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DTF

В шанхайском Диснейленде из-за одного случая Covid-19 закрыли 34 тысячи посетителей — их выпускали только после теста Статьи редакции

Парк закрыли минимум до 3 ноября.

В шанхайском Диснейленде, когда парк во время выходных и Хэллоуина посещало около 34 тысяч человек, появилась информация о возможном госте с положительным тестом на Covid-19. Весь Диснелейнд закрыли, а оставшихся внутри посетителей и работников выпускали с территории парка только после сдачи теста, сообщает The Hollywood Reporter.

Посетители Диснейленда в своих соцсетях отмечали, что никогда бы не подумали, что самая длинная очередь в их жизни будет на сдачу нуклеиновой кислоты. Позже власти страны заявили, что положительных тестов у посетителей Диснейленда не выявили. Парк аттракционов останется закрытым как минимум до 3 ноября.

СМИ сообщают, что источником вируса могла быть женщина, посетившая Диснейленд 30 октября, которая была в тесном контакте с заболевшим. После этого она сдала тест на Covid-19 и получила положительный результат. Однако другие источники пишут, что эта женщина вообще не посещала Диснейленд.

#новости #китай #covid19

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35 комментариев
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Valentin Borodin

В чем смысл? Если там люди не живут по три дня в парке, то брать тест прямо в тот же день — профанация из разряда ношения перчаток от ковида.

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4
Рыжий

Судя по их статистике - их меры на самом деле работают

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0
Doktor Streyndzhlav

Судя по их статистике - Китай первым научился грамотно пиздеть

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6
Madegghead

так всегда умел же

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1
Грамотный Денис

Кто о чем, а DTF о диснейленде

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3
Андрей Фокин

прастите

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3
Антигравитационный торт

еще и китайская реплика

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1
Yago SH

Почему реплика, если он официальный?

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0
Антигравитационный торт

и что там даже Вини пух есть?

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1
Yago SH

Да и Микки Маус
Но аттракционы говно

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1
Вася Пражкин

Стоит не забывать, что для Вини что мед, что торт - один хрен еда.

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0
Грамотный Денис

забавно наблюдать как в стране где появилась эта болезнь и где *предположительно* 😏 знают о ней больше и лучше всех в мире - из-за единичных случаев закрывают десятки тысяч людей на карантин и проверки и т.д. И как, одновременно с этим, в стране где по-государственной статистике каждый день заболевает по 40К - всем вообще фиолетово кто там чем болеет и все ужасно оскорбляются "антиконституционным" законом о необходимости носить маски в общественных местах, желательно не на бороде... Мдауж мда.

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0
Doktor Streyndzhlav

Слушай, а какие у тебя политические взгляды, все забываю спросить?

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2
Грамотный Денис

не утруждаю себя категоризированием своих политических взглядов. Они у меня - адекватные 😬

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0
Doktor Streyndzhlav

Ну вот смотри, с твоими адекватными политическими взглядами ты считаешь ли адекватным следующие вещи:
- ограничение свободы передвижения 34 тыс. человек из-за заразности одного?
- обязательную вакцинацию?
- прочие ограничения?

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2
rustyrazor

Они у него прост авторитарно-адекватные))

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1
rustyrazor

Тоталитарный Китай не стоит сравнивать с остальным миром, даже с Россией. То, что возможно там, невозможно где-либо еще.

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0
Грамотный Денис

я и не сравниваю. я просто сказал что сей факт вызывает у меня чувство такого глуповатого легкого снобизма. Россия не Китай, это понятно, но сравнение реакций на болезнь этих двух стран заставляет в очередной раз удивиться насколько нашим людям вообще срать на всё.

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0
rustyrazor

Большинству людей в любой стране срать на все, пока им государство, условно, палкой не пригрозит. Можно с тем же успехом посмотреть на долбоебов-республиканцев в южных штатах, у которых страна на первом месте и по общему кол-ву заражений, и по общей смертности, но которые при этом принципиально маски не надевают и вакцинироваться не идут.

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2
Грамотный Денис

тем временем в московском метро

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0
Антигравитационный торт

туман

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4
Грамотный Денис

синий туман

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0
Антигравитационный торт

это дым

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0
Грамотный Денис

дiм

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0
Антигравитационный торт

ддр

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0
Грамотный Денис

ddr-4 круче

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0
Антигравитационный торт

нет попыт

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1
MightyStan

Сигарет с ментолом

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0
пепси

Отличный решение! Партия заботить о простом китайце! Си — лидер!

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1
aliftin

Как быстро они это организовали? 34 тысячи, это небольшой городок. Нужно же проверить, взять данные людей и организовать их выход. Ребята очень хорошо научились мобилизовываться.

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0
Doktor Streyndzhlav

Или пиздят

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1
Русский

Вот терпилы

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0
Грамотный Денис

Потерпи и полегчает

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0
Грамотный Денис

Наталья_Гулькина_-_Это_Китай

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0
Doktor Streyndzhlav

Ох, Китай — это прямо дичь какая то! В мою молодость цыгане на рынке продавали китайские ковры, их домой приносишь, вешаешь на стену. Днём вроде ничего, а ночью ковёр зелёным начинал искриться и на нём портрет Мао Цзэдуна в гробу появлялся. Такие вот традиции!

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0
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