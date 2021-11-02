«Коммерсантъ»: цифровизацией тюрем займётся структура «Ростеха». Трансформация обойдётся в 22,5 миллиарда рублей Статьи редакции
ФСИН планирует внедрить в колонии систему распознавания лиц: она должна выделять нетипичное поведение заключённых и сотрудников.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала заявку в Минфин, с которой попросила назначить единственный поставщиком IT-решение АО ОПК — структуру «Росэлетроники», входящую в «Ростех». Информацию подтвердили в Минфине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В 2020 году ФСИН планировала цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. К 2023 году в них должны внедрить электронные системы документооборота, систему для автоматизации обращений граждан и продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Последняя будет стоить около 10 миллиардов рублей.
Как сообщил «Коммерсанту» источник, основная цель системы распознавания лиц — идентификация лиц как осуждённых, так и охранников. Она позволит выделять нетипичное поведение — драки и избиения. Её развернут на всех камерах видеонаблюдения.
В январе сообщалось, что на цифровизацию тюрем выделят 25 миллиардов рублей. Проект трансформации раскритиковали в Минцифры: по мнению экспертов, причиной критики могли стать планы ФСИН лоббировать «Ростех» в качестве единственного поставщика по проекту.
Вообще кто-то понимает, что все проблемы оппозиции в России это неконтроллируемость тюрем гражданами?
Почему тюрьма контроллирует преступников 24/7, а граждане не контроллируют тюрьму 24/7? Не понятно...
А нужно всего-лишь поставить везде камеры, которые бы транслировали всё происходящее в интернет. Пусть каждый человек в мире будет иметь возможность посмотреть на то как какой-то чедовек в тюрьме играет в шашки со своими сокамерниками, чем кто-то будет иметь возможность безнаказанно ему швабру в жопу засовывать ред.
цифровизация пройдет так, что везде будет оптоволокно, телефонная связь. во всех хатах будут розданы наушники с микрофонами и пошли мутить денюжки)
upd: я вот заметил что после написания, вдруг увидит это кто-то и нажалуется на клевету?) настолько уже абсурдны все обвинения, что стал бояться писать комменты. так что знайте, это ШУТКА (у меня плохое чувство юмора)