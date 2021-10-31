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Новости
Саша Кириллова

«Заигралась немножко». Девушка, сделавшая фото в трусах на фоне Исаакиевского собора, извинилась в суде перед верующими Статьи редакции

Суд отпустил петербурженку домой, не назначив меры пресечения.

84 84 комментария
4041 просмотров
Фото объединённой пресс-службы судов Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга отказал в запрете определенных действий Ирине Волковой, обвиняемой в оскорблении чувств верующих из-за фото у Исаакиевского собора, так как «доводы следствия предположительны». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Бумаге» в пресс-службе судов пояснили, что Волковой не назначили никакой меры пресечения. Следствие просило о пресечении в виде запрета определенных действий. Дело в отношении Волковой не прекращено. В суде девушка извинилась перед верующими.

«Я извиняюсь, что сделала такие фотографии, оскорбив тем самым чувства верующих людей. […] Заигралась немножко в инстаблогера. Делала фотографии без ума. Над всем уже подумала. Всё будет удалено и больше такого не будет», — сказала Волкова.

Во время заседания озвучили показания неназванных свидетелей, которые считают, что Волкова «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами», сообщила пресс-служба судов.

Полиция Петербурга задержала Волкову 30 октября, в тот же день против девушки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Причиной послужила фотография, на которой она в футболке и трусах сидит на корточках на фоне Исаакиевского собора.

Сама девушка рассказывала в инстаграме, что получали угрозы из-за фотографии. «Ждем извинения», «Тварь, за собор ответишь», — говорится в сообщениях, скриншоты которых публиковала петербурженка.

29 октября 2021 года Мировой суд Тверского района Москвы приговорил Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фотографию на фоне храма Василия Блаженного.

Новые дела об оскорблении чувств верующих — за…
Пользователи публикуют рекомендации, как не стать обвиняемым по этой статье, и вспоминают…
tjournal.ru

#новости #право

84 84 комментария
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84 комментария
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Порядочный Влад

когда верующие извинятся за инквизиции, сжигания на кострах и торможение прогресса на века?

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37
Порядочный Влад

Папа Римский извинялся уже

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9
Порядочный Влад

Папа Римский и блогершу в купальнике лайкал, КСТАТИ

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7
Порядочный Влад

может на фоне храм был?

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5
Порядочный Влад

Может тогда извинишься за то что был несправедлив, подразумевая, что никто не извинялся "за инквизиции, сжигания на кострах и торможение прогресса на века"?

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1
Порядочный Влад

кто то это делал ?

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0
Порядочный Влад

Папа Римский, тебе же написали.

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0
Порядочный Влад

ну вот ему лично и респект. если попросит извиниться, перед ним - не вопрос.
анонимные обиженки из интернета тут при чем?

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1
Порядочный Влад

Это глава огромной части Христианского мира.
Кто ещё должен извиняться по-твоему? Люди, которые не имеют никакого отношения к "инквизиции, сжигания на кострах и торможение прогресса на века"?
Да даже когда это всё происходило, это всё было далеко не единым фронтом, и значительная часть христиан на самых разных уровнях против этого выступала.
И "торможение прогресса" - тоже крайне однобокий взгляд. Значительная часть христиан занималась наоборот поддержанием и развитием науки. А ты всех одной краской красишь.

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0
Порядочный Влад

я просто моделирую у себя в голове мир в котором все религии оказались под запретом , и знаешь, это очень прекрасный рационалный материлистический мир, в котором всё очень просто и понятно. и мне непонятно почему бы к нему не стремиться
если ты верун то мне как бы в принципе о тебе всё понятно уже

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2
Порядочный Влад

я просто моделирую у себя в голове мир в котором все религии оказались под запретом , и знаешь, это очень прекрасный рационалный материлистический мир

А если я точно так же представлю у себя в голове мир отличный от твоего, это тоже будет считаться нихуёвым аргументом, или это работает только с твоими воображаемыми мирами?
если ты верун

Я агностик

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1
Порядочный Влад

в общем если бог есть то пусть он сделает всех добрыми и богатыми.

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1
Рыжий

Даже у Архитектора из Матрицы этого не получилось ;)

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1
Порядочный Влад

там же вроде был пассаж что в первой версии матрицы как раз был вариант идеального общества, но встала проблема равномерного распределения ресурсов

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0
Рыжий

Про ресурсы не помню. Упор был на свободу воли и свободу выбора. А причина, почему первая матрица порушилась вроде не в ресурсах. А в сопротивлении людей жизни в раю без возможности выбрать

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0
Порядочный Влад

чет не произошло

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0
Порядочный Влад

У тебя дыра в логике. Даже если Бог есть, ему вовсе не обязательно следовать твоим указаниям.

