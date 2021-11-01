Австралийцы впервые за полтора года смогли свободно вернуться домой. Страна открыла границы для граждан и резидентов Статьи редакции
По оценкам МИД Австралии, около 47 тысяч граждан и постоянных жителей получили право на въезд.
Австралия впервые за время пандемии Covid-19 ослабила жесткие пограничные ограничения. 1 ноября первый за более чем 580 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея. Теперь вакцинированные от коронавируса граждане могут свободно выезжать за рубеж и возвращаться в страну. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.
Представитель авиакомпании Qantas назвал прибывший рейс из Лос-Анджелеса и обратный вылет «первыми международными полётами авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства страны».
Пока приехавших из-за границы могут принять только два штата – Виктория и Новый Южный Уэльс. Смягчение правил на въезд и выезд связано с ростом показателей вакцинации: более 80% жителей в возрасте 16 лет и старше этих штатов полностью вакцинированы.
Австралийские границы были закрыты с 24 марта 2020 года. Власти разрешали еженедельно возвращаться 3,5 тысячам гражданам, но только по индивидуальным разрешениям с условием обязательного двухнедельного карантина за свой счёт.