«Доктор Веб» нашёл уязвимости в детских смарт-часах: за ребёнком могут следить не только родители, но и злоумышленники Статьи редакции
Во многих смарт-трекерах используют стандартный пароль для передачи команд по SMS, а в одной модели обнаружили троян.
В детских смарт-трекерах нашли ряд уязвимостей, которые могут использовать хакеры для шпионажа. Об этом сообщает компания «Доктор Веб».
В третьей по популярности в 2021 году модели Elari Kidphone 4G обнаружили троян Android.DownLoader.3894, который можно использовать не только для кибершпионажа, но и для показа рекламы и установки различных программ.
Кроме этого, часы передают данные о местоположении ребёнка на зарубежный сервер. Это происходит с помощью двух вредоносных кодов: Android.DownLoader.812.origin и Android.DownLoader.1049.origin. Первый передаёт информацию о номере телефона пользователя, данные геолокации, сведения о SIM-карте и самом устройстве. Второй также отправляет данные о количестве SMS, телефонных звонков и контактах в адресной книге.
В прошивке многих других моделей используют стандартный пароль 123456 для передачи команд по SMS, обнаружили специалисты. В их число входят российские Wokka Lokka. Если хакер узнает номер телефона, он сможет получить доступ к данным на устройстве и даже изменить адрес сервиса, на которые отправляется информация. «Доктор Веб» сообщила об обнаруженных уязвимостях производителям.
Директор по продуктам Elari Антон Бадаев заявил «Коммерсанту», что в их часах нет уязвимостей, а заявления «Доктора Веба» не соответствуют действительности. Он пояснил, что зарубежные серверы не используют персональные данные и нужны только для определения точной геопозиции.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что хакерам вряд ли интересны данные с детских смарт-трекеров, однако с помощью SMS-команд они могут объединять устройства в чат-боты для накрутки «кликов».
Прекрасно существует. Если хочешь корпоративный антивирус, который не жрет 50% компа и относительно недорог, других вариантов сейчас и нет.
P.s. да, можно обойтись дефендером в смолбизинес, но не будет никакого обзора сети и истории проблем, для этого придется покупать сервис в эйжур который дороже веба
В «Лаборатории Касперского» отметили, что хакерам вряд ли интересны данные с детских смарт-трекеров, однако с помощью SMS-команд они могут объединять устройства в чат-боты для накрутки «кликов».
А когда в часы добавят маленькие дискретные видеокарты они создадут огромную передвижную систему для майнинга. Часы будут нагреваться на руке, но это будут списывать на недоработки в ПО производителя.