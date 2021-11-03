По словам главы Центра имени Н. Ф. Гамалеи, около 80% процентов людей, попавших в реанимацию с сертификатами, на самом деле не прививались.

В Центре имени Н. Ф. Гамалеи, в котором разработали вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявили о тесте, который позволит выявить тех, у кого поддельные сертификаты о прививке против Covid-19. Об этом глава центра Александр Гинцбург рассказал «Известиям».

Тест определяет наличие антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который «крайне редко встречается у человека». На этом белке основана вакцина «Спутник Лайт» —первый компонент «Спутника V». Наличие антител к Ad26 доказывает, что человек привился.

А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат. Александр Гинцбург директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи

Тест уже применяют в реанимациях. Как заявил Гинцбург, по результатам проверки 50-60 человек, которые заявили, что вакцинированы, у 80% антител к Ad26 в крови не оказалось.