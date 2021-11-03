Все свои закупки также скроют Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

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Росгвардия и Федеральная служба охраны с 2022 года смогут проводить свои тендеры закрытым способом, следует из распоряжения правительства.

Помимо этого, все закупки засекретят Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки. Пока что эти ведомства скрывают только те покупки, которые необходимы для обеспечения нужд обороны и безопасности.

Распоряжение вступит в силу 1 января 2022 года. После этого ведомства не смогут размещать информацию о тендерах в Единой информационной системе (ЕИС), публиковать конкурсную документацию, протоколы конкурсной комиссии и планы-графики закупок.

Росгвардия предложила засекретить свои закупки в 2019 году «в целях унификации подхода», поскольку она, как и Минобороны, ФСБ и СВР, выполняет «задачи особой важности», а значит некоторая информация «не должна носить публичный характер». Ведомство начало разрабатывать соответствующий проект через несколько месяцев после расследования Алексея Навального о поставке продуктов питания для Росгвардии.