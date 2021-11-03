В Польше зафиксировали первый случай гибели беременной женщины, связанный с запретом на аборты Статьи редакции
Это привело к протестам в нескольких городах.
В больнице польского города Пщица умерла 30-летняя женщина, потому что медики не стали делать ей аборт. Она погибла ещё в сентябре, но общественности стало известно об этом только сейчас, сообщает The Associated Press.
Женщину госпитализировали на 22 неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице врачи подтвердили диагноз и врождённые пороки плода. Плод погиб, у женщины начался септический шок и через 24 часа она умерла. У неё остались муж и дочь.
Адвокат семьи погибшей женщины сообщил, что женщина связывалась с родственниками и рассказала, что врачи не стали прерывать беременность, заняв выжидательную позицию. Они воздерживались от экстренного аборта до момента смерти плода. Защита подчёркивает, что медики действовали в соответствии с новыми законодательными нормами. Власти Польши запретили проводить аборт в случае неизлечимой болезни плода до его гибели. При этом прерывать беременность допустимо, если есть угроза жизни и здоровью матери.
Представители больницы заявили, что все решения «принимались с учётом правовых положений и стандартов поведения, действующих в Польше». «Единственным фактором, который руководил медицинской процедурой, была забота о здоровье и жизни пациентки и плода. Врачи и акушерки делали всё, что в их силах, они вели тяжёлую борьбу за пациентку и её ребёнка», — заявило руководство больницы.
Активисты за репродуктивные права говорят, что Изабела — первая жертва ужесточённого закона об абортах. Гибель женщины привела к протестам в Варшаве, Кракове и других городах.
Представители правящей консервативной партии «Закон и справедливость» считают, что произошла врачебная ошибка. Они подчёркивают, что при угрозе жизни делать аборт можно, поэтому менять законодательство они не планируют.
В 2020 году власти Польши по инициативе консервативной партии запретили делать аборты, если плод развивается с патологиями. При этом ранее по этой причине прерывали беременность в 98% случаев. По словам активистов за репродуктивные права, теперь врачи ждут, пока плод умрёт в утробе матери, и только после этого делают аборт.
В ноябре 2021 года в парламент поступил законопроект, предусматривающий до 25 лет лишения свободы за нарушение ограничения на аборты, а при отягчающих обстоятельствах — вплоть до пожизненного заключения. Проект рекомендовали к рассмотрению в первом чтении.