Фото: Туман в Москве, из-за которого отменили или задержали более 150 рейсов Статьи редакции
«Столичный Silent Hill» глазами пользователей соцсетей.
В ночь на 2 ноября Москву накрыл туман. Видимость упала до 200-700 метров, в столице ввели жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действовало до 10:00, при этом туман утром не рассеялся. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Автомобилистам посоветовали быть внимательнее на дорогах и «значительно снизить скорость». Пешеходам рекомендовали носить светоотражающую одежду. В ГИБДД считают, что лучше вообще воздержаться от поездок на личных автомобилях, пока туман не рассеется.
Из-за тумана в трёх столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили 32 рейса, задержали 123, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Как сообщили в Росавиации РИА «Новости» более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.
В центре погоды «Фобос» рассказали, что туман рассеется к 10-11 утра 2 ноября. В МЧС сообщили, что он продержится до 14 часов.
PM10 - это просто некие частицы диаметром 10мкм, это может быть что угодно - вредное, не вредное. Если взять анализатор воздуха стандартный, который PM10 измеряет(отдельный или в воздухоочистителях) и попшикать аэрозолем рядом - он среагирует, такая же история будет и на вейп, и на ингалятор/небулайзер с физраствором/водой. О химическом составе он ничего не скажет.