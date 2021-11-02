В чём причина отказа — неизвестно.

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Дело вернули в канцелярию, сообщается в картотеке Верховного суда. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Почему суд отказался рассматривать коллективный иск жертв политических репрессий — неясно. 23 истца требовали признать незаконным «бездействие» Госдумы, которая не предоставляет им жильё в городах, откуда выселили их родителей.

Иск подали 27 октября. «Дети ГУЛАГа» просили обязать Госдуму незамедлительно исполнить постановление Конституционного суда 2019 года, чтобы они смогли вернуться в родные места.

Как отметил юрист Григорий Вайпан, подача иска приурочена к трём датам — Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября), 30-летию закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда.