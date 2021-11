{"items":[{"comment_id":6596315,"subsite_id":245416,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":6596315,"hash":"12e9a65be8200f541b40892dd84bd333","date":1635761330,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596315","text":"\u041a\u0430\u0440\u0435\u0442\u0430 - \u0432 \u0434\u044b\u043d\u044e, \u043b\u043e\u0448\u0430\u0434\u044c - \u0432 \u0442\u0443\u043f\u043e\u0433\u043e \u043e\u0441\u043b\u0430, \u043a\u0443\u0447\u0435\u0440 - \u0432 \u041e\u0441\u043a\u0430\u0440\u0430 \u041a\u0443\u0447\u0435\u0440\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-bambl","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c5ce30c7-7948-5f86-bb10-99407778f286\/","name":"\u0411\u0430\u043c\u0431\u043b","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596316,"subsite_id":214348,"user_id":33129,"type":"comment_add","id":6596316,"hash":"9f003b2cc9aeed806cf0b842f958d9dd","date":1635761344,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/466410-radzhabov-sudy-motuznaya-mirnyy-protest-ya-budu-pet-svoyu-muzyku-oksimiron-vypustil-pervyy-lichnyy-trek-s-2017-goda?comment=6596316","text":"\u041d\u043e \u0432 \u0441\u0443\u0445\u043e\u043c \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0435 \u0433\u0435\u0440\u043e\u0439

\u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0434\u043e\u0445\u043d\u0443\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0436\u0430\u043b\u043a\u0438\u0439 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0439

\u0411\u0435\u0436\u0438\u0442 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0449\u0430\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c\u044e, \u0445\u0443\u043b\u0438

\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0442\u0443\u043f\u043e\u0439, \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u043a \u0442\u0440\u043e\u043d\u0443\u0442\u044c

\u0413\u0413 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u0434\u043e\u0445\u043d\u0435\u0442 \u0438 \u043b\u043e\u0432\u0438\u0442 \u043f\u0443\u043b\u044e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":33129,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/33129-corik","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/1e\/f0\/da9206148f.jpg","name":"\u0446\u043e\u0440i\u043a","isVerified":false},"content":{"id":466410,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/466410-radzhabov-sudy-motuznaya-mirnyy-protest-ya-budu-pet-svoyu-muzyku-oksimiron-vypustil-pervyy-lichnyy-trek-s-2017-goda","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0434\u0436\u0430\u0431\u043e\u0432, \u0441\u0443\u0434\u044b, \u041c\u043e\u0442\u0443\u0437\u043d\u0430\u044f, \u043c\u0438\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442, \u044f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u043f\u0435\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443\u200b\u00bb: \u041e\u043a\u0441\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u043d \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u043a \u0441 2017 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596318,"subsite_id":214358,"user_id":77195,"type":"comment_add","id":6596318,"hash":"a02a481f15cfa1da9ef42d1dbbf09859","date":1635761349,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/466393-v-novoy-zelandii-pticey-goda-vpervye-priznali-ne-pticu-ey-stala-dlinnohvostaya-letuchaya-mysh?comment=6596318","text":">\u041c\u043b\u0435\u043a\u043e\u043f\u0438\u0442\u0430\u044e\u0449\u0435\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043a \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u044c \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a \u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0438\u0434\u0443

