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Новости
Sasha Shambilova

Baza: спецслужбы вычислили частных детективов, получивших биллинги сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального Статьи редакции

По данным издания, с помощью купленных в даркнете поддельных удостоверений они получили данные в салонах «МегаФона» и МТС.

50 50 комментариев
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Сотрудники спецслужб нашли трёх частных детективов, которые помогли Навальному раскрыть имена его возможных отравителей. Ими оказались Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Об этом сообщает Baza.

Как отмечает издание, Катков и Зеленцов в 2020 открыли собственное детективное агентство «Лекс Гранд». В 2021 году к ним присоединился бывший тренер Зайцев, который решил сменить работу. Он купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.

По данным Baza, детективам поступил заказ на сотрудников ФСБ, которые, как отмечают СМИ, летали за Навальным по всей стране и в итоге отравили его. Их биллинги получили в салонах «МегаФона» в Москве и МТС в соседнем регионе.

Каткова, Зеленцова и Зайцева раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали». Детективов обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов.

В декабре 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. Расследование также выпустил и сам Навальный. Согласно ему, политика отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Материал строился на основе телефонных биллингах.

The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15…
По данным СМИ, к отравлению причастно специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.
tjournal.ru

#новости #отравлениенавального

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solawind

Это означает признание в том что сотрудники ФСБ летали за Навальным? А как же слова путина о том что "кому этот блогер нужен"?

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39
Прогрессивный Никита

Это означает признание в том что сотрудники ФСБ летали за Навальным?

Нет, это означает что нашли тех, кто собирал билинги людей, упомянутых в расследовании Навального.
Из этого не следует что сотрудники ФСБ летали за Навальным.

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–10
Прогрессивный Никита

Они просто случайно случайно оказывались рядом. Оказия вот такая.

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14
Прогрессивный Никита

Я спорю не с тезисом "Сотрудники ФСБ летали за Навальным". Я спорю с тезисом "спецслужбы вычислили частных детективов, получивших биллинги сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального означает признание в том что сотрудники ФСБ летали за Навальным".

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–1
Прогрессивный Никита

Это как минимум подтверждает, что биллинги были получены. До этого можно было говорить, что и билингвов никаких нет.

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6
Прогрессивный Никита

Ради бога, пусть подтверждает. Повторяю, я спорю с конкретным тезисом - "Это означает признание в том что сотрудники ФСБ летали за Навальным".
Это всёравно что сказать "Кошки бывают 4 цветов, из чего следует, что Солнце встаёт на востоке".
Я говорю - "Нет, тут нет причинно-следственной связи".
А ты мне отвечаешь "Как нет? Вот смотри куча доказательств что Солнце встаёт на востоке".
А я тебе отвечаю - "Я спорю не с тем встаёт солнце на востоке или не встаёт. Я спорю с тем, что из того что кошки бывают 4 цветов следует, что Солнце встаёт на востоке."
И даже если окажется, что Солнце действительно встаёт на востоке, это не делает этот тезис более правильным. ред.

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–1
Лига порвах

билингвов никаких нет

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0
некипишуй

Путин сам признал что за Навальным следили, и Песков тоже.

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1
Прогрессивный Никита

Пыня признавал, что за Алексеем «приглядывают».

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1
Прогрессивный Никита

Помнится, в ‘Мёрике подобное привело к сложению презиком полномочий.

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0
Прогрессивный Никита

Деревенщины, что ж с них взять, леваки-твитор1234 просто

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0
Прогрессивный Никита

Никогда не понимал этого их ментального упражнения. Одни с одиного серьёзным лицом скажут, что и за Навальным никто не летал, и что биллинги налетавших людей кто-то получил.

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4
Андрей Фурцев

То есть вместо того, чтобы садить отравителей, эти псевдо-расследователи садят тех, кто помог найти отравителей?
.
И что вы хотите от страны, где нормы справедливости извращены настолько? Еще надеетесь и терпите?

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2
Прогрессивный Никита

Я просто напомню: человек, который помог выявить пытки в российских тюрьмах не награждён орденами и медалями, а объявлен в розыск за «доступ к секретной информации».

Ответить
2
Сталин спас Россию

Нужно побольше яростной патетики в комментиках

Ответить
1
Андрей Фурцев

А что лучше - бесхребетно шутить, выпуская пар?

Ответить
0
Сталин спас Россию

То есть ты щас не выпускаешь пар?

