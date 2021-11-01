Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":873,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043b\u0438\u0446","url":"\/redirect?component=advertising&id=873&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/306052-v-metro-moskvy-teper-mozhno-platit-za-proezd-licom-sprosili-avtorov-proekta-kak-eto-rabotaet&placeBit=1&hash=85749e3304a5aad8bb13676aaa2c6c8433d68cb3370e16b8fcda1f369508d966","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
DTF

МТС: продажи блоков питания для iPhone в России выросли на 1087% после отказа Apple от штатного адаптера Статьи редакции

У Samsung, которая тоже перестала комплектовать смартфоны зарядками, прирост гораздо меньше.

73 73 комментария
2185 просмотров

Согласно данным МТС, с октября 2020 года Apple продала в России 1,2 миллиона зарядных устройств на сумму 2,6 миллиарда рублей. Это на 1087% больше в денежном выражении и на 884% больше в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

«Связной» объявил о схожих продажах: 1,3 миллиона зарядных устройств на сумму 2,8 миллиарда рублей за девять месяцев. «МегаФон» не раскрыл точных показателей, сообщив, что продажи в деньгах увеличились в 15 раз, а в штуках — в 12 раз.

Спрос на зарядные адаптеры на вторичном рынке увеличился на 27% за период с начала 2021 года по ноябрь, согласно данным «Авито». Средняя стоимость адаптеров на площадке увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом, составив 700 рублей.

В «Юле» сообщили об увеличении спроса на зарядные блоки на 10% за первые девять месяцев 2021 года и повышении количества запросов «зарядка для айфона» на 25%.

Продажи блоков питания Samsung, которая по примеру Apple отказалась от адаптеров в комплектации флагманских моделей, выросли на 36% в деньгах и на 33% в штуках за аналогичный период. Такая большая разница по сравнению с Apple обусловлена тем, что для iPhone «нет достойной альтернативы в плане аксессуаров» по сравнению с оригинальными зарядками, сообщил представитель одного из ритейлеров.

#новости #apple #смартфоны

73 73 комментария
12
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
73 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Прогрессивный Никита

ля купи айфон купи зарядку купи чехол купи салфетку , какая то одна сплошная купи

Ответить
22
Люц Шнайдер

Тряпки apple

Ответить
13
испанский смех

что за желтизна, не фанаты, а думающие и практичные люди

Ответить
2
Прогрессивный Никита

надеюсь в кредит

Ответить
1
othige9iz relay.firefox.com

А в чем суть шутки про айфон в кредит?

Ответить
0
Павел Каташев

В том что человек с голой жопой и зарплатой мрот берет айфон в кредит просто чтобы был айфон а потом ноет что денег нет, но зато с айфоном

Ответить
5
Люц Шнайдер

Чаще такие берут автомобили в кредит, а потом приходит понимание, что его обслуживание стоит денег, а денег нет даже на парковку.

Ответить
0
Егор Владимирович

у людей, которые могут айфон купить только в кредит, жизнь и так дерьмо, так что может быть и неплохой план, хотя бы айфон будет. для кого-то мотивация работать больше.

айфон просто желаемая хуёвина, её все хотят. её разыгрывают, если конкурс какой, не пиксель там или самсунг. нет шутки "андроид в кредит", потому что андроид и так часто в кредит, но не является желаемым объектом. а айфон - является, поэтому можно как-то себя успокоить, что кто-то купил его "в кредит".

так что нехуй считать чужие бабки, не на вас же кредит берут.

Ответить
0
Иван Маслов

выход есть - не покупай

Ответить
8
некипишуй

это называется развод лоха пожиже

Ответить
7
Артур Задорин

Как сделать деньги из ничего, убери из комплекта зарядку под видом заботы об экологии

Ответить
19
Товарищ Колбасный

Не защищаю этот маразм с экологией, но массовому потребителю в России очень сложно понять тренды, которые появились в США и западной Европе. "Ответственное потребление" — это не просто информационный шум, это модно и престижно, примерно, как сортировка мусора и уборка говна за собакой.

Есть более понятный пример: жителю условного Пятигорска, который ни разу в жизни не пристёгивал ремень в машине, очень сложно понять, зачем в Volvo жертвуют скоростью и прочностью ради ещё 5% безопасности. Это просто другой культурный дискурс, не всегда связанный напрямую с выгодой.

Ну и вечная русская конспирология, куда же без неё: если тут не понимают смысла поступка западных компаний и стран, его обычно пытаются объяснить желанием срубить бабла. ред.

Ответить
8
Андрей

телефон выпускаемый каждый год с мощностями которые не нужны 95% пользователей и "Ответственное потребление" - просто кек и очередная подмена понятий корпорациями ради бабла.

