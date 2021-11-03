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Новости
Сергей Исенеков

Полиция назвала воздушным шаром «парня на джетпаке», которого несколько раз видели в небе Лос-Анджелеса Статьи редакции

В ФБР рассказали, что другие теории относительно неизвестного объекта не подтверждены.

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Снимок, сделанный экипажем вертолёта полицейского департамента Лос-Анджелеса в ноябре 2020 года Фото полицейского департамента Лос-Анджелеса

Полицейский департамент Лос-Анджелеса заявил, что неизвестный объект мог быть не человеком с реактивным ранцем, не дроном, а воздушным шаром. Об этом ведомство рассказало телеканалу ABC News .

В сообщении полицейского департамента сказано, что экипаж вертолёта заметил необычный объект в воздухе в ноябре 2020 года. Пилоты сделали несколько фотографий, на которых можно разглядеть, что он напоминает персонажа Джека Скеллингтона из кукольного анимационного мультфильма Тима Бёртона «Кошмар перед Рождеством».

ФБР заявило, что ни одна из ранее выдвинутых теорий относительно неопознанного объекта не подтвердилась. Ведомство продолжает расследовать ситуацию совместно с Федеральным управлением гражданской авиации.

Одна из основных догадок заключается в том, что пилоты и другие очевидцы, возможно, видели воздушные шары.

из заявления ФБР

Впервые неизвестный объект, напоминающий человека на реактивном ранце, заметили в сентябре 2020 года два американских пилота из разных экипажей. Они рассказали, что «пролетели мимо парня», который находился на той же высоте, что и самолёт — примерно 900 метров над землёй.

Спустя месяц пилоты во второй раз заметили человека, летающего с реактивным ранцем возле аэропорта Лос-Анджелеса. Они рассказали, что неизвестный объект парил в воздухе на высоте 1800 метров в 7 километрах от аэропорта.

В декабре появилось сообщение о третьем случае наблюдения за неизвестным, который летал неподалёку от Лос-Анджелеса. Видео опубликовал инструктор авиашколы Sling Pilot и сказал, что объект больше похож на дрон, чем на человека.

#новости #сша #пареньсджетпаком

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Капитальный Илья
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14
Антигравитационный торт

парящая сосиска

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2
Капитальный Илья

ты упала в мае

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0
Антигравитационный торт

нез

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0
Капитальный Илья

не ездил ты в детстве с родаками под музыку с кассет, я этого добрынина наизусть выучил

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0
Антигравитационный торт

я один раз ехал 13 часов с одной кассетой 60 мин. где были турецкие песни, я их наизусть выучил бля

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1
Капитальный Илья

на робата похоже

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1
Капитальный Илья

Больше похоже на Обосранный унитаз

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1
Капитальный Илья

@TJ No Context

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умный человек

баба яга

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Капитальный Илья

*Звучит песня розовое вино*

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Eugen T

Еее рокетмен

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Руслан Астратов

Ебать. Это же Мистерио

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