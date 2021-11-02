ФСИН планирует внедрить в колонии систему распознавания лиц: она должна выделять нетипичное поведение заключённых и сотрудников.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала заявку в Минфин, с которой попросила назначить единственный поставщиком IT-решение АО ОПК — структуру «Росэлетроники», входящую в «Ростех». Информацию подтвердили в Минфине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В 2020 году ФСИН планировала цифровизацию 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений. К 2023 году в них должны внедрить электронные системы документооборота, систему для автоматизации обращений граждан и продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Последняя будет стоить около 10 миллиардов рублей.

Как сообщил «Коммерсанту» источник, основная цель системы распознавания лиц — идентификация лиц как осуждённых, так и охранников. Она позволит выделять нетипичное поведение — драки и избиения. Её развернут на всех камерах видеонаблюдения.

Если система зафиксирует инцидент, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому происшествия не удастся утаить. источник «Коммерсанта»

В январе сообщалось, что на цифровизацию тюрем выделят 25 миллиардов рублей. Проект трансформации раскритиковали в Минцифры: по мнению экспертов, причиной критики могли стать планы ФСИН лоббировать «Ростех» в качестве единственного поставщика по проекту.