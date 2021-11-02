Минобороны Украины заявило, что не заметило переброску военных на границу. Судя по снимкам, техника базируется рядом с Белоруссией.

{"id":467047,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami","title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u043e\u0441\u043a\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0420\u0424 \u043a \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u00ab\u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438\u00bb","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami&title=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u043e\u0441\u043a\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0420\u0424 \u043a \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u00ab\u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami&text=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u043e\u0441\u043a\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0420\u0424 \u043a \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u00ab\u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami&text=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u043e\u0441\u043a\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0420\u0424 \u043a \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u00ab\u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u043e\u0441\u043a\u0435 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0420\u0424 \u043a \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0435 \u0441 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041a\u0440\u0435\u043c\u043b\u044c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b \u044d\u0442\u043e \u00ab\u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438\u00bb&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467047-amerikanskie-smi-zayavili-o-perebroske-voennyh-rf-k-granice-s-ukrainoy-kreml-nazval-eto-nekachestvennymi-vbrosami","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 2846 просмотров Слушать

31 октября газета The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников заявила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября.

Собеседники издания заметили «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Газета рассказала, что соцсетях появились видеозаписи, на которых российские военные автоколонны перевозят на юг и запад России военную технику.

По словам аналитика Центра военно-морского анализа (CNA) Майкла Кофмана, переброска техники не похожа на учения. Он уточнил, что силы 41-й армии после «Запад-2021» не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Кофман также считает, что 1-я Гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает в сторону Украины военных и технику.

После публикации The Washington Post Минобороны Украины заявило, что «дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники на государственную границу с Украиной не зафиксирована».

Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи государственной границы Украины. Минобороны Украины

2 ноября Politico опубликовало спутниковые снимки от 1 ноября, которые, по словам издания, подтверждают заявления о том, что Россия снова концентрирует войска на границе с Украиной. В материале сказано, что на фотографиях видно скопление военной техники около города Ельня Смоленской области — примерно в 100 километрах от границы с Беларусью и 250 километрах от границы с Украиной.

Руслан Левиев @RuslanLeviev Сейчас многие СМИ (я не имею ввиду самих NYT) форсят эти снимки в контексте «новый полевой лагерь на границе с Украиной», но просто откройте карту и посмотрите где Ельня, а где граница с Украиной. Это, скорее, российско-белорусская граница https://twitter.com/trbrtc/status/1455294700605300742

Politico заявило, что, по новым данным британского издания Jane’s, технику 4-й танковой дивизии России переместили в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. В состав дивизии входят танки Т-80У и самоходные артиллерийские установки.

Издание также утверждает, что в этом районе заметили ещё части 1-й гвардейской танковой армии. По словам аналитиков Jane’s, эти подразделения «предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий».

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска техники, о которой говорят американские СМИ, это «по-прежнему всё-таки передвижение нашей военной техники или армейских подразделений по территории Российской Федерации — это исключительно наше дело».

Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания. Потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией, и так далее. Ну вот само это качество наверное лучшим образом свидетельствует о том, что не надо тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Песков заявил, что Россия «никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности», но на фоне «достаточно агрессивных экспансивных тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности».