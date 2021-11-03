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Новости
Сергей Исенеков

IKEA впервые с 2019 года повысит цены из-за подорожания сырья Статьи редакции

В компании не уточнили, на сколько изменятся цены.

54 54 комментария
2464 просмотров
Фото IKEA

Компания IKEA в 2022 году повысит цены на товары из-за подорожания сырья и перебоев в поставках, которые привели к значительному дефициту продукции. Об этом директор Inter IKEA Мартин ван Дам рассказал The Financial Times.

По словам ван Дама, компания не может больше сдерживать цены на существующем уровне. Он добавил, что повышение цен в первую очередь коснётся ретейлеров, которые продают товары под брендом IKEA.

Мы действительно хотим сохранить как можно более низкие цены. Мы не можем позволить этому трудному времени изменить нас. Магазины будут сами решать, должны ли они повышать цены для покупателей и на сколько.

Мартин ван Дам
директор Inter IKEA

Ван Дам также отметил, что 2022 финансовый год станет «ещё труднее, чем 2021». По его словам, компания всё также будет сталкиваться с проблемами с поставками, ростом цен на сырьё и подорожанием электроэнергии.

В октябре 2021 года IKEA предупредила о дефиците товаров до августа 2022 года из-за проблем с поставками. По словам представителя компании, логистика нарушилась из-за загрузки морских портов и нехватки грузовых контейнеров.

#новости #ikea

54 54 комментария
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Украинское Сало

Все те годы повышала, а теперь, наконец-то, объявила. Спасибо, ИКЕА

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22
Капитальный Илья

Был в Икее один раз, не понял чем она людям нравится. Дорого и ни о чем

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–22
no name

Дорого по сравнению с чем ? по сравнению с мебелью из дсп с барахолок ?

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17
Капитальный Илья

С тем что можно с фабрик в инете заказать, все равно тоже самое

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1
no name

с фабрик в инете

нормального качества мебель с "фабрики" ты не получишь за эти же деньги инфа сотка

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12
Капитальный Илья

Брал стол под комп, одна и та же модель - в инете почти на треть дешевле стоило. Поставщик полагаю тот же. Если кому збс за "бренд" переплачивать, да ради бога

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0
no name

ну вероятно у тебя там стол из говнеца сделан , если тебе ок, то и отлично.

а так ни одной "фабрике" не выгодно будет тебе продавать "на заказ" мебель нормальную за такой дешняк, как в икее

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0
Капитальный Илья

Какой то культ Икеи. Да берите, я ж не против

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0
no name

я тут квартиру обставлял полностью.

Тоже хотел сначала клятых капиталистов обхитрить, изучал варианты, в итоге к икее и приходишь в целях сэкономить, если хочешь мебель приятного вида из нормальных материалов и иметь возможность если что-то пойдёт не так возможность вернуть без гемора.

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5
Андрей Рядькин

В икеи качество как в лучших на заказ и цена дешевле. Но проблема в раз понос ряде модулей. Не везде подходит

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1
Капитальный Илья

На заказ как бы априори должно быть лучше чем в масс сегменте, тут играет роль скорее где заказываешь. Фабрики/мастерские разные бывают

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–3
Андрей Рядькин

Лучше чем огромная фабрика с многомиллионным оборудованием и десятками лет опыта они не напилят.
Я сейчас делаю ремонт и всю Мебель делаю. Что то икея, что то не стандартное на заказ не в дешевых местах. И там и там ок, но икеа идеально ровно и за счёт объемов дешевле.

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3
Semyon Bochkaryov

Плюс IKEA еще в том, что не вся мебель делается в России.
(извините)

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1
Андрей Рядькин

Оборудование и стандарты должны быть такие же

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0
Semyon Bochkaryov

Дорого? За те же деньги под заказ ты ничего толкового не соберешь.
Про наши мебельные магазины, торгующие безвкусными диванами из порнофильмов за сказочные деньги, даже упоминать не хочется.

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9
Андрей Рядькин

тефтельки

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3
Капитальный Илья

Вкусные, но сомневаюсь что перевешивает остальное

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1
Украинское Сало

Хотдоги перевешивают

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2
Капитальный Илья

Пожрать на любом фудкорте так то можно

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0
Украинское Сало

не, их говеные хотдоги не повторить

Ответить
1
Некая Л.

Митболлы же, вроде, нет?

Пользуясь случаем, прошу людей с qr-кодом купить мне митболлов из ИКЕИ и отправить почтой.

