Речь идёт о романе «Доктор сон».

Мосгорсуд удовлетворил иски издательств «АСТ» и «Эксмо» о нарушении авторских прав к Telegram. Теперь мессенджеру нельзя распространять книги Стивена Кинга и других авторов, сообщил ТАСС член правления Ассоциации защиты авторских прав в интернете Максим Рябыко.

Суд запретил Telegram создавать технические условия для распространения романа «Доктор сон» и произведений других авторов. Telegram на запрос агентства оперативно не ответил.

В августе издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на мессенджер из-за пиратских копий книг. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ в телегам-каналах к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другим.

С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.