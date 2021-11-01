Власти Москвы запланировали полностью отказаться от мигрантов на стройках Статьи редакции
По мнению вице-мэра Москвы, на стройках нужно задействовать «в три раза меньше людей», но с зарплатами «в два, а то и в три раза больше».
Власти Москвы разрабатывают план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Об этом пишет РБК.
По словам вице-мэра Москвы Андрея Бочкарева, во время пандемии многие мигранты уехали из Москвы: из 120 тысяч остались только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих — если раньше приезжали больше из Таджикистана, то сейчас — из Узбекистана и Киргизии. Бочкарев рассказал, что многие мигранты уже отказываются работать за 80 тысяч рублей.
По словам Бочкарева, выход из этой ситуации — один. Он считает, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей. Но у этих людей должна быть зарплата «в два, а то и в три раза больше», что позволило бы строить быстрее. Бочкарев рассказал, что в городе не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%.
Проблему нехватки строителей также должны помочь решить новые технологические решения в процессе возведения объекта и механизация процесса.
По словам Бочкарева, на некоторых объектах уже тестируют сокращении рабочих. «Например, плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170. Идёт эксперимент», — добавил он. Власти также назвали проблемой качество образования в строительной отрасли.
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Отчасти да, кншн, но сам подумай - квалифицированные строители с проф инструментами не просто так во всех развитых странах вытеснили неквалифицированных с "ведром и ломом". Если хотим, чтобы дома нормально строили, а не как обычно, переход на квалифицированную раб силу неизбежен.
Кроме того, 50-60 тыс на московской стройке мог бы получать и гражданин РФ из региона, где средняя зп 20-25. Было бы неплохо, если бы миллиарды баксов, уходящие из страны в среднюю Азию, шли в наши депрессивные регионы и оседали там.