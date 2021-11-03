В компании не уточнили, на сколько изменятся цены.

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Фото IKEA



Компания IKEA в 2022 году повысит цены на товары из-за подорожания сырья и перебоев в поставках, которые привели к значительному дефициту продукции. Об этом директор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал The Financial Times.

По словам ван Дама, компания не может больше сдерживать цены на существующем уровне. Он добавил, что повышение цен в первую очередь коснётся ретейлеров, которые продают товары под брендом IKEA.

Мы действительно хотим сохранить как можно более низкие цены. Мы не можем позволить этому трудному времени изменить нас. Магазины будут сами решать, должны ли они повышать цены для покупателей и на сколько.

Мартин ван Дам директор Inter IKEA

Ван Дам также отметил, что 2022 финансовый год станет «ещё труднее, чем 2021». По его словам, компания всё также будет сталкиваться с проблемами с поставками, ростом цен на сырьё и подорожанием электроэнергии.