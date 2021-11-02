Парк закрыли минимум до 3 ноября.

В шанхайском Диснейленде, когда парк во время выходных и Хэллоуина посещало около 34 тысяч человек, появилась информация о возможном госте с положительным тестом на Covid-19. Весь Диснелейнд закрыли, а оставшихся внутри посетителей и работников выпускали с территории парка только после сдачи теста, сообщает The Hollywood Reporter.

Посетители Диснейленда в своих соцсетях отмечали, что никогда бы не подумали, что самая длинная очередь в их жизни будет на сдачу нуклеиновой кислоты. Позже власти страны заявили, что положительных тестов у посетителей Диснейленда не выявили. Парк аттракционов останется закрытым как минимум до 3 ноября.

СМИ сообщают, что источником вируса могла быть женщина, посетившая Диснейленд 30 октября, которая была в тесном контакте с заболевшим. После этого она сдала тест на Covid-19 и получила положительный результат. Однако другие источники пишут, что эта женщина вообще не посещала Диснейленд.