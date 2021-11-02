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Новости
Сергей Исенеков

Facebook откажется от системы распознавания лиц из-за жалоб пользователей на сбор и хранение биометрических данных Статьи редакции

Руководство соцсети приняло решение об удалении индивидуальных шаблонов для распознавания лиц более чем миллиарда людей.

18 18 комментариев
772 просмотров
Изображение из пресс-релиза 2011 года, описывающее, как работает технология распознавания лиц Иллюстрация Facebook

Facebook объявил о том, что прекратит работу системы распознавания лиц в ближайшие недели. Технология больше не будет распознавать на фотографиях и видео лица пользователей. Об этом рассказал вице-президент отдела ИИ в Meta Джером Пезенти в блоге соцсети.

По словам Пезенти, компания по-прежнему рассматривает технологию «как мощный инструмент». «Каждая новая технология приносит как пользу, так и беспокойство со стороны пользователей. Мы хотим найти нужный баланс», — сказал он.

Существует множество опасений по поводу места такой технологии в обществе. Регуляторы всё ещё находятся в процессе создания чёткого набора правил, которые будут регулировать её использование. В условиях сохраняющейся неопределённости мы считаем, что отказ от системы распознавания лиц в соцсети — умное решение.

Джером Пезенти
вице-президент отдела ИИ в Meta

Соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить того или иного человека на фотографии перед её публикацией. Также все владельцы аккаунтов в соцсети перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их.

Вице-президент рассказал, что эти изменения повлияют на работу другой функции — автоматического альтернативного текста. Теперь она не сможет указывать имена людей, которые присутствуют на изображениях, но в остальных случаях её функционал останется в рабочем состоянии.

Пезенти отметил, что решение отключения технологию также связана и с жалобами пользователей, которые считают, что система позволяла администрации Facebook собирать и хранить их биометрические данные.

Функция распознавания лиц на фотографиях появилась в Facebook в 2011 году. Cистема анализировала все изображения и идентифицировала людей на фотографиях без их согласия.

В 2019 году функция перестала быть автоматической — пользователи соцсети могли сами решить, нужна она им или нет, и отключить в настройках.

Facebook — не первая технологичная компания, которая отказывается от программного обеспечения для распознавания лиц пользователей. Amazon, Microsoft и IBM приостановили или прекратили продажу своих технологий правоохранительных органом. Это связано с обеспокоенностью общественности по поводу конфиденциальности личных данных и отсутствию регулирующих правил для систем распознания лиц.

#новости #facebook #meta #соцсети

18 18 комментариев
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Грамотный Денис
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9
Грамотный Денис

Они вроде не распознают лица чёрных, поэтому что было много ошибок с обезьянами

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7
Виталий Чухнов

Обезьяны выдвигали претензии?

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0
Ху Эмай

Я бы тоже не прочь ее распознать

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3
Люц Шнайдер

Кстати, у меня есть забавная история с этой функцией. Как-то сидели с товарищем в баре и слышим, что компания ребят за столом у бара обсуждают Кузбасс. Ну мы к ним подошли, всегда приятно земляков встретить, ну и сфотографировались на память. Я фотку в Facebook сразу загрузил. Вышел на улицу покурить, а приложение мне пуш присылает, что на фото мой друг из Facebook. Т.е. Facebook его узнал, а я нет.

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10
Joke Rofler

Похожее было с вк, только не смешно
Сходил на мероприятие, у которого есть свой паблик. На следующий день открываю сайт - там 9000 уведомлений с моими фото где-то в углу/в тени/в профиль в большом помещении среди кучи людей (про к**** можно не говорить)
Некоторые я сохранил, кстати, но внезапное включение этой вундервафли испугало не на шутку

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0
Люц Шнайдер

У меня так с Facebook было на встречи с Собчак. Мероприятие проходило в зале кинотеатра. Там вообще было меня нереально разглядеть. Я сидел там на каком-то ряду в середине зала.

Я представляю какие возможности по распознаванию лиц у NTechLab, которые, вроде как, лучшие в этом деле.

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0
Грамотный Денис

Он просто перестанет говорить, что собирает и хранит биометрию.

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3
Максим Козаченко

Собирать и хранить ее будет мета)

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7
Люц Шнайдер

Так и будет. Уже была же подобная хуйня с кем-то... с Facebook или Google

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0
Грамотный Денис

пока это не вскроется и им не прилетят исков на пару лямов от concern citizens, публичная порка от конгресса и штрафы от ЕС

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0
Грамотный Денис

VK:

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2
Shenmue

Так собрали уже можно и отказаться на 100-ню лет хватит фэйсов

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1
Selfish Ledger

Потому что зачем им твое фото, когда ты на лицо кукуху сам натянул и они через твои глаза будут знать больше чем через МРТ.

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0
Максим Шпилёв

Ха, а ВК наоборот, даже поблики шерстит

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0
Грамотный Денис

Из Фейсбука уберут, в Инстаграмм добавят

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0
C'est la vie

Зато мэрия Москвы шикарно запустила эту систему:)

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0
Константин Mikluho

Ой, да ложили они хуй на мнение пользователей по всем вопросам...

Тут дело в чем то другом 🤔
Ваше мнения, господа?

Я думаю что все просто - дело в деньгах. Не нашли как успешно монетизировать в обозримом будущем, вот и всё.

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0
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