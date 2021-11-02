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Новости
Сергей Исенеков

Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену Ozon заказов за рубль Статьи редакции

После обнаружения ошибки неправильные заказы аннулировали, а покупателям вернули деньги.

74 74 комментария
5930 просмотров

Ozon при отмене заказов, которые сделали покупатели по крайне низким ценам из-за сбоя в системе скидок, действовал не по закону. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Если на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением «неправильных цен» или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за рубль — распространённая практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду.

пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве добавили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.

В Роспотребнадзоре рассказали, что покупатель вправе требовать исполнения заключённого договора: как передачи товара по оплаченной цене (или цене заказа), так и возмещения убытков, связанных с реализацией своих прав при получении купленной вещи.

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа.

В ночь на 1 ноября 2021 года у Ozon случился масштабный сбой. Маркетплейс по ошибке временно снизил цены на часть товаров — многие товары стоили от 1 до 50 рублей.

В компании рассказали, что неправильные заказы уже аннулировали и начали возврат средств покупателям. Сколько продавцов затронула ошибка, в Ozon не уточнили.

#новости #ozon

74 74 комментария
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74 комментария
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TJaba

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа.

Стабильность

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53
Грамотный Денис

Как это вообще выглядит? Отправляют запрос, ждут 5 минут, публикуют? Новости то всего ничего.

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16
AZP

Везде должен быть специальный человек, ответственный за связи с TJ, который обязан мгновенно реагировать на мэйлы.

Ответить
25
No Name

В Озоне было два человека. Пупа отвечал за связь с TJ, а Лупа за связь с Тинькофф Журналом. Но в бухгалтерии все перепутали и Лупа ответил за Пупу, а Пупа за Лупу

Ответить
17
Grisha Pivovarov

TиЖиАр-менеджер

Ответить
0
Александр Белов

Ну не 5 минут, а сутки например, или день. А так всё верно, главное быстрее написать.

Ответить
1
Грамотный Денис

Какие сутки, роспотребнадзор только сегодня и прокомментировал.

Ответить
0
Александр Белов

Может там не пишут, а звонят, если в пресс службе по телефону ничего не говорят, тогда считается что ответа на данное время нет. Тогда всё верно!

Ответить
0
Грамотный Денис

Это им за прогиб с премией Сахарова Алексею Навальному.

Ответить
0
Рикардо Солана

Ой-ой-ой! А зачем завидовать герою нашего времени? Я не делаю из него идола , но он реально указывал на коррумпированное сообщество - друзей и жополизов плешивой крысы!

Ответить
0
Максим Федоров

"ой, это старый/неправильный ценник" — старый добрый попадос продавца

Ответить
19
No Name

Так тут дело не в продавцах, а в самом маркетплейсе.

Ответить
4
Александр Верхушкин

Можно предположить, что немало покупателей товаров с сайта ozon думают, что этот сайт ozon и есть продавец.

Когда цены подменяют в супермаркетах я не думаю, что производители (продавцы) товара подменили ценник.

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2
DarkFire

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа

Ответить
9
Грамотный Денис

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа

Ответить
7
Грамотный Денис

Неплохой костюм для Хеллоуина.

Ответить
2
Грамотный Денис

Озон сосатб.

Ответить
6
Грамотный Денис

Всё равно их не люблю.

Ответить
0
Грамотный Денис

Кринжанул.

Ответить
2
Грамотный Денис

Кринжуем, сегодня мы с тобой кринжуем.

Ответить
3
Грамотный Денис

Тут главное, чтобы продавцам не прилетело.

Ответить
0
Грамотный Денис

а им за что?

Ответить
0
Грамотный Денис

Да если заставят исполнять заказы, чтобы с покрытием стоимости от озона.

Ответить
1
Vitaly Tarakanov

А как же новое постановление о розничной торговле?

https://secrets.tinkoff.ru/laws/distancionnaya-torgovlya-2021/

Ответить
4
Madegghead

так эта статья фантазии безграмотного наркомана, и к самому постановлению отношения не имеет.
Во-первых в самом постановлении такого не написано, во-вторых даже если бы было бы и написано, то есть более высокие нормативные акты(например Гражданский кодекс) которые не позволят так издеваться над офертой.

Ответить
0
Vitaly Tarakanov

Но прикол в том, что оно так уже правоприменяется. Магазины отменяют заказы. А текст да, неоднозначный.

