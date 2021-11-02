Криптовалюта по «Игре в кальмара» оказалась аферой: курс упал до нуля, а мошенники скрылись с 3,3 миллиона долларов Статьи редакции
Инвесторы не могли вывести деньги из-за механизма, запрещающего продажу монеты.
Анонимные создатели криптовалюты Squid по мотивам корейского сериала «Игра в кальмара» официально закрыли проект. Они присвоили себе около 3,3 миллиона долларов, пишет Gizmodo.
Криптовалюту Squid запустили 28-29 октября. Авторы проекта обещали начать в ноябре турнир из шести раундов, аналогичных играм в сериале. Токены были нужны, чтобы заплатить за участие. После завершения турнира, по заявлению создателей, средства распределили бы между разработчиками и победителями в пропорциях 10% и 90%.
В белой книге токена говорилось, что он был «распродан за 1 секунду». На фоне ажиотажного интереса к Squid отслеживающая рынок криптовалюты платформа CoinMarketCap выпустила предостережение: проект походил на аферу, поскольку инвесторы могли только покупать криптовалюту, но не могли продавать её. Издание Gizmodo в статье 29 ноября назвало токен «очевидным мошенничеством», указывая на белую книгу токена со «странными орфографическими ошибками и информацией, которую невозможно проверить».
1 ноября стоимость криптовалюты выросла в 77 раз, достигнув 2856,54 долларов за токен, а затем упала фактически до нуля — пяти центов. Это произошло, предположительно, в результате мошенничества. Создатели Squid быстро перевели активы в реальные деньги, истощив пул ликвидности на бирже — в сфере криптоинвестиций это называют аферой rug pull.
Социальные сети Squid и его сайт оказались недоступны. Создатели криптовалюты в телеграм-канале сообщили, что хакеры пытаются взломать проект. Они заявили, что не будут продолжать работу, поскольку «подавлены постоянными атаками мошенников и находятся в непрекращающемся стрессе», и закрыли проект. По данным Gizmodo, они присвоили себе около 3,3 миллиона долларов инвесторов.
@qq, почему не скрылся в LA после открытия биржи ТэЖэ? Ты слишком честный?