Федерация гандбола после штрафа Норвегии изменила требования к женской форме: вместо бикини теперь можно надевать шорты Статьи редакции
А вместо укороченных топов — длинные майки.
По новым правилам Международной федерации гандбола (IHF) женские команды могут соревноваться в велосипедных шортах и длинных майках вместо бикини и укороченных топов. Как отмечает The Guardian, организация изменила правила «тихо».
При этом женский низ должен «плотно прилегать к телу», когда мужчины всё ещё могут надевать шорты длиной не менее 10 сантиметров выше колена и «не слишком мешковатые».
Правила изменили после петиции активистки Талиты Стоун и письма женских спортивных организаций по всей Европе, в котором они призвали уйти в отставку глав мирового гандбола. В ассоциациях сочли, что федерации гандбола «необратимо потеряли свой имидж как международных спортивных учреждений».
В самой организации изменения правил не прокомментировали. В августе после обвинений в сексизме из-за штрафа женской сборной Норвегии за более удобную форму главы мирового гандбола заявляли, что альтернативы пока не изучены, а для принятия новых требований необходимо время.
В июле спортсменки женской сборной Норвегии по пляжному гандболу выступили на чемпионате Европы не в обычных бикини, а в спортивных шортах. Девушки заявили, что считают стандартную форму неудобной: она вызывает дискомфорт, сексуализирует их и мешает в период месячных.
За запрещённую экипировку их оштрафовали на 1500 евро (150 за каждого игрока). Штраф оплатила Норвежская федерация гандбола, после чего подала официальную жалобу на требование к женской одежде.
" ЙОКО (4)
Итак, она насчитывает восемнадцать лет, она хорошая игрунья с частыми поздравлениями, одетая в теннисное белое красивое платье в длину меньше колен, и на поле – ее врагиня, то ли шведская, то ли норвежская, то ли еще чья то патриотка. Прежде чем сражаться, они бросают мячи, чтобы подогреть каждая себя, и Эсмеральда, когда сгибает свое тело, чтобы брать мяч на земле, слышит сзади смех и шутки. Там на границах теннисного поля очень много людей из этого шикарного отеля Ривьеры приходят смотреть сражение, а один очень умный судья сидит на очень высоком кресле. Тогда Эсмеральда стучит мячи своей большой ложкой, и на каждый удар, когда она прыгает в воздух или сгибают свое тело, люди смеются и даже хлопают ладонями, чтобы показать свое удовольствие. Тогда она спрашивает у себя, почему все эти люди видят ее такой интересной, и в ее ум входит идея безумия. Тогда она трогает свое тело рукой, и это совсем не безумие: когда ее платье поднимается, у нее голая задница! Как происходит такое, что в этот день она забывает влезть в трусы, – она никогда не может объяснить. Конечно, это очень тяжелый удар в ее уме. Она хочет продолжать сражаться, будучи гордой и очень волевой, скрывая свое достоинство ненужной в игре рукой, но люди сильно и все время смеются, даже ее врагиня, и тогда она бежит прятаться в отель, с большим стыдом и глазами, полными плача, и никогда еще раз не ставит ногу на теннисное поле."
Себастьян Жапризо
"Любимец женщин"