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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор: за 2021 год соцсети оштрафовали на 187 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации Статьи редакции

Среди них — Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

19 19 комментариев
318 просмотров

Роскомнадзор отчитался о блокировке почти 85 тысяч запрещённых материалов, пропагандирующих наркотики, и назвал общую сумму штрафов для соцсетей за неудаление незаконной в стране информации — 187 миллионов рублей. Об этом регулятор сообщил в своей группе «ВКонтакте».

Иностранные соцсети всего оштрафовали на 180 миллионов рублей, наибольшую сумму должен выплатить Facebook (70 миллионов рублей). Штрафы для Twitter составили 38,4 миллиона рублей, для Telegram — 35, для Google — 32,5 и для TikTok — 4,1.

Из российских соцсетей штрафы выписывали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Общая сумма — 7 миллионов рублей.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров. Они отказывались удалять призывы участвовать в несогласованных акциях.

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На Google также составили протокол за повторное неудаление запрещённой информации. Компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России. Это первое требование Роскомнадзора применить «оборотный штраф». Такой же штраф грозит Facebook.

#новости #соцсети #штрафы

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Bad Mother Fucker

а сколько заплатили?

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9
Прогрессивный Никита

7

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0
Bad Mother Fucker

рублей?

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0
Прогрессивный Никита

крышек кока-колы

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1
Прогрессивный Никита

и одна пуговица

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1
Bad Mother Fucker

а какой щас курс

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0
Прогрессивный Никита

антисоциальный

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0
Bad Mother Fucker

нет, ну это уже экстремизм

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0
Ху Эмай

А куда идут деньги от штрафов?

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5
Прогрессивный Никита

в общак ("бассейн")

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6
Прогрессивный Никита

На новые блокировки.

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3
Прогрессивный Никита

на зп аутишникам РКН))))))

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2
Danil Oputin

На аквадискотеку

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1
Прогрессивный Никита

Ты че ебать такое спрашивать

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1
Прогрессивный Никита

Об этом регулятор сообщил в своей группе «ВКонтакте».

Интересно, кто эту группу почитывает и зойчем?

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3
Ху Эмай

кто эту группу почитывает?

ФСБ

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2
Прогрессивный Никита

на IPO пора выходить, акциями торговать, новый бизнес сделали

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2
Прогрессивный Никита

Они так и будут, пойдут выбивать вдвое бюджет размахивая этими цифрами

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2
Прогрессивный Никита

хотя не, вспоминаю видос с ресепшена гугла и понимаю что сказать не значит сделать

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1
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