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Новости
Сергей Исенеков

Россияне стали массово продавать спортивные товары, купленные во время локдауна в 2020 году Статьи редакции

Спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в пандемию.

Количество объявлений о продаже спортивного инвентаря резко увеличилось после снятия коронавирусных ограничений в прошлом году. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сервисов «Юла», «Авито» и «Объявления „ВКонтакте”».

Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что рост количества размещённых объявлений спустя некоторое время после снятия ограничений указывает на распродажу товаров, купленных во время локдауна в 2020 году. «В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нём, продают — этот тренд становится всё более популярным», — сказал он.

Столь долгая распродажа товаров, которая продолжается до сегодняшнего дня, объясняется нестабильный спросом из-за ужесточения или снятия ограничений в стране. В условиях новых жёстких ограничений, которые введены в России в конце октября, спрос на тренажёры и спортинвентарь будет расти как на маркетплейсах, так и на сервисах объявлений. Если локдаун продлят, тенденция усилится

Михаил Бурмистров
генеральный директор агентства «Infoline-аналитика»

В «AliExpress Россия» рассказали изданию, что в течение нескольких дней после объявления о «нерабочих днях» спрос на спортивные товары от российских продавцов уже заметно вырос по сравнению с предыдущей неделей. В самой компании это связывают с подготовкой к новому периоду эпидемиологических ограничений. Спрос на тренировочные кроссовки вырос в три раза. Востребованность товаров для занятия гимнастикой и домашним фитнесом увеличилась в 1,5 раза, а кардиотренажеров – в 2,5 раза.

#новости

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Прогрессивный Никита

Сергей, а у вас не нерабочие дни? Шли бы вы ещё поспали, отдохнули. Зачем с утра щитпостить❤️

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14
AttentiveMilk

Кроссовки проданы, делать нечего

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5
Прогрессивный Никита

Так зима впереди

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2
AttentiveMilk

Вот именно. Время валенок

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1
Прогрессивный Никита

У Михаила Бурмистрова маска прикольная
Тоже такую хотел, когда увидел. Его правда почти не слышно бывает за ней
https://www.mvideo.ru/products/sredstvo-individualnoi-zashhity-lg-pure-care-mask-ap300awfaaeru-10026304

Классный человек кстати

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1
AttentiveMilk

Заморачиваешься по маскам? Мне обычно пофиг, ношу тканевую, от Яндекса

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0
Прогрессивный Никита

Не, просто смотрится ахуенно, звуки как у дарт вейдера

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2
Прогрессивный Никита

Россияне массово продают спортивные товары, купленные во время локдауна в 2020 году

Заголовок немного странный. Не продают, а продавали. Сейчас же наоборот из-за новых ограничений перестают продавать.

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5
Во Нючка

Локдаун на 7 дней лишь. Или россияне делают покупки на 7 дней?

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1
Прогрессивный Никита

Последний абзац читай

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0
Прогрессивный Никита

Известно уже, что продлят.

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0
Андрей

прошлый раз тоже всё начиналось с 7 дней =)

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0
Прогрессивный Никита

остро. злободневно. актуально

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2
New

Ясно

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0
New

Ах*еть новость конечно.
Новость так новость.
Спасибо!!!

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2
ред.

Сообщение удалено

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0
Антон Лисин

Спортсмены хуевы

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1
Прогрессивный Никита

Хоть не премию Сахарова продают...

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1
Стильная самочка орангутана

А что так, вешалки с педалями больше не выполняют свои функции?

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0
qqqq

парапрп

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0
Стильная самочка орангутана

оф зе рэпиер

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0
Федя Прозоров

Хорошая попытка, авито

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0
Коровка говорит мууу

Кек, в прошлом году, как только локдаун стартанули, я чёт с другом болтал по тел, сетовал на долбоебизм со штрафами за занятия на улице и наванговал, что спорттовары взлетят, хотя, и сам купил степпер и фитнес-резинки/ленты

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0
Прогрессивный Никита

Какого бренда?

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0
Коровка говорит мууу

Если про резинки - atemi (короткие), starfit (длинные); степпер Sport Elit SE5112

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0
Николай Вакуленко

Значит все идёт к нормализации жизни.

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0
andorus

Ждём видеокарты

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0
Прогрессивный Никита

Почему комментарии от агентства инфолайн-аналитика всегда даёт гендир? Ему там совсем нехуй делать, что ле

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0
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