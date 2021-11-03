Когда австралийцы используют социальные сети, они не ждут, что изображения их лица соберут без их согласия коммерческой организации для создания биометрических шаблонов для совершенно непонятных целей.

Неизбирательная выгрузка изображений лица людей, только часть которых когда-либо будет связана с полицейскими расследованиями, может негативно повлиять на личные свободы всех австралийцев.