Роскомнадзор: за 2021 год соцсети оштрафовали на 187 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации Статьи редакции
Среди них — Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Роскомнадзор отчитался о блокировке почти 85 тысяч запрещённых материалов, пропагандирующих наркотики, и назвал общую сумму штрафов для соцсетей за неудаление незаконной в стране информации — 187 миллионов рублей. Об этом регулятор сообщил в своей группе «ВКонтакте».
Иностранные соцсети всего оштрафовали на 180 миллионов рублей, наибольшую сумму должен выплатить Facebook (70 миллионов рублей). Штрафы для Twitter составили 38,4 миллиона рублей, для Telegram — 35, для Google — 32,5 и для TikTok — 4,1.
Из российских соцсетей штрафы выписывали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Общая сумма — 7 миллионов рублей.
Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров. Они отказывались удалять призывы участвовать в несогласованных акциях.
На Google также составили протокол за повторное неудаление запрещённой информации. Компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России. Это первое требование Роскомнадзора применить «оборотный штраф». Такой же штраф грозит Facebook.