Студия Артемия Лебедева опубликовала открытку с горящим кинозалом. Глава Кузбасса призвал авторов извиниться Статьи редакции
Пользователи назвали это «спекуляцией на трагедии», ассоциируя изображение с пожаром в «Зимней вишне».
«Студия Артемия Лебедева» выпустила набор открыток к Хэллоуину, на одной из которых был горящий зал кинотеатра. Изображения опубликовали в инстаграме дизайн-студии.
Открытки сопровождались надписью «С Днём всех святых!». В комментариях некоторые пользователи написали, что изображение вызывает у них ассоциацию с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Они назвали открытки «спекуляцией на трагедии» и «перебором».
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале поддержал возмутившихся пользователей.
Он призвал «Студию Артемия Лебедева» извиниться за пост с открыткой с горящим кинотеатром.
Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.
29 октября суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Управляющую торговым центром, инженера противопожарной системы, охранника и других приговорили к срокам от 5 до 14 лет колонии.
Разрешите доебаться. Те стулья, что ближе к огню, должны быть освещены намного ярче, а на деле они освещены одинаково. Тупо вставили спрайты огня в фотку кинотеатра. Как Лебедев допустил такую халтуру до продакшена - загадка. Особенно это смешно в контексте того, что у них есть бизнес-линч, где они постоянно указывают на такие детские недочеты у других. ред.
Как человек, который последние много лет на строительных объектах скажу одно - бардак все равно остался. И также все Пожарные Системы отключаются, потому что за ними нужен контроль и обслуживание, а эти деньги. Зачем платить деньги, когда можно просто абортить все ошибки или вообще отключать звук. «Была сработка? Да, глючит просто» - и так кругом(((
рашковане хотят поскорее забыть тот беспредел, из-за которого все тогда и случилось, виновных нет, все свалили на козлов отпущения, пидец с пожарной безопасностью набирает только обороты, и все до следующего очередного пиздеца.
У меня вызывает ассоциацию с бесславными ублюдками, там сгорел гитлер поэтому збс