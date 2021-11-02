Руководство соцсети приняло решение об удалении индивидуальных шаблонов для распознавания лиц более чем миллиарда людей.

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Изображение из пресс-релиза 2011 года, описывающее, как работает технология распознавания лиц Иллюстрация Facebook



Facebook объявил о том, что прекратит работу системы распознавания лиц в ближайшие недели. Технология больше не будет распознавать на фотографиях и видео лица пользователей. Об этом рассказал вице-президент отдела ИИ в Meta Джером Пезенти в блоге соцсети.

По словам Пезенти, компания по-прежнему рассматривает технологию «как мощный инструмент». «Каждая новая технология приносит как пользу, так и беспокойство со стороны пользователей. Мы хотим найти нужный баланс», — сказал он.

Существует множество опасений по поводу места такой технологии в обществе. Регуляторы всё ещё находятся в процессе создания чёткого набора правил, которые будут регулировать её использование. В условиях сохраняющейся неопределённости мы считаем, что отказ от системы распознавания лиц в соцсети — умное решение.

Джером Пезенти

вице-президент отдела ИИ в Meta



Соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить того или иного человека на фотографии перед её публикацией. Также все владельцы аккаунтов в соцсети перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их.

Вице-президент рассказал, что эти изменения повлияют на работу другой функции — автоматического альтернативного текста. Теперь она не сможет указывать имена людей, которые присутствуют на изображениях, но в остальных случаях её функционал останется в рабочем состоянии.

Пезенти отметил, что решение отключения технологию также связана и с жалобами пользователей, которые считают, что система позволяла администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.

Функция распознавания лиц на фотографиях появилась в Facebook в 2011 году. Cистема анализировала все изображения и идентифицировала людей на фотографиях без их согласия.

В 2019 году функция перестала быть автоматической — пользователи соцсети могли сами решить, нужна она им или нет, и отключить в настройках.