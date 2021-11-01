Ленинградская область первой из российских регионов признала QR-коды иностранных вакцин для посещения музеев и театров

В Петербурге зарубежные препараты не учитываются.

В нерабочие дни посещать музеи и театры Ленинградской области смогут те, кто привился зарубежными вакцинами от коронавируса. О признании иностранных препаратов сообщила пресс-служба региона.

Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от Covid-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании. пресс-служба Ленинградской области

При этом в Петербурге признаются QR-коды только тех иностранных граждан, кто вакцинировался российскими препаратами.

С 30 октября в Ленинградской области QR-коды нужны для посещения фитнес-клубов, кинотеатров, музеев, театров и других общественных мест. С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней.

Обновлено 14:40: Роспотребнадзор заявил, что допуск в музеи Ленинградской области привитых иностранными вакцинами с ним не согласовывался и не разрешён, Роспотребнадзор заявил, что допуск в музеи Ленинградской области привитых иностранными вакцинами с ним не согласовывался и не разрешён, сообщает РИА «Новости».