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Новости
Sasha Shambilova

Фото: Туман в Москве, из-за которого отменили или задержали более 150 рейсов Статьи редакции

«Столичный Silent Hill» глазами пользователей соцсетей.

79 79 комментариев
4255 просмотров
Фото РИА «Новости»

В ночь на 2 ноября Москву накрыл туман. Видимость упала до 200-700 метров, в столице ввели жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действовало до 10:00, при этом туман утром не рассеялся. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Автомобилистам посоветовали быть внимательнее на дорогах и «значительно снизить скорость». Пешеходам рекомендовали носить светоотражающую одежду. В ГИБДД считают, что лучше вообще воздержаться от поездок на личных автомобилях, пока туман не рассеется.

Д. Рылов @dinisrylov
Туман всё захлестнул

Из-за тумана в трёх столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили 32 рейса, задержали 123, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Как сообщили в Росавиации РИА «Новости» более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что туман рассеется к 10-11 утра 2 ноября. В МЧС сообщили, что он продержится до 14 часов.

Фото «Дождь» / Денис Каминев
Фото РИА «Новости»
Фото РИА «Новости»
Фото РИА «Новости»
samoyed @samoeds
Сильный туман в Москве, не помню даже такого прежде. Напомнило ежедневные вечерние туманы на Камчатке.
В такой густой атмосфере все лайты красиво отрабатывают с очень широким глоу
Вершинин ⚡️ @RWersh
В срочном порядке выбежал из дома и поехал в Северо-Западный округ снимать эпичный туман.
абоба с R8 @ebannoe_chmo
вчера и сегодня туман в Москве
"Ёёёёжииииикккк!!!"
Leetah (женщина-ронин) @ElenaLeetah
Туман в Москве,3 из 4 фото сняты по дороге от @eswet11, последняя - с моего балкона. Там есть дом :))
суфьян сименс @dimavesnin
здесь так крипово я перестаю дышать

#новости #москва #соцсети

79 79 комментариев
28
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79 комментариев
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Иван Грозный
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42
Грамотный Денис
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4
Ze Katze

Какова позиция русских реперов по этому вопросу?

Ответить
0
Грамотный Денис

«Сосите письки, мы курим шишки», — говорят.

Ответить
0
Иван Грозный

но на самом деле это

Ответить
0
Грамотный Денис

Что будет, когда москвичи узнают о существовании дождя?
Будут твиты на тему "О боже, с неба вода льется, прямо как в Heavy Rain"?

Ответить
35
Marhal_New _Arleana
Ответить
0
Грамотный Денис

Как в Silent Hill Downpour

Ответить
0
Твоего деда дед

Туман такой плотности, накрывший всю Москву и часть подмосковья, из-за которого закрыли все аэропорты — не типичное событие, которое можно проигнорировать.

Ответить
0
Грамотный Денис

Надеюсь москвичам выплатят материальную помощь

Ответить
33
Антон Лисин

Масквичи опять ноют

Ответить
26
Грамотный Денис

сибирь каждое лето: ну да ну да пошли мы нахер

Ответить
5
Федя Прозоров

Ну оксимирон с монеточкой выскажутся, что надо что-то делать

Ответить
0
Грамотный Денис

Вон даже солнце видно

Ответить
17
Marhal_New _Arleana

У нас даже солнце видно под ногами

Ответить
0
Some Dude

о, значит лучше, чем в питере)

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

Щас в соцсетях начнётся про то что что-то распыляют для борьбы с ковидом

Ответить
9
пепси

chemtrails over the Moskvabad

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Скорее начнётся - распыляют ковид, чтобы мы все сдохли ред.

Ответить
1
Alex Macher

Не от а для, ты че. Эта теория популярней вышек 5г

Ответить
0
Masha Kovalyova

https://www.interfax.ru/russia/796932

Минздрав РФ разрешил испытания назальной формы…
Минздрав РФ разрешил испытания назальной формы "Спутника V"
www.interfax.ru
Ответить
0
Dmitry Pasyutin

Звучит как-то туманно

Ответить
0
Коровка говорит мууу
Ответить
2
Грамотный Денис

Всё так и есть. Отец знакомого работает в Гидрометцентре. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

Ответить
17
Грамотный Денис

техногенная

Но ведь пожары 2010 не были техногенными)

Ответить
3
некипишуй

Это не туман

Ответить
4
Коровка говорит мууу

PM10 - это просто некие частицы диаметром 10мкм, это может быть что угодно - вредное, не вредное. Если взять анализатор воздуха стандартный, который PM10 измеряет(отдельный или в воздухоочистителях) и попшикать аэрозолем рядом - он среагирует, такая же история будет и на вейп, и на ингалятор/небулайзер с физраствором/водой. О химическом составе он ничего не скажет.

Ответить
4
Грамотный Денис

Какие-то частицы могут быть не вредными в воздухе? Частицы азота и кислорода?