Ответить
15
Товарищ Колбасный

Вы блестяще иллюстрируете последний абзац моего коммента. Логика "я не понимаю" == "кек, это всё ради бабла" работает в умах повсеместно. Демократия кек, экология кек, права человека кек, покупать софт кек, улыбаться соседям кек, однополые браки кек, сортировать мусор кек, велосипед в городе кек — продолжать можно бесконечно. Когда люди не понимают чужой логики, это всегда кек и желание их наебать / захватить. А на самом деле, просто страх и цивилизационный разрыв.

Ответить
–5
Rr r

любезный ну ка объясни а то я не понял краем мозга в чем заключается ответственное потребление при котором зарядок продаётся на тысячу процентов больше? 🤔 больше нагрузка на мощности по производству зарядок на тысячу процентов. больше нагрузка на станки печатабщие макулатуру которая идёт в комплекте с зарядкой на тысячу процентов. больше выработка пластика для коробки. на тысячу процентов. ты понимаешь что городишь дичь? 😏
правильно тебе там на верхней полке сказали пушо как желание срубить бабла сродни инстиктам типа голода или поебушек. все, никакого другого смысла. ред.

Ответить
3
Товарищ Колбасный

Объясняю: Apple использовала себе на пользу модный тренд ответственного потребления. Скорее всего, это никак не коррелирует с реально наносимым среде вредом, но это понятный в молодежной левой среде дискурс. Примерно такой, как бумажные трубочки в барах.

Я не защищаю Apple. Я говорю, что в их действиях есть и другая логика, кроме алчности. Логика моды и актуальности.

Ответить
0
Директор интернета

Есть отличный способ заботы об экологии — ответственное потребление и ремонт старой техники вместо покупки новой.

Надо быть или идиотом, или ангажированным рекламодателем, чтобы заявлять, что для заботы об окружающей среде необходимо каждый год покупать очередную более экологичную модель телефона.

Ответить
1
Eva Dark

Сколько не смотрел рекламу эппл, ни разу не видел, чтобы в ней говорилось, что если вы в 2020 купили айфон, то в 2021 вам придётся купить новый из-за заботы об экологии.
Или эппл единственная фирма, которая каждый год обновляет модельный ряд телефонов?

Ответить
0
Eva Dark

количество людей в РФ, которое покупает его каждый год не так велико, как количество людей в РФ, которые говорят, что эппл каждый год выпускает ненужный телефон

Ответить
0
Просто Хэнк

С экологией от эпл одна проблема:
Если бы они реально думали про экологию, то как можно раньше все айфоны должны были идти с type-c.

Ответить
5
othige9iz relay.firefox.com

Почему?
Чем type-c лучше lightning?

Ответить
–3
Просто Хэнк

В контексте экологии: купил одну зарядку и один кабель с type-c и все. Ты можешь зарядить айфон, андроид, блютуз наушники и возможно даже виндовый ноутбук. А с лайтнингом нужна даа кабеля. И вот куча китайцев с али клипают type-c и лайтнинг. И среднестатистическому пользователю нужно два кабеля.

Ответить
8
othige9iz relay.firefox.com

Ок, а если мне надо заряжать одновременно два телефона.
У меня лично такой юзкейс.
Что с юсб-ц, что без него у меня две зарядки и два кабеля.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Ок, а если мне надо заряжать одновременно два телефона.

Современные телефоны от мощных зарядок заряжаются за час от силы. То есть для двух телефонов и ноутбука вполне хватит одной type-C зарядки ноутбука.

Ну а юзкейс "три девайса, на зарядку ровно час" слишком мелкий, чтобы его реально рассматривать в сравнении с массовыми.

Ответить
1
othige9iz relay.firefox.com

Если ноутбук, то это еще один провод, но подлиннее.

Ответить
0
Al

Так и есть. Провода чаще выкидывают, от них и говна больше.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Всем

Ответить
0
Товарищ Колбасный

Увы, нет. Type-C конструктивно куда менее удачен, чем простой и надёжный lightning. Собственно, type-C это и есть lightning, только вывернутый наизнанку, чтобы выйти из-под патентов. Главная проблема type-c — интенсивно изнашивается не столько штекер, сколько гнездо, а последнее обычно заменить куда сложнее, чем кабель. Ну и торчащий в середине тонкий элемент элементарно ломается при неаккуратном обращении. Лайтнинг создавался прицельно под кейс использования "тяп-ляп, воткнул зарядку как-то" и "воткнул наушники наощупь", часто вообще в машине и одной рукой.

