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Новости
Артём Мазанов

Американские СМИ заявили о переброске военных РФ к границе с Украиной. Кремль назвал это «некачественными вбросами» Статьи редакции

Минобороны Украины заявило, что не заметило переброску военных на границу. Судя по снимкам, техника базируется рядом с Белоруссией.

67 67 комментариев
2846 просмотров

31 октября газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников заявила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября.

Собеседники издания заметили «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Газета рассказала, что соцсетях появились видеозаписи, на которых российские военные автоколонны перевозят на юг и запад России военную технику.

По словам аналитика Центра военно-морского анализа (CNA) Майкла Кофмана, переброска техники не похожа на учения. Он уточнил, что силы 41-й армии после «Запад-2021» не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Кофман также считает, что 1-я Гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает в сторону Украины военных и технику.

После публикации The Washington Post Минобороны Украины заявило, что «дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована».

Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины.

Минобороны Украины

2 ноября Politico опубликовало спутниковые снимки от 1 ноября, которые, по словам издания, подтверждают заявления о том, что Россия снова концентрирует войска на границе с Украиной. В материале сказано, что на фотографиях видно скопление военной техники около города Ельня Смоленской области — примерно в 100 километрах от границы с Беларусью и 250 километрах от границы с Украиной.

Руслан Левиев @RuslanLeviev
Сейчас многие СМИ (я не имею ввиду самих NYT) форсят эти снимки в контексте «новый полевой лагерь на границе с Украиной», но просто откройте карту и посмотрите где Ельня, а где граница с Украиной. Это, скорее, российско-белорусская граница https://twitter.com/trbrtc/status/1455294700605300742

Politico заявило, что, по новым данным британского издания Jane’s, технику 4-й танковой дивизии России переместили в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. В состав дивизии входят танки Т-80У и самоходные артиллерийские установки.

Издание также утверждает, что в этом районе заметили ещё части 1-й гвардейской танковой армии. По словам аналитиков Jane’s, эти подразделения «предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий».

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска техники, о которой говорят американские СМИ, это «по-прежнему всё-таки передвижение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации — это исключительно наше дело».

Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией, и так далее. Ну вот само это качество наверное лучшим образом свидетельствует о том, что не надо тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков заявил, что Россия «никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности», но на фоне «достаточно агрессивных экспансивных тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности».

Это уже второй раз за 2021 год, когда СМИ заявляют, что Россия стала наращивать военное присутствие у границ Украины. В марте рост числа войск на границе РФ объясняла учениями.

Россия с марта стягивает войска к границам…
Самая масштабная эскалация конфликта за годы, провокация или обычные учения и проверки.
tjournal.ru

#новости #украина #военные

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67 комментариев
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AZP

По своей территории же могут двигать.
Это всё равно, что я пистолет по своей квартире перекладываю к двери, а сосед будет предъявы кидать.

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8
Андрей Рядькин

А если ебанутый и уже к соседям ломился со стволом? Да ещё и кладовку отжал?

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33
AZP

и уже к соседям ломился со стволом?

Усатый сосед не против.

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1
aliftin

Тут сосед уже пошёл уточнил где несущие стены, закупился взрывчаткой и с уже прям готов сносить смежную с тобой стену к хуям. Ну ты не переживай, он пока это делает в своей квартире.

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6
Danil Oputin

Мало кого ебет, что вы там себе можете позволить делать на своей территории, но если вы что-то мутите рядом с границей - все стороны имеют право знать, что происходит и почему это происходит конкретно здесь

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2
Грамотный Денис

С какого момента начинается «рядом»? 250 км — это немало

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3
Alexander Pikalyov

Силы передвигает НАТО:
- "Агрессивные солдаты НАТО уже у наших границ!!!"
Силы передвигает Россия:
- "Как хотим, так по своей территории и передвигаем! "

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2
Сергей Толстолуцкий

сразу видно не играл в цивилизацию

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1
Dmts

А точно могут? Насколько я знаю, раньше, о крупных перемещениях войск и проведении учений надо было сообщать натовцам заранее. НАТО, соответственно, тоже должно уведомлять Россию.

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0
Ху Эмай

Кремль собственные войска назвал некачественными вбросами?