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0
Порядочный Влад

тогда зачем он мне?

Ответить
0
Порядочный Влад

То нужен он тебе или нет никак не влияет на его наличие или отсутствие.

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0
Порядочный Влад

но усомниться в его существовании нельзя, я понял

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0
Порядочный Влад

Что? Где я такое написал?

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0
Порядочный Влад

ты такого не писал, но так вот получается, особенно из последних новостей, что как бы неважно веришь ты или нет, но как бы я вот не могу попросить всех верующих извиняться за что нибудь, а они - могут

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0
Порядочный Влад

Усомниться в существовании тебе никто не запрещает. Оскорблять только запрещают.
Это как разница между сказать "Мне не нравится пицца с ананасами" и "Я ебал в рот всех кому нравится пицца с ананасами".

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0
Рыжий

А кто запрещает? Кейс из поста ведь вообще не касается веры в бога или в богов

Ответить
0
Порядочный Влад

да, он касается глупости девушки в том , что не просчитала реакцию .

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0
Рыжий

Были уже ребята, которые "моделировали" такое. Посмотри SP серию 1012

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0
Порядочный Влад

это сатирический комедийный сериал, вряд ли это прям контраргумент, скорее точка зрения.
и учитывая релиозность американского общества, то конечно выставлено однобоко

Ответить
0
Рыжий

Американское общество ведь тоже не однородно
это сатирический комедийный сериал, вряд ли это прям контраргумент, скорее точка зрения

Ну твои фантазии о том, какой может быть мир без религий тоже не какой-то аргумент. Я просто предложил еще одну такую фантазию в копилку. Ну ты её знаешь, похоже

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1
AZP

Папа и ноги целовал

Преступники, мафиози, дети и беженцы. Кому Папа…
Папа Римский Франциск встретился с политиками из Южного Судана, которые в этот момент находились…
360tv.ru
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0
Oleg Savrikov

вроде как и Иисус целовал

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0
AZP

А Кирюша не может сделать как Иисус.
Не труъ христианин, значит.

Ответить
0
Oleg Savrikov

человек который установил себе на башку складной крестик чтобы удобней садиться в машину. не может быть тру-христианином....християнин скрутиться, скособочится но уж точно на складной крестик не согласится и на такую дичь не пойдет

Ответить
1
Georgi Yudin

Когда Кирюша, говорит что славяне были зверьми и недолюдьми, то уж перед кем извиняться)

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4
Рыжий

А так же за централизацию образования и вообще введение школ на Руси...

Ответить
2
Порядочный Влад

это которое без элементарных основ математики было?

Ответить
1
Последствия Диморфизма

зачем тебе математика, что ты считать собрался, а?

Ответить
2
Порядочный Влад

Оброк

Ответить
1
Последствия Диморфизма

специально обученные люди для этого есть

Ответить
0
Порядочный Влад

Тiкай з городу, тобi пiзда

Ответить
2
Beer Fan

Так-то каждый должен отвечать исключительно за себя.

Ответить
0
FOX

в наручниках чтобы точно извинилась

Dave Frenkel @merr1k
Хорошее какое видео пресс-службы петербургских судов (нас же не пускают в суды). Кто же этот опасный бандит в наручниках в клетке? Это Ирина Волкова, которая посмела сфотографироваться в трусах на фоне Исаакия. Добро пожаловаться в Иран, let me be your guide
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8
Порядочный Влад

Чтобы не начала раздеваться на фоне нового храма.

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7
Порядочный Влад

Заигралась немножко

Жду таких отмазок от тех, кто эти людоедские законы придумывал и применял.

Ответить
5
Порядочный Влад

"Мы же певцы и гимнастки, заигрались немножко в законодателей))))"

Ответить
3
Порядочный Влад

Да мне после космоса все эти письма людей привиделись, которые просили Путину сроки обнулить, на самом деле они его на хуй слали

Ответить
1
Порядочный Влад

Тварь, за собор ответишь

возлюби ближнего своего как самого себя

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1
Порядочный Влад

ух бля Невзоров конечно доволен эпохе будет, столько материала

Ответить
1
Stanley H. Tweedle

Православный Иран

Ответить
5
AZP

Пускай срочно улетает, куда прививка Спутник позволяет.
Ей невероятно повезло, но есть шанс ближайший год прожить как на фото - за решёткой.

Ответить
4
Виктор Халдеев

Зависть женская это, а не "чувство верующих")

Ответить
3
Порядочный Влад

но ведь у них такая же задница. целлюлит не бог раздавал, просто надо следить за собой

Ответить
2
Максим Федоров

кажется есть способ получить политич. убежище доступно и быстро, с некоторым риском

Ответить
3
Selfish Ledger

Ноль шансов. Мелкое правонарушение, получение легкого наказания и свобода.

