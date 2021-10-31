«Заигралась немножко». Девушка, сделавшая фото в трусах на фоне Исаакиевского собора, извинилась в суде перед верующими Статьи редакции
Суд отпустил петербурженку домой, не назначив меры пресечения.
Октябрьский районный суд Петербурга отказал в запрете определенных действий Ирине Волковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих из-за фото у Исаакиевского собора, так как «доводы следствия предположительны». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Бумаге» в пресс-службе судов пояснили, что Волковой не назначили никакой меры пресечения. Следствие просило о пресечении в виде запрета определенных действий. Дело в отношении Волковой не прекращено. В суде девушка извинилась перед верующими.
«Я извиняюсь, что сделала такие фотографии, оскорбив тем самым чувства верующих людей. […] Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — сказала Волкова.
Во время заседания озвучили показания неназванных свидетелей, которые считают, что Волкова «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами», сообщила пресс-служба судов.
Полиция Петербурга задержала Волкову 30 октября, в тот же день против девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной послужила фотография, на которой она в футболке и трусах сидит на корточках на фоне Исаакиевского собора.
Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получали угрозы из-за фотографии. «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь», — говорится в сообщениях, скриншоты которых публиковала петербурженка.
29 октября 2021 года Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного.
Это глава огромной части Христианского мира.
Кто ещё должен извиняться по-твоему? Люди, которые не имеют никакого отношения к "инквизиции, сжигания на кострах и торможение прогресса на века"?
Да даже когда это всё происходило, это всё было далеко не единым фронтом, и значительная часть христиан на самых разных уровнях против этого выступала.
И "торможение прогресса" - тоже крайне однобокий взгляд. Значительная часть христиан занималась наоборот поддержанием и развитием науки. А ты всех одной краской красишь.
я просто моделирую у себя в голове мир в котором все религии оказались под запретом , и знаешь, это очень прекрасный рационалный материлистический мир, в котором всё очень просто и понятно. и мне непонятно почему бы к нему не стремиться
если ты верун то мне как бы в принципе о тебе всё понятно уже
я просто моделирую у себя в голове мир в котором все религии оказались под запретом , и знаешь, это очень прекрасный рационалный материлистический мир
А если я точно так же представлю у себя в голове мир отличный от твоего, это тоже будет считаться нихуёвым аргументом, или это работает только с твоими воображаемыми мирами?
если ты верун
Я агностик
в наручниках чтобы точно извинилась
@Алексей Навальный тут лайфхак
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама приходит в дом,
Мама глядит кругом.
— Был на квартиру налёт?
— Нет.
— К нам заходил бегемот?
— Нет.
— Может быть, дом не наш?
— Наш.
— Может, не наш этаж?
— Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
— Значит это не обвал?
— Нет.
— Значит, слон не танцевал?
— Нет.
— Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.
Палка о двух концах.
С одной стороны - сумасшедшие законы и людоедство. С другой - провокации и чувство безнаказанности от вот таких инстателочек и блоххеров развязывают им руки.
Сегодня жопой вертим и отсасываем у храмов, завтра "пранкуем" прохожих обливая помоями и снимаем в тик ток как шашничаем 200 км/ч по Кутузовской.
Возможно есть смысл в том, чтобы вот таких любителей легкой популярности попустили немного.
Нет никакой палки о двух концах. А все наказания дают очень плохой прецедент. Хотя стоит признать, что время изменилось и теперь каждый блогер. Поэтому и столько тупых поступков на камеру и последующих извинений. Просто должно пройти какое-то время и люди научаться не постить откровенную хайповую хрень. И теория отмены, так критикуемая у нас, это альтернатива наказанию. Запостил ерунду и пакость от тебя отвернулись все рекламодатели.