Ответить
2
Коровка говорит мууу

Это молекулы же: азот и кислород - 0,2-0,3 нанометра, а частицы pm2,5- это 2,5 микрометра. 1 нанометр = 0,001 микрометра. Это как сравнивать 1 километр и 1 метр. В диаметр одной частицы мелкодисперсной ложится примерно 830 размеров молекул. ред.

Ответить
1
Грамотный Денис

Но по идее всё вредное что ни есть нормальный состав воздуха

Ответить
0
Коровка говорит мууу

А какой нормальный состав воздуха)? Если не просто химсостав. Параметры везде разные.

Ответить
1
Алексей Куликов

не вредное.

Ага, полезные.

Ответить
–1
Коровка говорит мууу

Ты из контекста не вырывай, там антитеза с двумя опциями была: вредное/не вредное. Это значит, что анализаторы pm2,5/pm10 химсостав не смотрят. Им пофигу пыль это или пары воды, да хоть ядовитый хлор. Они измеряют концентрацию частиц определенного размера

Ответить
1
George Jejeya

воняет оно всё равно знатно

может, просто зацепило какую-нибудь Капотню по пути, оно не по всему городу сразу возникло, а постепенно ползло

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Ну очевидно, что Москва только у Путина на словах декорбонизуется и вообще эталон чистоты и экологичности

Ответить
0
George Jejeya

Ну сам туман, вроде, реально туман. Я его тоже поснимал немного, и в самом деле не похоже на выхлоп. Но да, тренироваться утром я не пошёл на улицу.

Ответить
1
Твоего деда дед

Это ты откуда снимал?

Ответить
0
George Jejeya

Секретик.

Ответить
0
Some Dude

так там вроде горит что-то, или нет?

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Может быть и горит, запах был только в Зеленограде и ещё где-то

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Из-за тумана теперь не вижу свой карьерный рост

Ответить
4
Грамотный Денис

Скоро повысят до ведущего инженера по мемам.

Ответить
3
Грамотный Денис

все лайты красиво отрабатывают с очень широким глоу

*Вздыхает*

Ответить
4
Marhal_New _Arleana

Хорошо что у тебя маска

Ответить
0
Грамотный Денис

только в сайлент хилле как бы не туман, а дым от шахт...

Ответить
3
Михаил Чакин

В игре как раз таки был туман, дымом от шахт он стал только после фильма.

Ответить
1
Владимир Галкин

Спутник распыляют

Ответить
3
Пётр Козлов

Ожидаем новость "в Москве выпал снег" - ведь больше нигде он не выпадает

Ответить
3
Степан Анейчик

Главная новость страны: туман в Москве

Ответить
2
Сергей Сайганов

А с каким глоу отрабатывают ваши лайты?

Ответить
2
Грамотный Денис

Какой туман? Ничего не вижу..

Ответить
0
Sasha Shambilova

и правда! тоже ничего не вижу

Ответить
3
Пан-Владислав Генслицкий

Ежики в тумане)

Ответить
1
Грамотный Денис
Ответить
1
Изтлеева Алина

в сколково ночью был невыносимых запах гари

Ответить
1
Грамотный Денис

У меня на Урале такой СайлентХилл каждую зиму: мороз бешеный и на город опускается дымка.

мимомосквич

Ответить
1
Грамотный Денис

началось

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

Красиво. Хочу в Москву

Ответить
0
Грамотный Денис

@СБУ

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

@ГУР

Ответить
0
Andrew Kostin

Гидроусилитель руля?

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Головне управління розвідки

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Как ГРУ, только украинское

Ответить
0
Грамотный Денис

Зрадник

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Потужник

Ответить
0
Алексей Куликов

И почему именно в этот день некоторые бабульки решают устраивать забег через дорогу на красный сигнал светофора.

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Вспоминают молодость

Ответить
1
Yaroslaff Chekunov

Жопы в тумане

Ответить
0
Dmitry R.

красота.

Ответить
0
Александра Утёнкова

Начал чуть чуть спадать.

Ответить
0
syrslava

такое ощущение, что я в какой-то другой Москве

Ответить
0
Danil Oputin

В подсайт TJ Москва

Ответить
0
Константин Кучеренко

Вчера в ПГ

Ответить
0
Марк Туллий

Зато атмосферно шёл на работу сегодня

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Первая стадия - когда не видно, как висит.
Вторая стадия - когда не видно, как стоит.
И финальная, третья - когда не видно, кто сосёт.

Есть ещё 0 стадия - не видно из-за тумана где кончается

Ответить
0
Joghyrt

А почему рейсы задержали? В Москве стоят же КГС Cat III C во всех аэропортах уже.

Ответить
0
Грамотный Денис

В такой густой атмосфере все лайты красиво отрабатывают с очень широким глоу

Дайте мне кик хиз эсс, сука

Ответить
0
Грамотный Денис

Отрабатывают, блять, ааааа

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0
Andrej Krav

Когда в мацкве пойдет снег, мацквичи снова будут ныть и просить им выплатить 1 млн. рублей компенсации.

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0
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