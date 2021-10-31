В Хургаде отравились 40 российских туристов. Отель, в котором они отдыхали, закрыли на неопределённый срок Статьи редакции
По словам постояльцев, большинство пострадавших — дети.
Российские туристы массово отравились в четырёхзвездочном отеле AMC Royal в Хургаде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.
В госпиталь обратились 40 россиян, четырёх из которых уже выписали. Состояние всех заболевших удовлетворительное, а угрозы для их жизни нет, сообщили в федерации.
Житель Татарстана Азат Сабиров, отдыхавший в отеле, рассказал РИА «Новости», что большинство отравившихся — дети. «У меня там жена, шестилетний сын, тёща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — сообщил мужчина.
По распоряжению египетской прокуратуры отель закрыли на неопределенный срок — за несоблюдение требований санитарной безопасности. Теперь учреждению может грозить полное закрытие с отзывом лицензии. При этом, по данным телеграм-канала Mash, отель продолжает работать.
Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в августе 2021 года после шестилетнего перерыва. Чартерные рейсы на египетские курорты запретили в ноябре 2015 году после взрыва над Синаем самолёта, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург.
Сомневаюсь, что хотя бы 5% наберётся из летящих в Египет, кто летит ради дайвинга. Большинство из них всё время проведут лёжа на пляже и питаясь в отельном ресторане. Ну, может разок ещё на экскурсию съездят. Я согласна, что сравнение с Майами некорректно, но мысль-то верная. Чуть за большие деньги можно полететь в Иорданию, в Оман, в Эмираты, на Кипр, и я уж молчу про дальние перелёты в Азию/Латинскую Америку. Все эти варианты дадут уникальные впечатления, которых не было ни у кого из знакомых. Но у людей совсем нет воображения.