Ответить
10
Andre Macareno

Я тоже в циве прокликивал «мы просто хотим пройти» в такой ситуации

Ответить
11
Грамотный Денис

Ох уж эта ежегодная игра мускулами. Скорее бы им в неё проиграть.

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7
Marhal_New _Arleana

проиграть кому? Лол. Украинской армии?

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1
Грамотный Денис

Желательно в штаны. А кому не важно.

Ответить
7
Marhal_New _Arleana

надеюсь никому срать в штаны не нужно будет.

Ответить
2
Грамотный Денис

по моему фото даже очень качественные

Ответить
7
Evgeny Kovalyov

Классика кликбейт-журналистики. Наше дело простое — вбросим, а вы там сами разбирайтесь. Да и в целом, древняя, как говно мамонта тактика пропаганды: накидываешь любую хуйню и ставишь оппонентов в позицию оправдывающихся. PROFIT!

Ответить
5
Грамотный Денис

Кремль назвал это «некачественными взбросами»

Эмм

Ответить
4
Артём Мазанов

Эт я криво написал

Ответить
3
Грамотный Денис

Тут ж не таблоид - можно и криво писать!1!!

Ответить
0
Камнем вниз

А где были американские СМИ, когда летом на учения в Черное Море прибыли военные чуть ли не всех стран мира (антироссийских)?

Ответить
1
Грамотный Денис

на учениях в Черном море

Ответить
5
Пётр Козлов

Ну это либо некачественный вброс, либо некачественный переброс

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Ничего нового. Там уже давно стоит российская армия готовая к наступлению.

Ответить
1
лала лало

Каким надо быть ебанутым что бы готовиться в наступление на европу в 21 веке.

Ответить
1
k. wintermute

Вечером ехал домой вчера и по привычке переключился с коротких волн на длинные (я ебанутый - люблю за рулем слушать радио-шум и находить рандомные зарубежные эфиры). Так вот наткнулся я на какую-то российскую станцию, где очередной гео-политолог-эксперт-историк по фамилии Школьников, если правильно запомнил, рассказывал истеричной бабе-ведущей о том, что Омерега скоро падет и это уже видно невооружённым взглядом. И РАССЕЯ вернет все, что потеряла в 90-е. Что у неё есть два пути развития - восточное и западное. И в первом великая держава будет править Китаем, Кореями и Вьетнамом с Японией. А во втором - Европой.
Так вот к твоему вопросу, что из всего этого причина, а что следствие - так просто не ответить.
А вот на вопрос «каким надо быть ебанутым?» ответить легко - таким.

Ответить
4
Грамотный Денис

И в первом великая держава будет править Китаем, Кореями и Вьетнамом с Японией

лол кек они же и слова плохого про рисоедов не скажут

Ответить
0
лала лало

Империализм привел вермахт (и совок) к краху, ничему этих необучаемых история не учит

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Ну не знаю. В Донбасс же они уже один раз въехали(довольно успешно надо заметить)

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2
лала лало

Успешно обристали штаны и отбросили целый регион в каменный век, получив за это целые 0 профитов. Ну мб чсв царя потешили и желто голубых поубивав.

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2
Marhal_New _Arleana

Это да, но Украину спасло то, что наш говнокомандующий подписал унизительный мирный договор, который не собираются выполнять. Успешно заморозил конфликт. И повезло, что наши ребята под Дебальцевем вышли. В итоге у хуйла остался чемодан без ручки, а Украина получила шанс закрепиться.

Ответить
1
Йохан Ирвинг

Да, с европейскими лидерами шутки плохи, они ведь и крайнюю озабоченость могут выразить или даже санкции ввести против пары-тройки третьесортных чиновников

Ответить
1
лала лало

Перебрасывают и сжигают деньги граждан налогоплательщиков

Ответить
2
Marhal_New _Arleana

не самое страшно, что они делают на деньги налогоплательщиков.

Ответить
0
Грамотный Денис

Вообще-то, визг стоял, что после учений Российские войска оккупируют Белоруссию нахрен.

Ответить
–5
Грамотный Денис

ой, а что, они оттуда отошли?))))

Ответить
6
vlad novikov

Учения без визга про "оккупацию Беларуси" будут признаны недействительными.

