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Новости
Sasha Shambilova

Порноактрису Риту Фокс арестовали на 14 суток из-за фото с голыми ягодицами на фоне Кремля Статьи редакции

Публикуя снимок, она понимала, что её могут привлечь к административной ответственности.

34 34 комментария
848 просмотров
Фото из телеграма Риты Фокс

Тверской суд Москвы признал виновной Ксению Дамову, известную как Рита Фокс, в мелком хулиганстве и арестовал её на 14 суток. Об этом сообщают РИА «Новости» и «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Девушка опубликовала фотографию на фоне Кремля, где она стоит справа от Исторического музея с оголёнными ягодицами. Согласно скринам, опубликованным в телеграм-канале Дамовой, она понимала, что снимок может стать основанием для ареста.

2 ноября девушка сама заявила об аресте, но в МВД наказание не подтвердили. По словам Дамовой, после огласки в медиа она поняла, что «д***********ь» (довыпендривалась).

В конце октября суд приговорил блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию с интимным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих.

По такой же статье обвиняется Ирина Волкова, сделавшая фотографию с оголёнными ягодицами на фоне Исаакиевского собора. 31 октября суд отпустил петербурженку домой, не назначив меры пресечения. Ей грозит до года лишения свободы.

#новости #право

34 34 комментария
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Михаил Кометов

Наше законодательство абсолютно ебанутое

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13
Капитальный Илья

Его применение.

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1
Капитальный Илья

Оно само по себе ебаноутое, мутное и непрозрачное, противоречивое часто, избыточное и со смещенным фокусом внимания

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0
Аркадий Соколов

сколько можно терпеть?

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0
Капитальный Илья

до бесконечности

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0
Аркадий Соколов

слышал коронную фразу базз светика?

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0
Капитальный Илья

в бесконечность и далее, пришлось искать....

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0
Аркадий Соколов

кринж

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0
1-Up

похоже они всерьез всех голожопых решили пересажать

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8
Stanley H. Tweedle

Нашли палочную жилу

Ответить
12
Капитальный Илья

Палочная жила👀

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3
Капитальный Илья

Это проще, чем развить экономику до уровня, когда людям не придётся жить с голой жопой. :)

Ответить
3
Аркадий Соколов

По словам Дамовой, после огласки в медиа она поняла, что «д***********ь» (довыпендривалась).

Ну и дура

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–1
Аркадий Соколов

пиздец людей сажают за фотки, а они себя еще и виноватыми считают

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7
Капитальный Илья

Статья 1488. Попирание духовных скреп, закреплённых Конституцией РФ.

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2
aliftin

С какого момента такие истории перейдут из разряда "режим охуел" в "вниманиебляди совсем охуели уже"?

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2
Dmitry Pasyutin

Здесь оскорбление чувств кого?

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0
Рпош Ашршщ

Дряблых жоп из кремля

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2
Капитальный Илья

может там ботокс

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1
Капитальный Илья

Хорошая актриса и видео отличные

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0
Владимир Филатов

на канале нет ничего такого

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0
Капитальный Илья

хз я тупо в поиске вк нашел

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2
Владимир Филатов

а, ок

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0
Stanley H. Tweedle

Спасибо, что не 14 лет

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0
Мразь

Хорошо, что не в советском союзе живём. Демократия и свобода

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0
Dmitry R.

можно фулл.

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0
Василий Дробовский

Опять возбудились

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0
испанский смех

оскорбление власти?

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0
Капитальный Илья

Интересно, а что будет, если так сфоткается мужчина?

Или транссексуал?

Ответить
0
Аркадий Соколов

отправят дело в чеченскую прокуратуру

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0
Капитальный Илья

Тема жопы не раскрыта

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0
Капитальный Илья

Ща еще и за производство-распространение за ее старые мувики статью дорисуют, вот это будет веселье

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0
Илья Казаков

Посадить на 100 лет, а затем отправить в Сибирь!!!

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0
No Name

Фуххх наконец-то, а то страшно было по улицам ходить. Вдруг кто жопу покажет

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0
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