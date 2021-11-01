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Новости
Артём Мазанов

Власти Москвы запланировали полностью отказаться от мигрантов на стройках Статьи редакции

По мнению вице-мэра Москвы, на стройках нужно задействовать «в три раза меньше людей», но с зарплатами «в два, а то и в три раза больше».

42 42 комментария
1279 просмотров

Власти Москвы разрабатывают план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Об этом пишет РБК.

По словам вице-мэра Москвы Андрея Бочкарева, во время пандемии многие мигранты уехали из Москвы: из 120 тысяч остались только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих — если раньше приезжали больше из Таджикистана, то сейчас — из Узбекистана и Киргизии. Бочкарев рассказал, что многие мигранты уже отказываются работать за 80 тысяч рублей.

Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать.

Андрей Бочкарев
вице-мэр Москвы

По словам Бочкарева, выход из этой ситуации — один. Он считает, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей. Но у этих людей должна быть зарплата «в два, а то и в три раза больше», что позволило бы строить быстрее. Бочкарев рассказал, что в городе не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%.

Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тысяч, у финского рабочего — 240 тысяч, в Великобритании — 250 тысяч. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы.

Андрей Бочкарев
вице-мэр Москвы

Проблему нехватки строителей также должны помочь решить новые технологические решения в процессе возведения объекта и механизация процесса.

Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырёх рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену.

Андрей Бочкарев

По словам Бочкарева, на некоторых объектах уже тестируют сокращении рабочих. «Например, плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170. Идёт эксперимент», — добавил он. Власти также назвали проблемой качество образования в строительной отрасли.

Заходишь на американскую стройку, рабочие все обвешаны инструментами. Потому что они получают свои деньги за производительность. Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих. Нам нужно создавать такие образовательные программы.

Андрей Бочкарев
вице-мэр Москвы

#новости #мигранты #москва

42 42 комментария
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42 комментария
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Прогрессивный Никита

Он считает, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей. Но у этих людей должна быть зарплата «в два, а то и в три раза больше», что позволило бы строить быстрее

Типичный эффективный менеджер, у которого 9 женщин рожают ребёнка за месяц

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10
Прогрессивный Никита

Но ведь отчасти он прав, квалификация, опыт и оборудование лучше, чем куча рукожопых.

Ответить
7
aliftin

Так а кто в итоге то кирпич класть будет?

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1
Eugen T

Роботы федоры на гиперзвуке

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2
Прогрессивный Никита

Тот, кто работает.

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1
Прогрессивный Никита

Ну вообще существуют всякие роботизированные штуки, которые кладут кирпичи во много раз быстрее под контролем одного техника.

Ответить
0
Федя Прозоров

Бетоном зальют и живи

Ответить
0
Прогрессивный Никита

В три раза меньше людей не будут строить быстрее в любом случае.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Толстой написал войну и мир, а тысячи обезьян еще нет.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Почему? Есть же команда пиздатых квалифицированных строителей, которые делают ту же работу гораздо быстрее, чем другая команда хуёвых строителей.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Тут же как раз написано, что идея в том, что в некоторых других странах меньше людей реально строят быстрее и качественнее.

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0
Константин Курасов

Типичный эффективный менеджер, у которого 9 женщин рожают ребёнка за месяц

Отчасти да, кншн, но сам подумай - квалифицированные строители с проф инструментами не просто так во всех развитых странах вытеснили неквалифицированных с "ведром и ломом". Если хотим, чтобы дома нормально строили, а не как обычно, переход на квалифицированную раб силу неизбежен.

Кроме того, 50-60 тыс на московской стройке мог бы получать и гражданин РФ из региона, где средняя зп 20-25. Было бы неплохо, если бы миллиарды баксов, уходящие из страны в среднюю Азию, шли в наши депрессивные регионы и оседали там.

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0
Прогрессивный Никита

Бетонирует один человек, швед

Где мы возьмём шведа?

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6
Антигравитационный торт

узбека обвешаем инструментами

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4
Прогрессивный Никита

Отечественная разработка

Ответить
3
Bad Mother Fucker

и он их сломает или проебёт

Ответить
0
Ilya Tazikov

Из Швеции вывезем

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Сбежит

Ответить
0
Eugen T

А конвой на шо?

Ответить
1
Федя Прозоров

Из икеи возьмем

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Из Швейцарии

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Можно ещё от оленеводов отказаться в Москве.

Ответить
3
Bad Mother Fucker

ты щас договоришься до того, что не надо бордюры раз в год менять

Ответить
2
Eugen T

Как только в МСК перестанут перекладывать плитку, тут то и конец России! Есть один выход, взять старый сове..

Ответить
0
Прогрессивный Никита

И от оленей всех видов заодно.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Разве в Москве(как примерно везде) не дефецит рабочей силы?

Ответить
0
Артём Мазанов

Так об этом написано....

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Щаб ещё статьи читать

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8
Marhal_New _Arleana

Имелось в виду более широкий спектр услуг где нужна дешёвая рабочая сила. Просто освободившиеся мигранты могут занять другую нишу.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

на некоторых объектах уже тестируют сокращении рабочих

Не дефицит, а тестирование

Ответить
0
Николай Вакуленко

Сколько у него в департаменте офис менеджеров, чтобы подписать письмо? Сколько виз нужно получить?

Ответить
1
Llaren Hlaalo

Благое дело. Мигранты не нужны. Пусть строят будущее у себя. Если прокатит, то можно даже и проголосовать за похорошевшую Москву.
Выйдет-ли правда....

Ответить
1
Федя Прозоров

Бочкарев рассказал, что многие мигранты уже отказываются работать за 80 тысяч рублей.

Дайте мне и я построю коммунизм

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0
AttentiveMilk

Ты из чего угодно построишь коммунизм 🙄

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1
Прогрессивный Никита

Но обычно из говна

Ответить
2
AttentiveMilk

А пахнэ як

Ответить
0
Федя Прозоров

Дай только материал-говно

Ответить
1
Прогрессивный Никита

А кто же будет Россию обустраивать, пока мы на Канарах?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Может, и депутатов с вице-мэрами раза в 3 меньше нужно? Обвешать их инструментами...

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0
Dennis Ko

Господи, какой этот бочкарев тупой. Видел он шведа. Ну пиздетс теперь.

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0
Ёршик Золотой

Рабочие - Топ за свои деньги!

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0
Прогрессивный Никита

Бастрыкин хочет на генном уровне чекать приезжих, этот хочет запретить мигрантов на стройках и увеличить зарплаты.

Что?

Пацаны, это не та вселенная!

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0
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