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Новости
Сергей Исенеков

Центр имени Н. Ф. Гамалеи опубликовал в научном журнале The Lancet статью о высокой эффективности «Спутника Лайт» Статьи редакции

Ранее российские регионы сообщили о нехватке этого препарата.

56 56 комментариев
2800 просмотров

Центр имени Н. Ф. Гамалеи опубликовал в научном журнале The Lancet исследование о том, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала сильный иммунный ответ и хороший профиль безопасности. Об этом сказано на сайте научного журнала.

В исследовании сказано, что применение препарата подтверждает формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа как у людей, которые ранее не болели коронавирусом, так и у людей, которые уже переболели болезнью. В статье отмечается, что большинство побочных явлений у участников «были мягкими или средними».

Данные центра Гамалеи получены от 28 тысяч человек в Москве. В результате исследований удалось выяснить, что вакцина эффективна против дельта-варианта коронавируса на 70% в течение первых трёх месяцев, а для людей младше 60 лет — на 75%.

Благодаря более простому производству по сравнению со «Спутником V» и тому, что она состоит из одной дозы, вакцина «Спутник Лайт» может способствовать ускорению темпов вакцинации в России и других странах с дефицитом вакцин, сказано в исследовании.

Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая 2021 года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V».

В конце октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации. Такие изменения внесут в методические рекомендации по вакцинации из-за штамма «дельта».

#новости #covid19 #вакцина

56 56 комментариев
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56 комментариев
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Маринеску

А одобрение ВОЗ и ныне там.

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17
Капитальный Илья

Это уже политика.

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15
Капитальный Илья

Разбираются. Потерпите.

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1
Капитальный Илья

Хорошо что бог наделил русских большим терпением.

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13
Дмитрий Григорьев

Хорошо так наделил, эволюционно. Методично истребляя и выживая из страны нетерпеливых.

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1
Александр Баталов

Так вроде на заводе в Уфе уже ждут делегацию от ВОЗ, и все процессы наладили. Кажется не только на словах регистрация, идёт.

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2
Антон Лисин

Швабру в говне нашли

Ответить
0
Andy

Центр имени Гамалеи опубликовал в научном журнале The Lancet

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит

Ответить
9
Капитальный Илья
Ответить
13
Капитальный Илья

😁😁😁

Ответить
2
Павел Каташев

Ждем высер от антиваксеров, что Лансет это не показатель и вообще вся эта ваша вакцина до сих пор непонятно как работает

Ответить
13
Luchano Spaguetti

Подобный комментарий-высер тоже всеми любим и всегда ожидаем.

Ответить
1
Владимир Филатов

Я не антиваксер, но также и не живу в России. Пока ВОЗ её не одобрит, пусть хоть в Пинсет опубликуют.

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2
Капитальный Илья

Ну и нафиг тебе вообще тогда об этом думать? В России просто Спутник одобрили уже даже для кормящих матерей, никаких вопросов к ней нет.

Ответить
3
Владимир Филатов

согласен, думать про это мне не надо)

Ответить
1
Alexey Vasenin

Сообщение удалено ред.

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0
Павел Каташев

с фанатизмом

Ни с одно ни с другой стороны

Ответить
0
Ху Эмай

Болгары восхитились

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10
Дмитрий Тимофеев

небось опять разбодяжили неиспытанную жижу физраствором, Э - эффективность

Ответить
–14
Люц Шнайдер

Жаль, что тебя будут лечить на мои налоги в том числе.

Ответить
16
Капитальный Илья

ох, это очень скользкая дорожка вот так рассуждать.

Ответить
3
Luchano Spaguetti

Не плати налоги - не содержи таких. В чем проблема?

Ответить
1
Люц Шнайдер

при оплате налогов, к сожалению, нет чекбокса с опциями целей по тратам.

Ответить
3
Luchano Spaguetti

Но ты на будущее, если что, тогда меня извини. Извини за то, что если лягу в больницу, то копеечку из твоих уплаченных налогов заберу себе на лечение. Я правда сам башляю 5,1 процент с ЗП, но в друг не хватит, а тут ты поможешь.

Ответить
0
Люц Шнайдер

У тебя странный сарказм. Во-первых, мой комментарий относится к конкретной проблеме — отрицания существования коронавируса этим джентльменом и его опасности для здоровья. Или ты тоже из этих?

Во-вторых, непонятно чем ты хотел понтануться, когда сообщил о цифре 5,1% от ЗП. Я тоже плачу налог, как самозанятый, при этом ещё плачу налог с инвестиций, а это выше, чем 5,1%.

Ответить
1
Ilya Tazikov

Непонятно чем ты хотел понтануться, когда сообщил об инвестициях. С них платится обычный ндфл, если иис, то еще и вернуть можно. Он тоже платит ндфл, в отличии от тебя + пенсионный фонд, так что у него 40% уходит в бюджет.

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0
Люц Шнайдер

Он написал, что платит 5%. Это скорее всего НПД, а там можно не платить в пенсионный. Ты бы для начала уточнил у него.

