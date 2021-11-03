Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":867,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043b\u043e\u043d\u0433\u0440\u0438\u0434\u043e\u0432: \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u044b \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=867&url=https:\/\/tjournal.ru\/team\/458238-ishchem-redaktora-otdela-longridov-nuzhno-pisat-operativnye-razbory-o-mirovyh-sobytiyah&placeBit=1&hash=10de05da23b939f2b8da1ed8ceea3dd605601445820aa5aceb4d8550ae1880a3","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

В Польше зафиксировали первый случай гибели беременной женщины, связанный с запретом на аборты Статьи редакции

Это привело к протестам в нескольких городах.

19 19 комментариев
388 просмотров
Мемориал погибшей женщине  Фото AP 

В больнице польского города Пщица умерла 30-летняя женщина, потому что медики не стали делать ей аборт. Она погибла ещё в сентябре, но общественности стало известно об этом только сейчас, сообщает The Associated Press.

Женщину госпитализировали на 22 неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице врачи подтвердили диагноз и врождённые пороки плода. Плод погиб, у женщины начался септический шок и через 24 часа она умерла. У неё остались муж и дочь.

Адвокат семьи погибшей женщины сообщил, что женщина связывалась с родственниками и рассказала, что врачи не стали прерывать беременность, заняв выжидательную позицию. Они воздерживались от экстренного аборта до момента смерти плода. Защита подчёркивает, что медики действовали в соответствии с новыми законодательными нормами. Власти Польши запретили проводить аборт в случае неизлечимой болезни плода до его гибели. При этом прерывать беременность допустимо, если есть угроза жизни и здоровью матери.

Представители больницы заявили, что все решения «принимались с учётом правовых положений и стандартов поведения, действующих в Польше». «Единственным фактором, который руководил медицинской процедурой, была забота о здоровье и жизни пациентки и плода. Врачи и акушерки делали всё, что в их силах, они вели тяжёлую борьбу за пациентку и её ребёнка», — заявило руководство больницы.

Активисты за репродуктивные права говорят, что Изабела — первая жертва ужесточённого закона об абортах. Гибель женщины привела к протестам в Варшаве, Кракове и других городах.

Активистка за репродуктивные права  Фото Омара Маркеса/Getty Images 

Представители правящей консервативной партии «Закон и справедливость» считают, что произошла врачебная ошибка. Они подчёркивают, что при угрозе жизни делать аборт можно, поэтому менять законодательство они не планируют.

В 2020 году власти Польши по инициативе консервативной партии запретили делать аборты, если плод развивается с патологиями. При этом ранее по этой причине прерывали беременность в 98% случаев. По словам активистов за репродуктивные права, теперь врачи ждут, пока плод умрёт в утробе матери, и только после этого делают аборт.

В ноябре 2021 года в парламент поступил законопроект, предусматривающий до 25 лет лишения свободы за нарушение ограничения на аборты, а при отягчающих обстоятельствах — вплоть до пожизненного заключения. Проект рекомендовали к рассмотрению в первом чтении.

#новости #польша #протесты

19 19 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Roman Trifonov

А всего-то Евросоюзу нужно прикрыть краник финансирования Польши, чтобы у последней вопросов о верховенстве законов ЕС вообще не возникало. ред.

Ответить
3
Татарская идентичность

Одна из причин гниения ЕС, кстати.

Ответить
3
Капитальный Илья

Ох уж эта загнивающая Европа

Ответить
1
Татарская идентичность

Ну, тяжело существовать с союзе государств, когда центр навязывает тебе законы и налоги в обмен на кредиты.
Британия сделала свой выбор, например.
Европа - это круто, НАТО - это здорово.
Но ЕС - это все менее жизнеспособный концепт.

Ответить
1
Roman Trifonov

когда центр навязывает тебе законы и налоги в обмен на кредиты.

Так не бери кредиты, в чем вопрос. Хочешь кормиться из общей кормушки — будь добр поддерживать эту самую кормушку. А то и кормиться хотим, и обязательств никаких не иметь.

Ответить
1
Татарская идентичность

Ну вот все больше государств начинает так думать, потому я и назвал ЕС увядающим концептом.

Ответить
0
Капитальный Илья

Британия сделала свой выбор, например.

И ни к чему хорошему это её не привело :)

Ответить
0
Татарская идентичность

Да вроде все здорово у них.

Ответить
0
1-Up

нужна вертикаль да

Ответить
0
Капитальный Илья

Каменный век. Женщина должна иметь право на аборт.

Ответить
4
Капитальный Илья

При этом прерывать беременность допустимо, если есть угроза жизни и здоровью матери.

Это значит, что они даже в рамках своего закона обосрались. Преступная халатность.

Ответить
1
Капитальный Илья

Закон придумали курвы.

Ответить
1
умный человек

Почалось

Ответить
0
Капитальный Илья

Дикость какая-то

Ответить
0
1-Up

закон отвратительный и существовать не должен.

Но справедливости ради я б сопоставил со статистикой смертности и осложнений после абортов, пока они были ред.

Ответить
0
Пётр Козлов

А нафига эта статистика? Тут женщина просто умерла, не имея вообще никакой альтернативы, даже под свою ответственность за какие-либо осложнения после аборта

Ответить
0
Капитальный Илья

Хотите как в Польше?

Ответить
0
Татарская идентичность

Хотелось бы, на самом деле

Ответить
0
Алексей Иванов

А могли бы просто законодательно запретить патологиям развиваться у плода, делов то, лол

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null