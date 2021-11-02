Facebook удалил аккаунт основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина Статьи редакции
В организации считают, что в этом виноваты спецслужбы.
В фейсбуке Владимира Осечкина сказано, что «этот контент сейчас недоступен». Соцсеть сообщает, что возможная причина — удаление страницы владельцем или ограничение доступа. В Gulagu.net заявили, что её удалил Facebook.
В правозащитной организации считают, что это «очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина», потому что они боятся «огласки их страшных преступлений».
Удаление аккаунта связывают с публикацией 1 ноября первой части фильма «Список Савельева», где перечисляют имена сотрудников ФСИН, причастных к пыткам в колониях. В фейсбуке Осечкин также опубликовал видеоотчёт о ходе расследования Gulagu.net и журналистов.
Организация призвала Facebook провести расследование по факту удаления аккаунта Осечкина, восстановить доступ к его странице и выработать меры защиты пользователей «от подобных атак со стороны ФСИН/ФСБ России».
Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях 4 октября. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.
Gulagu.net передал видео программист, работавший администраторам камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сейчас он ждёт политического убежища во Франции.
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