\u0422\u0430 \u0438\u043c \u0438\u0442\u0430\u043a \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77195,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/77195-citaty-volka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ddbefea6-8914-1b3c-1aba-16df28ed5667\/","name":"\u0426\u0438\u0442\u0430\u0442\u044b \u0412\u043e\u043b\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":466393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/466393-v-novoy-zelandii-pticey-goda-vpervye-priznali-ne-pticu-ey-stala-dlinnohvostaya-letuchaya-mysh","title":"\u0412 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438 \u043f\u0442\u0438\u0446\u0435\u0439 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0442\u0438\u0446\u0443 \u2014 \u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u043e\u0445\u0432\u043e\u0441\u0442\u0430\u044f \u043b\u0435\u0442\u0443\u0447\u0430\u044f \u043c\u044b\u0448\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596319,"subsite_id":245416,"user_id":391169,"type":"comment_add","id":6596319,"hash":"6ca7e502f7b92fc26d29016ad373a238","date":1635761366,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596319","text":"\u0410 \u043e\u043d\u0430 \u0432\u043e\u043b\u0448\u0435\u0431\u043d\u0430\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":391169,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/391169-misha-kopeykin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a034a5b8-d592-5d88-8634-1ec65626069b\/","name":"\u041c\u0438\u0448\u0430 \u041a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596320,"subsite_id":245416,"user_id":428563,"type":"comment_add","id":6596320,"hash":"a3bfc288f97d668b449f3ef574c04786","date":1635761368,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466361-v-achinske-byvshiy-zamnachalnika-sizo-stal-direktorom-shkoly?comment=6596320","text":"... \"\u0418 \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0448\u043b\u043e \u043d\u0435\u0447\u0442\u043e \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435... \u041d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0430\u044e\u0449\u0435\u0435\u0441\u044f \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e... \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043b\u043e\u0432...



\u041a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435, \u043c\u043e\u0439 \u0431\u0440\u0430\u0442 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b.



\u0421\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u0438\u0439. \u0411\u043e\u0440\u044f \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u043b \u0441\u0442\u0435\u043d\u0433\u0430\u0437\u0435\u0442\u0443 \u043a \u0414\u043d\u044e \u0444\u0438\u0437\u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430. \u0420\u044f\u0434\u043e\u043c \u0442\u043e\u043b\u043f\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438.



\u041a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b, \u0433\u043b\u044f\u0434\u044f \u0432 \u043e\u043a\u043d\u043e:



\u2013 \u041b\u0435\u0433\u0430\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b...

(\u041b\u0435\u0433\u0430\u0432\u044b\u043c \u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u2013 \u0427\u0435\u0431\u043e\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432\u0430.)



\u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 \u2013 \u043c\u043e\u0439 \u0431\u0440\u0430\u0442 \u0437\u0430\u043b\u0435\u0437 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u043a\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a. \u041f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0434\u0435\u0432\u0447\u043e\u043d\u043e\u043a \u043e\u0442\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0423\u043c\u0435\u043b\u043e \u0432\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0438\u043b \u0442\u0440\u0430\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e. \u0418 \u043e\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b \u0427\u0435\u0431\u043e\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432\u0430 \u0441 \u043d\u043e\u0433 \u0434\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b...



\u042d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u043e \u0438 \u0434\u0438\u043a\u043e. \u0412 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0441\u043e\u043c\u043d\u0435\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u0431\u044b\u043b\u043e \u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0432 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0443\u0434\u043e\u0432\u0438\u0449\u043d\u043e \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u0430\u044f \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430.



\u0420\u0435\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0427\u0435\u0431\u043e\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432\u0430 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0432\u0435\u0441\u044c\u043c\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439. \u041e\u043d \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u043b \u043b\u0438\u0446\u043e. \u0418 \u0432\u043d\u0435\u0437\u0430\u043f\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u0438\u043b \u043f\u0440\u0438\u0431\u043b\u0430\u0442\u043d\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u043e\u0439:



\u2013 \u0414\u0430 \u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0443\u0448\u043b\u0430\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e \u0437\u043e\u043d\u0435 \u0433\u043e\u043d\u044f\u043b!.. \u0422\u044b \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0434\u0435\u0440\u044c\u043c\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u0445\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c!.. \u0421\u0443\u0447\u0430\u0440\u0430 \u0442\u044b \u0431\u0430\u0446\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f!..



