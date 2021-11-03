В Нижегородской области начали использовать VR-очки на уроках ОБЖ Статьи редакции
Разработчики также придумали сценарии для уроков физики и химии.
В пяти школах Дзержинска Нижегородской области ученикам на занятиях по ОБЖ моделируют опасные ситуации с помощью VR-очков. О нововведении пишет «Российская газета».
Обучение проводят в формате игр, во время которых учащиеся узнают, как действовать во время опасных ситуаций. Пожар, землетрясение или аварию моделируют с помощью VR-очков. Класс во время занятий делят на команды, которые соревнуются между собой. «Берём, например, сценарий выживания в лесу. Ребенок отрабатывает действия, как развести костёр или что делать, если упал в реку. Какие действия необходимы, чтобы спастись и выбраться к людям. Если вдруг ребёнок попадет в такую ситуацию, то будет знать, как действовать», — рассказал директор школы № 123 Борис Котельников.
По словам директора компании-разработчика проекта «Иммерсивная школа. VRШкола» Михаила Евстифеева, они создали также несколько сценариев для занятий по другим дисциплинам. Например, для уроков физики сделали приложение «Воздухоплавание», в котором ученикам нужно выбрать летательный аппарат в условиях атмосферы и погодных условий на другой планете. В сценарии для химии школьникам надо определить материалы для создания смартфона на астероиде.
В Дзержинске проект реализован в качестве пилотного. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что мэрия «постарается» до конца года ввести VR-очки во всех школах столицы региона.
Вот за это обожаю Россию. В каком еще государстве в одно время будут всплывать новости об оскорблении чувств верующих и уроки ОБЖ в VR-очках?
В большинстве стран первого мира правительства делают акцент на многообразии общества, но ребята все равно стеснены рамками одной временной вехи.
У нас же на расстоянии нескольких километров собраны представители чуть ли ни всех эпох: от дремучего Средневековья и феодализма с традициями, скрепоносцами и атавизмами до вполне себе наступившего будущего с роверами, доставляющими еду и VR-очками на уроках ОБЖ. Кайф же!
У нас в шараге ОБЖ физрук вёл, классный мужик. Рассказывал страшилки всякие от первого лица, типа он всё лично видел или как минимум его друг. До сих пор забыть не могу байку про алкаша, которому поезд ноги переехал и тот потом пытался на культи свои встать. Никаких виар-очков не надо, картина до сих пор перед глазами. Тысячу раз в каждую сторону смотрю переходя пути.