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Новости
Яна Ломакина

«Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров в регионах Статьи редакции

Товары будут привозить с собственных складов компании.

Объединяющий интернет-магазины онлайн-каталог «Яндекс.Маркет» запустит экспресс-доставку товаров со своих складов в регионах, сообщили в компании «Коммерсанту».

Предполагаемое время доставки — один-два часа. Товары будут привозить с собственных складов «Яндекс.Маркета» в тех городах, где нет «Яндекс.Лавки». В их число вошли Новосибирск и города в двух южных регионах страны.

Как отмечает «Коммерсант», «Яндекс» запустил новый сервис на фоне жесткой нехватки курьеров, что уже привело к росту цен на экспресс-доставку в Москве у многих сервисов и регулярным задержкам с выполнением заказов. Также компания стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех ключевых городах России.

В марте «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве. В июле «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета».

#новости #яндекс

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Капитальный Илья

Новосибирск

эхехехе ну чо центры соснули

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Капитальный Илья

В Москве и Питере они уже давно работают, просто редакция как обычно не может ничего нормально написать

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Капитальный Илья

+15 000 рублей от Яндекса и одна Пеночка

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Ivan

Могу ошибаться, но в Челябинске уже месяца как 2 назад заказывал доставку от Яндекс маркета и привозили за 15 мин на такси до квартиры

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