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Новости
Яна Ломакина

Ленинградская область первой из российских регионов признала QR-коды иностранных вакцин для посещения музеев и театров Статьи редакции

В Петербурге зарубежные препараты не учитываются.

В нерабочие дни посещать музеи и театры Ленинградской области смогут те, кто привился зарубежными вакцинами от коронавируса. О признании иностранных препаратов сообщила пресс-служба региона.

Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от Covid-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании.

пресс-служба Ленинградской области

При этом в Петербурге признаются QR-коды только тех иностранных граждан, кто вакцинировался российскими препаратами.

С 30 октября в Ленинградской области QR-коды нужны для посещения фитнес-клубов, кинотеатров, музеев, театров и других общественных мест. С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней.

Обновлено 14:40: Роспотребнадзор заявил, что допуск в музеи Ленинградской области привитых иностранными вакцинами с ним не согласовывался и не разрешён, сообщает РИА «Новости».

#новости #covid19 #вакцинация

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Прогрессивный Никита

То есть в Эрмитаж низя, а какой нибудь краеведческий музей можно?

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10
Прогрессивный Никита

Так-то в ленобласти дофига музеев:

https://www.culture.ru/museums/institutes/location-leningradskaya-oblast

Музеи России - список с фото, названиями и…
Лучшие музеи России, в которых нужно обязательно побывать. Главные современные музеи России для…
www.culture.ru
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3
Bad Mother Fucker

Шлиссельбург, Гатчина, Елизаветино, Старая Ладога

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2
Прогрессивный Никита

Капитулирую в своем невежестве

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1
Прогрессивный Никита

Ленинградская область первой из российских регионов признала QR-коды иностранных вакцин для посещения музеев и театров

иностранными агентами

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7
Прогрессивный Никита

Какое ответственное решение. Можно огрести, если не согласовано.

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0
Bad Mother Fucker

чот я не понял, это бунт штоле

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0
Прогрессивный Никита

главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк

Кек

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0
Сергей Панфилов

Впервые иностранным агентом станет вся область

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