Спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в пандемию.

Количество объявлений о продаже спортивного инвентаря резко увеличилось после снятия коронавирусных ограничений в прошлом году. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сервисов «Юла», «Авито» и «Объявления „ВКонтакте”».

Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что рост количества размещённых объявлений спустя некоторое время после снятия ограничений указывает на распродажу товаров, купленных во время локдауна в 2020 году. «В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нём, продают — этот тренд становится всё более популярным», — сказал он.

Столь долгая распродажа товаров, которая продолжается до сегодняшнего дня, объясняется нестабильный спросом из-за ужесточения или снятия ограничений в стране. В условиях новых жёстких ограничений, которые введены в России в конце октября, спрос на тренажёры и спортинвентарь будет расти как на маркетплейсах, так и на сервисах объявлений. Если локдаун продлят, тенденция усилится Михаил Бурмистров генеральный директор агентства «Infoline-аналитика»

В «AliExpress Россия» рассказали изданию, что в течение нескольких дней после объявления о «нерабочих днях» спрос на спортивные товары от российских продавцов уже заметно вырос по сравнению с предыдущей неделей. В самой компании это связывают с подготовкой к новому периоду эпидемиологических ограничений. Спрос на тренировочные кроссовки вырос в три раза. Востребованность товаров для занятия гимнастикой и домашним фитнесом увеличилась в 1,5 раза, а кардиотренажеров – в 2,5 раза.