Ответить
–2
Рыжий

Ряяя, репресс...oh wait

Ответить
–4
Порядочный Влад

Не смог порваться?

Ответить
4
Порядочный Влад

да он всегда приходит и говорит что религия это круто

Ответить
1
Рыжий

вот возьму и больше не приду(

Ответить
0
Порядочный Влад

@Алексей Навальный тут лайфхак

Ответить
2
Порядочный Влад

@Плохие шутки

Ответить
1
Порядочный Влад

это точно она? на фото жопа охуенной худощявой школьницы же

Ответить
1
Порядочный Влад

Ну ты как первый день в интернете. А ещё у неё может быть член. ред.

Ответить
4
Порядочный Влад

помоги мне тогда разобраться с сабжем. член - не страшно. она - не школьница?

Ответить
0
Oleg Savrikov

поскольку позитивных комментов никто не пишет,а только продолжают ворчать, тут будет коммент для плюсиков тех кто рад за девушку и за гуманность суда))).храни вас бог

Ответить
2
Порядочный Влад

Верующий да примёт прощение. Амено, так скатб

Ответить
2
fkp 48

неназванные свидетели даже в оголенной заднице увидели оскорбление власти. лихо

Ответить
2
Selfish Ledger

Очень важно в конце новости написать что была травля от неизвестных без доказательств. Чтобы читатель осознал кто хороший а кто плохой.

Ответить
1
Порядочный Влад

Веруны заебали. Вернее, репрессии русских оккупационных "властей".

Ответить
1
Саша

Зря мониторили ? Ни ордена ни палки ?
Видимо судебная система ужаснулась от потенциального громадья подобных дел когда в нете посыпался вал старых фоток

Ответить
0
AZP

Подождите, суд впереди.

Ответить
1
Саша

Мда , поторопился

Ответить
0
AZP

Ща, по приговору засадят с удовольствием

Ответить
1
Саша

Для суда решение редкое , что даже браслет не надели и формулировка «доводы следствия предположительны» практически оскорбление.
Видимо схватка бульдогов под ковром таки имеет место.
А уж кто кого - посмотрим.
Думаю будет даже не условка , а штраф или работы.

Ответить
0
LuiQuao

Верующие TJ, извинения принимаете ?? Все норм ?

Ответить
0
Порядочный Влад

надо изобрести лицензию по типу GPL что я короче за всё перед всеми всегда извиняюсь, подпись число. и нотариально заверить

Ответить
1
AZP

Пускай на колени становится

Ответить
0
Андрей Рядькин

в клетку та зачем сажать было

Ответить
0
Рыжий

Наверное, стандартная процедура. Статья же уголовная. Того же Идрака с его административной статьей не сажали в клетку (насколько знаю)

Ответить
0
AZP

И в браслетах привели. Убежать может через окно.

Ответить
0
Ирина Китаева

Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама приходит в дом,
Мама глядит кругом.
— Был на квартиру налёт?
— Нет.
— К нам заходил бегемот?
— Нет.
— Может быть, дом не наш?
— Наш.
— Может, не наш этаж?
— Наш.
Просто приходил Серёжка,
Поиграли мы немножко.
— Значит это не обвал?
— Нет.
— Значит, слон не танцевал?
— Нет.
— Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.

Ответить
0
Антон Лисин

Блять. Да кто эти верующие. Хоть показали бы тех, кто постоянно оскорбляется

Ответить
0
Порядочный Влад

вот они слева направо

Ответить
0
Андрей Жидков

Палка о двух концах.
С одной стороны - сумасшедшие законы и людоедство. С другой - провокации и чувство безнаказанности от вот таких инстателочек и блоххеров развязывают им руки.

Сегодня жопой вертим и отсасываем у храмов, завтра "пранкуем" прохожих обливая помоями и снимаем в тик ток как шашничаем 200 км/ч по Кутузовской.

Возможно есть смысл в том, чтобы вот таких любителей легкой популярности попустили немного.

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–1
Виталий Лановой

Нет никакой палки о двух концах. А все наказания дают очень плохой прецедент. Хотя стоит признать, что время изменилось и теперь каждый блогер. Поэтому и столько тупых поступков на камеру и последующих извинений. Просто должно пройти какое-то время и люди научаться не постить откровенную хайповую хрень. И теория отмены, так критикуемая у нас, это альтернатива наказанию. Запостил ерунду и пакость от тебя отвернулись все рекламодатели.

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0
Максим Козаченко

Вот и весь бунтарский дух

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–2
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