В шанхайском Диснейленде из-за одного случая Covid-19 закрыли 34 тысячи посетителей — их выпускали только после теста Статьи редакции
Парк закрыли минимум до 3 ноября.
В шанхайском Диснейленде, когда парк во время выходных и Хэллоуина посещало около 34 тысяч человек, появилась информация о возможном госте с положительным тестом на Covid-19. Весь Диснелейнд закрыли, а оставшихся внутри посетителей и работников выпускали с территории парка только после сдачи теста, сообщает The Hollywood Reporter.
Посетители Диснейленда в своих соцсетях отмечали, что никогда бы не подумали, что самая длинная очередь в их жизни будет на сдачу нуклеиновой кислоты. Позже власти страны заявили, что положительных тестов у посетителей Диснейленда не выявили. Парк аттракционов останется закрытым как минимум до 3 ноября.
СМИ сообщают, что источником вируса могла быть женщина, посетившая Диснейленд 30 октября, которая была в тесном контакте с заболевшим. После этого она сдала тест на Covid-19 и получила положительный результат. Однако другие источники пишут, что эта женщина вообще не посещала Диснейленд.
забавно наблюдать как в стране где появилась эта болезнь и где *предположительно* 😏 знают о ней больше и лучше всех в мире - из-за единичных случаев закрывают десятки тысяч людей на карантин и проверки и т.д. И как, одновременно с этим, в стране где по-государственной статистике каждый день заболевает по 40К - всем вообще фиолетово кто там чем болеет и все ужасно оскорбляются "антиконституционным" законом о необходимости носить маски в общественных местах, желательно не на бороде... Мдауж мда.
Большинству людей в любой стране срать на все, пока им государство, условно, палкой не пригрозит. Можно с тем же успехом посмотреть на долбоебов-республиканцев в южных штатах, у которых страна на первом месте и по общему кол-ву заражений, и по общей смертности, но которые при этом принципиально маски не надевают и вакцинироваться не идут.