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0
Luchano Spaguetti

ФОМС

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0
Luchano Spaguetti

Думай как хочешь, к кому я отношусь, мне все равно. Я просто предупредил, что в будущем возможно за твой счет подлечусь. Может я мальчиков по ночам расчленяю, но тебе все равно придется меня лечить. И антиваксеров в том числе. Смирись, увы.
Да мне все равно сколько налогов ты платишь. Можешь в офшоры умотать, там зарегистрировать свою деятельность, чтобы со слезами на глазах перестать рассказывать, как ты всяких негодяев содержишь за свой счет.

Я в душе не ебал кто ты и чем зарабатываешь. 5,1 - ФОМС. ред.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Ясно. Я подумаю на счёт офшоров

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

шли мне их сразу сюда, тут вроде как-то деньги передают (или только за пост?), полечусь хоть от ковида если заболею снова

Ответить
0
Люц Шнайдер

Нет

Ответить
0
Капитальный Илья

после первой дозы спутника (который теперь используют как спутник-лайт) меня все следующие сутки колбасило с темпой 39.5, зато после второй дозы температура пару раз максимум до 37 поднялась и все было ок. Уж не знаю о каких мягких побочках они говорят, хотя в принципе я не жалуюсь, но все же)

Ответить
3
Дмитрий Тимофеев

ну побочки это что ноги не отнялись, член на лбу не вырос, не перестал узнавать родных

Ответить
6
Капитальный Илья

а ну тогда норм.

Ответить
0
Слава Инженеров

температура по твоему не мягкая побочка?

Ответить
3
Капитальный Илья

Там, видимо, в чипе константа прописана, потому что я ровно с такой же валялся

Ответить
0
Поридж из Порижа

А хули толку от вакцины, если народ клал болт в РФ на все меры безопасности, типа ахаха лол маски носить, и пример этот они берут с телевизора у первых лиц, соблюдать меры зашквар типа. а значит никакой спутник не поможет, как и другие вакцины. Всем на всех тупо похуй просто

Ответить
4
Grigory Kopiev

а значит никакой спутник не поможет, как и другие вакцины

Прям не поможет? Не снизит вероятность тяжёлого течения болезни и смерти?

Ответить
2
Поридж из Порижа

спутник - вряд ли

Ответить
–2
Grigory Kopiev

Клинические и постклинические испытания, в том числе не в России, говорят об обратном

Ответить
1
Ukuri Itsi

Статистика в России. Будто сами лабы под результат не подгоняли

Ответить
1
Cabbas Room

Чел, ты хоть разбираешься немного в вопросе? Хоть чуть-чуть, знаешь как клинические исследования проводятся?

И не только в России. Отчёты минздрава Аргентины, Сан-Марино тоже подгоняли видимо

Ответить
4
kerokero

У меня в городе объявили локдаун, но - сюрприз-сюрприз - всем похуй и все работают.

Ответить
0
Marat Khamadeev

Данные центра Гамалеи получены от 28 тысяч человек в Москве. В результате исследований удалось выяснить, что вакцина эффективна против дельта-варианта коронавируса на 70% в течение первых трёх месяцев, а для людей младше 60 лет — на 75%.

При том, что в самой статье

Here we report preliminary results (up to day 42 post-vaccination) of safety, reactogenicity, and immunogenicity of “Sputnik Light” vaccine in 110 healthy volunteers aged 18–59 years.

110 healthy volunteers

Кто прав?

Ответить
4
Dmitry Pasyutin

кто виноват из них, кто прав - судить не нам
да только ВОЗ и ныне там

Ответить
2
Капитальный Илья

Из перепечаток других СМИ видимо, где эти 28 тысяч фигурировали.
Судя по тексту по ссылке, 28 тысяч были взяты из другого исследования:
Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом «Спутник Лайт» в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против Дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.

Российский фонд прямых инвестиций
Исследование в журнале The Lancet подтверждает высокий профиль безопасности однокомпонентной…
rdif.ru
Ответить
1
Капитальный Илья

У многих отмечалось формирование сильного геморального ответа

Ответить
2
Капитальный Илья

Пуканы горят?

Ответить
2
Капитальный Илья

комбат батяня, батяня комбат

Ответить
1
Miracle Movies

Минздрав видимо эту статью не читали, раз рекомендуют прививаться первый раз не этой вакциной

Минздрав рекомендовал использовать…
В качестве первой прививки советуют применять «Спутник V».
tjournal.ru
Ответить
1
Reg0804

Ну так это вчера ж. А сегодня уже все по-другому

Ответить
0
Соколов Андрей
Ответить
1
Иван Грозный

судьи куплены

Ответить
0
Photuum

В том и косяк, что защита на 3 месяца. Такие же примерно данные у Израиля по Пфайзеру. Невозможно привить всех за 3 месяца, а значит невозможен коллективный иммунитет. Соответственно, решение проблемы не вакцинация, а лечение. Нужно лекарство от ковида, а его до сих пор нет, т.к. все силы бросили на разработку вакцин.

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0
Grigory Kopiev

Есть потенциальные лекарства с обнадёживающими результатами испытаний и моноклональные антитела

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0
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