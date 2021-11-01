Ленинградская область первой из российских регионов признала QR-коды иностранных вакцин для посещения музеев и театров Статьи редакции
В Петербурге зарубежные препараты не учитываются.
В нерабочие дни посещать музеи и театры Ленинградской области смогут те, кто привился зарубежными вакцинами от коронавируса. О признании иностранных препаратов сообщила пресс-служба региона.
При этом в Петербурге признаются QR-коды только тех иностранных граждан, кто вакцинировался российскими препаратами.
С 30 октября в Ленинградской области QR-коды нужны для посещения фитнес-клубов, кинотеатров, музеев, театров и других общественных мест. С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней.
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