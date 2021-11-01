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Новости
Яна Ломакина

Суд по требованию издательств «АСТ» и «Эксмо» запретил Telegram распространять книгу Стивена Кинга Статьи редакции

Речь идёт о романе «Доктор сон».

Мосгорсуд удовлетворил иски издательств «АСТ» и «Эксмо» о нарушении авторских прав к Telegram. Теперь мессенджеру нельзя распространять книги Стивена Кинга и других авторов, сообщил ТАСС член правления Ассоциации защиты авторских прав в интернете Максим Рябыко.

Суд запретил Telegram создавать технические условия для распространения романа «Доктор сон» и произведений других авторов. Telegram на запрос агентства оперативно не ответил.

В августе издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на мессенджер из-за пиратских копий книг. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ в телегам-каналах к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другим.

С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.

#новости #книги #telegram

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Павел Морозов

Гребанные копирасты, никогда ни одной книги у них не куплю

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9
умный человек

А ты уважаешь труд писателей

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1
Павел Морозов

Писателям мало, что достается все забирают себе издательства

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11
умный человек

Да уж, достойная причина пиратить книги

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0
Павел Морозов

Давно уже доказали, что пиратство только повышает продажи. Читай про пиратство Windows и музыкальные лейблы. Их желание все запретить это тупо жадность

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4
Прогрессивный Никита

Насть, эт ты?

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1
Прогрессивный Никита

какая именно?

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1
Алексей Иванов

Я вот, например, после прочтения книжки сразу сжигаю ее, чтобы мой экземпляр никто не увидел, ведь в противном случае автор недополучит денег и умрет от голода
Я молодец

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1
Александр Королёв

А зачем тогда писатели с ними сотрудничают?

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0
Прогрессивный Никита

каждый по-своему же

я часто начинаю читать бесплатное, но потом покупаю.
во-первых, потому что понравилось и хочу отблагодарить, и во-вторых потому что в бесплатных иногда верстка кривая какая-то

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3
Прогрессивный Никита

Суд запретил Telegram создавать технические условия для распространения романа «Доктор сон» и произведений других авторов.

Каво? Это типа запретить файлы прикреплять? Что-то уровня налогов на болванки.

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3
Прогрессивный Никита

Пользуясь случаем передаю привет Михалкову. Пусть ему пусто будет.

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9
Прогрессивный Никита

Он еще снимает свои трештоки?

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0
Прогрессивный Никита

Почему запретили Телеграму? Надо было запретить Интернету создавать технические условия.

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1
Виталий Чухнов

Вк сделала они хотят также

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0
Виталий Чухнов

Вк же сделала

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0
Прогрессивный Никита

ом

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0
Твоего деда дед

Книгу не читал, а фильм норм.
Но я вам запрещаю распространять эту информацию

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0
Виталий Лановой

А они по названию файла находят или только когда прямая жалоба на канал?

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0
Павел Морозов

По названию ищут

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0
Прогрессивный Никита

Доктор "Всё сон"

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0
Прогрессивный Никита

омм

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0
Прогрессивный Никита

Ну да, ну да. Флибусту уже победили?

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0
Папуша

Стивен Кинг графоман

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0
Федя Прозоров
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0
Виталий Чухнов

Вообще смешно.
Стивену Кингу похуй, а этим нет.

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