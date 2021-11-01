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Новости
Sasha Shambilova

Федерация гандбола после штрафа Норвегии изменила требования к женской форме: вместо бикини теперь можно надевать шорты Статьи редакции

А вместо укороченных топов — длинные майки.

84 84 комментария
2750 просмотров
Сборная Норвегии на чемпионате Европы Фото из твиттера amalieskram

По новым правилам Международной федерации гандбола (IHF) женские команды могут соревноваться в велосипедных шортах и длинных майках вместо бикини и укороченных топов. Как отмечает The Guardian, организация изменила правила «тихо».

При этом женский низ должен «плотно прилегать к телу», когда мужчины всё ещё могут надевать шорты длиной не менее 10 сантиметров выше колена и «не слишком мешковатые».

Новые требования к женской форме Скриншот TJ

Правила изменили после петиции активистки Талиты Стоун и письма женских спортивных организаций по всей Европе, в котором они призвали уйти в отставку глав мирового гандбола. В ассоциациях сочли, что федерации гандбола «необратимо потеряли свой имидж как международных спортивных учреждений».

Я надеюсь, что это начало конца сексизма и объективизации женщин и девочек в спорте и что в будущем все женщины и девочки будут свободно заниматься спортом, не опасаясь сексуальных домогательств.

Талита Стоун
активистка, выступающая за права женщин в спорте

В самой организации изменения правил не прокомментировали. В августе после обвинений в сексизме из-за штрафа женской сборной Норвегии за более удобную форму главы мирового гандбола заявляли, что альтернативы пока не изучены, а для принятия новых требований необходимо время.

В июле спортсменки женской сборной Норвегии по пляжному гандболу выступили на чемпионате Европы не в обычных бикини, а в спортивных шортах. Девушки заявили, что считают стандартную форму неудобной: она вызывает дискомфорт, сексуализирует их и мешает в период месячных.

За запрещённую экипировку их оштрафовали на 1500 евро (150 за каждого игрока). Штраф оплатила Норвежская федерация гандбола, после чего подала официальную жалобу на требование к женской одежде.

#новости #норвегия #феминизм

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Некая Л.

"Теперь я не буду смотреть гандбол, ведь там нет жоп!!!!" через 3...2...

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22
AZP

Зато жопы есть возле храмов.

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15
Некая Л.

Грех не порадоваться))))))))))))))))))))))))))))))

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16
Прогрессивный Никита

"Жопы переоценены" через 3...2...

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6
Федя Прозоров

«Пельмени вкуснее вареников» через 69…68…

Ответить
2
Федя Прозоров

Это кидание мячика, засунутого в гандон?

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0
Некая Л.

Я, кстати, не знаю правил игры в гандбол (и вообще в чем там суть происходящего). И уверена, что если к рандом челу подойти на улице и спросить о правилах гандбола — мало кто ответит вразумительно. Рвутся-то не из-за гандбола, а из-за того что ЖОПЫ КЭНСЕЛЯТ, ОЙ-ВЕЙ))))))))))

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3
Люц Шнайдер

Я вот правил хоккея не знаю, но бывает смотрю и это не из-за жоп. Кому вообще нахуй нужно знать правила в какой-то игре, если смысл смотрения просто провести время, более за ту или иную команду.

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3
Некая Л.

Ну да, этот накал страстей в гандболе, принципиальные противостояния, щас бы с пацанами на хате откисать с пивом и гандболом.

Ответить
3
Прогрессивный Никита

МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ГАНДБОЛОМ

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3
Некая Л.

ГАНДБОЛ УЛЬТРАС СУЧКА ДА ДА

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Я пытался продолжить но лучше не выйдет, ты победил

Ответить
1
Федя Прозоров

Я с пацанами откисаю с сущеным 🐙 и сушеной 🍀

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Что творишь, раков захотелось

Ответить
1
Федя Прозоров

Да, мои пацаны - биологи

Ответить
0
Некая Л.

Всем фотосинтез, пацаны.

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Ну есть ещё спортивные гики которые действительно знают правила в каком либо спорте но таких немного

Ответить
0
Called Supermax

Гандбол в Норвегии любят, играют и смотрят. Национальная сборная считается самой титулованной в мире, поэтому и к пляжному есть достаточное внимание.

