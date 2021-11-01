А вместо укороченных топов — длинные майки.

{"id":466449,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty","title":"\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u041d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435: \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u043e\u0440\u0442\u044b","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty&title=\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u041d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435: \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u043e\u0440\u0442\u044b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty&text=\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u041d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435: \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u043e\u0440\u0442\u044b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty&text=\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u041d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435: \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u043e\u0440\u0442\u044b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0433\u0430\u043d\u0434\u0431\u043e\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u041d\u043e\u0440\u0432\u0435\u0433\u0438\u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435: \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0438\u043a\u0438\u043d\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0434\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u043e\u0440\u0442\u044b&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/466449-federaciya-gandbola-posle-shtrafa-norvegii-izmenila-trebovaniya-k-zhenskoy-forme-vmesto-bikini-teper-mozhno-nadevat-shorty","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2750 просмотров Слушать

Сборная Норвегии на чемпионате Европы Фото из твиттера amalieskram

По новым правилам Международной федерации гандбола (IHF) женские команды могут соревноваться в велосипедных шортах и длинных майках вместо бикини и укороченных топов. Как отмечает The Guardian, организация изменила правила «тихо».

При этом женский низ должен «плотно прилегать к телу», когда мужчины всё ещё могут надевать шорты длиной не менее 10 сантиметров выше колена и «не слишком мешковатые».

Новые требования к женской форме Скриншот TJ

Правила изменили после петиции активистки Талиты Стоун и письма женских спортивных организаций по всей Европе, в котором они призвали уйти в отставку глав мирового гандбола. В ассоциациях сочли, что федерации гандбола «необратимо потеряли свой имидж как международных спортивных учреждений».

Я надеюсь, что это начало конца сексизма и объективизации женщин и девочек в спорте и что в будущем все женщины и девочки будут свободно заниматься спортом, не опасаясь сексуальных домогательств. Талита Стоун активистка, выступающая за права женщин в спорте

В самой организации изменения правил не прокомментировали. В августе после обвинений в сексизме из-за штрафа женской сборной Норвегии за более удобную форму главы мирового гандбола заявляли, что альтернативы пока не изучены, а для принятия новых требований необходимо время.

В июле спортсменки женской сборной Норвегии по пляжному гандболу выступили на чемпионате Европы не в обычных бикини, а в спортивных шортах. Девушки заявили, что считают стандартную форму неудобной: она вызывает дискомфорт, сексуализирует их и мешает в период месячных.