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Новости
Яна Ломакина

Журналисту Ивану Сафронову добавили второй эпизод в уголовное дело о госизмене Статьи редакции

Ему вменяют передачу политологу данных о российских военных в Сирии шесть лет назад.

23 23 комментария
1683 просмотров
Фото Валерия Шарифулина

ФСБ предъявило бывшему советнику главы Роскосмоса и журналисту Ивану Сафронову окончательное обвинение. В дело о госизмене добавили новый эпизод, сообщил в своём телеграм-канале адвокат Иван Павлов.

По версии следствия, в 2015 году Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских военных в Сирии. Воронин после этого якобы переслал данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии.

По мнению ФСБ, сведения «могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии». В обвинении утверждается, что Воронин выплатил за эту информацию Сафронову 248 долларов.

Политолога Демури Воронина, имеющего двойное гражданство России и Германии, арестовали в феврале 2021 года также по обвинению в госизмене. По данным «Интерфакса», он мог передавать сведения в одну из стран НАТО. Источники агентства утверждают, что некоторое время Воронин работал консультантом вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте.

«Коммерсантъ» сообщал, что Иван Сафронов несколько раз видел политолога, однако толком с ним не общался и дальше «шапочного знакомства» ничего не пошло. По данным адвоката Павлова, после задержания Воронин дал признательные показания, подтверждающие версию следствия.

Если смотреть на журналистскую работу глазами ФСБ, то сбор и передача информации — это чистой воды шпионаж. В таком случае встреча с иностранным коллегой может считаться вербовкой, совместное расследование — шпионским заданием, а переписка в мессенджере — получением инструкций от спецслужб.

Иван Павлов
адвокат Ивана Сафронова

Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. Следствие считает, что его завербовала чешская спецслужба, и журналист передавал её представителю «сведения о военно-техническом сотрудничестве с ближневосточным африканским государством». Сафронов вины не признал и связал обвинение со своей профессиональной деятельностью.

4 октября Мосгорсуд продлил арест журналиста до 7 января 2022 года. 1 ноября следственные действия по делу о госизмене завершили.

#новости #делосафронова

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Иван Прохоров

Воронин выплатил за эту информацию Сафронову

248 долларов.

Это нужно в подзаголовок

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13
Александр Добриневский

Это с налогом
Без налога ♂️three hundred bucks♂️ было

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2
Грамотный Денис

Фото, конечно, мощное. С таким лицом и охуивают от российской действительности.

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9
Sail
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7
Грамотный Денис

Это из Остаться в живых?

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1
Sail

Да

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0
Грамотный Денис

от российской действительности

Палитра эмоций там большая

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3
Ирина Китаева

думал что рогозич защитит
его просто кинули

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0
Грамотный Денис

Вряд ли он так думал. По таким делам никто не спасёт.

Ответить
2
AZP

Срок будет двухзначным.

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3
Грамотный Денис

По госизмене всегда безумные сроки, а дела при этом неоднозначные.

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4
Грамотный Денис

Двузначные сроки при неоднозначных делах. Логично.

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0
Грамотный Денис

кто пострадал от его действий?

Ответить
0
Грамотный Денис

Суверенитет Российской Федерации, Чувства Верующих, Честь и Достоинство Ветеранов Великой Отечественной Войны

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5
Закомплексованная Душа

Ну все, теперь точно 15ка светит, уже не выйдет просто так

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1
Ирина Китаева

где гарантия того что через 15 лет он не выйдет и чтонибудь не передаст еще

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0
Закомплексованная Душа

Тогда надо пожизненное дать

Ответить
1
Gleb Rodionov

в Германии запрещено иметь двойное гражданство

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1
anvarich

только если ты не поздний переселенец и не по еврейской линии.

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0
Грамотный Денис

Это на десерт.

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0
Проводник

Воронин выплатил за эту информацию Сафронову 248 долларов

Как же дешево Россию продают, по версии следствия.

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0
Роман Александров

Один день Ивана Ивановича

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0
Alexander Star

Да-да, собрал информацию, получил госизмену. Путинские каратели уже не знают до чего и до кого доебаться.

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0
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