\u0412 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0435 \u0427\u0435\u0431\u043e\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0439 \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430\u0440\u044f\u0434\u0447\u0438\u043a. \u0410 \u0432\u0435\u0434\u044c \u043a\u0442\u043e \u0431\u044b \u043c\u043e\u0433 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c?.. \u0417\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430\u044f \u0444\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u0430\u044f \u0448\u043b\u044f\u043f\u0430, \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043c\u0430\u043d\u0442\u0435\u043b\u044c, \u0442\u0443\u0433\u043e \u043d\u0430\u0431\u0438\u0442\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0440\u0442\u0444\u0435\u043b\u044c...\"



\"\u041d\u0430\u0448\u0438\"

\u0421.\u0414\u043e\u0432\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":428563,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/428563-galantovod","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/547d7cd1-c66a-9cab-c006-00d13f005c72\/","name":"galantovod","isVerified":false},"content":{"id":466361,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466361-v-achinske-byvshiy-zamnachalnika-sizo-stal-direktorom-shkoly","title":"\u0412 \u0410\u0447\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043c\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0421\u0418\u0417\u041e \u0441\u0442\u0430\u043b \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596321,"subsite_id":214358,"user_id":77195,"type":"comment_add","id":6596321,"hash":"32312a2e9af49f6245f03cfb1fb5a204","date":1635761380,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/466393-v-novoy-zelandii-pticey-goda-vpervye-priznali-ne-pticu-ey-stala-dlinnohvostaya-letuchaya-mysh?comment=6596321","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f31eab96-b869-5bfa-bc5b-eb7db15b55de\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77195,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/77195-citaty-volka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ddbefea6-8914-1b3c-1aba-16df28ed5667\/","name":"\u0426\u0438\u0442\u0430\u0442\u044b \u0412\u043e\u043b\u043a\u0430","isVerified":false},"content":{"id":466393,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/466393-v-novoy-zelandii-pticey-goda-vpervye-priznali-ne-pticu-ey-stala-dlinnohvostaya-letuchaya-mysh","title":"\u0412 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438 \u043f\u0442\u0438\u0446\u0435\u0439 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0442\u0438\u0446\u0443 \u2014 \u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u043e\u0445\u0432\u043e\u0441\u0442\u0430\u044f \u043b\u0435\u0442\u0443\u0447\u0430\u044f \u043c\u044b\u0448\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596323,"subsite_id":245416,"user_id":282865,"type":"comment_add","id":6596323,"hash":"e8b60dda12e9dd5538a700643f3c74d7","date":1635761392,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596323","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d6cb4adf-3471-59a5-86a0-b121c1662e39\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":282865,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/282865-dima","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b565019d-b66f-5548-9aeb-5e8675bf3d11\/","name":"Dima","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596324,"subsite_id":245416,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":6596324,"hash":"42f409f20acfc200e1b9ab515d9c2d4b","date":1635761399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466304-vlasti-moskvy-zaplanirovali-polnostyu-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykah?comment=6596324","text":"\u043c\u043c\u043c...

