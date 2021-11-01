По данным издания, с помощью купленных в даркнете поддельных удостоверений они получили данные в салонах «МегаФона» и МТС.

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Сотрудники спецслужб нашли трёх частных детективов, которые помогли Навальному раскрыть имена его возможных отравителей. Ими оказались Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Об этом сообщает Baza.

Как отмечает издание, Катков и Зеленцов в 2020 открыли собственное детективное агентство «Лекс Гранд». В 2021 году к ним присоединился бывший тренер Зайцев, который решил сменить работу. Он купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.

По данным Baza, детективам поступил заказ на сотрудников ФСБ, которые, как отмечают СМИ, летали за Навальным по всей стране и в итоге отравили его. Их биллинги получили в салонах «МегаФона» в Москве и МТС в соседнем регионе.

Каткова, Зеленцова и Зайцева раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали». Детективов обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов.