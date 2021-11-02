После обнаружения ошибки неправильные заказы аннулировали, а покупателям вернули деньги.

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Ozon при отмене заказов, которые сделали покупатели по крайне низким ценам из-за сбоя в системе скидок, действовал не по закону. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Если на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за рубль — распространённая практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду.

пресс-служба Роспотребнадзора



В ведомстве добавили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.

В Роспотребнадзоре рассказали, что покупатель вправе требовать исполнения заключённого договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своих прав при получении купленной вещи.

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа.

В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие товары стоили от 1 до 50 рублей.