Ответить
0
Грамотный Денис

ещё части 1-й гвардейской танковой армии. По словам аналитиков Jane’s, эти подразделения «предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий».

Што

Ответить
0
Zakhar Zakharov

для страшилок, что угодно будут писать)
не только у нас есть пропаганда и фейк-ньюсы.

а на самом деле там обычные водители-механики, которые не врубают ничего) есть приказ - поехали туда. ред.

Ответить
3
Святослав Береговой

Ну типа)
Страна теперь не может перебазировать свои войска? К тому же эти структуры постоянно перемещаются и передислоцируются в разные регионы страны, тем более это обусловлено огромными территориями. В целом эти пуньки среньки со стороны вышиватников бессмысленны, так как Русская армия изи разложит и уничтожит весь военный и экономический( тылы с производствами и подвозами ресурсов) только с помощью дистанционного нанесения ударов огромной номенклатуры крылатый ракет, барражирующих боеприпасов, ОТРК и Различного конвенциального вооружения с кораблей и подлодок.

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–2
Грамотный Денис

да че там мелочиться, можно сразу ядерную бомбу скинуть

Ответить
3
Святослав Береговой

Шиз, вчитайся хотя бы, реалистично никто против третьесортный лимитрофа нуклер использовать не будет даже тактическое.
Конвенциалки хватит :)

Ответить
–3
Грамотный Денис

Полковник, генерал? С кем я говорю?
Прошу представиться

Ответить
1
AZP
Ответить
2
Святослав Береговой

Забыли спросить

Ответить
0
Святослав Береговой

Кек, может всем исповедовать политику национал-куколдизма как наше государство, которое не может решить банальный вопросов внешки.

Ответить
–1
Грамотный Денис

да

Ответить
0
AZP

Русская армия изи разложит и уничтожит

Угу, всякие ебанутые Прилепины и Прохановы до Киева обещали дойти.

Ответить
0
Святослав Береговой

Причем тут государственные псевдычи, которые сидят на запрплатах куколдов из всласти?

Ответить
0
Андрей Рядькин

Какими победами нас порадуют или скорее выдадут немножко денег на поесть для детей и бюджетников?

Ответить
1
Люц Шнайдер

Я ожидал, что в комментах будет сильнее полыхать. Зайду позже.

Ответить
1
Сергей Панфилов

Умиляют эти заявления "Мы никому не угрожаем". Ага. Всего-то хотим захватить Украину, почему нас так не любят?😭

Ответить
1
Грамотный Денис

эх вот бы большой метеорит

Ответить
0
thekitakun

да по ВСУ

Ответить
–2
Святослав Береговой

И добить кто выживет

Ответить
–1
Грамотный Денис

но.мы.ведь.братья?????

Ответить
0
Евгений

декабрь 2020
Россия: можно мы ещё немножко через вас потранзитируем, а то достроить СП не успели, ща просрём все договора, готовы платить полную сумму даже ничего не качая, пук, среньк.

Ответить
0
Святослав Береговой

А что так припекает от СП, всё равно паразируете на том же газе из России десятилетиями.

Ответить
0
Грамотный Денис

На фоне энергокризиса, параллельно идет обострение на информационном поле. Давление будет только нарастать.
Хотя может быть это так украинские Байрактары возбудили Москву. Кто знает. Веселое время.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

И еще уголь перестали поставлять)))

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0
Грамотный Денис

ну так это и есть экономическое давление, теперь вот информационно-психологическое будет. Зраду качать будут. Стрелять навряд ли начнут, самый неэффективный и дорогой метод давления.

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1
Камнем вниз

Ну кстати информационно начали качать нормально так, публикуют какие-то видео с якобы украинскими военными, которых власть бросила в каком-то селе.

Ответить
0
Грамотный Денис

даже сюда этот твит залетал, один маленький Байрактар, а сколько эмоций. Хуево конечно что по энергетике Украина мало чем может ответить.

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1
aliftin

Некачественный переброс опять.

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0
Жак Фреско

Хватит ли этой техники, чтобы взять Киев?

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0
Marhal_New _Arleana

хватит двух десантных полков

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0
Veres

Некачественный вброс, это когда на выборах снова победила Единая Россия

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0
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