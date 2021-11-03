Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":868,"title":"\u0418\u0449\u0435\u043c \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u00ab\u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439\u00bb. \u0422\u0435\u043c\u044b: \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f, \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=868&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458804-novaya-vakansiya-redaktor-otdela-tehnologiy&placeBit=1&hash=3aefe988eedaea3f200032261c468888f7721abf81441097693333957a7a407e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Правительство засекретило закупки Росгвардии и ФСО Статьи редакции

Все свои закупки также скроют Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

76 76 комментариев
2220 просмотров

Росгвардия и Федеральная служба охраны с 2022 года смогут проводить свои тендеры закрытым способом, следует из распоряжения правительства.

Помимо этого, все закупки засекретят Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки. Пока что эти ведомства скрывают только те покупки, которые необходимы для обеспечения нужд обороны и безопасности.

Распоряжение вступит в силу 1 января 2022 года. После этого ведомства не смогут размещать информацию о тендерах в Единой информационной системе (ЕИС), публиковать конкурсную документацию, протоколы конкурсной комиссии и планы-графики закупок.

Росгвардия предложила засекретить свои закупки в 2019 году «в целях унификации подхода», поскольку она, как и Минобороны, ФСБ и СВР, выполняет «задачи особой важности», а значит некоторая информация «не должна носить публичный характер». Ведомство начало разрабатывать соответствующий проект через несколько месяцев после расследования Алексея Навального о поставке продуктов питания для Росгвардии.

В том же году скрыть закупки предложила ФСО, в июне 2020 года — Роскосмос. В 2021 году ФСБ утвердила список сведений, которые «могут быть использованы против безопасности» России. Этим приказом запретили распространение практически любой информации о космической госкорпорации.

#новости

76 76 комментариев
27
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
76 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Kintaro

Так и вижу как после засекречивания затраты увеличатся в два раза

Ответить
17
Капитальный Илья

Оптимист.

Ответить
22
Капитальный Илья

Прекратите раскачивать лодку

Ответить
2
Ze Katze

Точнее новейший, АвтоЗак3000
По тендеру всего лишь 300 миллионов за каждый, видите какая краска вздутая. Это чтоб от радио излучения защищала. Что? Что вы говорите? Хищение средств? Изнутри давайте его покажу

Ответить
3
Павел Морозов

Дешево написал. Хороший стоит минимум 500

Ответить
0
Ze Katze

20 таких и могу кофе купить

Ответить
0
Orbital_Cat

Дом на Комо сам себя не купит

Ответить
0
Андрей Попов

Очко сжалось от страха, что люди прознали про нецелевве лакшери расходы.

Ответить
1
Ertha

Самое большое заблуждение думать о том, что у них сжалось очко от страха. Особенно у тех у кого есть вооружение которое способно косить население пачками.

Они засекретили покупки чтобы ты даже и не следовал думать о посягательстве имущества, ибо они хозяева страны.

Ответить
18
Капитальный Илья

так если не боятся, че тогда суетиться? наоборот бы хвастались, смотрите какие хоромы , завидуйте, плебс ( тем более все равно они так и относятся к населению)

Ответить
2
New

ну чтобы им не еб*ли мозг всякими расследованиями и так далее.
так же спокойнее когда о тебе не снимают ролики на ютубе.

Ответить
2
Капитальный Илья

проще въебать уголовочку по госизмене сразу

Ответить
0
Ertha

Потому что плебс и так завидует и видит хоромы, но плебс должен видеть хоромы, а не сколько стоят эти хоромы.

Ответить
0
Капитальный Илья

так плебс захочет себе такие же и всё равно получится надо узнавать сколько стоят.
а то вдруг это всё крашеное ДСП

Ответить
0
Ertha

Пусть хочет, да перехочет.
Он и так узнает через расследования сколько это стоит. Тут не особо что-то поменялось.

Ответить
0
Капитальный Илья

Значит, всё-таки боятся?

Ответить
0
Капитальный Илья

ани не бояца, у них всё под кантролем!!! Пыня не стучит ножками, повторяю, не стучит!!

Ответить
1
Ertha

Вот это самое смешное заблуждение думать что человек который прошел чеченскую войну и куча войн в Украине, Грузии. Со спец операциями по убийству политических соперников что-то там сидит и стучит ножками.

Это самая проигрышная позиция.

Ответить
3
Капитальный Илья

Ты видел, как его трясёт, когда его спрашивают реальные журналисты о Навальном? Он literally стучит ножками.

Ответить
1
Ertha

Нет, ему просто поебать. Если ты смотришь на его ножки или слюнки, то чувак.. блин.. Соболезную. Путане Алексей Навальный просто противен, вот и всё. Он его не хочет замечать.