А какая вакханалия безумия начнётся с повсеместным переходом на type-c, даже представить сложно: люди не понимают (и не захотят понимать), что значит "гнездо всюду одинаковое, а токов и интерфейсов несколько десятков видов". С точки зрения UX, это реально преступление. Нужно однозначное соответствие "интерфейс = гнездо". Мы ещё увидим и цветовую маркировку, и разные красивые названия, чтобы хоть как-то объяснить, что это именно за кабель. ред.

Ответить
–5
Прогрессивный Никита

Собственно, type-C это и есть lightning, только вывернутый наизнанку, чтобы выйти из-под патентов

Из под чьих патентов? Apple как бы в консорциуме разработки type-C состояла

Ну и торчащий в середине тонкий элемент элементарно ломается при неаккуратном обращении.

За пять лет пользования ни в одном девайсе не сломалось, но окей, Legit доёб

Главная проблема type-c

Главная проблема Lightning в том что он проприетарный и дохуя приносит кое-кому бабла. Это уж не говоря о том, что ты как мудак с собой таскаешь по два провода, а о быстром обмене данных можешь забыть, так как там везде только 2.0 поддерживается нормально

Ответить
3
Товарищ Колбасный

В консорциуме, потому что лайтнинг создавался чисто под телефоны и плееры. По нему нельзя передать скоростные данные и большие токи. Другой вопрос, почему было не открыть патент, но тут вероятно, какие-то нюансы, которых мы не знаем.

Ответить
0
Al

Ага, а разъемы сони ериксонов в 2005 году позволяли мобиле летать. Хватит писать эту хуету про "инновации". Хотели бы реально что-то сделать, так сделали бы единый разъем без мозгоебли. А тут и на хуй сели, и рыбку сьели.

Зачем условный кабель для зарядки покупать у эпла. если у сяоми он будет раз в 5 дешевле?

Ответить
4
Neten

Эпл была в консорциуме по разработке micro usb, но быстро свалила. У них есть патент на строение втыкаемого порта.

Ответить
0
Al

Не защищаю этот маразм с экологией, но массовому потребителю в России очень сложно понять тренды, которые появились в США и западной Европе.

Очень иронично, что до этого было все кардинально наоборот)0.

Ответить
1
Майор Пронин

Весь их бизнес вредит окружающей среде, но вместо того чтобы поставить какие-нибудь утилизационные мощности и фильтры на своих заводах они убрали блок из коробки, действительно - чисто русская конспирология, с таким же успехом я могу вдруг решить что слишком врежу природе естественными отходами своего организма, но вместо того чтобы вставить чопик и перестать срать тупо уберу из рациона гороховый суп, прошу прощения за чересчур натуралистичное сравнение

Ответить
1
Денис Иванов

Так ведь все равно эти блоки питания производят отдельно и их скупают тонными. Это говорит о том что наоборот только хуже экологии делают ибо производство БП продолжится ибо есть спрос.

Ответить
0
Иван Маслов

ну теоретически это будет заботой об экологии в следующей итерации айфонов, когда тебе не придется продавать айфон с блоком питания

Ответить
1
Al

Так все и есть. Блок питания - это ничто. по сравнению с производством одного устройства. Были бы так бережливы к экологии - выпускали бы новые модели раз в 4 года, но хуй там)). Надо же продажи увеличивать)). Сплошное пиздаболие. И очень смешно. как они от стандартизации отказываются)

Ответить
0
Прогрессивный Никита

У Samsung, которая тоже перестала комплектовать смартфоны зарядками, прирост гораздо меньше.

Классика.

Ответить
9
испанский смех

самса лошпеды

Ответить
5
Прогрессивный Никита

это легко объясняется, но мне лень

Ответить
1
испанский смех

я уже выше объяснил 🤙🏿

Ответить
1
Прогрессивный Никита

не в этом дело, есть простое объяснение, но мне лень

Ответить
0
испанский смех

простое советское...

Ответить
2
Максим Шпилёв

Зарядки самсунга долговечнее

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Нет, вторая попытка

Ответить
0
Sergey Michko

Мне всегда нравились эпловские зарядки по сравнению с андроидскими тем, что они не начинали шуметь через какое-то время

Ответить
3
испанский смех

на ведроиде шумят даже зарядки? ( ಠ ͜ʖಠ)

Ответить
5
Во Нючка

Да. Выбираешь либо шум дождя, либо шелест листьев и на чиле ждёшь.

Ответить
6
Товарищ Колбасный

"У нас масло дороже, зато оно не брызгается, когда намазываешь" — советский юмор.

