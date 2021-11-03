Товары будут привозить с собственных складов компании.

Объединяющий интернет-магазины онлайн-каталог «Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров со своих складов в регионах, сообщили в компании «Коммерсанту».

Предполагаемое время доставки — один-два часа. Товары будут привозить с собственных складов «Яндекс.Маркета» в тех городах, где нет «Яндекс.Лавки». В их число вошли Новосибирск и города в двух южных регионах страны.

Как отмечает «Коммерсант», «Яндекс» запустил новый сервис на фоне жесткой нехватки курьеров, что уже привело к росту цен на экспресс-доставку в Москве у многих сервисов и регулярным задержкам с выполнением заказов. Также компания стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех ключевых городах России.

В марте «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве. В июле «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета».