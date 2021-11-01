Жалобу на домен подал производитель сериала «Тайная любовь» — компания «Стар Медиа», которая в скором времени её отозвала.

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Главная страница поисковика Yahoo! несколько дней была заблокирована в поисковой выдаче Mail.ru. Об этом пишет «Коммерсантъ».

26 октября домен Yahoo! внесли в антипиратский реестр из-за нарушения прав на сериал. Источник издания добавил, что это была «техническая ошибка на стороне правообладателя, которую исправили, как только заметили». Представитель «Стар Медиа» отказался обсуждать ошибку с изданием, отметив только, что с ней «разбираются».

Интернет-страницы из реестра блокируются в поисковиках, подписавших антипиратский меморандум в 2018 году, — «Яндексе», Mail.ru и Rambler. Так поступил Mail.ru, в выдаче которого Yahoo! был заблокирован с 26 до 29 октября. «Яндекс» и Rambler, работающий на поисковом движке «Яндекса», не стали блокировать Yahoo!, сообщили их представители.

В компании VK (бывшая Mail.ru Group) рассказали, что VK, «Яндекс» и Rambler подписали соглашение по противодействию пиратству в России с крупнейшими медиакомпаниями — «Первый канал», холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (в неё входит «Стар Медиа»). Медиакоммуникационный союз добавил сайт в реестр, после чего его заблокировали, подчеркнули в VK. «Но после этого наш поиск сообщил в реестр, что блокировать целый домен некорректно, и разблокировал его», — сообщили в компании.

29 октября «Яндекс» направил в Медиакоммуникационный союз письмо с требованием проверить правомерность внесения Yahoo! в реестр «в кратчайшие сроки». По условиям меморандума, держатель реестра проводит проверку поступающих заявлений. Он «сверяет аудиовизуальное произведение, размещённое правомерно, с неправомерно размещёнными материалами» и только после этого включает указатели страниц пиратских сайтов в реестр, следует из письма «Яндекса».