Ответить
–2
Капитальный Илья

Я думаю ты останешься голодным

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0
Некая Л.
Ответить
–1
Капитальный Илья

Ростикс

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0
Капитальный Илья

то ли дело украинский эпицентр

Ответить
0
Капитальный Илья

Мне до Икеи то впадлу ехать было, не то что на Украину

Ответить
3
AZP

Эпицентр хороший.
Особенно, новые, после ремонта.
Да и в райцентры они идут, что тоже важно.

Ответить
0
Сергей Сергеич

Может вы к местным перекупам Икеи заходили?

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1
Капитальный Илья

В какой то из этих трех, лет 5 назад

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0
Сергей Сергеич

Надо было в верхний левый.

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0
Morgan

Почти любой товар в Икее - топ за свои деньги. Можно, конечно, найти дороже и лучше чем там, но дешевле и лучше - практически нереально.

Ответить
–1
Semyon Bochkaryov

А сейчас они цены не поднимают, ага.

На первом скрине стоимость моей кухни буквально 4 месяца назад (заказывал в середине июня), на втором она же сейчас.

Ответить
4
Андрей Рядькин

Это очень маленький рост.
Все растёт сразу процентов на 10 каждый месяц

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2
Капитальный Илья

Последний раз был в Икее в августе. Из 7 вещей, которые я хотел купить, была только одна подставка. В итоге даже не стал её брать. Сделал в итоге заказ он-лайн, а их доставили только через 3 недели.
Что-то у меня подозрение, что у Икеи будут трудности.

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2
Ёжик-под-левой-сисей

Это ещё что, раньше так икея вообще забавно интерпретировала термин "доставка" и "интернет-магазин". Делаешь заказ в интернет-магазине с доставкой, но прийти на склад ты всё равно должен сам, собрать по номерам с полок все товары из твоего заказа, донести их до специальных касс на доставку и там оставить и ехать домой. Потом тебе это всё привозили и ты оплачивал онлайн :)

Ответить
5
Капитальный Илья

лучшее что есть в икее это отдел брака про уценке. если надо взять какую нибудь столешню, полку или деревяшку для каких нибудь поделок или кастомизации под свои задачи - за 300 рублей только там взять.
бле да там дубовая столешня полностью за 600 р продавалась только из-за крохотного скола с внутренней стороны

Ответить
2
Dmitry R.

ого. спасибо, не знал что у них такое вообще есть.

Ответить
2
Капитальный Илья

обычно перед кассами где то его ставят , на первых этажах

Ответить
2
Dmitry R.

буду знать теперь. обычно я к кассам после этих их лабиринтов уже весь в мыле прихожу и хочется скорее сибаса оттуда.

Ответить
2
Dmitry R.

а доставку так же можно заказать на эту учененку?

Ответить
0
Капитальный Илья

их вроде как нет , но я делал лайфхак - заказывал яндекс грузовой

Ответить
0
Dmitry R.

плохо конечно, но думаю решаемо.

Ответить
0
Капитальный Илья

Почему у меня ощущение, будто я третий раз читаю эту новость?

Ответить
1
Капитальный Илья

13 этаж смотрел?

Ответить
1
Капитальный Илья

нет(

Ответить
0
Капитальный Илья

Посмотри 13 этаж

Ответить
0
Капитальный Илья

я еще Земляне не посмотрел...

Ответить
0
Капитальный Илья

И снится нам не рокот космодроооома

Ответить
0
k-trif

"Человек с Земли" (2007г) ещё посмотри.
И "Дитя человеческое" (2006г).

Ответить
0
Капитальный Илья

Ван Дам также отметил, что 2022 финансовый год станет «ещё труднее, чем 2021»

Я чё-т пропустил, когда Ван Дам в Икее работать стал

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1
William Nash

подорожанием электроэнергии

https://tjournal.ru/flood/29225-v-chili-elektroenergiya-besplatna-uzhe-chetyre-mesyaca

В Чили электроэнергия бесплатна уже четыре…
В Чили электричество бесплатно уже 113 дней подряд — благодаря хорошей погоде солнечные…
tjournal.ru
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0
Чудом Выжил

пожалуйста, не танцуйте...

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0
Ёршик Золотой

IKEA топ за свои деньги. Почти весь дом из икеи. Минус только один - не на все диваны имеется сменка. Так вот пару диванов теперь уходят на авито, чтобы обновиться, из-за кошек. А диванам и полгода то нет.

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0
Vlad Kucherenko

Это не совсем корректная новость для России. В ЕС и других развитых странах одни и те же цены по десять лет могут держаться и когда они растут, то об этом отдельно сообщают. Но в РФ цены растут постоянно и на все

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–1
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