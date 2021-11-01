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Новости
Яна Ломакина

Студия Артемия Лебедева опубликовала открытку с горящим кинозалом. Глава Кузбасса призвал авторов извиниться Статьи редакции

Пользователи назвали это «спекуляцией на трагедии», ассоциируя изображение с пожаром в «Зимней вишне».

60 60 комментариев
2824 просмотров
Открытка «Студии Артемия Лебедева»

«Студия Артемия Лебедева» выпустила набор открыток к Хэллоуину, на одной из которых был горящий зал кинотеатра. Изображения опубликовали в инстаграме дизайн-студии.

Открытки сопровождались надписью «С Днём всех святых!». В комментариях некоторые пользователи написали, что изображение вызывает у них ассоциацию с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году. Они назвали открытки «спекуляцией на трагедии» и «перебором».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале поддержал возмутившихся пользователей.

Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счёл это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески.

Сергей Цивилёв
Глава Кузбасса

Он призвал «Студию Артемия Лебедева» извиниться за пост с открыткой с горящим кинотеатром.

Торговый центр «Зимня вишня» загорелся 25 марта 2018 года в Кемерове. В пожаре погибли 64 человека, 41 из них — дети. В сентябре 2019 года на месте пожара открыли парк в память о погибших.

29 октября суд в Кемерове признал виновными всех восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне». Управляющую торговым центром, инженера противопожарной системы, охранника и других приговорили к срокам от 5 до 14 лет колонии.

#новости #соцсети #зимняявишня

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Прогрессивный Никита

Так это плакат 2017 года, они ебанулись?

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38
Прогрессивный Никита

Да блядь, с такими ассоциациями теперь вообще нихуя делать нельзя, потому что так или иначе, любую хуйню можно притянуть к какой нибудь трагической взаимосвязи

Ответить
23
AZP

Извиняйся

Ответить
0
Прогрессивный Никита
Ответить
9
Дон Бот

Так это плакат 2017 ДОН года, они ебанулись?

Ответить
1
Гамадрил

ну ты и долбоёб братишка

Ответить
–2
Dmitriy Nikitin

Ну-ка извинись, дон!

Ответить
1
Посторонний

Прикинь, ты бота назвал долбоёбом. Это бот, по скрипту вписывающий в фразы "ДОН". Тогда кто ты?

Ответить
0
Гамадрил

устал после работы брат чего такой злой??

Ответить
0
Посторонний

Я справедливый, ты хуйню сморозил.

Ответить
0
Гамадрил

нет ты

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Вообще-то у нормальных людей горящий кинотеатр ассоциируется с фильмом бесславные ублюдки

Ответить
1
Гамадрил

@Дон Бот

Ответить
0
AZP

Оскорбляются по указке, как обычно.

Ответить
0
Andre Macareno

Не все герои носят плащи

Ответить
0
Dr Serj

Так опубликовали вчера)
вряд ли специально конечно, наверное просто скопом запостили

Ответить
0
Степан Анейчик

Разрешите доебаться. Те стулья, что ближе к огню, должны быть освещены намного ярче, а на деле они освещены одинаково. Тупо вставили спрайты огня в фотку кинотеатра. Как Лебедев допустил такую халтуру до продакшена - загадка. Особенно это смешно в контексте того, что у них есть бизнес-линч, где они постоянно указывают на такие детские недочеты у других. ред.

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21
Marhal_New _Arleana

ну да. Спинки стула должны быть освещены

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0
Люц Шнайдер

Ну да, есть ассоциации. Но ничего оскорбительного в этом нет, как мне кажется. И я это говорю как человек, проживший в Кемерово 29 лет. ред.

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7
Прогрессивный Никита

тебя вообще сложно чем-то оскорбить

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5
Люц Шнайдер

Если я буду оскорбляться каждый раз из-за действий каких-то бомжей из интернета, я сопьюсь от безысходности бытия.

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2
andrej

Хвалу и клевету приемли равнодушно
‎И не оспоривай глупца.
Пушкин

Ответить
0
испанский смех

но пушкан казел

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0
AZP

человек, проживший в Кемерово 29 лет.