Ответить
1
Федя Прозоров

Жопы на тж - это святое

Ответить
0
Bad Mother Fucker

смотря чьи

Ответить
0
Люц Шнайдер

Разумеется мужские

Ответить
4
Федя Прозоров

Я успел забыть, какие жопы у тж

Ответить
0
Люц Шнайдер

Жди следующего нюдсотреда.

Ответить
0
Сергей Панфилов

Более того, я не знал даже что у него есть пляжный вариант

Ответить
0
Daniel Shnaider

Там правила как в футболе,только наоборот)

Ответить
0
Прогрессивный Никита

ты путаешь с гандонболом

Ответить
4
Федя Прозоров

Да, точно

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Вроде капитошкобол

Ответить
0
Нежный калькулятор

какой гандбол. теперь даже домогаться женщин не хочется. скатились.

Ответить
1
AZP

Теперь женщины сами будут домогаться.

Ответить
0
Bad Mother Fucker

ага, размечтался

Ответить
1
Алексей Иванов

Не смотрел и вряд ли буду смотреть женские виды спорта, ведь мужчины в основном играют более хорошо.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Хватит это терпеть!

Ответить
13
Люц Шнайдер

А можно всех посмотреть?

Ответить
4
Соколов Андрей

тут явно меньше 10 см ширина ткани на бедрах. Кто заставил бедных девушек так одеваться?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

начало конца сексизма и объективизации женщин

Начало конца кукухи скорее

Ответить
3
Прогрессивный Никита

Не уверен. Рил же шиза заставлять одеваться кого-то конкретным образом. Ну хотят они шорты, ну и какие проблемы?

Ответить
9
Прогрессивный Никита

Да согласен что по идее плевать, меня аргументы убивают

А почему требования к форме вообще есть - ну так в спорте для офф соревнований все расписано, вплоть до формы. Бюрократия, иначе можно было бы например косуху с шипами и толкаться в ней

Ответить
3
Прогрессивный Никита

а че они не хотят покрасивше

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Ты про юбки и каблуки??

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Шпильки

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Каблучки макияж, все тип-топ и этот день наш.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Мне не пойдет ((

Ответить
0
Прогрессивный Никита

БАРНАУУУУЛ

Ответить
1
Прогрессивный Никита

ЖДЕТ СЕВАСТОПОЛЬ, ЖДЕТ КАМЧАТКА, ЖДЕТ КРОШШТАДТ

Ответить
1
Прогрессивный Никита

Пусть потерпят

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Действительно, все же знают что к тем кто в шортах не пристают

Ответить
3
Люц Шнайдер

А когда можно будет в хиджабе?

Ответить
9
Артём Лерман

Когда ты на них перейдешь

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ахаха, бро, вот это шутейка, пойду трусики сменю.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Красавы. Не зассали штрафов и возможного негативного влияния на карьеру. И добились результатов.

Ответить
9
Прогрессивный Никита

просмотры : падают

Ответить
7
Alex Blake

Кто вообще смотрит гандбол или волейбол? Ни разу в жизни не встречал таких людей. А смотреть спортивное соревнование ради баб в бикини вообще тупо, когда есть для этого дела порнхаб или просто эротика.

Ответить
4
Федя Прозоров

Главный вопрос: насколько это реально удобно? Шорты ограничивают движения

Ответить
–5
Anton Golovanov

Ну мужская форма же шорты и длинные майки.

Честно говоря, я других причин, кроме исторической сексуальной объективации, для вот такой вот кардинальной разницы в форме даже придумать не могу.

Ответить
10
Федя Прозоров

Пора и мужчин в бикини заставлять играть

Ответить
4
Соколов Андрей

именно потому-что мужики светят своими МПХ в плавках, на многих европейских пляжах негласно запретили плавки. А кое-где вообще запрет, только купальные шорты, но это обычно отельные пляжи. ред.

Ответить
0
Федя Прозоров

На многих ресурсах интернета запрещено делать фейковые новости.

Ответить
0
win chui

все просто, мужики хорошо играют, женщины играют на их фоне плохо, любая средняя команда мужиков легко вынесет топовую женскую команду, а голые женские жопы позволяют мириться с качеством игры женщин. Не будет жоп, в чем смысл? Сами себе могилу роют.

