В правительстве считают, что это поможет бороться с мошенничеством. Сейчас силовики не могут получать от владельцев технологических сетей нужные сведения.

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который обязывает бизнес хранить внутреннюю переписку в течение трёх лет и по запросу предоставлять её правоохранительным органам. Заключение опубликовали на сайте Госдумы, первой на это обратила внимание газета «Известия.

Законопроект обзывает владельцев технологических сетей связи с номерами автономной системы (AS) хранить информацию из внутреннего интернета: «о фактах приёма, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщениях, изображений, звуков, видео- или иных сообщений». Номерами AS владеют интернет-провайдеры и крупные организации, в том числе РЖД, «Газпром» и «Яндекс».

В Минцифры рассказали, что закрытые сети подпадают под действие закона об «автономном рунете», но перечень информации, которую должны хранить владельцы, не был установлен во время проработки закона. Поправки «устраняют этот пробел».

По мнению Минцифры, информация из закрытых сетей поможет при расследовании коррупционных преступлений.

Через технологические сети может проходить мошеннический трафик. Сейчас правоохранительные органы не имеют возможности получать от владельцев технологических сетей сведения, необходимые для проведения расследования в случае мошенничеств, и, соответственно, через эти сети могут действовать мошенники. С принятием поправок станет возможным бороться с мошенниками, действующими в технологических сетях. Минцифры