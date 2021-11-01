Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Новости vc.ru

В ночь на 1 ноября Ozon по ошибке временно снизил цены на часть товаров — некоторые стоили рубль Статьи редакции

Неправильные заказы уже аннулировали.

Пользователь vc.ru Василий Лисовский сообщил, что в 00:00 по московскому времени в двух его магазинах на Ozon произошёл сбой: многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. По данным 78.ru, цены снизились почти на 98% более чем на сотню товаров из разных категорий.

В Ozon подтвердили vc.ru, что в ночь на 1 ноября произошёл сбой. «Система начала предлагать покупателям некоторые акционные товары по ценам, которых у продавцов не было. Мы быстро остановили акцию, чтобы разобраться, в чём дело. Ошибку исправили: акция в корректном виде вернётся на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании.

Неправильные заказы покупателям отправлять не будут, их уже уведомили. В компании пояснили, что товаров по сниженной стоимости в таком количестве у продавцов нет в наличии: «Мы уже начали возврат денег покупателям, с нашей стороны они отправляются практически мгновенно. Обычно на расчётном счёте или карте клиента они оказываются не позднее чем через 2-3 дня, в зависимости от банка».

Сколько продавцов затронул сбой, ритейлер не уточняет.

#новости #ozon

538 просмотров
12 12 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Прогрессивный Никита

Неправильные заказы уже аннулировали.

Есть юристы? Насколько это легально? Цена вроде как публичная оферта, и по сути сделка заключена.

Ответить
8
Дефицитный Сервелат

На покупателей уже завели дела о мошенничестве.

Ответить
6
Прогрессивный Никита

ты живешь в России.
первое слово съела корова

Ответить
2
Гриша Катержин

а коровы слова не едят!

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Согласен. Озону надо было самому это покрывать, раз это их ошибка. Продавцы, конечно, тут самые большие жертвы.

Ответить
2
Прогрессивный Никита

в смысле алё не будем

Ответить
2
Прогрессивный Никита

Неправильные заказы покупателям отправлять не будут, их уже уведомили.

А что об этом говорит закон? Публичная оферта там, платежи прошли?

Ответить
1
Подозрительный Кот

это всегда работает только в сторону большой организации, банка или государства, а гражданин это никто в его сторону ничего не работает никогда.

Ответить
1
Semen Semenov

Накруточка заказов подошла

Ответить
0
Andy

Неправильные заказы уже аннулировали.

Не все, заказанное экспресс доставкой успели забрать некоторые.

Ответить
0
Ху Эмай

Халявы не будет

Жаль.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Да, мой крем за 500р вместо обычных 3к утром отменили :(

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null