В ФБР рассказали, что другие теории относительно неизвестного объекта не подтверждены.

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Снимок, сделанный экипажем вертолёта полицейского департамента Лос-Анджелеса в ноябре 2020 года Фото полицейского департамента Лос-Анджелеса

Полицейский департамент Лос-Анджелеса заявил, что неизвестный объект мог быть не человеком с реактивным ранцем, не дроном, а воздушным шаром. Об этом ведомство рассказало телеканалу ABC News .

В сообщении полицейского департамента сказано, что экипаж вертолёта заметил необычный объект в воздухе в ноябре 2020 года. Пилоты сделали несколько фотографий, на которых можно разглядеть, что он напоминает персонажа Джека Скеллингтона из кукольного анимационного мультфильма Тима Бёртона «Кошмар перед Рождеством».

ФБР заявило, что ни одна из ранее выдвинутых теорий относительно неопознанного объекта не подтвердилась. Ведомство продолжает расследовать ситуацию совместно с Федеральным управлением гражданской авиации.

Одна из основных догадок заключается в том, что пилоты и другие очевидцы, возможно, видели воздушные шары.

из заявления ФБР



Впервые неизвестный объект, напоминающий человека на реактивном ранце, заметили в сентябре 2020 года два американских пилота из разных экипажей. Они рассказали, что «пролетели мимо парня», который находился на той же высоте, что и самолёт — примерно 900 метров над землёй.

Спустя месяц пилоты во второй раз заметили человека, летающего с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса. Они рассказали, что неизвестный объект парил в воздухе на высоте 1800 метров в 7 километрах от аэропорта.