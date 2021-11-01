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Новости
Артём Мазанов

Комитет Госдумы поддержал идею Минцифры обязать бизнес хранить трафик закрытых сетей Статьи редакции

В правительстве считают, что это поможет бороться с мошенничеством. Сейчас силовики не могут получать от владельцев технологических сетей нужные сведения.

13 13 комментариев
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который обязывает бизнес хранить внутреннюю переписку в течение трёх лет и по запросу предоставлять её правоохранительным органам. Заключение опубликовали на сайте Госдумы, первой на это обратила внимание газета «Известия.

Законопроект обзывает владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS) хранить информацию из внутреннего интернета: «о фактах приёма, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщениях, изображений, звуков, видео- или иных сообщений». Номерами AS владеют интернет-провайдеры и крупные организации, в том числе РЖД, «Газпром» и «Яндекс».

В Минцифры рассказали, что закрытые сети подпадают под действие закона об «автономном рунете», но перечень информации, которую должны хранить владельцы, не был установлен во время проработки закона. Поправки «устраняют этот пробел».

По мнению Минцифры, информация из закрытых сетей поможет при расследовании коррупционных преступлений.

Через технологические сети может проходить мошеннический трафик. Сейчас правоохранительные органы не имеют возможности получать от владельцев технологических сетей сведения, необходимые для проведения расследования в случае мошенничеств, и, соответственно, через эти сети могут действовать мошенники. С принятием поправок станет возможным бороться с мошенниками, действующими в технологических сетях.

Минцифры

Законопроект могут рассмотреть в осеннюю сессию 2021 года, тогда он начнет действовать с 2022 года..

#новости #автономныйрунет

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Прогрессивный Никита

По мнению Минцифры, информация из закрытых сетей поможет при расследовании коррупционных преступлений.

Будет легче садить тех, кто их расследует?

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16
Прогрессивный Никита

Будет легче скрывать своё наворованное

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2
Прогрессивный Никита

Главное в следственных действиях – это не выйти на самих себя.

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2
Прогрессивный Никита

На самом деле, вообще непонятно что именно и кому будет легче.

Можно было бы подумать, что так проще надавить на какой-нибудь Газпром, но у нас же кабанчики не дебилы и обсуждать дела где надо привыкли с 90х.

А с другой стороны админы условного Яндекса тоже прекрасно понимают, как стерилизовать трафик.

Реально вообще непонятно, зачем это. Птичий язык иногда остаётся непонятным.

UPD. Хотя, можно осуществлять технологический шпионаж на заказ, если проводить выемку регулярно. ред.

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0
new_comment

Следующий этап:
Минцифры предложил обязать оборудовать все кухни и курилки записывающими устройствами и хранить разговоры в течение 3-х лет.

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11
Anton Gostev

силовики

Слабовики

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8
Прогрессивный Никита

Комитет Госдумы поддержал идею

Чем ответит местный Комитет?

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7
испанский смех

чистками в аляске

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0
Прогрессивный Никита

Хранить распечатки корпоративного Слака

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1
Прогрессивный Никита

А есть что-то, не подпадающее под действие закона об автохтонном рунете?

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0
Прогрессивный Никита

Пока ещё до Астрала не добрались. Но с нетерпением жду.

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1
Прогрессивный Никита

Правительство считает, что так проще при изъятии жёстких дисков при обыске

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0
испанский смех

збс, можно будет повысить количество обысков и изъятий

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0
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