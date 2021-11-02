Журналисту Ивану Сафронову добавили второй эпизод в уголовное дело о госизмене Статьи редакции
Ему вменяют передачу политологу данных о российских военных в Сирии шесть лет назад.
ФСБ предъявило бывшему советнику главы Роскосмоса и журналисту Ивану Сафронову окончательное обвинение. В дело о госизмене добавили новый эпизод, сообщил в своём телеграм-канале адвокат Иван Павлов.
По версии следствия, в 2015 году Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских военных в Сирии. Воронин после этого якобы переслал данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии.
По мнению ФСБ, сведения «могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии». В обвинении утверждается, что Воронин выплатил за эту информацию Сафронову 248 долларов.
Политолога Демури Воронина, имеющего двойное гражданство России и Германии, арестовали в феврале 2021 года также по обвинению в госизмене. По данным «Интерфакса», он мог передавать сведения в одну из стран НАТО. Источники агентства утверждают, что некоторое время Воронин работал консультантом вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте.
«Коммерсантъ» сообщал, что Иван Сафронов несколько раз видел политолога, однако толком с ним не общался и дальше «шапочного знакомства» ничего не пошло. По данным адвоката Павлова, после задержания Воронин дал признательные показания, подтверждающие версию следствия.
Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. Следствие считает, что его завербовала чешская спецслужба, и журналист передавал её представителю «сведения о военно-техническом сотрудничестве с ближневосточным африканским государством». Сафронов вины не признал и связал обвинение со своей профессиональной деятельностью.
4 октября Мосгорсуд продлил арест журналиста до 7 января 2022 года. 1 ноября следственные действия по делу о госизмене завершили.