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Новости
Яна Ломакина

Криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: курс упал до нуля, а мошенники скрылись с 3,3 миллиона долларов Статьи редакции

Инвесторы не могли вывести деньги из-за механизма, запрещающего продажу монеты.

32 32 комментария
2657 просмотров
Кадр из сериала «Игра в кальмара» Фото Netflix 

Анонимные создатели криптовалюты Squid по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара» официально закрыли проект. Они присвоили себе около 3,3 миллиона долларов, пишет Gizmodo.

Криптовалюту Squid запустили 28-29 октября. Авторы проекта обещали начать в ноябре турнир из шести раундов, аналогичных играм в сериале. Токены были нужны, чтобы заплатить за участие. После завершения турнира, по заявлению создателей, средства распределили бы между разработчиками и победителями в пропорциях 10% и 90%.

В белой книге токена говорилось, что он был «распродан за 1 секунду». На фоне ажиотажного интереса к Squid отслеживающая рынок криптовалюты платформа CoinMarketCap выпустила предостережение: проект походил на аферу, поскольку инвесторы могли только покупать криптовалюту, но не могли продавать её. Издание Gizmodo в статье 29 ноября назвало токен «очевидным мошенничеством», указывая на белую книгу токена со «странными орфографическими ошибками и информацией, которую невозможно проверить».

1 ноября стоимость криптовалюты выросла в 77 раз, достигнув 2856,54 долларов за токен, а затем упала фактически до нуля — пяти центов. Это произошло, предположительно, в результате мошенничества. Создатели Squid быстро перевели активы в реальные деньги, истощив пул ликвидности на бирже — в сфере криптоинвестиций это называют аферой rug pull.

Социальные сети Squid и его сайт оказались недоступны. Создатели криптовалюты в телеграм-канале сообщили, что хакеры пытаются взломать проект. Они заявили, что не будут продолжать работу, поскольку «подавлены постоянными атаками мошенников и находятся в непрекращающемся стрессе», и закрыли проект. По данным Gizmodo, они присвоили себе около 3,3 миллиона долларов инвесторов.

#новости #криптовалюты #игравкальмара

32 32 комментария
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Рыжий

Криптобляди должны страдать
Непуганное поколение, не слышавшее про МММ

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26
Ху Эмай

Я тоже завидую тем, кто заработал на битке

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19
Дима Орлов

Кто без крипты тот лох

Ответить
5
Михаил Затолокин

Убери эти копейки отседава…

Ответить
3
Alexey Samarkin

Видяху купить не можешь за нормальную цену, брат?

Ответить
1
Рыжий

Купил, за ненормальную цену, до сих пор бомбит из-за этого. Среднячковый комп 100к, пиздос

Ответить
0
Слава Инженеров

причем тут крипта? это и есть ммм

Ответить
0
Грамотный Денис

че может свою организовать

Ответить
0
Алексей Егоров

Каждый раз жалею, что я тупой и не проворачиваю такое сам.

Ответить
11
Грамотный Денис

Криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой

да ты что

Ответить
10
Ваня Чилипиздрик

@qq, почему не скрылся в LA после открытия биржи ТэЖэ? Ты слишком честный?

Ответить
4
Грамотный Денис

эта биржа уже давно лежит со всеми моими виртуальными деньгами

Ответить
5
Закомплексованная Душа

Можно пожаловаться в ЦБ

Ответить
1
Грамотный Денис

или вахтеру

похуй будет обоям

Ответить
1
vlad novikov
Ответить
5
Грамотный Денис

Ловля кальмаров удалась

Ответить
4
Грамотный Денис

Никогда такого не был и вот опять.
Вот и покупай фантики без гарантий.

Ответить
3
Грамотный Денис

ну и хорошо

Ответить
2
Грамотный Денис

оказалась аферой

оказалась

Ответить
2
плюшевый батон

Монета в честь сериала про социопатов и игроманов обещала быть достаточно надежной

Ответить
2
Максим Шпилёв

Они заявили, что не будут продолжать работу, поскольку «подавлены постоянными атаками мошенников и находятся в непрекращающемся стрессе», и закрыли проект. По данным Gizmodo, они присвоили себе около 3,3 миллиона долларов инвесторов.

так можно было?

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0
Ирина Китаева

думаю они бы все доделали и все было бы красиво и реально, реально стресс

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0
Закомплексованная Душа

Да, куча таких говнотокенов.
Посмотрите пример токена Титан.
Кстати с токеном финико была похожая история

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0
No Name

Долбоебы. Из - за каких-то крох в 3 ляма такое провернули. Изи могли бы развивать и заработать по 3 лярда, так как хайповая она была

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0
Закомплексованная Душа

Белая книга - серьезно? Этот термин никто не переводит, поменяйте пожалуйста

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–1
Грамотный Денис

Красная книга
Зеленая книга
Почему бы и не белая книга?

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0
Закомплексованная Душа

Ну все технические изданий пишут whitepaper

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0
Закомплексованная Душа

https://www.google.com/amp/s/habr.com/ru/amp/post/450244/

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0
Грамотный Денис

хз. Я вообще против англицизмов при существовании аналогов в русском языке. все эти кейсы, капиай, энгейджмент и т.д.
конкретно тут вполне бы подошел термин "проект документа"

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0
Закомплексованная Душа

Ну хз, именно вайтпэйпер для меня привычно

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0
Грамотный Денис

В словосочетании "проект документа" тоже нет ни одного исконно русского слова

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0
Грамотный Денис

если так судить, то в русском языке все слова так или иначе заимствованы.

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