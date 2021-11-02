В организации считают, что в этом виноваты спецслужбы.

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Фото из фейсбука Владимира Осечкина

В фейсбуке Владимира Осечкина сказано, что «этот контент сейчас недоступен». Соцсеть сообщает, что возможная причина — удаление страницы владельцем или ограничение доступа. В Gulagu.net заявили, что её удалил Facebook.

В правозащитной организации считают, что это «очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина», потому что они боятся «огласки их страшных преступлений».

Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября. Gulagu.net

Удаление аккаунта связывают с публикацией 1 ноября первой части фильма «Список Савельева», где перечисляют имена сотрудников ФСИН, причастных к пыткам в колониях. В фейсбуке Осечкин также опубликовал видеоотчёт о ходе расследования Gulagu.net и журналистов.

В современном мире российские спецслужбы и их хакеры делают всё возможное, чтобы скрыть правду и они целенаправленно уничтожают всё, что угрожает им и их секретным незаконным методам. Gulagu.net

Организация призвала Facebook провести расследование по факту удаления аккаунта Осечкина, восстановить доступ к его странице и выработать меры защиты пользователей «от подобных атак со стороны ФСИН/ФСБ России».

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях 4 октября. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.