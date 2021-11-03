Регулятор Австралии приказал компании по распознаванию лиц удалить всю информацию о гражданах Статьи редакции
Технологией Clearview AI пользовалась полиция страны, но в ходе расследования её признали незаконной.
Управление австралийского комиссара по информации (OAIC) пришло к выводу, что компания Clearview AI нарушает закон о конфиденциальности граждан. Теперь она обязана удалить все данные из системы распознавания лиц. Об этом сообщается на сайте OAIC.
Clearview AI собрала более 10 миллиардов фотографий пользователей из социальных сетей. На их основе компания разработала технологию, способную выявлять тех же людей на других снимках. С октября 2019 года по март 2020 года системой пользовалась австралийская полиция «в расследованиях против эксплуатации детей».
Комиссар по конфиденциальности OAIC Анджелен Фальк заявила, что «скрытый сбор информации необоснованно навязчив и несправедлив». По её словам, в базе можно найти изображения жертв преступлений и детей, что может причинить им вред.
По данным The Guardian, Clearview AI собирается обжаловать решение. В компании считают, что их действия законны, поскольку они собирали фотографии из открытых источников, а публиковали их только в США, где не работает законодательство Австралии.
Расследование OAIC проводили вместе с Управлением комиссара по информации Великобритании (ICO). Британский регулятор ещё не пришёл к выводу, что действия Clearview в стране незаконны. Пока такое решение вынесли только австралийские власти.
В начале ноября Facebook объявил о том, что прекратит работу системы распознавания лиц в ближайшие недели. Технология больше не будет распознавать на фотографиях и видео лица пользователей. Такое решение приняли из-за жалоб пользователей на сбор и хранение биометрических данных.