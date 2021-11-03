IKEA впервые с 2019 года повысит цены из-за подорожания сырья Статьи редакции
В компании не уточнили, на сколько изменятся цены.
Компания IKEA в 2022 году повысит цены на товары из-за подорожания сырья и перебоев в поставках, которые привели к значительному дефициту продукции. Об этом директор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал The Financial Times.
По словам ван Дама, компания не может больше сдерживать цены на существующем уровне. Он добавил, что повышение цен в первую очередь коснётся ретейлеров, которые продают товары под брендом IKEA.
Ван Дам также отметил, что 2022 финансовый год станет «ещё труднее, чем 2021». По его словам, компания всё также будет сталкиваться с проблемами с поставками, ростом цен на сырьё и подорожанием электроэнергии.
В октябре 2021 года IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года из-за проблем с поставками. По словам представителя компании, логистика нарушилась из-за загрузки морских портов и нехватки грузовых контейнеров.
Это ещё что, раньше так икея вообще забавно интерпретировала термин "доставка" и "интернет-магазин". Делаешь заказ в интернет-магазине с доставкой, но прийти на склад ты всё равно должен сам, собрать по номерам с полок все товары из твоего заказа, донести их до специальных касс на доставку и там оставить и ехать домой. Потом тебе это всё привозили и ты оплачивал онлайн :)
лучшее что есть в икее это отдел брака про уценке. если надо взять какую нибудь столешню, полку или деревяшку для каких нибудь поделок или кастомизации под свои задачи - за 300 рублей только там взять.
бле да там дубовая столешня полностью за 600 р продавалась только из-за крохотного скола с внутренней стороны