\u041f\u0420\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 1 \u043c2 \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u0435 \u043a\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0412\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043e\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043c\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430... \u041e\u0442\u043c\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0435 \u043a\u0430\u0442\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":466304,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466304-vlasti-moskvy-zaplanirovali-polnostyu-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykah","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596325,"subsite_id":245416,"user_id":338629,"type":"comment_add","id":6596325,"hash":"02060ca662b6084c0f869112f20aedf3","date":1635761405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596325","text":"\u041d\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0439\u0441\u044f, \u043f\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0435- \u043e\u043d \u0432 6 \u0440\u0430\u0437 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0435\u0439!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":338629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/338629-onemanshow","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d9acefe4-efb7-55e0-b8f4-52d431736524\/","name":"onemanshow","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596326,"subsite_id":245416,"user_id":138891,"type":"comment_add","id":6596326,"hash":"0055213bba3fc392a679691ee67eabf4","date":1635761415,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596326","text":"\u0430 \u0432\u043e\u043b\u0431\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":138891,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/138891-grisha-katerzhin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/797843bb-f029-caf2-1cd2-51665970e423\/","name":"\u0413\u0440\u0438\u0448\u0430 \u041a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0436\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596327,"subsite_id":245416,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":6596327,"hash":"514d2106ff0bc3c23ea431279058a0d2","date":1635761425,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596327","text":"\u041d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043c\u043d\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430. \u041a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 10 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0437\u0430 10 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b \u0430\u043d\u043d\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u2014 \u0447\u0451 \u0442\u0430\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0444\u0435\u0440\u0442\u0435? \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0448\u0430\u0440\u0430\u0433\u0435 \u2014 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02ea0e6f-8050-50fc-810c-ed1d7342b149\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596328,"subsite_id":214348,"user_id":6298,"type":"comment_add","id":6596328,"hash":"fe2625a987a464d6cc9dbab6b1a04dff","date":1635761439,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/466410-radzhabov-sudy-motuznaya-mirnyy-protest-ya-budu-pet-svoyu-muzyku-oksimiron-vypustil-pervyy-lichnyy-trek-s-2017-goda?comment=6596328","text":">\u043b\u0435\u0432\u0443\u044e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u043a\u0443