Ответить
1
Vasya Ivasya

А я думал, чо у нас футболисты так херово играют.
Это бикини, в которых при любом неосторожном движении можно засветить вареник, ограничивают. Чёт мужская команда в стрингах не играет.

Ответить
4
Федя Прозоров

Исхожу из личного опыта: в шортах сложно делать растяжку, облегающие шорты натирают. Так и делаю зарядку в трусах

Ответить
1
Соколов Андрей

просто ты жирный.

Ответить
2
Федя Прозоров

Всё так, но я хочу делать зарядку в трусах

Ответить
0
Соколов Андрей

ты просто хочешь угнетать женщин, объективировать их, поэтому так считаешь.

Ответить
0
Федя Прозоров

Я готов угнетать и мужчин. А то что такие ходят бицепсами трясут

Ответить
0
Соколов Андрей

ебаццо хотят, всё просто

Ответить
0
Федя Прозоров

Скрыть руки мужчин длинным необтягивщим рукавом. И обязательно оверсайз штаны, чтобы нельзя было оценить ноги и бедра

Ответить
0
Untiy

В таких делаешь?

Ответить
0
Федя Прозоров

Зачем?

Ответить
0
AZP

Главное, что
не опасаясь сексуальных домогательств.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

могут

То есть никто не заставляет именно в шортах играть, как было до этого

Ответить
2
123

А федерацию это ебать не должно, хотят в шортах ходить пусть ходят.

Ответить
1
Untiy

Шорты ограничивают движения

Пусть тогда мужики в юбках бегают

Ответить
0
Федя Прозоров

Что ты имеешь против юбок? Реально удобная в жару вещь

Ответить
2
Сергей Панфилов

Всегда завидую девушкам летом

Ответить
0
AZP

Можно вообще в пуховиках играть. Так точно похотливые мужики ничего не увидят.

Ответить
2
Прогрессивный Никита

ее технологии))

Ответить
2
Соколов Андрей

"Я надеюсь, что это начало конца сексизма и объективизации женщин и девочек в спорте и что в будущем все женщины и девочки будут свободно заниматься спортом, не опасаясь сексуальных домогательств."
ну штош, посмотрим-посмотрим

Ответить
2
Имя Фамилия

Когда уже запретят секс

Ответить
1
Rudolf Cunningham

После того как узнают кто это такой

Ответить
1
Прогрессивный Никита

могут соревноваться в велосипедных шортах

а поч не в гандбольных?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Раньше их одежда была комфортнее:

Ответить
0
Прогрессивный Никита

" ЙОКО (4)

Итак, она насчитывает восемнадцать лет, она хорошая игрунья с частыми поздравлениями, одетая в теннисное белое красивое платье в длину меньше колен, и на поле – ее врагиня, то ли шведская, то ли норвежская, то ли еще чья то патриотка. Прежде чем сражаться, они бросают мячи, чтобы подогреть каждая себя, и Эсмеральда, когда сгибает свое тело, чтобы брать мяч на земле, слышит сзади смех и шутки. Там на границах теннисного поля очень много людей из этого шикарного отеля Ривьеры приходят смотреть сражение, а один очень умный судья сидит на очень высоком кресле. Тогда Эсмеральда стучит мячи своей большой ложкой, и на каждый удар, когда она прыгает в воздух или сгибают свое тело, люди смеются и даже хлопают ладонями, чтобы показать свое удовольствие. Тогда она спрашивает у себя, почему все эти люди видят ее такой интересной, и в ее ум входит идея безумия. Тогда она трогает свое тело рукой, и это совсем не безумие: когда ее платье поднимается, у нее голая задница! Как происходит такое, что в этот день она забывает влезть в трусы, – она никогда не может объяснить. Конечно, это очень тяжелый удар в ее уме. Она хочет продолжать сражаться, будучи гордой и очень волевой, скрывая свое достоинство ненужной в игре рукой, но люди сильно и все время смеются, даже ее врагиня, и тогда она бежит прятаться в отель, с большим стыдом и глазами, полными плача, и никогда еще раз не ставит ногу на теннисное поле."

Себастьян Жапризо
"Любимец женщин"

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0
Daniel Shnaider

"когда мужчины всё ещё могут надевать шорты длиной не менее 10 сантиметров выше колена"
У сборной Эквадора могут быть проблемы)

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0
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