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Новости
Саша Кириллова

Минздрав рекомендовал использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации Статьи редакции

В качестве первой прививки советуют применять «Спутник V».

14 14 комментариев
737 просмотров

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться в России только для повторной вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко отметил, что соответствующие изменения уже 30 октября внесут в методические рекомендации. Он добавил, что для первой вакцинации подходят любые другие российские препараты.

В связи с тем, что штамм «дельта» идёт, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации.

Михаил Мурашко
министр здравоохранения Росси

«Спутник Лайт» — единственный зарегистрированный в России препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Это первый компонент «Спутника V».

Ранее в некоторых регионах, например, в Петербурге, жители жаловались на нехватку «Спутника Лайт» в городских пунктах вакцинации.

#вакцинация #covid19 #новости

14 14 комментариев
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Андрей Рядькин

Как от раньше надо было говорить. Сейчас все массово его ставят

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1
Папуша

Когда прибыли не досчитались, тогда и сказали

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5
Андрей Рядькин

Завтра такой срач будет на мобильных пунктах

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0
Папуша

Покажешь?

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0
Андрей Рядькин

Я туда больше не ногой

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0
Shenmue

Заканчивается лайт переобуваемся и так во всём)

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1
Русский

На секунду переместимся в мир фантазий и представим , что ВОЗ признает спутник , в Европу начинают пускать привитых спутником. Будет ли это распространяться на Спутник ЛАЙТ ?
На размышление дается 30 секунд

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0
Саша Кириллова

Нет... ведь это другая вакцина ( я об этом думала, когда ревакцинировалась, потом придётся снова колоться

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1
Михаил Левит

Как же от него болит плечо.

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0
solawind

Да, смотря как вколют видимо. У меня от первой части спутника тоже плечо болело так что даже во сне на него повернувшись просыпался, а от второй не чувствовалось вообще.

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1
Пестрый Данила

Мне врач объяснил, что это не особенность вакцины, а способа ввода. Если колет умеющий человек, то всё норм.

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0
Пестрый Данила

Ничего не болело.

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0
Пестрый Данила

Им людей с медотводами иногда прививали, так, например, с моим отцом было. Уж лучше так, чем вообще не колоть.

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0
Пестрый Данила

А у деда другое мнение на этот счёт

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0
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