девушке за фотосессию, пока не уточняется.

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Полиция Петербурга задержала 31-летнюю девушку, сделавшую фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

На фотографии девушка в футболке и трусах сидит на корточках спиной к камере, а рядом с ней стоит молодой человек. 29 октября снимок петербурженки активно обсуждали в социальных сетях.

Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получает угрозы из-за фотографии, пишет «Бумага». «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь», — говорится в сообщениях, скриншоты опубликовала петербурженка.

В пресс-службе Исаакиевского собора говорили «Комсомольской правде», что не собираются обращаться в правоохранительные органы из-за снимка: «Мы не можем управлять <…> тем, что происходит за приделами Исаакиевского собора! Мы музей!».

29 октября 2021 года Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного.