Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО Статьи редакции
Все свои закупки также скроют Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.
Росгвардия и Федеральная служба охраны с 2022 года смогут проводить свои тендеры закрытым способом, следует из распоряжения правительства.
Помимо этого, все закупки засекретят Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки. Пока что эти ведомства скрывают только те покупки, которые необходимы для обеспечения нужд обороны и безопасности.
Распоряжение вступит в силу 1 января 2022 года. После этого ведомства не смогут размещать информацию о тендерах в Единой информационной системе (ЕИС), публиковать конкурсную документацию, протоколы конкурсной комиссии и планы-графики закупок.
Росгвардия предложила засекретить свои закупки в 2019 году «в целях унификации подхода», поскольку она, как и Минобороны, ФСБ и СВР, выполняет «задачи особой важности», а значит некоторая информация «не должна носить публичный характер». Ведомство начало разрабатывать соответствующий проект через несколько месяцев после расследования Алексея Навального о поставке продуктов питания для Росгвардии.
В том же году скрыть закупки предложила ФСО, в июне 2020 года — Роскосмос. В 2021 году ФСБ утвердила список сведений, которые «могут быть использованы против безопасности» России. Этим приказом запретили распространение практически любой информации о космической госкорпорации.
Нет, ему просто поебать. Если ты смотришь на его ножки или слюнки, то чувак.. блин.. Соболезную. Путане Алексей Навальный просто противен, вот и всё. Он его не хочет замечать.
А если надо он сейчас возьмет и грохнет его и всё закончится.
Это самое тупое думать что он там чего-то боится при армии штыков на ЗП.
В каких просмотрах что там просело? На основном канале они на прежнем уровне, на лайве вообще подросли серьёзно. Навальный в новостях каждые пару дней, пыню то и дело тыкают носом в эту тему на пресс-конференциях.
Ты дал пропаганде промыть себя. Неужели ты не видишь, как жалко выглядишь со стороны, рассказывая помётовские сказочки про «нибаяца», «захотят сделоют» и прочую аутотренинговую хуету? Зачем выдавать очевидные их обсёры за ниибаца победы?
Мишуля, вам лучше пойти обратно в тикток))
На основном канале просмотры на расследования крайне низкие в сранении когда Алёшка набирал по 25+ в последнее время.
И насчет новостей. Всем поебать. ФБК самораспустилось и его ребята разъехались по странам. Вот и всё.
Открою так же секрет. Пыньку долбят вопросом в тему про Навального и лидеры стран при звонках. Он им отвечает тоже самое как по протоколу.
ФБК самораспустилось и его ребята разъехались по странам
ФБК сменил бренд на "команду Навального", чтобы не обзывали всякими нехорошими организациями в СМИ. Люди работают из безопасных мест, приближая конец режима. Какой «всё», болезный? Если тебе так соловушка напел — это хуйня аутотренинговая, а не «всё».
смотри на это по другому - право голоса может быть у каждого, но чтобы его реализовать, нужно подходить под определенные критерии.
например стаж работы не менее года, возраст от 25 до 65 , служба в армии для М, какие нибудь опциональные типа донатов на благотворительность - ну короче чтобы твой голос еще и отражал мнение экономически и политически активного гражданина , а не подпиваса с района.
а то получается на три интеллигента приходится по пятнадцать ура-деград-патриотов и всё обесценивается