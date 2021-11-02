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Новости
Sasha Shambilova

Верховный суд отказался принять иск «детей ГУЛАГа» к Госдуме. Они требовали предоставить им жильё в родных регионах Статьи редакции

В чём причина отказа — неизвестно.

Фото RFE/RL

Дело вернули в канцелярию, сообщается в картотеке Верховного суда. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Почему суд отказался рассматривать коллективный иск жертв политических репрессий — неясно. 23 истца требовали признать незаконным «бездействие» Госдумы, которая не предоставляет им жильё в городах, откуда выселили их родителей.

Иск подали 27 октября. «Дети ГУЛАГа» просили обязать Госдуму незамедлительно исполнить постановление Конституционного суда 2019 года, чтобы они смогли вернуться в родные места.

Как отметил юрист Григорий Вайпан, подача иска приурочена к трём датам — Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября), 30-летию закона 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» и 30-летию Конституционного суда.

#новости #право #репрессии

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Грамотный Денис

" - Кто такой, этот ваш Конституционный суд?" - прокомментировали ситуацию в Верховном суде.

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19
Грамотный Денис

В чём причина отказа — неизвестно.

"Потому что пошли на хуй, вот почему", добавили они.

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10
Грамотный Денис

Причина так и осталась сидеть в Госдуме

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10
Грамотный Денис

прицепились к какой-нить херне, типа поля у иска не 2см от края

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4
Владислав Тихонов

У суда закрытый перечень оснований для возврата иска

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5
AZP

Причём, дело же совсем не в деньгах.
23 квартиры в условном Томске или Владивостоке стоят нихуя по меркам государства.
Да даже в Москве - они ж не соседями Шувалова просили стать.

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2
Stanley H. Tweedle

Кто бы сомневался

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1
AZP

Верховный суд:

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1
Ирина Китаева

верховный суд перенаправил с требованиями к тов сталину

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1
Федя Прозоров

Так, стоп. А разве после реабилитации в 50-х не давали квартиры жертвам репрессий?

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0
Джон Кроули

Давали, но в каких нибудь ебенях, а они требуют в том городе откуда их родственников репресировали, чувствуешь разницу? Мухосранск или Москва?

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1
Ирина Китаева

интеленция хули

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0
Грамотный Денис

*Верховный гулаг отказался принять иск

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0
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