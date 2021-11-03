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Новости
Артём Мазанов

Собянин решил не продлевать локдаун в Москве, так как динамика заболеваемости Covid-19 «стабилизировалась» Статьи редакции

На фоне роста случаев коронавируса четыре региона уже продлили нерабочие дни.

66 66 комментариев
4461 просмотров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве после 7 ноября не будут продлевать нерабочие дни. QR-коды для посещения музеев и театров продолжат действовать. Об этом пишет ТАСС.

Также остаётся в силе требование перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку и требование соблюдать самоизоляцию для пожилых граждан.

В Москве [...] динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжёлой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Московская область тоже не будет продлевать ограничения.

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В Москве локдаун объявили с 28 октября: работают только продуктовые магазины и аптеки.

Новгородская область продлила нерабочие дни до 14 ноября, Томская область — до 15 ноября, Челябинская и Курская области — до 12 ноября.

#новости #covid19

66 66 комментариев
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66 комментариев
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Капитальный Илья

это хуйня, а не локдаун. Всё работает, кафешки открыты, так же стоят очереди, просто никто не сидит за столами. Магазины тоже в тц открыты только лишь роль-ставни слегка опущены, но всех продолжают обслуживать.

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47
Nikon Mockey

Это самое охуенное. Раньше я мог зайти в кафе, миную всех и соблюдая дистанцию. Теперь я должен мёрзнуть на улице, в толпе людей, дышащих мне в затылок.
То с масками продажи, то только по qr-коду продажи, через полгода забили, можно всем, но «на вынос» только.
Я понимаю, если по полгода торчишь в Испании/Дубае, то конечно забудешь чё там ты придумал для этих русских холопов. Иначе — КАК объяснить настолько долбоёбскую неконсистентность в решениях?

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11
Капитальный Илья

просто задача стоит усидеть на двух стульях, а это получается всегда хуево. Как бы и бизнес нужно не задушить и людям жизнь сохранить для статистики хорошей. Самая большая беда, что никто не готов жертвовать своим комфортом ради общего блага (реального уменьшения смертей и заболеваемости)

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4
Nikon Mockey

Это понятно, но я не о том. Сделайте куар коды, как летом блять. Кто привит может заходить внутрь. Система обкатанная, и сейчас максимально актуальна. Но летом, когда все на улице и верандах, это нахуя? А сейчас зачем только на вынос? И вообще в чём логика?
За время этого «локдауна» спад людей я видел только вчера, и то вечером. До этого толпы людей были на улицах в центре, и в магазах.
При этом вчера в макдаке видел, что людей запускают внутрь. Ограниченно, но там дюжину голов я видел. При этом не проверяя их прививку/куарники.
Ну то есть, уже не прикрыто делают «для виду».

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5
Капитальный Илья

Сделайте куар коды, как летом блять. Кто привит может заходить внутрь.

видимо они достоверно знают что N-ая часть сертификатов фэйковая 😔

Ответить
0
Артур Крылов

)))

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3
Михаил Кометов

В магазине очереди больше, чем до локдауна. Дистанцию никто не соблюдает. Большая часть людей - пенсионеры

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2
испанский смех

эти хуеглоты еще и тереться начали активнее

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2
Капитальный Илья
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4
pls help
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0
norm

В Москве [...] динамика заболевания стабилизировалась

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35
Капитальный Илья

Ну всё верно. Стабильно хуёво.

Ответить
35
Сдавайся

Снова победили короновирус

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5
ИгорьOK

Стабильные показатели роста!

Ответить
3
ИгорьOK

За три дня удалось полностью стабилизировать ситуацию с пандемией!
На седьмой день она будет полностью повержена!
Ждите деда с очередной грандиозной победой!

Ответить
31
Капитальный Илья

Бог за 7 дней сотворил землю.
Путин за 7 дней остановил пандемию ред.

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10
ИгорьOK

Причём не выходя из бункера! Вот это действительно уровень!

Ответить
5
Сергей Лукин

Бля, я ждал, когда кто-то из власти спизданет про то, что темпы заболеваемости снижены благодаря нерабочим дням.

АЛЛО, БЛЯДЬ, ПОШЕЛ ТОЛЬКО ТРЕТИЙ ДЕНЬ, У КОРОНАВИРУСА ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДО 14 ДНЕЙ, АЛЛООООО

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6
ИгорьOK

Тебе сказали, что всё стабилизировалось!
Ты чё тут квакаешь вообще????
Вы посмотрите какой нахал выискался тут!

Так! Вот к этому отправьте два наряда с показательным выламыванием дверей и окон!

Ответить
3
Grigory Kopiev

А где Собянин это сказал? Он же просто констатировал факт, что дикий рост заболеваемости прекратился

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–3
Сергей Лукин

Чел, давай порешаем задачку.
Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет 2-14 дней. За это время чел разносит инфекцию, но сам этого не знает. Потом появляется период заболевания (у многих это доходит до месяца), когда на пцр выявляется вирус (а у многих он не выявляется, но люди все равно болеют коронавирусом, но в статистику не попадают).
То есть условно до месяца и 14 дней человек может разносить инфекцию и попасть в статистику, если вирус у него выявят (а у многих и не выявляют).

ПРОШЛО ТОЛЬКО ДВА ДНЯ ДАУНА, АЛЛО! За это время НИКАКИХ (НИ-КА-КИХ) выводов делать нельзя. Ни по выявляемости, ни по госпитализации.

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4
Grigory Kopiev

кто-то из власти спизданет про то, что темпы заболеваемости снижены благодаря нерабочим дням

Покажи цитату, где он это спизданул

ПРОШЛО ТОЛЬКО ДВА ДНЯ ДАУНА, АЛЛО!

Локдаун с 28 октября, алло

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0
Сергей Лукин

Как где?

динамика заболевания стабилизировалась

Темп роста - это показатель динамики.
Если вчера было выявлено 100 носителей, а сегодня 80, то темп роста составил 80/100 = 0.8 (отрицательный темп, динамика -20%)

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0
Grigory Kopiev

Но он нигде не говорит и не намекает на то, что динамика стабилизировалась БЛАГОДАРЯ локдауну

Ответить
0
aliftin

Где там картинка с кланяющимся пингаином.

Ответить
5
Tim Hansen
Ответить
7
aliftin

Просто спасибо за картинку.

Ответить
0
Капитальный Илья

Сюр какой-то

Ответить
4
испанский смех

биг

Ответить
3
Капитальный Илья

бон

Ответить
0
Рыжий

Сколько там эти ограничения работают, дней 5? А сколько инкубационный период, неделя-две?

Ответить
4
Maxim 🤷‍♂️

У дельта-штамма инкубационный период 1-3 дня, кстати. Но при открытых границах с регионами этот локдаун всё равно никакого смысла не имеет, как мне кажется.

Ответить
1
Romario

никакого смысла не имеет

Как примерно всё, что делает мафия, кроме набивания своих карманов.

Ответить
0
Anton Kuchumov

От 5 до 14

Ответить
0
Капитальный Илья

Полный стабилизец

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Ну слава богу

Ответить
1
Капитальный Илья

только на него и уповаем

Ответить
0
notty notty
Ответить
1
Капитальный Илья

Это очень плохо.
Обычно настоящий локдаун длится 3 недели.

С количеством наших смертей он должен быть несколько месяцев.

Печально. Смысла от такого локдауна не много.

Ответить
1
Капитальный Илья

Пфи хаха значит точно продлят. Это просто накануне праздника решили народ успокоить

Ответить
0
испанский смех

а то народ прям такой неспокойный, что пиздец

Ответить
1
Капитальный Илья

МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ

Ответить
0
испанский смех

пройдемте!

Ответить
1
Капитальный Илья

не пойду

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Что ставишь?

Ответить
0
Капитальный Илья

Банку маунтиндью

Ответить
0
Капитальный Илья

Народ расстроился, что выходные не такие длинные, какие могли бы быть

Ответить
0
саша

А с кинотеатрами-то что? буду работать? Qr или как до этого? Кто понимает эти полуфразы, переведите

Ответить
0
Михаил Кометов

Еще до локдауна объявили, что будут qr коды

Ответить
1
Украинское Сало

МЕРЫ РАБОТАЮТ!!!

Ответить
0
FOX

смех сквозь слезы

Ответить
0
Капитальный Илья

гори гори гори

Ответить
0
Капитальный Илья

Красавчик 💪💪💪😉

Ответить
0
испанский смех

сукаблять нерабочие дни, какой же сюр ебаный)

Ответить
0
Maus Colt

:)

Ответить
0
Pavel Ablamonov

Кавычки прям в тему

Ответить
0
некипишуй

в мэрии Москвы умеют работать с большими цифрами

Ответить
0
Михаил Кометов

в мэрии Москвы умеют работать

Э

Ответить
0
Shenmue

Собильно плохо

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

Мне кажется что власти ради всяких нац.маршей на ноябрьские праздники локдаун вводили. Аналогично как и неожиданно "отказались от мигрантов" на стройках и потом от "мигрантов-работников" вообще. Сейчас повяжут оставшихся в 2021 году в живых националистов на марше и локдаун выключат.

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0
Капитальный Илья

Собянин и локдаун

Ответить
0
Рантье

Все в комментах возмущаются и смеются, но если бы локдаун продолжили, то все возмущались бы еще сильнее. Вы… ненавидите все решения власти, потому что она априори не права?

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

А че когда-то было иначе?

Ответить
0
Федя Прозоров

Через два дня: да не, норм же дома работать!

Ответить
0
Имя Фамилия

В Москве решили не продлевать рабочие дни.

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0
Photuum

Стабилизировалась - интересное слово :)

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0
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