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Новости
Яна Ломакина

В Нижегородской области начали использовать VR-очки на уроках ОБЖ Статьи редакции

Разработчики также придумали сценарии для уроков физики и химии.

Учитель в VR-очках  Фото администрации Нижнего Новгорода 

В пяти школах Дзержинска Нижегородской области ученикам на занятиях по ОБЖ моделируют опасные ситуации с помощью VR-очков. О нововведении пишет «Российская газета».

Обучение проводят в формате игр, во время которых учащиеся узнают, как действовать во время опасных ситуаций. Пожар, землетрясение или аварию моделируют с помощью VR-очков. Класс во время занятий делят на команды, которые соревнуются между собой. «Берём, например, сценарий выживания в лесу. Ребенок отрабатывает действия, как развести костёр или что делать, если упал в реку. Какие действия необходимы, чтобы спастись и выбраться к людям. Если вдруг ребёнок попадет в такую ситуацию, то будет знать, как действовать», — рассказал директор школы № 123 Борис Котельников.

По словам директора компании-разработчика проекта «Иммерсивная школа. VRШкола» Михаила Евстифеева, они создали также несколько сценариев для занятий по другим дисциплинам. Например, для уроков физики сделали приложение «Воздухоплавание», в котором ученикам нужно выбрать летательный аппарат в условиях атмосферы и погодных условий на другой планете. В сценарии для химии школьникам надо определить материалы для создания смартфона на астероиде.

В Дзержинске проект реализован в качестве пилотного. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что мэрия «постарается» до конца года ввести VR-очки во всех школах столицы региона.

#новости #виртуальнаяреальность #образование

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38 комментариев
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Лев Бабенко

Вот за это обожаю Россию. В каком еще государстве в одно время будут всплывать новости об оскорблении чувств верующих и уроки ОБЖ в VR-очках?

В большинстве стран первого мира правительства делают акцент на многообразии общества, но ребята все равно стеснены рамками одной временной вехи.

У нас же на расстоянии нескольких километров собраны представители чуть ли ни всех эпох: от дремучего Средневековья и феодализма с традициями, скрепоносцами и атавизмами до вполне себе наступившего будущего с роверами, доставляющими еду и VR-очками на уроках ОБЖ. Кайф же!

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18
Капитальный Илья

А главное , что посадят всех.

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9
Слава Инженеров
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0
Слава Инженеров

Но тут приходит медведь косолапый, который не помещается в теремке и поэтому решает жить на крыше, вследствие чего домик рушится. Остальные звери еле спасаются. Стали звери жить в лесу.

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0
Rusty Nail

Так то оно так, но разве за это стоит обожать?

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0
Капитальный Илья

могу представить себе сценарии для уроков биологии)

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8
АТВ

Там тогда придётся докупать набор дополнительного оборудования

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2
Капитальный Илья

ты про ширмы?

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1
АТВ

Не, про пестики и тычинки

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1
Капитальный Илья

пока что есть только тычинки

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1
АТВ

Феминистки и тут добрались

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1
Капитальный Илья

сидят довольные... на них

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1
aliftin

Surgeon Simulator в vr топ.

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2
anwas

У нас в шараге ОБЖ физрук вёл, классный мужик. Рассказывал страшилки всякие от первого лица, типа он всё лично видел или как минимум его друг. До сих пор забыть не могу байку про алкаша, которому поезд ноги переехал и тот потом пытался на культи свои встать. Никаких виар-очков не надо, картина до сих пор перед глазами. Тысячу раз в каждую сторону смотрю переходя пути.

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4
Капитальный Илья

А откуда у него деньги на VR?

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1
Капитальный Илья

Ты уж прости, но тебя ебать не должно! Вот!

Ответить
7
Ze Katze

Спасибо за наводку

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2
Капитальный Илья

Служу.

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2
Капитальный Илья

У нас вместо ОБЖ уроки физики были, вот где польза, а не вот это вот всё.

Ответить
2
Алексей Егоров

Мы вместо ОБЖ ходили двор подметать.

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Вот где польза

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0
aliftin

Учитель обж рассказывает как действовать в случае захвата здания террористами или во время массшутинга: ред.

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2
Selfish Ledger

Отличная новость.
Вот это грамотное использование новых технологий. В VR уходить под воду так же страшно как и в реальности и для ребенка это бесценный опыт.

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2
Marat Khamadeev

Офигенно!

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1
Marat Khamadeev

Единственный косяк - многих с непривычки тошнит

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0
Сталин спас Россию

Меня после пяти косяков тошнит

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0
Marat Khamadeev

После косяков, об которые ты ударился, пока был в шлеме, да ведь?

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3
Дмитрий Тимофеев

а если туда стрелок придет, а они все в очках, даже забаррикадироваться не успеют ред.

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1
Капитальный Илья

Кто пишет софт то?

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0
Капитальный Илья

Учитель надевает VR-очки, и ученики тут же начинают показывать ему факи.

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0
Tim Hansen

И получают по двойке в дневник, потому что у VR есть внешняя камера

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0
Tim Hansen
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0
Дмитрий Щёлоков

Первое правило при спасении - снимите VR-очки - они мешают эвакуации

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0
Капитальный Илья

Начинается, короче, пожар. И теперь я точно буду знать, что делать: стоять на месте и дёргать лапками

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0
Капитальный Илья

Звучит интересно

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0
Dazzert

Пустая трата денег, лучше бы огэ отменили. За ЛДПР!(сркзм)

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–1
АТВ

Они за отмену ЕГЭ вроде

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0
Miguel

Единственное полезное применение VR-очков.

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–2
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