МТС: продажи блоков питания для iPhone в России выросли на 1087% после отказа Apple от штатного адаптера Статьи редакции
У Samsung, которая тоже перестала комплектовать смартфоны зарядками, прирост гораздо меньше.
Согласно данным МТС, с октября 2020 года Apple продала в России 1,2 миллиона зарядных устройств на сумму 2,6 миллиарда рублей. Это на 1087% больше в денежном выражении и на 884% больше в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ».
«Связной» объявил о схожих продажах: 1,3 миллиона зарядных устройств на сумму 2,8 миллиарда рублей за девять месяцев. «МегаФон» не раскрыл точных показателей, сообщив, что продажи в деньгах увеличились в 15 раз, а в штуках — в 12 раз.
Спрос на зарядные адаптеры на вторичном рынке увеличился на 27% за период с начала 2021 года по ноябрь, согласно данным «Авито». Средняя стоимость адаптеров на площадке увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом, составив 700 рублей.
В «Юле» сообщили об увеличении спроса на зарядные блоки на 10% за первые девять месяцев 2021 года и повышении количества запросов «зарядка для айфона» на 25%.
Продажи блоков питания Samsung, которая по примеру Apple отказалась от адаптеров в комплектации флагманских моделей, выросли на 36% в деньгах и на 33% в штуках за аналогичный период. Такая большая разница по сравнению с Apple обусловлена тем, что для iPhone «нет достойной альтернативы в плане аксессуаров» по сравнению с оригинальными зарядками, сообщил представитель одного из ритейлеров.
у людей, которые могут айфон купить только в кредит, жизнь и так дерьмо, так что может быть и неплохой план, хотя бы айфон будет. для кого-то мотивация работать больше.
айфон просто желаемая хуёвина, её все хотят. её разыгрывают, если конкурс какой, не пиксель там или самсунг. нет шутки "андроид в кредит", потому что андроид и так часто в кредит, но не является желаемым объектом. а айфон - является, поэтому можно как-то себя успокоить, что кто-то купил его "в кредит".
так что нехуй считать чужие бабки, не на вас же кредит берут.
Не защищаю этот маразм с экологией, но массовому потребителю в России очень сложно понять тренды, которые появились в США и западной Европе. "Ответственное потребление" — это не просто информационный шум, это модно и престижно, примерно, как сортировка мусора и уборка говна за собакой.
Есть более понятный пример: жителю условного Пятигорска, который ни разу в жизни не пристёгивал ремень в машине, очень сложно понять, зачем в Volvo жертвуют скоростью и прочностью ради ещё 5% безопасности. Это просто другой культурный дискурс, не всегда связанный напрямую с выгодой.
Ну и вечная русская конспирология, куда же без неё: если тут не понимают смысла поступка западных компаний и стран, его обычно пытаются объяснить желанием срубить бабла. ред.
Вы блестяще иллюстрируете последний абзац моего коммента. Логика "я не понимаю" == "кек, это всё ради бабла" работает в умах повсеместно. Демократия кек, экология кек, права человека кек, покупать софт кек, улыбаться соседям кек, однополые браки кек, сортировать мусор кек, велосипед в городе кек — продолжать можно бесконечно. Когда люди не понимают чужой логики, это всегда кек и желание их наебать / захватить. А на самом деле, просто страх и цивилизационный разрыв.
любезный ну ка объясни а то я не понял краем мозга в чем заключается ответственное потребление при котором зарядок продаётся на тысячу процентов больше? 🤔 больше нагрузка на мощности по производству зарядок на тысячу процентов. больше нагрузка на станки печатабщие макулатуру которая идёт в комплекте с зарядкой на тысячу процентов. больше выработка пластика для коробки. на тысячу процентов. ты понимаешь что городишь дичь? 😏
правильно тебе там на верхней полке сказали пушо как желание срубить бабла сродни инстиктам типа голода или поебушек. все, никакого другого смысла. ред.
Объясняю: Apple использовала себе на пользу модный тренд ответственного потребления. Скорее всего, это никак не коррелирует с реально наносимым среде вредом, но это понятный в молодежной левой среде дискурс. Примерно такой, как бумажные трубочки в барах.
Я не защищаю Apple. Я говорю, что в их действиях есть и другая логика, кроме алчности. Логика моды и актуальности.
Есть отличный способ заботы об экологии — ответственное потребление и ремонт старой техники вместо покупки новой.
Надо быть или идиотом, или ангажированным рекламодателем, чтобы заявлять, что для заботы об окружающей среде необходимо каждый год покупать очередную более экологичную модель телефона.
Ок, а если мне надо заряжать одновременно два телефона.