Ответить
0
Илья Гераськин

Так это ещё Песков признал "Конечно приглядывали за ним"

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0
Прогрессивный Никита

Сейчас троицу судят за подделку документов и нарушение тайны телефонных переговоров.

Это именно то дело, которое мы ждали.

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12
Прогрессивный Никита

По данным издания, с помощью купленных в даркнете поддельных удостоверений они получили данные в салонах «МегаФона» и МТС.

И на это им потребовался год. Год, Карл. Это очень смешно

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8
Прогрессивный Никита

что-то вообще выдумкой попахивает. Все данные могли быть просто куплены в даркнете, без всяких так корок и походов по салонам

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3
Прогрессивный Никита

обычно с расследованиями такого уровня идёт работа с инсайдерами напрямую, а не в даркнете

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0
NiemandDa

Речь про Россию, никакие инсайдеры не нужны, все за копейки в даркнете покупается

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1
FOX

эти данные скорее всего были свежими и еще не слитыми в даркнет, поэтому лезли напрямую в базу операторов

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0
Прогрессивный Никита

Хахахаха

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0
Прогрессивный Никита

и подделке документов

Когда неизвестные с ксивами и форме девушек из убежища выволакивали в Дагестан что-то никто никаких дел на подделку документов не завёл)

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5
Павел Каташев

Нам удалось получить оперативный комментарий от работников детективного агенства: ред.

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4
Прогрессивный Никита

Им стоило валить, как только всё стало ясно. Заранее они не знали, но после уже сто раз могли понять.

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1
Madegghead

реально дебилы, сэр

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–1
Прогрессивный Никита

Швабрандия наносит ответный удар

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2
некипишуй

херасе, я вижу фамилию Навальный на ТЖ

Ответить
2
badResistor

Решил Владимир Владимирович рейтинг поднять.
Пошел в школу провести урок у младших классов.
И вот он спрашивает:
-Дети, как говорит утка?
*кто-то из класса* -Крякря крякря.
-Молодец, садись, доп пособие получишь.
Снова спрашивает:
-Дети, а как говорит корова?
*кто-то из класса* - Муумуу Муумуу
-Молодец, садись, вам гранту подарим.
Снова решил спросить, только начал говорить и тут Алешка с места встает и выкрикивает:
-Владимир Владимирович, а вы знаете как говорят гуси? Гуси говорят - Гааага Гааага

Ответить
2
Прогрессивный Никита

ну теперь можно спокойно ходить по улицам

Ответить
1
некипишуй

куда ходить, все закрыто?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

за мкадом можно

Ответить
0
некипишуй

че грибы еще есть?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

шампиньоны по акции

Ответить
0
Андрей Фурцев

То есть вместо того, чтобы садить отравителей эти псевдо-расследователи садят тех, кто помог найти отравителей?
.
И что вы хотите от страны, где нормы справедливости извращены настолько? Еще надеетесь и терпите?

Ответить
0
Dmitry R.

ок! ты бери ружжо, я возьму вилы. завтра встречаемся на красной площади.

Ответить
0
Андрей Фурцев

Не надо ничего писать. Лучше всего доказывать делами. Либо продолжай терпеть

Ответить
0
Dmitry R.

Не надо ничего писать

ну так не пиши! сам-то ты чем занят, нетерпиливый ты наш?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Рвётся в комментах назло Кремлю, не видно что ли

Ответить
0
Victor Axonoff

Но, как бы, их не судят за клевету?! То есть данные, полученные ими, верны?

Ответить
0
Aram Mirzoyants

ну все, пиздарики. действовали в интересах иностранного государства или гражданина, признанного иностранным агентом

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0
Fenrir784

Я ждал того, что Навального обвинят в телефонном мошенничестве с целью раскрытия гостайны через трусомоя

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0
Pasha Ilchenko

Теперь надо кого-нибудь посадить, чтобы всем доказать, что данные всех и вся не сливаются куда попало

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0
Прогрессивный Никита

нашли трёх частных детективов, которые помогли Навальному раскрыть имена его возможных отравителей

То есть, факт отравления уже не отрицается?

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0

Комментарий удален

Andy

спецслужбы вычислили

Собственный анус? За отравления ещё ответят.

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0
Илья Гераськин

Это "частные детективы" кто в даркнете заказы на пробив принимал?

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0
испанский смех

Каткова, Зеленцова и Зайцева раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали».

лол, медвежий заказчик

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0
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