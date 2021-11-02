Американские СМИ заявили о переброске военных РФ к границе с Украиной. Кремль назвал это «некачественными вбросами» Статьи редакции
Минобороны Украины заявило, что не заметило переброску военных на границу. Судя по снимкам, техника базируется рядом с Белоруссией.
31 октября газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников заявила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября.
Собеседники издания заметили «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Газета рассказала, что соцсетях появились видеозаписи, на которых российские военные автоколонны перевозят на юг и запад России военную технику.
По словам аналитика Центра военно-морского анализа (CNA) Майкла Кофмана, переброска техники не похожа на учения. Он уточнил, что силы 41-й армии после «Запад-2021» не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Кофман также считает, что 1-я Гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает в сторону Украины военных и технику.
После публикации The Washington Post Минобороны Украины заявило, что «дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована».
2 ноября Politico опубликовало спутниковые снимки от 1 ноября, которые, по словам издания, подтверждают заявления о том, что Россия снова концентрирует войска на границе с Украиной. В материале сказано, что на фотографиях видно скопление военной техники около города Ельня Смоленской области — примерно в 100 километрах от границы с Беларусью и 250 километрах от границы с Украиной.
Politico заявило, что, по новым данным британского издания Jane’s, технику 4-й танковой дивизии России переместили в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. В состав дивизии входят танки Т-80У и самоходные артиллерийские установки.
Издание также утверждает, что в этом районе заметили ещё части 1-й гвардейской танковой армии. По словам аналитиков Jane’s, эти подразделения «предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий».
2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска техники, о которой говорят американские СМИ, это «по-прежнему всё-таки передвижение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации — это исключительно наше дело».
Песков заявил, что Россия «никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности», но на фоне «достаточно агрессивных экспансивных тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности».
Это уже второй раз за 2021 год, когда СМИ заявляют, что Россия стала наращивать военное присутствие у границ Украины. В марте рост числа войск на границе РФ объясняла учениями.
Вечером ехал домой вчера и по привычке переключился с коротких волн на длинные (я ебанутый - люблю за рулем слушать радио-шум и находить рандомные зарубежные эфиры). Так вот наткнулся я на какую-то российскую станцию, где очередной гео-политолог-эксперт-историк по фамилии Школьников, если правильно запомнил, рассказывал истеричной бабе-ведущей о том, что Омерега скоро падет и это уже видно невооружённым взглядом. И РАССЕЯ вернет все, что потеряла в 90-е. Что у неё есть два пути развития - восточное и западное. И в первом великая держава будет править Китаем, Кореями и Вьетнамом с Японией. А во втором - Европой.
Так вот к твоему вопросу, что из всего этого причина, а что следствие - так просто не ответить.
А вот на вопрос «каким надо быть ебанутым?» ответить легко - таким.
Ну типа)
Страна теперь не может перебазировать свои войска? К тому же эти структуры постоянно перемещаются и передислоцируются в разные регионы страны, тем более это обусловлено огромными территориями. В целом эти пуньки среньки со стороны вышиватников бессмысленны, так как Русская армия изи разложит и уничтожит весь военный и экономический( тылы с производствами и подвозами ресурсов) только с помощью дистанционного нанесения ударов огромной номенклатуры крылатый ракет, барражирующих боеприпасов, ОТРК и Различного конвенциального вооружения с кораблей и подлодок.