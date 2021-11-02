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Новости
Сергей Исенеков

Боевики «Талибана» обстреляли остатки Бамианских статуй Будды — это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Статьи редакции

Ранее главы движения обещали сохранить остатки статуй ради привлечения туристов.

22 22 комментария
466 просмотров
Видеозапись обстрела остатков статуй

Боевики движения «Талибан» открыли огонь по нишам в афганском городе Бамиане, где раньше находились гигантские статуи Будды, взорванные ими в 2001 году. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на распространённую в сети видеозапись.

В октябре 2021 года лидеры «Талибана» заявили, что сохранят в неприкосновенности ниши, где находились статуи Будды, ради привлечения туристов в страну. Руководитель управления информации и культуры Бамиана Саиф-ур-Рахман Мохаммади тогда рассказал, что все желающие «могут беспрепятственно осматривать исторические реликвии долины».

Статуи Будды 53 и 35 метров в высоту были высечены в 6 веке нашей эры в скалистом обрыве, окружающем долину Бамиан в центральной части Афганистана. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, уничтоженный талибами в период их первого правления в Афганистане. Статуи разрушали на протяжении нескольких недель. Боевики применяли взрывчатку и артиллерию.

Слева — Бамианская статуя Будды до прихода талибов в Афганистан, справа — после захвата власти в 2001 году Фото The Washington Post

В октябре представитель организации «Талибан» рассказал телеканалу Ariana News, что талибы уничтожили статуи Будды по религиозным соображениям — они были «языческими, а «поклонение» им нарушает нормы ислама.

Организация «Талибан» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

#новости #афганистан #юнеско

22 22 комментария
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Грамотный Денис

напиздюнькали, получается?)))))))

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9
George Galt

Они напиздели, напиздюнькали, наебали нас. Они СОВРАЛИ.

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0
1-Up

слава богу колонизаторы вывезли все культурные ценности до которых дотянулись

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3
Грамотный Денис

хватит приплетать британцев

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0
Грамотный Денис

Казалось бы, при чём тут Украина?

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0
Грамотный Денис

дикозавры ебаные

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2
Грамотный Денис

это наши друзья и союзники. Славяне и Талибы братья на век!

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1
Грамотный Денис

один орел жмёт руку, другой орел пишет "запрещенная в России организация"

шиза она такая

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0
Грамотный Денис

левый глаз: запрещаю талибов
правый: дружу с талибами

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1
Грамотный Денис

Совсем низко уничтожать историческое наследие. Никакие фотографии не передадут ощущений, который возникают рядом с оригиналом.

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1
Владимир Филатов

это не первый раз, когда радикальные исламисты уничтожают историю

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0
Грамотный Денис

Да, я знаю. О сделанном ими остаётся только сожалеть, вернуть утраченное уже не получится. Пидорасы они, конечно.

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0
Дмитрий Горбенко
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1
Грамотный Денис

получайте, ниши ебаные!!

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1
вача

Будда рухнул от стыда

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0
Андрей Охапкин

А вот это уже перебор

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0
Это не шутки

ради привлечения туристов

Население бежит из страны, какие еще туристы?

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0
Грамотный Денис

да пиздоболы они обыкновенные, хоспади

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0
Владимир Филатов

они также подумали, поэтому разрушили

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0
Грамотный Денис

война грядет

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0
Nick Rosenberg
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0
испанский смех

еее, международный партнер!

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0
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