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Новости
Sasha Shambilova

Facebook удалил аккаунт основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина Статьи редакции

В организации считают, что в этом виноваты спецслужбы.

20 20 комментариев
1985 просмотров
Фото из фейсбука Владимира Осечкина 

В фейсбуке Владимира Осечкина сказано, что «этот контент сейчас недоступен». Соцсеть сообщает, что возможная причина — удаление страницы владельцем или ограничение доступа. В Gulagu.net заявили, что её удалил Facebook.

В правозащитной организации считают, что это «очередная попытка российских спецслужб уничтожить Gulagu.net и лично Владимира Осечкина», потому что они боятся «огласки их страшных преступлений».

Никаких предупреждений, жалоб, просто нет такого аккаунта и всё. 4999 френдов, более 12 000 подписчиков, наше окно для общения с журналистами и прессой со всего мира. И вот снесли в ночь с 1 на 2 ноября.

Gulagu.net

Удаление аккаунта связывают с публикацией 1 ноября первой части фильма «Список Савельева», где перечисляют имена сотрудников ФСИН, причастных к пыткам в колониях. В фейсбуке Осечкин также опубликовал видеоотчёт о ходе расследования Gulagu.net и журналистов.

В современном мире российские спецслужбы и их хакеры делают всё возможное, чтобы скрыть правду и они целенаправленно уничтожают всё, что угрожает им и их секретным незаконным методам.

Gulagu.net

Организация призвала Facebook провести расследование по факту удаления аккаунта Осечкина, восстановить доступ к его странице и выработать меры защиты пользователей «от подобных атак со стороны ФСИН/ФСБ России».

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного архива» с записями пыток и изнасилований в российских колониях 4 октября. После этого нескольких человек уволили, а следствие возбудило уголовные дела по статье о превышении полномочий.

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Gulagu.net передал видео программист, работавший администраторам камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний белорус Сергей Савельев — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сейчас он ждёт политического убежища во Франции.

#новости #facebook #тюрьмы #пыткивколонии

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Антигравитационный торт
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25
Грамотный Денис

Швабрандия наносит ответный удар
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Месть Говнохранителей

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11
Грамотный Денис

@Arthur Sergeev купил билеты?

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1
rustyrazor

@Arthur Sergeev напиши потом рецензию.

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3
Грамотный Денис

номер 1

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1
Грамотный Денис

Ничего страшного, потерпит

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1
FOX

скорее всего автобан по жалобам множества ботов

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9
Антигравитационный торт

лол

Meta: Казахстану не предоставляли эксклюзивный…
В компании заявили, что правительство Казахстана выпустило заявление на основе прошедших обсуждений.
tjournal.ru
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0
Закомплексованная Душа

Да, по такой схеме можно аккаунт и в инсте забанить, удовольствие не из дешевых

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0
Nyireod Gafds

FB - подментованное говно. Соцсеть-шлюха, которая ложится под любое государство. Надеюсь, у цукера ничего не получится со своей метавселенной, и они обанкротятся и закроются. Без их сервисов мир станет только лучше.

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4
Закомплексованная Душа

Если не в курсе как работает фб, то лучше не пишите такие коментарии

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–1
Andy

Нахуй не нужнон твой фейсбук если его заабузить можно парочкой челиков.

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2
Nyireod Gafds

Нужна соцсеть где принципиально нет и не будет возможности пожаловаться на контент и заабузить. Чисто технически чтобы не было такого функционала. А фб - тоталитарная срань для быдла, пользоваться этим говном невозможно.

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1
Грамотный Денис
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1
Сергей Сергеич

Интересно получается. Неугодный российским спецслужбам аккаунт вдруг удалён в западной соцсети. И западная соцсеть говорит, что она не при делах.... Их что, так легко взломать? Кто-то тут явно пздит. Если ФБ действительно не при делах, пусть восстанавливают.

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1
Sergey Michko

Мне кажется, Фб когда получает много жалоб, автоматом морозит страницу, а потом модеры проверяют. Но имхо так и надо писать, а не данное сообщение и/или материал.

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0
Грамотный Денис

Произошла осечка

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0
Грамотный Денис

так а чё, дела за пытки возбудили уже или нет?

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0
Грамотный Денис

загуглил, чёт возбудили

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0
Andy

Швабропидерация всё ебёт эти петушиные сервисы абузерскими методами, а эти дауны всё клювом щёлкают. Сколько ютуб в наглую насиловали дизлайками и страйками, теперь более хитро работают и дурачков ютубовских всё так же вокруг пальца обводят.

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