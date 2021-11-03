Разработчики также придумали сценарии для уроков физики и химии.

Учитель в VR-очках Фото администрации Нижнего Новгорода

В пяти школах Дзержинска Нижегородской области ученикам на занятиях по ОБЖ моделируют опасные ситуации с помощью VR-очков. О нововведении пишет «Российская газета».

Обучение проводят в формате игр, во время которых учащиеся узнают, как действовать во время опасных ситуаций. Пожар, землетрясение или аварию моделируют с помощью VR-очков. Класс во время занятий делят на команды, которые соревнуются между собой. «Берём, например, сценарий выживания в лесу. Ребенок отрабатывает действия, как развести костёр или что делать, если упал в реку. Какие действия необходимы, чтобы спастись и выбраться к людям. Если вдруг ребёнок попадет в такую ситуацию, то будет знать, как действовать», — рассказал директор школы № 123 Борис Котельников.

По словам директора компании-разработчика проекта «Иммерсивная школа. VRШкола» Михаила Евстифеева, они создали также несколько сценариев для занятий по другим дисциплинам. Например, для уроков физики сделали приложение «Воздухоплавание», в котором ученикам нужно выбрать летательный аппарат в условиях атмосферы и погодных условий на другой планете. В сценарии для химии школьникам надо определить материалы для создания смартфона на астероиде.

В Дзержинске проект реализован в качестве пилотного. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что мэрия «постарается» до конца года ввести VR-очки во всех школах столицы региона.