Современные телефоны от мощных зарядок заряжаются за час от силы. То есть для двух телефонов и ноутбука вполне хватит одной type-C зарядки ноутбука.
Ну а юзкейс "три девайса, на зарядку ровно час" слишком мелкий, чтобы его реально рассматривать в сравнении с массовыми.
Увы, нет. Type-C конструктивно куда менее удачен, чем простой и надёжный lightning. Собственно, type-C это и есть lightning, только вывернутый наизнанку, чтобы выйти из-под патентов. Главная проблема type-c — интенсивно изнашивается не столько штекер, сколько гнездо, а последнее обычно заменить куда сложнее, чем кабель. Ну и торчащий в середине тонкий элемент элементарно ломается при неаккуратном обращении. Лайтнинг создавался прицельно под кейс использования "тяп-ляп, воткнул зарядку как-то" и "воткнул наушники наощупь", часто вообще в машине и одной рукой.
А какая вакханалия безумия начнётся с повсеместным переходом на type-c, даже представить сложно: люди не понимают (и не захотят понимать), что значит "гнездо всюду одинаковое, а токов и интерфейсов несколько десятков видов". С точки зрения UX, это реально преступление. Нужно однозначное соответствие "интерфейс = гнездо". Мы ещё увидим и цветовую маркировку, и разные красивые названия, чтобы хоть как-то объяснить, что это именно за кабель. ред.
Собственно, type-C это и есть lightning, только вывернутый наизнанку, чтобы выйти из-под патентов
Из под чьих патентов? Apple как бы в консорциуме разработки type-C состояла
Ну и торчащий в середине тонкий элемент элементарно ломается при неаккуратном обращении.
За пять лет пользования ни в одном девайсе не сломалось, но окей, Legit доёб
Главная проблема type-c
Главная проблема Lightning в том что он проприетарный и дохуя приносит кое-кому бабла. Это уж не говоря о том, что ты как мудак с собой таскаешь по два провода, а о быстром обмене данных можешь забыть, так как там везде только 2.0 поддерживается нормально
Ага, а разъемы сони ериксонов в 2005 году позволяли мобиле летать. Хватит писать эту хуету про "инновации". Хотели бы реально что-то сделать, так сделали бы единый разъем без мозгоебли. А тут и на хуй сели, и рыбку сьели.
Зачем условный кабель для зарядки покупать у эпла. если у сяоми он будет раз в 5 дешевле?
Весь их бизнес вредит окружающей среде, но вместо того чтобы поставить какие-нибудь утилизационные мощности и фильтры на своих заводах они убрали блок из коробки, действительно - чисто русская конспирология, с таким же успехом я могу вдруг решить что слишком врежу природе естественными отходами своего организма, но вместо того чтобы вставить чопик и перестать срать тупо уберу из рациона гороховый суп, прошу прощения за чересчур натуралистичное сравнение
Ну, тут как бы скупой платит дважды. Современные аккумуляторы — это баланс на лезвии бритвы: чуть влево, и падают показатели, чуть вправо, и он загорается. Поэтому и контроллер управляет зарядкой, пытается опознать "свой" блок питания и "свой" кабель. Эпоха "зарядка это два проводка" ушла навсегда. Китайцы ТАКОЕ порой суют внутрь зарядников, что проще сразу сунуть телефон в микроволновку. Apple не от хорошей жизни ввела сертификацию кабелей и зарядок, запихнув туда ещё один чип, а именно чтобы сократить вероятность пользователей отстрелить себе голову из-за экономии 20 баксов, потому что вникать в детали "воткнул в говно" никто не будет, а начнётся вой "оно ломается и горит" и просядет репутация.
Короче, потратив $1000+ на ProMax, я потрачу ещё $20 на 12/20 ваттную родную зарядку, с которой ГАРАНТИРОВАННО не будет проблем. ред.
чуть вправо, и он загорается
Когда у тебя последний раз загорался айфон?
Эпоха "зарядка это два проводка" ушла навсегда
И слава Б-гу. Пусть микроконтроллеры сами решают, подавать 5 или 12 вольт
Китайцы ТАКОЕ порой суют внутрь зарядников
Да-да, а ещё эти проклятые китайцы сделали и продают легкие, компактные и эффективные зарядки на GaN транзисторах
сократить вероятность пользователей отстрелить себе голову
Так телефон сжечь или отстрелить голову?
12/20 ваттную родную зарядку, с которой ГАРАНТИРОВАННО не будет проблем
FYI родные зарядки практически ничем не лучше нормальных китайских https://www.youtube.com/watch?v=kocNMDqSaa0