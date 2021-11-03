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Новости
Sasha Shambilova

Гинцбург заявил о разработке теста, который позволит определить людей с поддельными сертификатами о вакцинации Статьи редакции

По словам главы Центра имени Н. Ф. Гамалеи, около 80% процентов людей, попавших в реанимацию с сертификатами, на самом деле не прививались.

В Центре имени Н. Ф. Гамалеи, в котором разработали вакцину «Спутник V» и «Спутник Лайт», заявили о тесте, который позволит выявить тех, у кого поддельные сертификаты о прививке против Covid-19. Об этом глава центра Александр Гинцбург рассказал «Известиям».

Тест определяет наличие антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который «крайне редко встречается у человека». На этом белке основана вакцина «Спутник Лайт» —первый компонент «Спутника V». Наличие антител к Ad26 доказывает, что человек привился.

А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат.

Александр Гинцбург
директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи

Тест уже применяют в реанимациях. Как заявил Гинцбург, по результатам проверки 50-60 человек, которые заявили, что вакцинированы, у 80% антител к Ad26 в крови не оказалось.

#новости #covid19 #вакцинация

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37 комментариев
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Капитальный Илья

"А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат. Таким будем кислород отключать", - добавил Гинцбург и подмигнул

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15
Капитальный Илья

И засмеялся так неприятно

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4
Капитальный Илья
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3
Grigory Kopiev

Зачем отключать кислород, если можно посадить и закрыть палку

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1
Капитальный Илья

Если каким-то образом выживет - то посадить

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0
norm

А что делают по результатам этого теста? Выкидывают из реанимации в коридор?

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4
Антон Пострунин

Корректируют статистику по коронавирусу среди привитых.

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6
Кирилл Вселенский

Не плохо было бы

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1
Капитальный Илья

Особенно, если учитывать, что есть вероятность, что тест может дать ложный результат.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

На том свете разберутся

Ответить
0
Капитальный Илья

Да ничего такого не делают, просто - лечат, вытаскивают идиотов с того света.

Ответить
1
Андрей Рядькин

следователь пусть работает

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Вот вам и новая фобия для антиваксеров)) осталось ввести уголовочку за выявленный поддельный сертификат и тогда российские ковидпаспорта вырастут по части достоверности)

Ответить
3
Капитальный Илья
Ответить
3
Ху Эмай

А если привиться не Спутником?

Ответить
0
Андрей Бугаев

То в сертификате будет написано, что ты привился не Спутником.

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10
Ху Эмай

Точно!

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2
Кирилл Вселенский

@Порфирьевич

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1
Капитальный Илья

Дак предъявляют липовые ксивы именно что привиты Спутником. Он - самая распространённая вакцина в РФ.

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1
Порфирьевич

А если привиться не Спутником? Как-нибудь. Вдруг они захотят тебя отбить.
- Я не хочу ими командовать, - сказала Маня, стараясь не глядеть на экран. – Хотя, конечно, они такие… такие… такие… Как люди. Ну, что на них пиписьками трендеть, что ли? Теперь уже, наверно, поздно. Конечно. Поздно. А ты так этого хотел. Как в воду глядел.

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0
Капитальный Илья

то, скорее всего, у него поддельный сертификат.

То есть "скорее всего" никого не смутило?

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1
Ху Эмай

Некогда смущаться, надо комменты строчить!

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3
Капитальный Илья

Ну была же тема, что водичкой прививали, а чел думал, что Спутником.
Или что-то типа того.

Ответить
0
Капитальный Илья

Да если открыть первоисточник, то можно увидеть, что:
1) Есть ненулевая вероятность, что антитела будут без вакцины, если человек сталкивался с вирусом.
2) Есть ненулевая вероятность, что антител не будет и после прививки.

Но борцуны за всех хорошее уже в камментах предлагают людям отказывать в медпомощи

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2
George Jejeya

Смутило бы отсутствие "скорее всего".

Он же образованный человек, и понимает, что бывает всякое. Тем более, в медицине.

Ответить
0
ИгорьOK

Эм...
Так если у него купленный сертификат, значит он не прививался. Соответственно и антител не будет. Значит это может выявить любой тест на антитела!

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1
Polina Malahova

Если уже переболел и потом купил сертификат - то антитела к коронавирусу вполне могут быть.

Ответить
2
АТВ

Не, не. Нужен специальный на который выделят сто тысяч миллионов сверху. А потом ещё тест на тест придумает

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0
Юзер Юзерович

"Как заявил Гинцбург, по результатам проверки 50-60 человек, которые заявили, что вакцинированы, у 80% антител"

50-60 человек. хахахахаха
Многоходовочка. Не запрещаем поддельные справки, потом говорим, что дело не в вакцине, а в поддельных справках.

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0
Ильназ Акпамбеков

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Хоть бы загуглил, прежде чем написать

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4
Кирилл Вселенский

Так там могут вылить вакцину просто, тогда сертификат же настоящий

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0
АТВ

Ну а как ещё оправдать очевидный провал

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0
Grigory Kopiev

.

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0
Капитальный Илья
Подпоручик Киже @Lt_Kizhe
Главное, чтобы был сертификат.
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0
АТВ

Забавно. В своём новом исследовании они сами пишут, что не у всех в принципе могут вырабатываться антитела к аденовирусу. То есть , допустим, уколся я спутником, а потом Гинцбург говорит мне, что я купил сертификат и 5 лет швабры. Бизнес - план успешный походу

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0
Пластиковое Окно

Сколько бабок не этом распилят не заявили?

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0
Валентина Пыко

и что дальше? Лечить не будут?

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0
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