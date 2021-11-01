Комитет Госдумы поддержал идею Минцифры обязать бизнес хранить трафик закрытых сетей Статьи редакции
В правительстве считают, что это поможет бороться с мошенничеством. Сейчас силовики не могут получать от владельцев технологических сетей нужные сведения.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который обязывает бизнес хранить внутреннюю переписку в течение трёх лет и по запросу предоставлять её правоохранительным органам. Заключение опубликовали на сайте Госдумы, первой на это обратила внимание газета «Известия.
Законопроект обзывает владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS) хранить информацию из внутреннего интернета: «о фактах приёма, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщениях, изображений, звуков, видео- или иных сообщений». Номерами AS владеют интернет-провайдеры и крупные организации, в том числе РЖД, «Газпром» и «Яндекс».
В Минцифры рассказали, что закрытые сети подпадают под действие закона об «автономном рунете», но перечень информации, которую должны хранить владельцы, не был установлен во время проработки закона. Поправки «устраняют этот пробел».
По мнению Минцифры, информация из закрытых сетей поможет при расследовании коррупционных преступлений.
Законопроект могут рассмотреть в осеннюю сессию 2021 года, тогда он начнет действовать с 2022 года..
На самом деле, вообще непонятно что именно и кому будет легче.
Можно было бы подумать, что так проще надавить на какой-нибудь Газпром, но у нас же кабанчики не дебилы и обсуждать дела где надо привыкли с 90х.
А с другой стороны админы условного Яндекса тоже прекрасно понимают, как стерилизовать трафик.
Реально вообще непонятно, зачем это. Птичий язык иногда остаётся непонятным.
UPD. Хотя, можно осуществлять технологический шпионаж на заказ, если проводить выемку регулярно. ред.