А если надо он сейчас возьмет и грохнет его и всё закончится.
Это самое тупое думать что он там чего-то боится при армии штыков на ЗП.

Ответить
3
Капитальный Илья

А если надо он сейчас возьмет и грохнет его и всё закончится

А чё не грохает?

Ответить
0
Ertha

Потому что Алексей Навальный ценный ресурс которым можно шантажировать население, запад и можно обменять на что-то вкусненькое.
Для него Алексеюшка это просто игрушка которая будет сидеть в тюряжке, есть кашку. Если надо и шваброй его выебут, будет спокоен - будет сидеть и есть кашку дальше.

Ответить
1
Капитальный Илья

Если надо и шваброй его выебут

Да ты чё. А почему ещё не? Могли бы – захотели бы, как они это любят повторять?

Ответить
1
Ertha

потому что зачем? Будет пищать, швабра до него дойдет.
Он уже много раз сидел по 30 суток, надо и просидит всю жизнь.
Путин что с ним захочет сделать, то и сделает. Населению пофигу.

Ответить
0
Капитальный Илья

Путин что с ним захочет сделать, то и сделает.

Захотел отравить. Получилось?

Ответить
1
Капитальный Илья

Захотел выкинуть из информационной повестки. Получилось?

Ответить
1
Ertha

Получилось. Посмотри на опросы. Ей богу. Дет сад какой-то.
Даже ютуб канал Навального просел в просмотрах.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Дай ты детишкам поутешать себя. Что у них ещё есть, кроме греющих мыслей о том что Пыня бьётся в истерике?

Ответить
0
Ertha

у Зумерков каждую неделю он бьется в истерике. И так уже двадцать лет. Бьется и боится.

Ответить
2
Капитальный Илья

В каких просмотрах что там просело? На основном канале они на прежнем уровне, на лайве вообще подросли серьёзно. Навальный в новостях каждые пару дней, пыню то и дело тыкают носом в эту тему на пресс-конференциях.

Ты дал пропаганде промыть себя. Неужели ты не видишь, как жалко выглядишь со стороны, рассказывая помётовские сказочки про «нибаяца», «захотят сделоют» и прочую аутотренинговую хуету? Зачем выдавать очевидные их обсёры за ниибаца победы?

Ответить
1
Ertha

Мишуля, вам лучше пойти обратно в тикток))
На основном канале просмотры на расследования крайне низкие в сранении когда Алёшка набирал по 25+ в последнее время.

И насчет новостей. Всем поебать. ФБК самораспустилось и его ребята разъехались по странам. Вот и всё.

Открою так же секрет. Пыньку долбят вопросом в тему про Навального и лидеры стран при звонках. Он им отвечает тоже самое как по протоколу.

Ответить
0
Капитальный Илья

ФБК самораспустилось и его ребята разъехались по странам

ФБК сменил бренд на "команду Навального", чтобы не обзывали всякими нехорошими организациями в СМИ. Люди работают из безопасных мест, приближая конец режима. Какой «всё», болезный? Если тебе так соловушка напел — это хуйня аутотренинговая, а не «всё».

Ответить
0
Капитальный Илья

Захотел максимально осложнить его жизнь в лагере. Получилось?

Ответить
0
Ertha

Да.

Ответить
0
Капитальный Илья

То-то он в письмах всё время жалуется... Хотя постой.

Ответить
0
Ertha

Пусть жалуется, пока ему разрешили. когда надо, ему запрещают. Всё в рамках закона.

Ответить
0
Капитальный Илья

В том-то и прелесть ситуации, что он не скулит и не жалуется, а пишет жизнерадостные письма и заряжает людей. Его не сломили.

Ответить
0
Ertha

Получилось конечно же.
Ему просто повезло с самолётом и врачами.

К тому же Алексей в итоге сам вернулся на родину где его и встретили штыки.

Ответить
0
Капитальный Илья

Вернулся, чтобы стать болезненной точкой неустойчивости на теле режима. Героический и прагматичный ход. Претензии какие?

Ответить
0
Капитальный Илья

и такие люди тоже голосуют.

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Призываешь ограничивать право голоса?

Ответить
0
Капитальный Илья

да а толку, всё равно потом врубят артмани для выборов и накинут сколько не хватает

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Да мне сама мысль кого-то ограничивать в праве голоса кажется слегка недемократичной)

Ответить
0
Капитальный Илья

смотри на это по другому - право голоса может быть у каждого, но чтобы его реализовать, нужно подходить под определенные критерии.
например стаж работы не менее года, возраст от 25 до 65 , служба в армии для М, какие нибудь опциональные типа донатов на благотворительность - ну короче чтобы твой голос еще и отражал мнение экономически и политически активного гражданина , а не подпиваса с района.
а то получается на три интеллигента приходится по пятнадцать ура-деград-патриотов и всё обесценивается

Ответить
0
Капитальный Илья

а амбиций этих самых штыков типа не боится

Ответить
0
Ertha

Каких амбиций? Айфон 13 Про купить?
Они и так могут. Дальше этого никакой хуй не пройдёт. Там окопались семьями и кланами. Все проверенные по стопицот раз и на любой чих их ждет тюрьма, яд. Любые сладости.

Ответить
0
Капитальный Илья

да-да, так рассуждают гопники на районе пока не встретят таких же, но сильнее себя. а этот момент рано или поздно настанет

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Хехе, типа кого?

Ответить
0
Капитальный Илья

Нет, ему просто поебать

Не смотрел, значит. Ну посмотри, кринжани с убогого деда и выкинь из головы образ спокойного как удав "лидера".

Ответить
0
Ertha

Что я не смотрел? Поясни.
Он не спокойный как удав. Он обычный человек и ему свойственны эмоции, но ему поебать. Он на своем веку поучаствовал в таких операциях что на какого-то там Навального)) его это даже не особо колышит. Этим занимается Кириенко или какие-то там шлюхи по ниже)

Ответить
0
Капитальный Илья

Вот это вот позорище.

Ответить
0
Ertha

и че блять? Он сказал что всегда и говорил и будет говорить.
Он сказал что есть другие люди которые нарушали закон и не будет ставить никого в эксклюзивные права и проч.

Ответить
0
Владислав Васильев

Росгвардия предложила засекретить свои закупки в 2019 году «в целях унификации подхода», поскольку она, как и Минобороны, ФСБ и СВР, выполняет «задачи особой важности», а значит некоторая информация «не должна носить публичный характер».

👌

Ответить
5
new_comment

выполняет «задачи особой важности»

Ответить
1
Капитальный Илья

засекретили на что потратят налоги

Ответить
5
Иван Прохоров

новичок - 2 штука
электрошокер для пыток - 3 штука
швабра хозяйственная - 100 штука

Ответить
1
Андрон

Швабра хозяйственная с позолотой и брильянтами - 10 000 000 руб./шт.

Ответить
3
Павел Морозов

Ершик для туалета - 100 000 руб.

Ответить
2
Сталин спас Россию

Вы главное не забывайте что власти и Путин лично борятся с коррупцией не покладая рук

Ответить
2
Капитальный Илья

Как там в Казахстане с этим ситуация?

Ответить
1
Сталин спас Россию

Хорошо

Ответить
0
Иван Прохоров

нет

Ответить
0
Андрон

"все закупки засекретят Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки."
Да сразу все гос. структуры секретьте, что мелочиться то? Вся оппозиция в тюряге или сбежала. Можно творить что угодно.

Ответить
2
Капитальный Илья

осталось только доверить управление секретными бюджетами одной из этих структур и начнется конкуренция

Ответить
0
new_comment

Да и раньше дальше журналистских расследований дело не доходило. Так что в принципе, ничего и не изменится.

Ответить
0
Алексей Иванов

Но ведь теперь треклятые натовцы не смогут помереть со смеху, узнав, на что деньги противника тратятся

Считаю это стратегической ошибкой ред.

Ответить
2
new_comment

В чём смысл разрешить разворовывать казну? Это всё равно, что во время квартирной пьянки разрешить гостям всё крушить. Имеет смысл только если хата не твоя.

Ответить
1
Капитальный Илья

А если хозяин не видит?

Ответить
0
new_comment

Типо Путин не в курсе этого распоряжения правительства?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Враги пробрались

Ответить
0
Капитальный Илья

типо он не следит за госзакупками, а просто подписывает кому сколько выделить, а там ибитесь как хотите, что они успешно и делают

Ответить
0
лала лало

хата не твоя

Так живут они на другой хате, на пенсии уедут в другие хаты чилить. Они по сути тут на вахте

Ответить
0
Dmitry R.

таким макаром бюджет на оборонку у нас станет первым по расходам, в том числе и не целевым. понакупят себе блестяшек, как сороки.

Ответить
0
Алексей Егоров

Ожидаемо. Так воровать проще чтобы никто не тыкал в лицо всякими расследованиями.

Ответить
0
Павел Морозов

Нет слов для моего возмущения

Ответить
0
Капитальный Илья

Хахахаха

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 76 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null