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Новости
Артём Мазанов

Роспотребнадзор продлил до 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах Статьи редакции

Все другие ограничения в образовательных учреждениях из-за Covid-19 тоже продлили.

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2024 года. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

  • За каждым классом в школе будет закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам;

  • Расписание занятий и перемен нужно составлять так, чтобы минимизировать контакты между учащимися;

  • Запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах приняты летом 2020 года, в декабре 2020 года их продлили до 1 января 2022 года.

#новости #covid19

3754 просмотров
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Ху Эмай

Нормально так психанули.

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33
Капитальный Илья

да чё стесняться, давайте до 36го ред.

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24
Капитальный Илья

37го

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19
Electrik Laserland

То есть до 2024 победы над коронавирусом не ждать?

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16
Капитальный Илья

Пока это кому-то выгодно, то нет. Да и скорее всего это навсегда

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7
Кирилл Вселенский

Пройдите в кабинет Светова ред.

Ответить
10
Иван Прохоров

Как видишь, он прав, опять, снова

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Всегда

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2
Капитальный Илья

Передайте моим маме и папе, что я люблю их

Ответить
0
Иван Прохоров

А Светов любит людей!

Ответить
1
Никита Имамутдинов

Светов любит детей*

Ответить
5
АТВ

Без шуток, я раньше считал его поехавшим, но сейчас начинает вызывать уважение. Довольно умный чел

Ответить
0
АТВ

Рамки в аэропортах тоже когда-то были на время после 9/11

Ответить
0
Андрей Охапкин

Это - новая реальность

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0
АТВ

Нормальность *

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0
Капитальный Илья

Чуть подольше, аккурат до выборов.

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0
Владислав Егоров

Да бля никогда её можете не ждать уже, самый позитивный вариант это смещение на уровень сезонного гриппа, либо хуже, но точно не лучше

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0
Имя Фамилия

Думаю, пару тройку побед всё же ожидается

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0
Кирилл Вселенский

Только алые паруса не отменяйте блин

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8
badResistor

Кирилл, не читай этот комментарий
//ты проиграл

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1
Кирилл Вселенский

Суккккккк

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1
Капитальный Илья

НИКАКИХ ЧАЕПИТИЙ, ПОНЯТНО?!

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5
Украинское Сало

Рот закрой

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2
Капитальный Илья

@кто это

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0
Украинское Сало
Ответить
3
Капитальный Илья

ред.

Ответить
0
Капитальный Илья

говнобот блять @serguun42 Лига Тёмных Тем Edit блять

Ответить
0
Капитальный Илья

Рот открой!

Ответить
2
Капитальный Илья

@qq работай давай!

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1
Капитальный Илья

Бгрвх грвх

Ответить
0
Капитальный Илья

ЭТО НЕ МОЙ БАГАЖНИК ГОВНА КРЫШКА НЕ ЗАКРЫВАЕЬСЯ

Ответить
1
Капитальный Илья

ЧИНИ !!!!!

Ответить
1
Капитальный Илья

Рот закрой!

Ответить
0
Капитальный Илья

И пей так чай

Ответить
2
Капитальный Илья

ЧАЕПИТИЯ ПОД ЗАПРЕТОМ!!!

Ответить
–1
Капитальный Илья

Лайк

Ответить
0
Жак Фреско

Никаких смотров строя и песни

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0
Сергей Лещина

Шутки шутками, но блин хоть кто-то способен планировать не на неделю, а на пару лет

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1
Задумчивой Кот

Под планированием нужно иметь какие то данные, прогнозы. А тут просто пизданули сгоряча. Видимо так все привыкли пиздеть в отчетах, что даже кремль не может реальных цифр получить, чтобы хоть что то спланировать.

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3
АТВ

Стратегическое планирование ему подавай, ишь ты !

Ответить
0
Stanley H. Tweedle

Никаких митингов Навального!

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1
norm

Школьники в 2024 be like: https://youtu.be/sD7JcIsfjGw?t=2m13s

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0
badResistor

не то видео про школу. Надо вот это
https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U

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1
Alexei Kuksin

Фуууууууууууууууууууууууууууууууу

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0
АТВ

И что, кто-то ещё думает, что это только и исключительно про вирус ?

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0
Капитальный Илья
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0
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