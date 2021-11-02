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Новости
Sasha Shambilova

«Доктор Веб» нашёл уязвимости в детских смарт-часах: за ребёнком могут следить не только родители, но и злоумышленники Статьи редакции

Во многих смарт-трекерах используют стандартный пароль для передачи команд по SMS, а в одной модели обнаружили троян.

27 27 комментариев
1363 просмотров

В детских смарт-трекерах нашли ряд уязвимостей, которые могут использовать хакеры для шпионажа. Об этом сообщает компания «Доктор Веб».

В третьей по популярности в 2021 году модели Elari Kidphone 4G обнаружили троян Android.DownLoader.3894, который можно использовать не только для кибершпионажа, но и для показа рекламы и установки различных программ.

Кроме этого, часы передают данные о местоположении ребёнка на зарубежный сервер. Это происходит с помощью двух вредоносных кодов: Android.DownLoader.812.origin и Android.DownLoader.1049.origin. Первый передаёт информацию о номере телефона пользователя, данные геолокации, сведения о SIM-карте и самом устройстве. Второй также отправляет данные о количестве SMS, телефонных звонков и контактах в адресной книге.

В прошивке многих других моделей используют стандартный пароль 123456 для передачи команд по SMS, обнаружили специалисты. В их число входят российские Wokka Lokka. Если хакер узнает номер телефона, он сможет получить доступ к данным на устройстве и даже изменить адрес сервиса, на которые отправляется информация. «Доктор Веб» сообщила об обнаруженных уязвимостях производителям.

Директор по продуктам Elari Антон Бадаев заявил «Коммерсанту», что в их часах нет уязвимостей, а заявления «Доктора Веба» не соответствуют действительности. Он пояснил, что зарубежные серверы не используют персональные данные и нужны только для определения точной геопозиции.

На часах нет браузера, таким образом, ребенок не может выйти в интернет, не получает рекламы и не может установить никакое приложение, которое подаётся как вирус. Сторонние разработчики также не могут ничего на них установить.

Антон Бадаев
директор по продуктам Elari

В «Лаборатории Касперского» отметили, что хакерам вряд ли интересны данные с детских смарт-трекеров, однако с помощью SMS-команд они могут объединять устройства в чат-боты для накрутки «кликов».

#новости #технологии

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Пётр Козлов

Когда купил ребёнку смарт трекер от сяоми

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16
Alex Blake

«Доктор Веб» ещё существует? У меня он ассоциируется с чем-то из тех годов, когда был Winamp

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10
Грамотный Денис

Прекрасно существует. Если хочешь корпоративный антивирус, который не жрет 50% компа и относительно недорог, других вариантов сейчас и нет.

P.s. да, можно обойтись дефендером в смолбизинес, но не будет никакого обзора сети и истории проблем, для этого придется покупать сервис в эйжур который дороже веба

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1
Alex Blake

На счет корпоративного использования не знаю, но для персонального компа вообще не понимаю надобности в антивирусах, если не скачивать всякие подозрительные экзешники.

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1
Грамотный Денис

Ну, дома это удел неопытных пользователей да, стариков детей кубаноидов

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2
пепси

С языка снял

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1
Илья Гераськин

Директор по продуктам Elari Антон Бадаев заявил «Коммерсанту»

Он-то откуда может знать? Их контора тупо шильдики переклеивает.

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7
Федя Прозоров

Понакупают с китая модели часов, шильдик российский прилепят и оправдываются, что у нас никаких уязвимостей нет

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6
Ray Roy

Значит - если злоумышленники следят за ребенком значит и следят за родителями. Они же с родителями живут ...

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0
пепси

Злоумышленники? Шведская семья какая-то

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1
Федя Прозоров

Мать-шизофреничка, помешанная на контроле своего ребенка

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2
пепси

Такие кстати есть и потом всю взрослую жизнь забывают детей по поводу и без...

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0
Федя Прозоров

Страшные люди

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0
Danil Oputin

Ну хз. Твоему ребенку 10 лет, он пошел в третий класс и уже сам ходит в школу. Пока он идет до/со школы с ним может произойти что угодно. Плюс мелкие любят гулять иногда. Ношение часов поможет родителю не сильно беспокоиться о местонахождении ребенка в такое время

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0
Кузькин отец

А какая фамилия у этого "доктура"?

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0
сироп от щекотки

Дик

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0
Грамотный Денис

Дре

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0
сироп от щекотки

Александров

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0
Грамотный Денис

Доктор Дик Дре Александров

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6
пепси

Иностранец явно...

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0
Кузькин отец

Бороться и искать. Найти и перепрятать

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0
Антон Лисин

Ого дрвеб. Что о они совсем пропали

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0
Грамотный Денис

и что, жёстко ответим китайским производителям санкциями?

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0
Danil Oputin

На часах нет браузера, таким образом, ребенок не может выйти в интернет, не получает рекламы и не может установить никакое приложение, которое подаётся как вирус. Сторонние разработчики также не могут ничего на них установить.

Этот чувак имеет хотя бы минимальное представление о хакинге? ред.

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0
Грамотный Денис

Нет, и пиздеть тоже не особо научился.

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0
Грамотный Денис

не только родители, но и ферман

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0
Грамотный Денис

В «Лаборатории Касперского» отметили, что хакерам вряд ли интересны данные с детских смарт-трекеров, однако с помощью SMS-команд они могут объединять устройства в чат-боты для накрутки «кликов».

А когда в часы добавят маленькие дискретные видеокарты они создадут огромную передвижную систему для майнинга. Часы будут нагреваться на руке, но это будут списывать на недоработки в ПО производителя.

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0
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