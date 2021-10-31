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Новости
Саша Кириллова

В Хургаде отравились 40 российских туристов. Отель, в котором они отдыхали, закрыли на неопределённый срок Статьи редакции

По словам постояльцев, большинство пострадавших — дети.

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2050 просмотров

Российские туристы массово отравились в четырёхзвездочном отеле AMC Royal в Хургаде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

В госпиталь обратились 40 россиян, четырёх из которых уже выписали. Состояние всех заболевших удовлетворительное, а угрозы для их жизни нет, сообщили в федерации.

Житель Татарстана Азат Сабиров, отдыхавший в отеле, рассказал РИА «Новости», что большинство отравившихся — дети. «У меня там жена, шестилетний сын, тёща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — сообщил мужчина.

По распоряжению египетской прокуратуры отель закрыли на неопределенный срок — за несоблюдение требований санитарной безопасности. Теперь учреждению может грозить полное закрытие с отзывом лицензии. При этом, по данным телеграм-канала Mash, отель продолжает работать.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в августе 2021 года после шестилетнего перерыва. Чартерные рейсы на египетские курорты запретили в ноябре 2015 году после взрыва над Синаем самолёта, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

#новости #происшествия #египет

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Паша Цветомузыка

Не представляю что заставляет людей туда ездить. Кроме номер-пляж достаточно унылый и печальный отдых. Причем этот отель на букинге от 8к рублей стоит. Чуть дороже можно в Майами что-то нормальное взять, но перелет будет дороже, да. Зато, блять, не отравишься и не ослепнешь.

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5
Товарищ Колбасный

Визу США получить в России сейчас невозможно. ред.

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19
Паша Цветомузыка

Вот именно, "сейчас", но у многих еще есть. Я вообще в принципе сравниваю, по ценам на проживание и по тому, насколько активно можно провести время там и там. ред.

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0
Алексей Клыков

И часто вы видели местных американцев, летающие отдыхать в Майами? Это как в наш Сочи или Анапу с Геленджиком слетать. Самый популярный курорт американцев это Доминикана, как для нас допустим Турция.

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0
Паша Цветомузыка

Вообще Гавайи и Багамы у них как Сочи и Геленджик. Ну а так – да, Майами в основном для пенсионеров, да и русские – не американцы, чтобы хейтить Майами)

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0
Алексей Михайлов

Солнце, теплое море с рыбками, отличный сервис, самые низкие цены, недолгий перелет, пирамиды.
Действительно, чего там делать?

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9
Порядочный Влад

В Египте потрясающий дайвинг и снорклинг, получше того же Тая. Сравнивать Хургаду и Майами вообще некорректно, ни по деньгам, ни по визовой доступности.

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5
Порядочный Влад

Сомневаюсь, что хотя бы 5% наберётся из летящих в Египет, кто летит ради дайвинга. Большинство из них всё время проведут лёжа на пляже и питаясь в отельном ресторане. Ну, может разок ещё на экскурсию съездят. Я согласна, что сравнение с Майами некорректно, но мысль-то верная. Чуть за большие деньги можно полететь в Иорданию, в Оман, в Эмираты, на Кипр, и я уж молчу про дальние перелёты в Азию/Латинскую Америку. Все эти варианты дадут уникальные впечатления, которых не было ни у кого из знакомых. Но у людей совсем нет воображения.

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1
Алексей Куликов

Тепло, море, рыбки красивые, лететь недолго, всё включено. Поездка в Майами для многих закончится ещё на этапе получения визы.

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3
Порядочный Влад

Ты в Майями когда последний раз был? Ты цены там видел? Там за последние три года раза в два все подорожало, какое блять майями

Обед в нормальном заведении на человека под 200 баксов стоить будет ред.

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3
Порядочный Влад

Лично я вижу Египет как место, где можно потратить время на изучение древностей, национального музея, посещение черной и белой пустынь и ещё горных хребтов.

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2
Алексей Куликов

Лет 5-7 тоже ради этого ездил. Сейчас семья, дети малые, на работе рутина. Хочется просто полежать на пляже, греясь под солнышком, и зная, что обед ждёт в 30 метрах от пляжа.

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1
Джейсон Роланд

Как уныло

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1
Алексей Куликов

Ничего, тоже однажды захочется и вам унылого отдыха, это нормально.

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1
Порядочный Влад

Я тоже семейный человек с детьми, но в принципе нахожу время для такого отдыха

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0
Алексей Куликов

Может у меня сейчас период такой.

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0
ＫＩＢØＵＮＥ

Хочу из-за этого только съездить в Египет. Знакомая там была и даже не посмотрела пирамиды! Весь отпуск на пляже и в отеле провела

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0
Порядочный Влад

Вот с одной стороны да, но с другой, Египет немного стрёмная страна как мне кажется. То есть, всё это придётся делать по заранее организованному маршруту, с гидом, без возможности свободно погулять и поимпровизировать, иначе может быть небезопасно. Лично для меня это огромнейший минус.

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0
ＫＩＢØＵＮＥ

Чуть дороже

Уверен? Тот же перелёт уже точно будет дороже

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1
IO

Сыграй в лотерею за 30к, нормально

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0
Evil Pechenka

большинство отравившихся — дети

Враньё, дети не болеют. Ну или переносят в лёгкой форме.

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–6
Порядочный Влад

Чего, блять

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6
Порядочный Влад

Пытался пошутить, но обосрался, ничего нового для него ред.

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10
Dan Alma

Отсылка к официальным заявлениям в начале 2020-го относительно ковида

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0
Люц Шнайдер

Какая взаимосвязь ковида с отравлением?

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2
Dan Alma

Вопрос к пчелке.

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0
Андрей Иванов

Ничто не остановит россиянина от Турции и Египта. Землятресения, отравления, автобусные аварии, да хоть война. Слабоумие или отвага. Сложно сказать.

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2
anvarich

Давай расскажи блять куда ехать надо на самом деле

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2
Джейсон Роланд

Ещё фото в Инстаграм

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0
Аркадий Соколов

я так амебиазом заболел

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0
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