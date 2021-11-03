Собянин решил не продлевать локдаун в Москве, так как динамика заболеваемости Covid-19 «стабилизировалась» Статьи редакции
На фоне роста случаев коронавируса четыре региона уже продлили нерабочие дни.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве после 7 ноября не будут продлевать нерабочие дни. QR-коды для посещения музеев и театров продолжат действовать. Об этом пишет ТАСС.
Также остаётся в силе требование перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку и требование соблюдать самоизоляцию для пожилых граждан.
Московская область тоже не будет продлевать ограничения.
Из-за роста заболеваемости в России по всей стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В Москве локдаун объявили с 28 октября: работают только продуктовые магазины и аптеки.
Новгородская область продлила нерабочие дни до 14 ноября, Томская область — до 15 ноября, Челябинская и Курская области — до 12 ноября.
Это самое охуенное. Раньше я мог зайти в кафе, миную всех и соблюдая дистанцию. Теперь я должен мёрзнуть на улице, в толпе людей, дышащих мне в затылок.
То с масками продажи, то только по qr-коду продажи, через полгода забили, можно всем, но «на вынос» только.
Я понимаю, если по полгода торчишь в Испании/Дубае, то конечно забудешь чё там ты придумал для этих русских холопов. Иначе — КАК объяснить настолько долбоёбскую неконсистентность в решениях?
Это понятно, но я не о том. Сделайте куар коды, как летом блять. Кто привит может заходить внутрь. Система обкатанная, и сейчас максимально актуальна. Но летом, когда все на улице и верандах, это нахуя? А сейчас зачем только на вынос? И вообще в чём логика?
За время этого «локдауна» спад людей я видел только вчера, и то вечером. До этого толпы людей были на улицах в центре, и в магазах.
При этом вчера в макдаке видел, что людей запускают внутрь. Ограниченно, но там дюжину голов я видел. При этом не проверяя их прививку/куарники.
Ну то есть, уже не прикрыто делают «для виду».
Чел, давай порешаем задачку.
Инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) составляет 2-14 дней. За это время чел разносит инфекцию, но сам этого не знает. Потом появляется период заболевания (у многих это доходит до месяца), когда на пцр выявляется вирус (а у многих он не выявляется, но люди все равно болеют коронавирусом, но в статистику не попадают).
То есть условно до месяца и 14 дней человек может разносить инфекцию и попасть в статистику, если вирус у него выявят (а у многих и не выявляют).
ПРОШЛО ТОЛЬКО ДВА ДНЯ ДАУНА, АЛЛО! За это время НИКАКИХ (НИ-КА-КИХ) выводов делать нельзя. Ни по выявляемости, ни по госпитализации.