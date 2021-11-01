Глава СК предложил ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов Статьи редакции
Александр Бастрыкин связывает необходимость нововведения с ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для въезжающих из ближнего зарубежья трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».
Бастрыкин предложил упорядочить миграционное законодательство, прописав в нём все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.
Бастрыкин отметил, что в настоящее время с участием трудовых мигрантов происходят массовые драки и нарушения общественного порядка. По его мнению, возрастающая агрессия со стороны приезжих из ближнего зарубежья связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений.
По данным главы Следственного комитета, за первое полугодие 2020 года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за аналогичный период в 2021 году — почти 19 тысяч преступлений. «Растёт доля особо опасных преступлений, совершаемых мигрантами: экстремизма ― на 33%, терроризма ― на 26%, убийств ― на 8%, изнасилований ― на 5%», — сказал Бастрыкин.
Закон о геномной регистрации ввели в 2008 году. Её необходимо проходить всем осуждённым за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.