И планирует открыть собственные мини-склады.

Объединяющий интернет-магазины онлайн-каталог «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров со своих складов в расширенных зонах регионов России, сообщили в компании «Коммерсанту».

Предполагаемое время доставки — от 10 минут. Товары будут привозить с собственных складов «Яндекс.Маркета». На первых этапах услуга будет работать на инфраструктуре «Яндекс.Лавки», рассказали TJ в компании. В ближайшие месяцы она будет доступна в трёх новых регионах. В будущем сервис начнёт открывать мини-склады под собственным брендом.

Как отмечает «Коммерсант», «Яндекс» запустил новый сервис на фоне жесткой нехватки курьеров, что уже привело к росту цен на экспресс-доставку в Москве у многих сервисов и регулярным задержкам с выполнением заказов. Также компания стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех ключевых городах России.

В марте «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве. Летом географию сервиса расширили. Сейчас партнёры могут подключиться к экспресс-доставке в 19 городах, среди которых Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Челябинск. В июле «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета».