Минздрав рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации Статьи редакции
В качестве первой прививки советуют применять «Спутник V».
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Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться в России только для повторной вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
Мурашко отметил, что соответствующие изменения уже 30 октября внесут в методические рекомендации. Он добавил, что для первой вакцинации подходят любые другие российские препараты.
«Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Это первый компонент «Спутника V».
Ранее в некоторых регионах, например, в Петербурге, жители жаловались на нехватку «Спутника Лайт» в городских пунктах вакцинации.
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