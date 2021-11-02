Amazon запустит первые два прототипа интернет-спутников Kuiper в 2022 году Статьи редакции
После завершения тестирования их направят в атмосферу Земли, чтобы не захламлять низкую околоземную орбиту.
Amazon намерена в 2022 году вывести на орбиту два прототипа интернет-спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2, сообщает Reuters со ссылкой на запрос, который компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC).
В конце октября Amazon провела испытания двигателей спутников для маневрирования в космосе. По утверждению компании, два прототипа имеют те же функции, что и доработанные спутники. Они будут работать на высоте 590 километров над Землёй. После нескольких испытаний компания заявила, что технология обеспечивает максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с.
Спутники выведут с помощью экспериментальной ракеты RS1, которую разрабатывает стартап ABL Space Systems. Компания пообещала, что после завершения тестирования направит прототипы в атмосферу Земли, чтобы они сгорели и не захламляли космическое пространство.
Предполагается, что по проекту Kuiper до 2030 года на низкую околоземную орбиту запустят 3236 спутников. Amazon cобирается обеспечить широкополосным интернетом сельские и труднодоступные районы. Компания потратит на это минимум 10 миллиардов долларов.