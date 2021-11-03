Центр имени Н. Ф. Гамалеи опубликовал в научном журнале The Lancet статью о высокой эффективности «Спутника Лайт» Статьи редакции
Ранее российские регионы сообщили о нехватке этого препарата.
Центр имени Н. Ф. Гамалеи опубликовал в научном журнале The Lancet исследование о том, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала сильный иммунный ответ и хороший профиль безопасности. Об этом сказано на сайте научного журнала.
В исследовании сказано, что применение препарата подтверждает формирование сильного гуморального и клеточного иммунного ответа как у людей, которые ранее не болели коронавирусом, так и у людей, которые уже переболели болезнью. В статье отмечается, что большинство побочных явлений у участников «были мягкими или средними».
Данные центра Гамалеи получены от 28 тысяч человек в Москве. В результате исследований удалось выяснить, что вакцина эффективна против дельта-варианта коронавируса на 70% в течение первых трёх месяцев, а для людей младше 60 лет — на 75%.
Благодаря более простому производству по сравнению со «Спутником V» и тому, что она состоит из одной дозы, вакцина «Спутник Лайт» может способствовать ускорению темпов вакцинации в России и других странах с дефицитом вакцин, сказано в исследовании.
Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в начале мая 2021 года. Это однокомпонентная вакцина — первый компонент препарата «Спутник V».
В конце октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться только для ревакцинации. Такие изменения внесут в методические рекомендации по вакцинации из-за штамма «дельта».
У тебя странный сарказм. Во-первых, мой комментарий относится к конкретной проблеме — отрицания существования коронавируса этим джентльменом и его опасности для здоровья. Или ты тоже из этих?
Во-вторых, непонятно чем ты хотел понтануться, когда сообщил о цифре 5,1% от ЗП. Я тоже плачу налог, как самозанятый, при этом ещё плачу налог с инвестиций, а это выше, чем 5,1%.
Думай как хочешь, к кому я отношусь, мне все равно. Я просто предупредил, что в будущем возможно за твой счет подлечусь. Может я мальчиков по ночам расчленяю, но тебе все равно придется меня лечить. И антиваксеров в том числе. Смирись, увы.
Да мне все равно сколько налогов ты платишь. Можешь в офшоры умотать, там зарегистрировать свою деятельность, чтобы со слезами на глазах перестать рассказывать, как ты всяких негодяев содержишь за свой счет.
Я в душе не ебал кто ты и чем зарабатываешь. 5,1 - ФОМС. ред.
Данные центра Гамалеи получены от 28 тысяч человек в Москве. В результате исследований удалось выяснить, что вакцина эффективна против дельта-варианта коронавируса на 70% в течение первых трёх месяцев, а для людей младше 60 лет — на 75%.
При том, что в самой статье
Here we report preliminary results (up to day 42 post-vaccination) of safety, reactogenicity, and immunogenicity of “Sputnik Light” vaccine in 110 healthy volunteers aged 18–59 years.
110 healthy volunteers
Кто прав?
Из перепечаток других СМИ видимо, где эти 28 тысяч фигурировали.
Судя по тексту по ссылке, 28 тысяч были взяты из другого исследования:
Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом «Спутник Лайт» в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против Дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.
Минздрав видимо эту статью не читали, раз рекомендуют прививаться первый раз не этой вакциной
В том и косяк, что защита на 3 месяца. Такие же примерно данные у Израиля по Пфайзеру. Невозможно привить всех за 3 месяца, а значит невозможен коллективный иммунитет. Соответственно, решение проблемы не вакцинация, а лечение. Нужно лекарство от ковида, а его до сих пор нет, т.к. все силы бросили на разработку вакцин.