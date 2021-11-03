Все другие ограничения в образовательных учреждениях из-за Covid-19 тоже продлили.

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2024 года. Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

За каждым классом в школе будет закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам;

Расписание занятий и перемен нужно составлять так, чтобы минимизировать контакты между учащимися;

Запрещены массовые мероприятия с участием разных классов или групп.

Правила о запрете проведения массовых мероприятий в школах, детских садах приняты летом 2020 года, в декабре 2020 года их продлили до 1 января 2022 года.