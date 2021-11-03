На фоне роста случаев коронавируса четыре региона уже продлили нерабочие дни.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве после 7 ноября не будут продлевать нерабочие дни. QR-коды для посещения музеев и театров продолжат действовать. Об этом пишет ТАСС.

Также остаётся в силе требование перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку и требование соблюдать самоизоляцию для пожилых граждан.

В Москве [...] динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжёлой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Сергей Собянин мэр Москвы

Московская область тоже не будет продлевать ограничения.

Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В Москве локдаун объявили с 28 октября: работают только продуктовые магазины и аптеки.