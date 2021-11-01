У Samsung, которая тоже перестала комплектовать смартфоны зарядками, прирост гораздо меньше.

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Согласно данным МТС, с октября 2020 года Apple продала в России 1,2 миллиона зарядных устройств на сумму 2,6 миллиарда рублей. Это на 1087% больше в денежном выражении и на 884% больше в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

«Связной» объявил о схожих продажах: 1,3 миллиона зарядных устройств на сумму 2,8 миллиарда рублей за девять месяцев. «МегаФон» не раскрыл точных показателей, сообщив, что продажи в деньгах увеличились в 15 раз, а в штуках — в 12 раз.

Спрос на зарядные адаптеры на вторичном рынке увеличился на 27% за период с начала 2021 года по ноябрь, согласно данным «Авито». Средняя стоимость адаптеров на площадке увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом, составив 700 рублей.

В «Юле» сообщили об увеличении спроса на зарядные блоки на 10% за первые девять месяцев 2021 года и повышении количества запросов «зарядка для айфона» на 25%.