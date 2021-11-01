По оценкам МИД Австралии, около 47 тысяч граждан и постоянных жителей получили право на въезд.

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Фото Reuters

Австралия впервые за время пандемии Covid-19 ослабила жесткие пограничные ограничения. 1 ноября первый за более чем 580 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея. Теперь вакцинированные от коронавируса граждане могут свободно выезжать за рубеж и возвращаться в страну. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

Представитель авиакомпании Qantas назвал прибывший рейс из Лос-Анджелеса и обратный вылет «первыми международными полётами авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства страны».

Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения. авиакомпания Qantas

Пока приехавших из-за границы могут принять только два штата – Виктория и Новый Южный Уэльс. Смягчение правил на въезд и выезд связано с ростом показателей вакцинации: более 80% жителей в возрасте 16 лет и старше этих штатов полностью вакцинированы.

Фото Reuters