Facebook откажется от системы распознавания лиц из-за жалоб пользователей на сбор и хранение биометрических данных Статьи редакции
Руководство соцсети приняло решение об удалении индивидуальных шаблонов для распознавания лиц более чем миллиарда людей.
Facebook объявил о том, что прекратит работу системы распознавания лиц в ближайшие недели. Технология больше не будет распознавать на фотографиях и видео лица пользователей. Об этом рассказал вице-президент отдела ИИ в Meta Джером Пезенти в блоге соцсети.
По словам Пезенти, компания по-прежнему рассматривает технологию «как мощный инструмент». «Каждая новая технология приносит как пользу, так и беспокойство со стороны пользователей. Мы хотим найти нужный баланс», — сказал он.
Соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить того или иного человека на фотографии перед её публикацией. Также все владельцы аккаунтов в соцсети перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их.
Вице-президент рассказал, что эти изменения повлияют на работу другой функции — автоматического альтернативного текста. Теперь она не сможет указывать имена людей, которые присутствуют на изображениях, но в остальных случаях её функционал останется в рабочем состоянии.
Пезенти отметил, что решение отключения технологию также связана и с жалобами пользователей, которые считают, что система позволяла администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.
Функция распознавания лиц на фотографиях появилась в Facebook в 2011 году. Cистема анализировала все изображения и идентифицировала людей на фотографиях без их согласия.
В 2019 году функция перестала быть автоматической — пользователи соцсети могли сами решить, нужна она им или нет, и отключить в настройках.
Facebook — не первая технологичная компания, которая отказывается от программного обеспечения для распознавания лиц пользователей. Amazon, Microsoft и IBM приостановили или прекратили продажу своих технологий правоохранительных органом. Это связано с обеспокоенностью общественности по поводу конфиденциальности личных данных и отсутствию регулирующих правил для систем распознания лиц.
Кстати, у меня есть забавная история с этой функцией. Как-то сидели с товарищем в баре и слышим, что компания ребят за столом у бара обсуждают Кузбасс. Ну мы к ним подошли, всегда приятно земляков встретить, ну и сфотографировались на память. Я фотку в Facebook сразу загрузил. Вышел на улицу покурить, а приложение мне пуш присылает, что на фото мой друг из Facebook. Т.е. Facebook его узнал, а я нет.
Похожее было с вк, только не смешно
Сходил на мероприятие, у которого есть свой паблик. На следующий день открываю сайт - там 9000 уведомлений с моими фото где-то в углу/в тени/в профиль в большом помещении среди кучи людей (про к**** можно не говорить)
Некоторые я сохранил, кстати, но внезапное включение этой вундервафли испугало не на шутку