Пользователи назвали это «спекуляцией на трагедии», ассоциируя изображение с пожаром в «Зимней вишне».

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Открытка «Студии Артемия Лебедева»

«Студия Артемия Лебедева» выпустила набор открыток к Хэллоуину, на одной из которых был горящий зал кинотеатра. Изображения опубликовали в инстаграме дизайн-студии.

Открытки сопровождались надписью «С Днём всех святых!». В комментариях некоторые пользователи написали, что изображение вызывает у них ассоциацию с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Они назвали открытки «спекуляцией на трагедии» и «перебором».

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале поддержал возмутившихся пользователей.

Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески. Сергей Цивилёв Глава Кузбасса

Он призвал «Студию Артемия Лебедева» извиниться за пост с открыткой с горящим кинотеатром.

Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.