Ранее главы движения обещали сохранить остатки статуй ради привлечения туристов.

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Видеозапись обстрела остатков статуй

Боевики движения «Талибан» открыли огонь по нишам в афганском городе Бамиане, где раньше находились гигантские статуи Будды, взорванные ими в 2001 году. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на распространённую в сети видеозапись.

В октябре 2021 года лидеры «Талибана» заявили, что сохранят в неприкосновенности ниши, где находились статуи Будды, ради привлечения туристов в страну. Руководитель управления информации и культуры Бамиана Саиф-ур-Рахман Мохаммади тогда рассказал, что все желающие «могут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины».

Статуи Будды 53 и 35 метров в высоту были высечены в 6 веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, уничтоженный талибами в период их первого правления в Афганистане. Статуи разрушали на протяжении нескольких недель. Боевики применяли взрывчатку и артиллерию.

Слева — Бамианская статуя Будды до прихода талибов в Афганистан, справа — после захвата власти в 2001 году Фото The Washington Post



В октябре представитель организации «Талибан» рассказал телеканалу Ariana News, что талибы уничтожили статуи Будды по религиозным соображениям — они были «языческими, а «поклонение» им нарушает нормы ислама.