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Новости
Артём Мазанов

«Историческое достижение»: лидеры G20 согласились ввести единую ставку налога с корпораций в размере 15% Статьи редакции

Страны многие годы добивались, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах. Идею поддержала и Россия.

34 34 комментария
1459 просмотров

Страны G20 приняли итоговую декларацию на саммите в Риме. Они поддержали предложение по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Налог в 15% будут платить компании с выручкой свыше 750 миллионов евро в год вне зависимости от страны регистрации. В документе эту инициативу называют «историческим достижением», с помощью которого страны G20 «построят более стабильную и справедливую международную систему налогообложения».

  • «В течение четырех лет я боролся за введение международного налогообложения не менее 15 процентов для транснациональных компаний. Сегодня это произошло!», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
  • «Минимальный корпоративный налог — большой успех, это явный сигнал справедливости», — отменила исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.
  • По мнению президента США Джо Байдена, договорённость «изменит мировую экономику».

Ожидается, что налог в размере 15% принесёт около 150 миллиардов долларов дополнительных доходов в бюджет стран, где зарегистрированы офисы корпораций. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что это соглашение «положит конец разрушительной гонке по корпоративному налогообложению». Если компания всё же зарегистрируется в неприсоединившейся к документу «налоговой гавани», то она будет должна доплатить разницу между налогом в стране и ставкой в 15% в бюджет государства, где фактически находится головной офис.

Перед саммитом G20 эту идею поддержали более 136 стран и юрисдикций, на которые приходится более 90% мирового ВВП. Ожидается, что реформа вступит в силу в 2023 году. Она затронет в том числе Apple, Google и Facebook (Meta), зарегистрированные в Ирландии из-за налога 12,5%.

#новости #apple #google #facebook

34 34 комментария
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34 комментария
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Прогрессивный Никита

Ну ничё, клиенты за этот налог и заплатят.

это явный сигнал справедливости

Да-да

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15
Алексей Логачев

Ну тут скорее инвесторы через уменьшение прибылей компаний. По крайней мере любые вводы налогов на полезные ископаемые в России перекладываются в уменьшение прибыли, а не в цены, несмотря на то, что люди думают иначе.

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0
Photuum

«Налог в 15% будут платить компании с выручкой свыше 750 миллионов евро в год»

В мире резко повысится число компаний с выручкой 749 миллионов.

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3
Llaren Hlaalo

До первого аудита.

Ответить
2
Stanley H. Tweedle

А остальную выручку они в окно выкидывать будут?

Ответить
1
Люц Шнайдер

А можно её проводить через какие-то подрядные организации?

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Налоговых-то служб нигде нет и никто не догадается

Ответить
3
Алексей Логачев

Ну да, особенно какому-нибудь Эпплу это норм, разбить 250 миллиардов на подрядные по 750 миллионов ) Я уж не говорю про Амазон со своими 2.5 триллионами ) Налог этот вводился для них

Ответить
1
Anton Gostev

добивались, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них

Чем больше сдираешь налогов, тем больше от них уходят

Ответить
4
Super 72

Это справедливо только в случае с плохим контролем. Имея абсолютный контроль, можно дожать

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0
Дионис Вакх

...но главное верить

Ответить
0
Виталий Лановой

где российский флаг?

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1
лала лало

На входе лежит

Ответить
7
Прогрессивный Никита
Ответить
1
Прогрессивный Никита

@Артём Мазанов сам ты лысый

Ответить
1
Виталий Лановой

Везде Ивахнов мерещится

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1
Прогрессивный Никита

с его кообасками ммммм

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0
Артём Мазанов

Не успел ответить по новой! Хотел обвести тоже....

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1
Прогрессивный Никита

ну ладно...

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0

Комментарий удален

Stanley H. Tweedle

В стане либертариашек начался сущий кошмар

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3
Прогрессивный Никита

Идею поддержала и Россия.

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2
Прогрессивный Никита

до свидания корпорации, да здравствуют консорциумы множества маленьких компаний

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1
Прогрессивный Никита

Налог в 15% будут платить компании с выручкой свыше 750 миллионов евро в год

а мы заработали 749999999,99 евро

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0
Люц Шнайдер

Я так понимаю, что теперь нет особого смысла регистрировать свою компанию в офшоре?

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0
Андрей Рядькин

Не все в офшорах крутят сотнями миллионов

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1
Прогрессивный Никита

От нас Силуанов ездил что ли?

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0
Прогрессивный Никита

А, точно, Путин-то невыездной

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0
Андрей Рядькин

Сильный и смелый

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0
Прогрессивный Никита

В бункере все сильные и смелые, а он пусть выйдет раз на раз

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Ловкий и умелый.

Ответить
0
AZP

Дед ссыт

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0
Прогрессивный Никита

одно другому не противоречит

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0
Andy

ДЖИ ХУЙДЖИ, нужны объединения на основе идеалов, а не размера экономики, иначе смысла в этих саммитах нет никакого.

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0
Иван Поварёшкин

Роснефть: чел ты...

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0
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