Ранее российские регионы сообщили о нехватке этого препарата.

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Центр имени Н. Ф. Гамалеи опубликовал в научном журнале The Lancet исследование о том, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала сильный иммунный ответ и хороший профиль безопасности. Об этом сказано на сайте научного журнала.

В исследовании сказано, что применение препарата подтверждает формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа как у людей, которые ранее не болели коронавирусом, так и у людей, которые уже переболели болезнью. В статье отмечается, что большинство побочных явлений у участников «были мягкими или средними».

Данные центра Гамалеи получены от 28 тысяч человек в Москве. В результате исследований удалось выяснить, что вакцина эффективна против дельта-варианта коронавируса на 70% в течение первых трёх месяцев, а для людей младше 60 лет — на 75%.

Благодаря более простому производству по сравнению со «Спутником V» и тому, что она состоит из одной дозы, вакцина «Спутник Лайт» может способствовать ускорению темпов вакцинации в России и других странах с дефицитом вакцин, сказано в исследовании.

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая 2021 года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V».