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2
Oleg Vorogushin

Может лучше губернатор извинится за то, что такая трагедия произошла в подконтрольном ему регионе?

Ответить
7
Dmitry R.

так то вроде до него было.

Ответить
3
испанский смех

а, нк тогда ладно

Ответить
0
Люц Шнайдер

Тогда Тулеев был. Но чиновники извинялись. Если память не изменяет, там даже мэр на коленях стоял перед людьми.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Стоял как раз нынешний губер

Ответить
2
испанский смех

потому и губер, заслужил

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ну может, не буду спорить, а искать мне лень.

Ответить
0
Андрей Рядькин

Тулеев в первую очередь извинялся перед Путиным. Такой пищдец.

Ответить
2
Люц Шнайдер

Там в этой истории было столько пиздеца со всех сторон, что мне было стыдно за всех в тот момент.

Ответить
0
Анатолий Филиппов

Как человек, который последние много лет на строительных объектах скажу одно - бардак все равно остался. И также все Пожарные Системы отключаются, потому что за ними нужен контроль и обслуживание, а эти деньги. Зачем платить деньги, когда можно просто абортить все ошибки или вообще отключать звук. «Была сработка? Да, глючит просто» - и так кругом(((

Ответить
2
Прогрессивный Никита

У меня в жилом доме раз в месяц-два ложная пожарная тревога. В принципе уже особо не важно включена она или выключена, никто не реагирует

Ответить
1
pls help
Ответить
2
Marhal_New _Arleana

вау, бакс банни

Ответить
0
Прогрессивный Никита

С днем всех святых

СВЯТЫХ

Ответить
2
испанский смех

угодников

Ответить
0
Прогрессивный Никита

ваши ассоциации - ваши проблемы.
еще самолеты орколо двух зданий запретите изображать

Ответить
2
Al

Так такое есть про 11 сентября же...

Ответить
0
Kapitan_ 711

просто в 17 году картинка не имела вообще никакого смысла, а сейчас хоть какойто смысл можно за уши притянуть.

Ответить
2
Анатолий Филиппов

Трагедия - страшная. Результата - ноль. Но извиниться за картинку надо конечно.

Ответить
1
Oz Print

Лично у меня ассоциация с "Бесславными ублюдками". И если честно, не понимаю почему фашисты святые? Ну это перебор конечно.

Ответить
1
Виталий Чухнов

У меня первая ассоциация не рабочие дни глядя на открытку

Ответить
1
испанский смех

сгорел на работе

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0
AZP

Глава Кузбасса призвал авторов извиниться

Это сейчас модно стало - извиняться. Конечно, совершенно добровольно.

Ответить
0
испанский смех

лучше так, чем расстрелы, сейчас не 37 год!

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0
Максим Шпилёв

У Лебедева совсем бак свистит..

Ответить
0
Павел Морозов

Навернул говна, как всегда

Ответить
0
Павел Морозов

"Ваш Артемий лебедев" - Артемий Лебедев

Ответить
2
испанский смех

но это дизайн говна

Ответить
0
Виталий Орлов

А в чем юмор/креатив/виденье? Я все никак не могу въехать

Ответить
0
Виталий Чухнов

Открытка 2017 года.
Но до этого я подумал намёк на не рабочие дни.

Ответить
0
no name

Ну извинился и извинился

Ответить
0
испанский смех

рашковане хотят поскорее забыть тот беспредел, из-за которого все тогда и случилось, виновных нет, все свалили на козлов отпущения, пидец с пожарной безопасностью набирает только обороты, и все до следующего очередного пиздеца.
У меня вызывает ассоциацию с бесславными ублюдками, там сгорел гитлер поэтому збс

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0
Алексей Егоров

Пиздец там в комментариях оскорбившихся вылезло.

Кто там орет про Барнаул? У нас вон, обиженки не хуже, епт.

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0
aij smagul

А что случилось с теми людьми, кто запер дверь кинозала? Это был охранник?

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0
Стильная самочка орангутана

Оскорблядцы бдят!

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0
Даниил Шинкаренко

Я вообще подумал, что это на тему того, что кинотеатрам сейчас худо из-за короновируса.

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0
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