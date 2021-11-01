По мнению вице-мэра Москвы, на стройках нужно задействовать «в три раза меньше людей», но с зарплатами «в два, а то и в три раза больше».

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Власти Москвы разрабатывают план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов. Об этом пишет РБК.

По словам вице-мэра Москвы Андрея Бочкарева, во время пандемии многие мигранты уехали из Москвы: из 120 тысяч остались только 40 тысяч. Изменился и национальный состав рабочих — если раньше приезжали больше из Таджикистана, то сейчас — из Узбекистана и Киргизии. Бочкарев рассказал, что многие мигранты уже отказываются работать за 80 тысяч рублей.

Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать. Андрей Бочкарев вице-мэр Москвы

По словам Бочкарева, выход из этой ситуации — один. Он считает, что процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей. Но у этих людей должна быть зарплата «в два, а то и в три раза больше», что позволило бы строить быстрее. Бочкарев рассказал, что в городе не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%.

Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тысяч, у финского рабочего — 240 тысяч, в Великобритании — 250 тысяч. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. Андрей Бочкарев вице-мэр Москвы

Проблему нехватки строителей также должны помочь решить новые технологические решения в процессе возведения объекта и механизация процесса.

Я работал в США, Великобритании, Швеции и т.д. Конкретный пример — компания Skanska, бетонируется пятно под монтаж большой колонны. Бетонирует один человек, швед. Он весь обвешан инструментами. Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырёх рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену. Андрей Бочкарев

По словам Бочкарева, на некоторых объектах уже тестируют сокращении рабочих. «Например, плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170. Идёт эксперимент», — добавил он. Власти также назвали проблемой качество образования в строительной отрасли.