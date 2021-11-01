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Новости
Сергей Исенеков

Глава СК предложил ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов Статьи редакции

Александр Бастрыкин связывает необходимость нововведения с ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими.

17 17 комментариев
334 просмотров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для въезжающих из ближнего зарубежья трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью «Интерфаксу».

Геномная регистрация — это получение, хранение и использование биологического материала, содержащего фрагменты ДНК, которые позволяют идентифицировать человека.

Бастрыкин предложил упорядочить миграционное законодательство, прописав в нём все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

Такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления.

Александр Бастрыкин

глава Следственного комитета

Бастрыкин отметил, что в настоящее время с участием трудовых мигрантов происходят массовые драки и нарушения общественного порядка. По его мнению, возрастающая агрессия со стороны приезжих из ближнего зарубежья связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений.

По данным главы Следственного комитета, за первое полугодие 2020 года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершённых иностранцами, а за аналогичный период в 2021 году — почти 19 тысяч преступлений. «Растёт доля особо опасных преступлений, совершаемых мигрантами: экстремизма ― на 33%, терроризма ― на 26%, убийств ― на 8%, изнасилований ― на 5%», — сказал Бастрыкин.

Закон о геномной регистрации ввели в 2008 году. Её необходимо проходить всем осуждённым за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

#новости #мигранты

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Прогрессивный Никита

Хотя бы биометрию освоили, что ли...

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3
Прогрессивный Никита

Зачем?

Есть же служба безопасности сбербанка.

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6
Прогрессивный Никита

«Александр Бастрыкин связывает необходимость нововведения с ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими.»

Таки-стена дрогнула.

Долго же мы к этому шли.

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3
Eugen T
Посольство сообщило о «миграционной амнистии…
Российские власти объявили о «миграционной амнистии» в отношении 158 тыс. граждан Узбекистана…
www.rbc.ru
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1
Стильная самочка орангутана

Чо там по визам

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2
Прогрессивный Никита

Ах ты левак-либераст! Хочешь испортить отношения с союзниками???

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0
Прогрессивный Никита

По его мнению, возрастающая агрессия со стороны приезжих из ближнего зарубежья связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий

но никак не с менталитетом, отсутствием образования, воспитания, конечно же

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2
Прогрессивный Никита

Кажется какой-то скинхед загадал желание и вот его мечты воплощаются.

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1
Папуша

Хочешь, чтобы по городу можно было спокойно ходить без риска попасть под замес со стороны мигрантов
@
Ты скинхед

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0
Прогрессивный Никита

@
Еби гусей

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0
aliftin

Если ебешь гусей в Москве, то скорее всего ты как раз и есть мигрант трудовой.

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0
Борис Уткин

Дохуя хочешь

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0
Прогрессивный Никита

Александр Бастрыкин связывает необходимость нововведения с ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими.

пацаны, отменяем его!))

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1
Прогрессивный Никита

необходимость нововведения с ростом числа особо опасных преступлений, совершаемых приезжими.

Ага, приезжают и давай фоткаться на фоне храмов

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1
Прогрессивный Никита

геномная регистрация

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1
Федя Прозоров

Уже представляю: сериал След, эксперты ФЭС расследуют преступление, сравнивают ДНК
«Нет, это не мигрант» - «Тогда в пизду, мокруха»

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0
Андрей

"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин" - как же его много, нового PR менеджера наняли или метит куда?

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0
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