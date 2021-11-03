Публикуя снимок, она понимала, что её могут привлечь к административной ответственности.

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Фото из телеграма Риты Фокс

Тверской суд Москвы признал виновной Ксению Дамову, известную как Рита Фокс, в мелком хулиганстве и арестовал её на 14 суток. Об этом сообщают РИА «Новости» и «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Девушка опубликовала фотографию на фоне Кремля, где она стоит справа от Исторического музея с оголёнными ягодицами. Согласно скринам, опубликованным в телеграм-канале Дамовой, она понимала, что снимок может стать основанием для ареста.

2 ноября девушка сама заявила об аресте, но в МВД наказание не подтвердили. По словам Дамовой, после огласки в медиа она поняла, что «д***********ь» (довыпендривалась).

В конце октября суд приговорил блогера Руслана Бобиева и Анастасию Чистову к 10 месяцем колонии за фотографию с интимным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного. Их признали виновными в оскорблении чувств верующих.