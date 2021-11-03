Гинцбург заявил о разработке теста, который позволит определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации Статьи редакции
По словам главы Центра имени Н. Ф. Гамалеи, около 80% процентов людей, попавших в реанимацию с сертификатами, на самом деле не прививались.
В Центре имени Н. Ф. Гамалеи, в котором разработали вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявили о тесте, который позволит выявить тех, у кого поддельные сертификаты о прививке против Covid-19. Об этом глава центра Александр Гинцбург рассказал «Известиям».
Тест определяет наличие антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который «крайне редко встречается у человека». На этом белке основана вакцина «Спутник Лайт» —первый компонент «Спутника V». Наличие антител к Ad26 доказывает, что человек привился.
Тест уже применяют в реанимациях. Как заявил Гинцбург, по результатам проверки 50-60 человек, которые заявили, что вакцинированы, у 80% антител к Ad26 в крови не оказалось.
А если привиться не Спутником? Как-нибудь. Вдруг они захотят тебя отбить.
- Я не хочу ими командовать, - сказала Маня, стараясь не глядеть на экран. – Хотя, конечно, они такие… такие… такие… Как люди. Ну, что на них пиписьками трендеть, что ли? Теперь уже, наверно, поздно. Конечно. Поздно. А ты так этого хотел. Как в воду глядел.
Да если открыть первоисточник, то можно увидеть, что:
1) Есть ненулевая вероятность, что антитела будут без вакцины, если человек сталкивался с вирусом.
2) Есть ненулевая вероятность, что антител не будет и после прививки.
Но борцуны за всех хорошее уже в камментах предлагают людям отказывать в медпомощи
За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).
Хоть бы загуглил, прежде чем написать