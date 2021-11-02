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Sasha Shambilova

«Коммерсантъ»: цифровизацией тюрем займётся структура «Ростеха». Трансформация обойдётся в 22,5 миллиарда рублей Статьи редакции

ФСИН планирует внедрить в колонии систему распознавания лиц: она должна выделять нетипичное поведение заключённых и сотрудников.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала заявку в Минфин, с которой попросила назначить единственный поставщиком IT-решение АО ОПК — структуру «Росэлетроники», входящую в «Ростех». Информацию подтвердили в Минфине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В 2020 году ФСИН планировала цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. К 2023 году в них должны внедрить электронные системы документооборота, систему для автоматизации обращений граждан и продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Последняя будет стоить около 10 миллиардов рублей.

Как сообщил «Коммерсанту» источник, основная цель системы распознавания лиц — идентификация лиц как осуждённых, так и охранников. Она позволит выделять нетипичное поведение — драки и избиения. Её развернут на всех камерах видеонаблюдения.

Если система зафиксирует инцидент, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому происшествия не удастся утаить.

источник «Коммерсанта»

В январе сообщалось, что на цифровизацию тюрем выделят 25 миллиардов рублей. Проект трансформации раскритиковали в Минцифры: по мнению экспертов, причиной критики могли стать планы ФСИН лоббировать «Ростех» в качестве единственного поставщика по проекту.

#новости #тюрьмы

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Грамотный Денис

Утром пытки, вечером работа в банке

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ред.

Как сообщил «Коммерсанту» источник, основная цель системы распознавания лиц — идентификация лиц как осуждённых, так и охранников. Она позволит выделять нетипичное поведение — драки и избиения. Её развернут на всех камерах видеонаблюдения.

Ну да, ну да

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0
Иван Пахомов

Вообще кто-то понимает, что все проблемы оппозиции в России это неконтроллируемость тюрем гражданами?

Почему тюрьма контроллирует преступников 24/7, а граждане не контроллируют тюрьму 24/7? Не понятно...

А нужно всего-лишь поставить везде камеры, которые бы транслировали всё происходящее в интернет. Пусть каждый человек в мире будет иметь возможность посмотреть на то как какой-то чедовек в тюрьме играет в шашки со своими сокамерниками, чем кто-то будет иметь возможность безнаказанно ему швабру в жопу засовывать ред.

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Dennis Ko

Одна камера уже выявила «нетипичное поведение»
Теперь во Франции убежище ищет.

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Стильная самочка орангутана

Так для того и делают, чтобы украсть было сложнее.

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Zakhar Zakharov

цифровизация пройдет так, что везде будет оптоволокно, телефонная связь. во всех хатах будут розданы наушники с микрофонами и пошли мутить денюжки)
upd: я вот заметил что после написания, вдруг увидит это кто-то и нажалуется на клевету?) настолько уже абсурдны все обвинения, что стал бояться писать комменты. так что знайте, это ШУТКА (у меня плохое чувство юмора)

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