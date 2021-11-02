«Столичный Silent Hill» глазами пользователей соцсетей.

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Фото РИА «Новости»

В ночь на 2 ноября Москву накрыл туман. Видимость упала до 200-700 метров, в столице ввели жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действовало до 10:00, при этом туман утром не рассеялся. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Автомобилистам посоветовали быть внимательнее на дорогах и «значительно снизить скорость». Пешеходам рекомендовали носить светоотражающую одежду. В ГИБДД считают, что лучше вообще воздержаться от поездок на личных автомобилях, пока туман не рассеется.

Из-за тумана в трёх столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили 32 рейса, задержали 123, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Как сообщили в Росавиации РИА «Новости» более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что туман рассеется к 10-11 утра 2 ноября. В МЧС сообщили, что он продержится до 14 часов.

Фото РИА «Новости»

Фото РИА «Новости»

Фото РИА «Новости»

samoyed @samoeds Сильный туман в Москве, не помню даже такого прежде. Напомнило ежедневные вечерние туманы на Камчатке.

В такой густой атмосфере все лайты красиво отрабатывают с очень широким глоу [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d0e56fb7-ffa7-5cac-bd7e-bc6f91e0619e\/","width":1280,"height":998}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b94da555-c6e1-5322-a667-da6373688392\/","width":914,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94d9d050-5836-58ca-800e-ecca8e4ddef4\/","width":1280,"height":891}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/FDI5VLYWYAIpEcv.jpg","width":1280,"height":1175}}}]

Вершинин ⚡️ @RWersh В срочном порядке выбежал из дома и поехал в Северо-Западный округ снимать эпичный туман. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/45aa1c12-ff9a-591c-9dce-6aa9caafa63c\/","width":1024,"height":682}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/00392dec-0dd7-5a38-b163-e20d6e4fdf08\/","width":1024,"height":682}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1a3bfab3-6fb7-58ed-a76c-7d6ab44e6662\/","width":1024,"height":682}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d56cf259-9619-5876-b4da-f57f16597995\/","width":682,"height":1024}}}]

абоба с R8 @ebannoe_chmo вчера и сегодня туман в Москве

"Ёёёёжииииикккк!!!"

Leetah (женщина-ронин) @ElenaLeetah Туман в Москве,3 из 4 фото сняты по дороге от @eswet11 , последняя - с моего балкона. Там есть дом :)) [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/747aee57-5f2e-5a73-a6a5-c17be534c519\/","width":2048,"height":1152}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8dbc19e-93b0-5660-b9b0-ffecfde507cb\/","width":2048,"height":1153}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bfb642da-e578-5c1c-8e39-b7fab86c1d67\/","width":1144,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22e6fc01-9762-5ce1-bdef-df45a8e24c4a\/","width":2048,"height":1153}}}]