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1
Madegghead

во-первых этот пункт не говорит о том что у продавца появляется право отменить принятую покупателем оферту. Где это тут написано? Написана обязанность подтвердить заказ. А нормы по оферте действуют из гражданского законодательства.
во-вторых эти письма с подтверждением генерятся автоматически и приходят почти сразу после оплаты заказа(у Озон приходит с электронным чеком примерно через 4 минуты после оплаты)
в-третьих исполнение законов в РФ - это отдельный вопрос. Да они чаще всего не работают. И кстати отменяли многие магазины заказы при таких ошибках и до 2021 года довольно часто. А в суд потом пойдет один из 100 только.

Ответить
0
Грамотный Денис

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа.

Блииииин

Ответить
3
Грамотный Денис

TJ обратился за комментариями в пресс-службу Ozon, но к моменту публикации заметки не получил оперативного ответа.

Оооо ааааа

Ответить
2
Грамотный Денис

А то что-то недостаточно таких комментов.

Ответить
1
Alexander Ilinykh

Халявщики сосат. Надеюсь, Озон не прогнется и не будет подгонять товары за рубль. Итак очевидно, что 99.5% заказов в ночь с воскресенья на понедельник за рубль делали халтурщики, узнавшие о баге. Ладно бы еще реально случайно там все ломанулись делать покупки ночью за фулл прайс и им бы по ошибке рассчитали товар за рубль. Но ведь нет, очевидно, что там был наплыв хитрожопых покупателей. ред.

Ответить
–11
Madegghead

Озон не прогнется и не будет подгонять товары за рубль.

Т.е. ты против того чтобы у нас в стране работали законы, и вообще было как в цивилизованных странах?
dura lex sed lex
Просто оферта очень такой краеугольный камень гражданского законодательства.

Ответить
4
Грамотный Денис

По закону :
Озон должен выполнить заказы за свой счет.
Покупателю отдать заказ за рубль, а продавцам выплатить полную стоимостью
Зафиксировать убытки и жить дальше.

Ответить
5
Грамотный Денис

Вчера же кто-то кидал, что без подтверждения не должен

Новые правила дистанционной торговли в 2021…
Новые правила продажи товаров дистанционным способом в 2021 году. Подробный обзор изменений для…
secrets.tinkoff.ru
Ответить
1
Madegghead

уже писал раз 5.
Эта статья фантазии безграмотного наркомана, и к самому постановлению отношения не имеет.
Во-первых в самом постановлении такого не написано, во-вторых даже если бы было бы и написано, то есть более высокие нормативные акты(например Гражданский кодекс) которые не позволят так издеваться над офертой.

Ответить
0
Грамотный Денис

Они пока просто ищут виновника того бага, чтобы продать его почки, и после этого все всем компенсируют. Терпение, господа.

Ответить
1
Madegghead

да.
И это цивилизованный подход и здоровый капитализм.
Накосячил? - плати. Сильно накосячил? - банкроться и на твоем месте появится тот кто не будет косячить.

Ответить
0
Владимир Земсков

В том то и дело, что по закону уже не должен. Ссылку уже привели тут.

Ответить
0
Madegghead

на статью безграмотного наркомана не имеющую никакого отношения к самому этому новому Постановлению Правительства.

Ответить
0
Грамотный Денис

Чёт угарнул от приравнивания порядка и цивильности к налёту стервятников на баг.

Ответить
–2
Madegghead

Исполнение ЗАКОНА - это цивилизованно. Так повелось еще со времен Рима.
Оферта - очень важный элемент права.
Если кто-то считает по иному - очевидно что они из Барнаула.
Эгоизм - это нормальное человеческое чувство, и отрицать нормальность его - это шиза. Люди законно воспользовались возможностью.

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0
Грамотный Денис

А отрицать нормальность того, что всем вернули их деньги, за заказы которые были размещены на багованые позиции это не шиза? Всё что не получили эти покупатели - это возможности что-то урвать за бесценок. И если ты спрашиваешь в каком я обществе хочу жить, то явно не в том где все пытаются друг друга наебать.

Ответить
0
Андрей Фокин

Так почему потребителя ебет, багованные это позиции или нет? Это проблема площадки, продавца, но никак не потребителя. И Роспотреб, в общем-то, правильно говорит, что это устоявшаяся практика.
Какая блять нормальность про возвращение денег, если они ПРИОБРЕЛИ товар?

Ответить
0
Грамотный Денис

не сделал заказ за 50, вот и бесишься

Ответить
4
Alexander Ilinykh

Я не бешусь, я в этом вопросе на стороне Магазина, ибо по сути, это тоже самое, что банкомат бы лаганул и завис на твоей карте, а следующие пользователи снимали бы деньги с твоей карты.

