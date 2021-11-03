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Новости
Яна Ломакина

«Яндекс.Маркет» запустил быструю доставку товаров со своих складов в регионах Статьи редакции

И планирует открыть собственные мини-склады.

Объединяющий интернет-магазины онлайн-каталог «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров со своих складов в расширенных зонах регионов России, сообщили в компании «Коммерсанту».

Предполагаемое время доставки — от 10 минут. Товары будут привозить с собственных складов «Яндекс.Маркета». На первых этапах услуга будет работать на инфраструктуре «Яндекс.Лавки», рассказали TJ в компании. В ближайшие месяцы она будет доступна в трёх новых регионах. В будущем сервис начнёт открывать мини-склады под собственным брендом.

Как отмечает «Коммерсант», «Яндекс» запустил новый сервис на фоне жесткой нехватки курьеров, что уже привело к росту цен на экспресс-доставку в Москве у многих сервисов и регулярным задержкам с выполнением заказов. Также компания стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех ключевых городах России.

В марте «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве. Летом географию сервиса расширили. Сейчас партнёры могут подключиться к экспресс-доставке в 19 городах, среди которых Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Челябинск. В июле «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета».

#новости #яндекс

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Ivan

Могу ошибаться, но в Челябинске уже месяца как 2 назад заказывал доставку от Яндекс маркета и привозили за 15 мин на такси до квартиры

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1
Дизайнер Павленко

То же самое и в Ростове

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0
Капитальный Илья

Новосибирск

эхехехе ну чо центры соснули

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0
Капитальный Илья

В Москве и Питере они уже давно работают, просто редакция как обычно не может ничего нормально написать

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2
Капитальный Илья

+15 000 рублей от Яндекса и одна Пеночка

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0
Люц Шнайдер

Заказал Power Bank 26 октября на Яндекс.Маркете и получил его уже 29 октября, хотя изначально планировали доставить 5 ноября. Куда быстрее то?

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0
Капитальный Илья

Куда быстрее то?

День в день.

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0
Люц Шнайдер

Ну это, конечно, вообще красота будет.

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0
Tecno Art

Если у тебя есть казан экспрес,то они на след.день привозят

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0
Капитальный Илья

Подписки, доставки, доставки, подписки

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0
Shenmue

Самая говёная доставка у сбергамотом

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