Суд отпустил петербурженку домой, не назначив меры пресечения.

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Фото объединённой пресс-службы судов Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга отказал в запрете определенных действий Ирине Волковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих из-за фото у Исаакиевского собора, так как «доводы следствия предположительны». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Бумаге» в пресс-службе судов пояснили, что Волковой не назначили никакой меры пресечения. Следствие просило о пресечении в виде запрета определенных действий. Дело в отношении Волковой не прекращено. В суде девушка извинилась перед верующими.

«Я извиняюсь, что сделала такие фотографии, оскорбив тем самым чувства верующих людей. […] Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — сказала Волкова.

Во время заседания озвучили показания неназванных свидетелей, которые считают, что Волкова «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами», сообщила пресс-служба судов.

Полиция Петербурга задержала Волкову 30 октября, в тот же день против девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной послужила фотография, на которой она в футболке и трусах сидит на корточках на фоне Исаакиевского собора.

Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получали угрозы из-за фотографии. «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь», — говорится в сообщениях, скриншоты которых публиковала петербурженка.