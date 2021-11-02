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Новости
Яна Ломакина

Amazon запустит первые два прототипа интернет-спутников Kuiper в 2022 году Статьи редакции

После завершения тестирования их направят в атмосферу Земли, чтобы не захламлять низкую околоземную орбиту.

13 13 комментариев
446 просмотров
Рендеринг ракеты RS1 с прототипом спутников Amazon  Изображение ABL Space Systems

Amazon намерена в 2022 году вывести на орбиту два прототипа интернет-спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2, сообщает Reuters со ссылкой на запрос, который компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

В конце октября Amazon провела испытания двигателей спутников для маневрирования в космосе. По утверждению компании, два прототипа имеют те же функции, что и доработанные спутники. Они будут работать на высоте 590 километров над Землёй. После нескольких испытаний компания заявила, что технология обеспечивает максимальную пропускную способность до 400 Мбит/с.

Michael Sheetz @thesheetztweetz
Another look at an Amazon Project Kuiper satellite hall thruster test firing:
Инфографика, объясняющая этапы тестирования прототипа спутника  Изображение Project Kuiper

Спутники выведут с помощью экспериментальной ракеты RS1, которую разрабатывает стартап ABL Space Systems. Компания пообещала, что после завершения тестирования направит прототипы в атмосферу Земли, чтобы они сгорели и не захламляли космическое пространство.

Предполагается, что по проекту Kuiper до 2030 года на низкую околоземную орбиту запустят 3236 спутников. Amazon cобирается обеспечить широкополосным интернетом сельские и труднодоступные районы. Компания потратит на это минимум 10 миллиардов долларов.

#новости #cвязь #amazon

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Грамотный Денис

У нас свои достижения.

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5
Твоего деда дед

Опять? Они, вроде, уже договаривались

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0
пепси

Наконец-то начнут ваксерами управлять...

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0
Грамотный Денис

считаю что 1 вакцинированный человек обязательно должен получить клаптик земли и 2 раба-антиваксера

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2
пепси

Было бы замечательно!

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1
Maxim Rebitsky

Это у украинцев будет уже 4 раба выходит и два клаптика земли?

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1
Грамотный Денис

все верно)))

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0
Грамотный Денис

Вот курва!

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0
Грамотный Денис

Чёрт, опять не повезло

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0
Грамотный Денис

думай о хорошем и все наладится

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0
Грамотный Денис

Это вам не 5г, тут уже точно что-то задумали!!

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0
Andrew Sychev

Как амазон все тщательно копирует у других

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0
Грамотный Денис

Хуипер

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