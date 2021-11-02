Yahoo объявила о прекращении работы в Китае из-за «всё более сложной правовой обстановки» Статьи редакции
В середине октября из страны также ушла соцсеть LinkedIn, объяснив решение ужесточением цензуры со стороны властей.
Все сервисы американской компании Yahoo недоступны для пользователей материковой части Китая с 1 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Пресс-секретарь Yahoo рассказал, что решение связано с «всё более сложной деловой и правовой средой в Китае». Как отмечает газета, закрытие компании в стране совпало в вступлением в силу закона о защите персональной информации. Он требует, чтобы компании получали согласие на обработку данных и минимизировали их сбор. Также теперь они обязаны локализовать данные на серверах в Китае.
Шанхайский консультант по управлению в FAO Global Кэмерон Джонсон рассказал, что соблюдение нового законодательства увеличивают затраты и неопределённость в взаимоотношениях с властями для компаний. Поэтому некоторые из них решают просто уйти с рынка.
Как сообщает WSJ, уход Yahoo носит символический характер: компания начала закрывать основные сервисы ещё в 2013 году. Некоторые приложение (Yahoo Finance и Yahoo Mail) стали недоступны в App Store с середины октября.
Это вторая американская компания за месяц, объявившая об уходе из Китая. В середине декабря Microsoft заявила о прекращении работы соцсети LinkedIn из-за давления властей. Также в компании отметили, что решение приняли из-за ужесточения интернет-цензуры в стране.