\u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0411\u0430\u0440\u043d\u0430\u0443\u043b\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6298,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6298-bad-mother-fucker","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b374f91-cb3f-4870-dfbb-5ffa7b2db7c7\/","name":"Bad Mother Fucker","isVerified":false},"content":{"id":466410,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/466410-radzhabov-sudy-motuznaya-mirnyy-protest-ya-budu-pet-svoyu-muzyku-oksimiron-vypustil-pervyy-lichnyy-trek-s-2017-goda","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0434\u0436\u0430\u0431\u043e\u0432, \u0441\u0443\u0434\u044b, \u041c\u043e\u0442\u0443\u0437\u043d\u0430\u044f, \u043c\u0438\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442, \u044f \u0431\u0443\u0434\u0443 \u043f\u0435\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0443\u200b\u00bb: \u041e\u043a\u0441\u0438\u043c\u0438\u0440\u043e\u043d \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u043a \u0441 2017 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596329,"subsite_id":245416,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":6596329,"hash":"4dea27301d5ac5b676e96fcdafce3910","date":1635761443,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596329","text":"\u0421\u0432\u044f\u0437\u0438 \u043d\u0435 \u0438\u0449\u0438\u0442\u0435, \u044f \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430\u0441\u043b\u0430\u0436\u0434\u0430\u044e\u0441\u044c \u0432\u0430\u043c\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/02ea0e6f-8050-50fc-810c-ed1d7342b149\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596331,"subsite_id":245416,"user_id":175718,"type":"comment_add","id":6596331,"hash":"e12ebcd16e70b1d103b857d47f1f2dc3","date":1635761514,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596331","text":"\u041e\u0431\u0438\u0434\u043d\u0435\u0435, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043f\u0440\u0438\u0435\u0434\u0435\u0442, \u0430 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430 \ud83d\ude12","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":175718,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/175718-nem-exodare","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e5fb0e88-9568-aa7a-b814-0f02c7124d8c\/","name":"Nem Exodare","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596332,"subsite_id":247728,"user_id":105780,"type":"comment_add","id":6596332,"hash":"e047390db62f0a0f8c419ade9526cbce","date":1635761518,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/466405-kiber-partizany-vzlomali-bazu-fonda-socialnoy-zashchity-naseleniya-i-poluchili-dannye-o-zarplatah?comment=6596332","text":"\u0422\u0430\u043c \u0441\u0443\u043c\u043c\u044b \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u0432 \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f\u0445, \u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":105780,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/105780-harry-hatchet","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/42\/88\/ba\/375b37ac168e57.jpg","name":"Harry Hatchet","isVerified":false},"content":{"id":466405,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/466405-kiber-partizany-vzlomali-bazu-fonda-socialnoy-zashchity-naseleniya-i-poluchili-dannye-o-zarplatah","title":"\u041a\u0438\u0431\u0435\u0440-\u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0437\u0430\u043d\u044b \u0432\u0437\u043b\u043e\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443 \u0424\u043e\u043d\u0434\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043e \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596334,"subsite_id":245416,"user_id":86311,"type":"comment_add","id":6596334,"hash":"792f8dda289df12927e550098730b15d","date":1635761534,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466304-vlasti-moskvy-zaplanirovali-polnostyu-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykah?comment=6596334","text":"1 \u043a\u0432.\u043c. \u0447\u0435\u0433\u043e? \u0416\u0438\u043b\u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u0438? \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438? \u041e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":86311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/86311-pavel-frolov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a063531-5e76-5b41-bf93-ea2e5626b510\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0424\u0440\u043e\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":466304,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466304-vlasti-moskvy-zaplanirovali-polnostyu-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykah","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596335,"subsite_id":214343,"user_id":326636,"type":"comment_add","id":6596335,"hash":"da12adfa63291856f3afa7dd48c095b0","date":1635761541,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/466332-stiv-bushemi-povtoril-sobstvennyy-obraz-iz-mema-how-do-you-do-fellow-kids-na-hellouin?comment=6596335","text":"\u042d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435\u0435 \u043e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0435\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0424\u0421\u0411 \u0438 \u0421\u041a \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326636,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326636-dzhon-krouli","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6dc86f5-3b6c-6cef-5b37-15109bc705ec\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d \u041a\u0440\u043e\u0443\u043b\u0438","isVerified":false},"content":{"id":466332,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/466332-stiv-bushemi-povtoril-sobstvennyy-obraz-iz-mema-how-do-you-do-fellow-kids-na-hellouin","title":"\u0421\u0442\u0438\u0432 \u0411\u0443\u0448\u0435\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u043b \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437 \u0438\u0437 \u043c\u0435\u043c\u0430 \u00abHow do you do, fellow kids\u00bb \u043d\u0430 \u0425\u044d\u043b\u043b\u043e\u0443\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596337,"subsite_id":232504,"user_id":400890,"type":"comment_add","id":6596337,"hash":"c27c689792fa5ca2a0157f1c9ab70ac1","date":1635761554,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/466439?comment=6596337","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/21036aa1-bfb2-5b9c-bb09-d6fc57d4461a\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":400890,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/400890-head-hunter","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b2278f1c-ccb0-573d-90e1-a4549b84e503\/","name":"Head Hunter","isVerified":false},"content":{"id":466439,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/466439","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596338,"subsite_id":245416,"user_id":134782,"type":"comment_add","id":6596338,"hash":"b1692bb6780ad05e42a9dde2f8eb71cd","date":1635761559,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl?comment=6596338","text":"\u0432 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043e \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":134782,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/134782-mister-blondin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f0610ee2-6cbe-581b-b027-be14882ec97d\/","name":"\u041c\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0411\u043b\u043e\u043d\u0434\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":466438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466438-v-noch-na-1-noyabrya-ozon-po-oshibke-vremenno-snizil-ceny-na-chast-tovarov-nekotorye-stoili-rubl","title":"\u0412 \u043d\u043e\u0447\u044c \u043d\u0430 1 \u043d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044f Ozon \u043f\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b\u0438 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6596339,"subsite_id":245416,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":6596339,"hash":"a476f2ca3f11ec2659ded667ffb43bd0","date":1635761572,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466304-vlasti-moskvy-zaplanirovali-polnostyu-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykah?comment=6596339","text":"1 \u043c2 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u044b \u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043c\u0430. \u0418\u0442\u043e\u0433\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":466304,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466304-vlasti-moskvy-zaplanirovali-polnostyu-otkazatsya-ot-migrantov-na-stroykah","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043c\u0438\u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0430\u0445"},"isAnonymous":false}]}