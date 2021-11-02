Ему вменяют передачу политологу данных о российских военных в Сирии шесть лет назад.

{"id":467099,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene","title":"\u0416\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0418\u0432\u0430\u043d\u0443 \u0421\u0430\u0444\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u0432 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043e \u0433\u043e\u0441\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene&title=\u0416\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0418\u0432\u0430\u043d\u0443 \u0421\u0430\u0444\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u0432 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043e \u0433\u043e\u0441\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene&text=\u0416\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0418\u0432\u0430\u043d\u0443 \u0421\u0430\u0444\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u0432 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043e \u0433\u043e\u0441\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene&text=\u0416\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0418\u0432\u0430\u043d\u0443 \u0421\u0430\u0444\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u0432 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043e \u0433\u043e\u0441\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0416\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0418\u0432\u0430\u043d\u0443 \u0421\u0430\u0444\u0440\u043e\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u044d\u043f\u0438\u0437\u043e\u0434 \u0432 \u0443\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043e \u0433\u043e\u0441\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/467099-zhurnalistu-ivanu-safronovu-dobavili-vtoroy-epizod-v-ugolovnoe-delo-o-gosizmene","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 1683 просмотров Слушать

Фото Валерия Шарифулина

ФСБ предъявило бывшему советнику главы Роскосмоса и журналисту Ивану Сафронову окончательное обвинение. В дело о госизмене добавили новый эпизод, сообщил в своём телеграм-канале адвокат Иван Павлов.

По версии следствия, в 2015 году Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российских военных в Сирии. Воронин после этого якобы переслал данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведывательной службе Германии.

По мнению ФСБ, сведения «могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии». В обвинении утверждается, что Воронин выплатил за эту информацию Сафронову 248 долларов.

Политолога Демури Воронина, имеющего двойное гражданство России и Германии, арестовали в феврале 2021 года также по обвинению в госизмене. По данным «Интерфакса», он мог передавать сведения в одну из стран НАТО. Источники агентства утверждают, что некоторое время Воронин работал консультантом вопросам внешней политики и энергетики в немецком парламенте.

«Коммерсантъ» сообщал, что Иван Сафронов несколько раз видел политолога, однако толком с ним не общался и дальше «шапочного знакомства» ничего не пошло. По данным адвоката Павлова, после задержания Воронин дал признательные показания, подтверждающие версию следствия.

Если смотреть на журналистскую работу глазами ФСБ, то сбор и передача информации — это чистой воды шпионаж. В таком случае встреча с иностранным коллегой может считаться вербовкой, совместное расследование — шпионским заданием, а переписка в мессенджере — получением инструкций от спецслужб. Иван Павлов адвокат Ивана Сафронова

Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года. Следствие считает, что его завербовала чешская спецслужба, и журналист передавал её представителю «сведения о военно-техническом сотрудничестве с ближневосточным африканским государством». Сафронов вины не признал и связал обвинение со своей профессиональной деятельностью.