Ответить
–6
Madegghead

нет, вообще ничего общего с точки зрения закона.
Прямо противоположные ситуации

Ответить
1
Sergey Michko

Я помню в Праге открылась доставка еды и знакомый знакомого нашёл баг, чтобы бесплатно заказывать. Он назаказывал знакомым (какую-то хуйню невкусную нам заказал), а потом, когда сделал заказ на бухло (сумма, может, в 5 раз в больше, чем на еду), то заказ отменили и прикрыли лавочку.

С одной стороны публичная оферта, но есть несовершенство законодательства в догонку к технологиям: одно дело к макаронам за 150₽ забыли поменять акционный ценник на 80₽, другое – 13 айфон из-за глюка стоит 50₽.

Ответить
–1
Madegghead

нет тут никакого несовершенства законодательства.
Косячишь - плати, много косячишь - банкроться и на твоем месте появится тот кто не косячит.
Оферта - это очень важный элемент гражданского права

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2
Посторонний

SMM Озона нынче совсем ниже плинтуса, каких-то бомжей нанимает из деревень.
Есть публичная цена, входящая в состав оферты. Остальное покупателя ебать не должно.

Ответить
0
Sergey Filippov

Ладно бы за рубль, мне вот отказались отправлять Мавик Мини за целых полторы тысячи рублей! :с

Ответить
2
Sergey Filippov

Будет какой-нибудь коллективный иск?

Пацаны, это мой единственный шанс на покупку Мавика.

Ответить
3
Madegghead

кинь досудебку и параллельно жалобу в Роспотребнадзор(на сайте или госуслугах поищи).

Ответить
0
Пупу пупу

https://t.me/joinchat/t2CnXpifgX8zZDVi

Ответить
0
Алексей Акулов

половина комментов про то, что тж не получил ответов...

Ответить
2
Alex A

Всегда после такой хуйни, вспоминаю продажу БИБЛИИ за 666р на озоне )))

Ответить
2
Посторонний

Пруф!

Ответить
0
Пупу пупу

Телеграмм чат для обманутых покупателей озон
https://t.me/joinchat/t2CnXpifgX8zZDVi

Ответить
2
Грамотный Денис

@Чекист-куратор уведомление

Ответить
1
Грамотный Денис

Делись стулом

Ответить
0
Грамотный Денис

Мне пока просто вернули бабки, ждем развития событий

Ответить
0
Владимир Марвин

произошла Россия

Ответить
1
Aram Mirzoyants

да хули, там в чеках не написан товар. а предоплата или типа того. че тут незаконного. в озоне хитрожопы как и везде

Ответить
0
Андрей Фокин

На заборе хоть хуй написать можно.
Заказ подтверждается после покупки, вот и все.
Озон может маняврировать сколько угодно, но Роспотреб свое сказал. Теперь можно и в судебном порядке.
К Озону отношусь нейтрально, но после их вчерашних маняврирований я на стороне потребителей.

Ответить
1
Aram Mirzoyants

заказ на что? в чеке не указывается товар! только когда ты по факту получаешь то, что купил, тебе присылают чек с наименованием купленных товаров

Ответить
0
Madegghead

зато он написан в подтверждении заказа который приходит вместе с электронным чеком одновременно...

Ответить
0
Aram Mirzoyants

можно подтереться этим подтверждением. это типа как соглашение о намерении что либо продать/купить. ни к чему не обязывает продавца

Ответить
0
Некая Л.

Однако в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора.

)))))

Ответить
0
Миржан Досымбаев

Грязный PR

Ответить
0
Максим Шпилёв

А комментаторы вчера здесь доказывали, что всё законно..

Ответить
0
Грамотный Денис

Ozon при отмене заказов действовал не по понятиям

Ответить
0
Madegghead

как раз наоборот.
По понятиям, но не по закону.

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0
Посторонний

В ведомстве добавили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. По закону расторгать договор или признавать его незаключенным продавец не может.

Может "только в двухстороннем порядке", ведь следующая же фраза это опровергает? Кроме того, оговорка "только " применительно к "одностороннему порядку" лишена смысла, любой договор можно расторгнуть в 2стороннем порядке, вообще-то.

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0
Посторонний

Вывод: налаживайте систематическое тестирование и проверки, в т.ч. автоматические, могли бы встроить какой-то алярм внутренний при падении цены более чем на N процентов, который бы стопорил снижение до ручного подтверждения.
И нанимайте не рукожопов по блату или за торговлю ебалом/красивыми речами штатной hrюше, а спецов.

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0
Андрей Justme

Не знаю за что так хейтят озон, нормальная контора и анулирование заказов выглядит логичным. Да, косякнули, но с каких пор это повод халявщикам наживаться на технической проблеме, там же все понимали, что цена сильно занижена. Если нет законов, защищающих интересы компании в данной ситуации, это странно.

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0
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