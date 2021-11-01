Baza: спецслужбы вычислили частных детективов, получивших биллинги сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального Статьи редакции
По данным издания, с помощью купленных в даркнете поддельных удостоверений они получили данные в салонах «МегаФона» и МТС.
Сотрудники спецслужб нашли трёх частных детективов, которые помогли Навальному раскрыть имена его возможных отравителей. Ими оказались Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Об этом сообщает Baza.
Как отмечает издание, Катков и Зеленцов в 2020 открыли собственное детективное агентство «Лекс Гранд». В 2021 году к ним присоединился бывший тренер Зайцев, который решил сменить работу. Он купил поддельное удостоверение сотрудника УВД по центральному округу Москвы за 50 тысяч рублей, ходил по салонам связи и получал нужные биллинги. Поиском клиентов занимался Зеленцов, а Катков подделывал решения Хамовнического, Замоскворецкого, Бабушкинского и Бутырского судов с помощью купленных в интернете печатей.
По данным Baza, детективам поступил заказ на сотрудников ФСБ, которые, как отмечают СМИ, летали за Навальным по всей стране и в итоге отравили его. Их биллинги получили в салонах «МегаФона» в Москве и МТС в соседнем регионе.
Каткова, Зеленцова и Зайцева раскрыли после выхода расследования. Они сами отмечают, что никогда не интересовались, чей телефон «пробивали». Детективов обвинили в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов.
В декабре 2020 года The Insider, CNN и Der Spiegel назвали имена 15 сотрудников ФСБ-возможных отравителей Навального и его жены. Расследование также выпустил и сам Навальный. Согласно ему, политика отравили сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435). Материал строился на основе телефонных биллингах.
Ради бога, пусть подтверждает. Повторяю, я спорю с конкретным тезисом - "Это означает признание в том что сотрудники ФСБ летали за Навальным".
Это всёравно что сказать "Кошки бывают 4 цветов, из чего следует, что Солнце встаёт на востоке".
Я говорю - "Нет, тут нет причинно-следственной связи".
А ты мне отвечаешь "Как нет? Вот смотри куча доказательств что Солнце встаёт на востоке".
А я тебе отвечаю - "Я спорю не с тем встаёт солнце на востоке или не встаёт. Я спорю с тем, что из того что кошки бывают 4 цветов следует, что Солнце встаёт на востоке."
И даже если окажется, что Солнце действительно встаёт на востоке, это не делает этот тезис более правильным. ред.
Решил Владимир Владимирович рейтинг поднять.
Пошел в школу провести урок у младших классов.
И вот он спрашивает:
-Дети, как говорит утка?
*кто-то из класса* -Крякря крякря.
-Молодец, садись, доп пособие получишь.
Снова спрашивает:
-Дети, а как говорит корова?
*кто-то из класса* - Муумуу Муумуу
-Молодец, садись, вам гранту подарим.
Снова решил спросить, только начал говорить и тут Алешка с места встает и выкрикивает:
-Владимир Владимирович, а вы знаете как говорят гуси? Гуси говорят - Гааага Гааага
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