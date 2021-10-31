По словам постояльцев, большинство пострадавших — дети.

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Российские туристы массово отравились в четырёхзвездочном отеле AMC Royal в Хургаде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

В госпиталь обратились 40 россиян, четырёх из которых уже выписали. Состояние всех заболевших удовлетворительное, а угрозы для их жизни нет, сообщили в федерации.

Житель Татарстана Азат Сабиров, отдыхавший в отеле, рассказал РИА «Новости», что большинство отравившихся — дети. «У меня там жена, шестилетний сын, тёща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — сообщил мужчина.

По распоряжению египетской прокуратуры отель закрыли на неопределенный срок — за несоблюдение требований санитарной безопасности. Теперь учреждению может грозить полное закрытие с отзывом лицензии. При этом, по данным телеграм-канала Mash, отель продолжает работать.