Ответить
0
Neten

Они через какое-то время пищать начинают, но вроде новые ган зарядки таким не страдают

Ответить
0
Товарищ Колбасный

Справедливости ради, штатный зарядник всегда был очень слабым. По возможности всегда стараюсь заряжать iPhone зарядкой от iPad или прямо от USB-порта Макбука. Разница по времени в разы.

Ответить
4
Иван Маслов

проще было купить китайский блок питания и кабель usb-c -> lightning, мне казалось что 90% владельцев iPhone делают именно так

Ответить
1
Товарищ Колбасный

Ну, тут как бы скупой платит дважды. Современные аккумуляторы — это баланс на лезвии бритвы: чуть влево, и падают показатели, чуть вправо, и он загорается. Поэтому и контроллер управляет зарядкой, пытается опознать "свой" блок питания и "свой" кабель. Эпоха "зарядка это два проводка" ушла навсегда. Китайцы ТАКОЕ порой суют внутрь зарядников, что проще сразу сунуть телефон в микроволновку. Apple не от хорошей жизни ввела сертификацию кабелей и зарядок, запихнув туда ещё один чип, а именно чтобы сократить вероятность пользователей отстрелить себе голову из-за экономии 20 баксов, потому что вникать в детали "воткнул в говно" никто не будет, а начнётся вой "оно ломается и горит" и просядет репутация.

Короче, потратив $1000+ на ProMax, я потрачу ещё $20 на 12/20 ваттную родную зарядку, с которой ГАРАНТИРОВАННО не будет проблем. ред.

Ответить
3
испанский смех

там не просто сертификация, а еще чип MFi в проводе

Ответить
2
Товарищ Колбасный

Именно. Но их всюду называют просто "Certified" или "MFi-certified" всякие Белкин и Гриффин.

Ответить
0
испанский смех

там специаьлное лого на коробке еще

Ответить
1
Прогрессивный Никита

чуть вправо, и он загорается

Когда у тебя последний раз загорался айфон?

Эпоха "зарядка это два проводка" ушла навсегда

И слава Б-гу. Пусть микроконтроллеры сами решают, подавать 5 или 12 вольт

Китайцы ТАКОЕ порой суют внутрь зарядников

Да-да, а ещё эти проклятые китайцы сделали и продают легкие, компактные и эффективные зарядки на GaN транзисторах

сократить вероятность пользователей отстрелить себе голову

Так телефон сжечь или отстрелить голову?

12/20 ваттную родную зарядку, с которой ГАРАНТИРОВАННО не будет проблем

FYI родные зарядки практически ничем не лучше нормальных китайских https://www.youtube.com/watch?v=kocNMDqSaa0

Ответить
1
Артур Мохов

Так в этом и суть, ты не знаешь нормальную ты зарядку купил на алихе и тебе ее не косячную прислали, или ты купил говно, которое сгорит вместе с айфоном

Ответить
0
испанский смех

именно поэтому эппл перестала класть зарядку в комплекте и одновременно снизило стоимость отдельно продающейся мощной, аналогично и с ушами, убрав комплектные проводные выпустила доступные беспроводные битс флекс за 5К

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Битсы говно, которое должно в комплекте идти, а не за 5к отдельно продаваться

Ответить
2
испанский смех

раньше были битс Х, чуть слабее по хар-кам за 12К ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
0
Иван Маслов

Просто предыдущий айфон комплектовался блоком питания, а значит его надо продать вместе с блоком питания.

К тому же стандартные блоки питания iPhone имели выход usb-a, а теперь в комплекте идет usb-c -> lightning кабель

Ответить
3
Прогрессивный Никита

обожаю эту рекламу айфона

Ответить
3
Victor Aristov

Нету статистики по продажам самих телефонов. Если куплено блоков отдельно меньше, то эта "забота об экологии" действительно сработала. Но редакции важнее набросить

Ответить
3
Во Нючка

Можно перефразировать
раньше 11 из 12 владельцев айфонов использовали зарядку, которая шла в комплекте с телефоном, 1 из 12 по какой-то причине покупал новую зарядку

Ответить
0
испанский смех

У Samsung, которая тоже перестала комплектовать смартфоны зарядками, прирост гораздо меньше.

Ответить
2
Владимир Филатов
Ответить
2
Shenmue
Ответить
1
Прогрессивный Никита

Как же так вышло?

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Купить бы пару килограмм, если что в хозяйстве пригодятся

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Ля, лакеи капитала какие

Ответить
0
Suhrob Abdurazolov

Л-логика

Ответить
0
othige9iz relay.firefox.com

на 1087%

Как меня вымораживают эти маркетологи!
Напишите "в 12 раз", зачем эти пугания числами?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 73 комментария
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null