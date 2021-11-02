Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену Ozon заказов за рубль Статьи редакции
После обнаружения ошибки неправильные заказы аннулировали, а покупателям вернули деньги.
Ozon при отмене заказов, которые сделали покупатели по крайне низким ценам из-за сбоя в системе скидок, действовал не по закону. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.
В ведомстве добавили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.
В Роспотребнадзоре рассказали, что покупатель вправе требовать исполнения заключённого договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своих прав при получении купленной вещи.
TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа.
В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие товары стоили от 1 до 50 рублей.
В компании рассказали, что неправильные заказы уже аннулировали и начали возврат средств покупателям. Сколько продавцов затронула ошибка, в Ozon не уточнили.
А как же новое постановление о розничной торговле?
https://secrets.tinkoff.ru/laws/distancionnaya-torgovlya-2021/
так эта статья фантазии безграмотного наркомана, и к самому постановлению отношения не имеет.
Во-первых в самом постановлении такого не написано, во-вторых даже если бы было бы и написано, то есть более высокие нормативные акты(например Гражданский кодекс) которые не позволят так издеваться над офертой.
во-первых этот пункт не говорит о том что у продавца появляется право отменить принятую покупателем оферту. Где это тут написано? Написана обязанность подтвердить заказ. А нормы по оферте действуют из гражданского законодательства.
во-вторых эти письма с подтверждением генерятся автоматически и приходят почти сразу после оплаты заказа(у Озон приходит с электронным чеком примерно через 4 минуты после оплаты)
в-третьих исполнение законов в РФ - это отдельный вопрос. Да они чаще всего не работают. И кстати отменяли многие магазины заказы при таких ошибках и до 2021 года довольно часто. А в суд потом пойдет один из 100 только.
Халявщики сосат. Надеюсь, Озон не прогнется и не будет подгонять товары за рубль. Итак очевидно, что 99.5% заказов в ночь с воскресенья на понедельник за рубль делали халтурщики, узнавшие о баге. Ладно бы еще реально случайно там все ломанулись делать покупки ночью за фулл прайс и им бы по ошибке рассчитали товар за рубль. Но ведь нет, очевидно, что там был наплыв хитрожопых покупателей. ред.
Вчера же кто-то кидал, что без подтверждения не должен
уже писал раз 5.
Эта статья фантазии безграмотного наркомана, и к самому постановлению отношения не имеет.
Во-первых в самом постановлении такого не написано, во-вторых даже если бы было бы и написано, то есть более высокие нормативные акты(например Гражданский кодекс) которые не позволят так издеваться над офертой.
Исполнение ЗАКОНА - это цивилизованно. Так повелось еще со времен Рима.
Оферта - очень важный элемент права.
Если кто-то считает по иному - очевидно что они из Барнаула.
Эгоизм - это нормальное человеческое чувство, и отрицать нормальность его - это шиза. Люди законно воспользовались возможностью.
А отрицать нормальность того, что всем вернули их деньги, за заказы которые были размещены на багованые позиции это не шиза? Всё что не получили эти покупатели - это возможности что-то урвать за бесценок. И если ты спрашиваешь в каком я обществе хочу жить, то явно не в том где все пытаются друг друга наебать.
Я помню в Праге открылась доставка еды и знакомый знакомого нашёл баг, чтобы бесплатно заказывать. Он назаказывал знакомым (какую-то хуйню невкусную нам заказал), а потом, когда сделал заказ на бухло (сумма, может, в 5 раз в больше, чем на еду), то заказ отменили и прикрыли лавочку.
С одной стороны публичная оферта, но есть несовершенство законодательства в догонку к технологиям: одно дело к макаронам за 150₽ забыли поменять акционный ценник на 80₽, другое – 13 айфон из-за глюка стоит 50₽.
@Чекист-куратор уведомление
В ведомстве добавили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.
Может "только в двухстороннем порядке", ведь следующая же фраза это опровергает? Кроме того, оговорка "только " применительно к "одностороннему порядку" лишена смысла, любой договор можно расторгнуть в 2стороннем порядке, вообще-то.
Вывод: налаживайте систематическое тестирование и проверки, в т.ч. автоматические, могли бы встроить какой-то алярм внутренний при падении цены более чем на N процентов, который бы стопорил снижение до ручного подтверждения.
И нанимайте не рукожопов по блату или за торговлю ебалом/красивыми речами штатной hrюше, а спецов.
Не знаю за что так хейтят озон, нормальная контора и анулирование заказов выглядит логичным. Да, косякнули, но с каких пор это повод халявщикам наживаться на технической проблеме, там же все понимали, что цена сильно занижена. Если нет законов, защищающих интересы компании в данной ситуации, это странно.