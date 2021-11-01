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Новости
Артём Мазанов

Австралийцы впервые за полтора года смогли свободно вернуться домой. Страна открыла границы для граждан и резидентов Статьи редакции

По оценкам МИД Австралии, около 47 тысяч граждан и постоянных жителей получили право на въезд.

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Фото Reuters

Австралия впервые за время пандемии Covid-19 ослабила жесткие пограничные ограничения. 1 ноября первый за более чем 580 дней международный рейс прибыл в аэропорт Сиднея. Теперь вакцинированные от коронавируса граждане могут свободно выезжать за рубеж и возвращаться в страну. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

Представитель авиакомпании Qantas назвал прибывший рейс из Лос-Анджелеса и обратный вылет «первыми международными полётами авиакомпании с 24 марта 2020 года, когда границы Австралии были закрыты по распоряжению правительства страны».

Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения.

авиакомпания Qantas

Пока приехавших из-за границы могут принять только два штата – Виктория и Новый Южный Уэльс. Смягчение правил на въезд и выезд связано с ростом показателей вакцинации: более 80% жителей в возрасте 16 лет и старше этих штатов полностью вакцинированы.

Фото Reuters

Австралийские границы были закрыты с 24 марта 2020 года. Власти разрешали еженедельно возвращаться 3,5 тысячам гражданам, но только по индивидуальным разрешениям с условием обязательного двухнедельного карантина за свой счёт.

#новости #covid19 #австралия

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Люц Шнайдер

А наши тупышки даже маски надеть не могут. Права, блять, их нарушают.

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8
Прогрессивный Никита

ты шо они же не псы с намордниками ходить, они ЛИЧНОСТИ

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12
ggg123

Когда тебя не обслуживают без маски: Я ГРАЖДАНИН! НУ ДАВАЙТЕ ОТКРОЕМ СЕЙЧАС КОНСТИТУЦИЮ И ПРОЧИТАЕМ, ГДЕ ТУТ ПРО МАСКИ... * могучий доге с мускулами*
Когда просят выйти на митинг против 485го срока Президента: НУ ЧЕТ НЕ, Я НЕ ПОЙДУ Я ВООБЩЕ СЕБЯ ПЛОХО ЧУВСТВУЮ *жалкий забитый доге*

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9
Прогрессивный Никита

правда они носят галстуки, а это как поводки

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0
Алена Яровая

Ты посмотри что австралийцы говорят о нарушении прав ага

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0
Люц Шнайдер

Какая разница что они там говорят.

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–1
daler.k

правильно. надо ебать правительство которое закручивает гайки.
Малюта, ты знаешь что в Австралию ГРАЖДАНЕ не могли попасть, считаешь это нормально?

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0
Pavel Vakhrushev

Мордор в Австралии

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8
Ху Эмай

Что не так?

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0
Ху Эмай

Кликбейт.
Карантин отменили впервые за полтора года, а не вообще возвращение в страну.
Австралийцы с трудом, конечно, но могли прилетать и улетать все время пандемии. Билетов было очень ограниченное количество, но они летали.

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5
Артём Мазанов

Власти разрешали еженедельно возвращаться 3,5 тысячам гражданам, но только по индивидуальным разрешениям с условием обязательного двухнедельного карантина за свой счёт.

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2
Ху Эмай

Карантин много в каких странах. Про индивидуальные разрешения откуда инфа? ред.

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1
AZP

Сейчас эти наркоманы найдут одного заболевшего и снова всё закроют.

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1
Кхалиси Бот

Сейчяс эти няйкомяны няйдют адного зябоевшего и снавя всё зякьоют.

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1
Михаил Артамонов

Погуглил бы текущую статистику в Австралии

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0
Кхалиси Бот

Пёгюглел бы тикюсюю стятистику в Австьяии

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2
AZP

@Кхалиси Бот

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0
Михаил Артамонов

@Кхалиси Бот

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0
Vladislav Pozniak

plague inc какой-то

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1
Прогрессивный Никита

А Том Хэнкс вернулся в Кракозию?

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1
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