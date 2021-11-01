Среди них — Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Роскомнадзор отчитался о блокировке почти 85 тысяч запрещённых материалов, пропагандирующих наркотики, и назвал общую сумму штрафов для соцсетей за неудаление незаконной в стране информации — 187 миллионов рублей. Об этом регулятор сообщил в своей группе «ВКонтакте».

Иностранные соцсети всего оштрафовали на 180 миллионов рублей, наибольшую сумму должен выплатить Facebook (70 миллионов рублей). Штрафы для Twitter составили 38,4 миллиона рублей, для Telegram — 35, для Google — 32,5 и для TikTok — 4,1.

Из российских соцсетей штрафы выписывали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Общая сумма — 7 миллионов рублей.

Роскомнадзор с февраля составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров. Они отказывались удалять призывы участвовать в несогласованных акциях.