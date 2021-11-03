Роспотребнадзор продлил до 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах Статьи редакции
Все другие ограничения в образовательных учреждениях из-за Covid-19 тоже продлили.
Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2024 года. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
За каждым классом в школе будет закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам;
Расписание занятий и перемен нужно составлять так, чтобы минимизировать контакты между учащимися;
Запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.
Правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах приняты летом 2020 года, в декабре 2020 года их продлили до 1 января 2022 года.
говнобот блять @serguun42 Лига Тёмных Тем Edit блять
Школьники в 2024 be like: https://youtu.be/sD7JcIsfjGw?t=2m13s